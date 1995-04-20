Index Statistics and Session Level Analysis

Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística.

Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza.

Qué lo hace diferente

La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indicador analiza tu configuración actual contra 100 días de datos históricos. Encuentra días con gaps similares, posiciones de apertura similares, y calcula exactamente con qué frecuencia el precio alcanzó niveles clave. Sin más adivinanzas sobre si el gap se cerrará o si el máximo de ayer será probado. Obtienes porcentajes precisos basados en datos reales.

Manual completo con todas las entradas explicadas aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Guía de estrategia para ayudarte a encontrar excelentes configuraciones aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Combínalo con el EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons para day trading de índices bursátiles sin esfuerzo - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159295/

Características principales

  • Cálculos filtrados por sesión que ignoran el ruido nocturno
  • Detección automática de control alcista o bajista
  • Análisis de gaps mostrando tasas históricas de cierre
  • Coincidencia de patrones que encuentra días estadísticamente similares
  • Porcentajes de probabilidad para alcanzar máximos y mínimos de la sesión anterior, niveles diarios y semanales
  • Todos los niveles de precio clave dibujados automáticamente con botones de alternancia de un clic

Cómo lo usan los traders

Un gap bajista abre 15% del rango diario promedio por debajo del cierre de ayer. El indicador muestra que el 82% de gaps similares se cerraron durante la sesión, típicamente en la vela 8. Compras cerca de la apertura, apuntando al cierre del gap, y tomas beneficios dentro de la primera hora.

El precio abre por debajo del rango de sesión de ayer. Los datos históricos muestran que el 0% de días similares alcanzaron el máximo de ayer. Evitas mantener largos esperando nuevos máximos y en su lugar te enfocas en objetivos bajistas donde la probabilidad te favorece.

El indicador detecta Osos en Control después de tres cierres bajistas fuertes consecutivos. Combinado con el precio por debajo de la media móvil de la sesión, tienes confirmación para mantener posiciones cortas y vender en los rebotes.

Diseñado para traders serios de índices

Catorce botones de alternancia te permiten mostrar u ocultar cualquier elemento instantáneamente. El panel de estadísticas se auto-dimensiona según el contenido. Las velas están numeradas desde la apertura de la sesión para que siempre sepas dónde estás en el día. La barra 18 está resaltada porque estadísticamente, el 80% del rango diario se establece en ese punto.

La integración con el Strategy Tester captura capturas de pantalla en cada cierre de sesión con nombres de archivo inteligentes que describen el patrón de cada día, perfecto para construir tu propia ventaja estadística a través de backtesting visual.

Opera más inteligentemente

Cuando sabes que el 75% de los días que coinciden con tu configuración actual alcanzaron el mínimo diario anterior, operas diferente. Cuando sabes que solo el 17% alcanzó el cierre anterior, estableces objetivos realistas. Este indicador transforma cómo abordas cada día de trading reemplazando corazonadas con probabilidades.

Funciona mejor en timeframe M5. Optimizado para DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq y FTSE 100.

Perfecto para estudiantes de Price Action de Al Brooks

Incorporado en el indicador hay un sistema de numeración de velas que sigue la misma metodología enseñada por Al Brooks junto con todos los datos estadísticos adicionales para ayudarte a leer la acción del precio como un profesional. También tiene una lógica de carrera multi-barra que te ayudará a identificar si los toros o los osos tienen el control del mercado. ¿Múltiples velas seguidas del mismo color? Espera un retroceso contra esa dirección y súbete a la tendencia. Totalmente configurable a tu gusto con entradas de fuerza de vela y número de velas consecutivas.

