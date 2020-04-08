¡Después de la compra, usted es elegible para recibir EA Forex Protón y probarlo durante 14 días completamente GRATIS! ¡Este robot automatiza las alertas de Wick Hunter!



¿Cansado de quedar atrapado por falsas rupturas? Wick Hunter es un potente indicador personalizado diseñado para detectar falsas rupturas e identificar verdaderos retrocesos antes de que la multitud se dé cuenta.

Basado en la probada estrategia de falsas rupturas, Wick Hunter le ayuda a:

Detectar tomas de liquidez y stop-hunts

Entrar con precisión cerca de las mechas

Evitar falsas rupturas que arruinan las operaciones

Tanto si opera con divisas, criptomonedas o índices, Wick Hunter encuentra esas entradas de oro que otros pasan por alto.



Recomendación: M15 o superior en símbolos volátiles

Caza las mechas. Atrapa el movimiento. ¡Domina el gráfico!