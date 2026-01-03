Bollinger Alerts
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Bollinger Alerts è un indicatore classico delle Bande di Bollinger migliorato con un sistema di avvisi intelligente, sviluppato per aiutare i trader a identificare chiaramente condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
L’indicatore traccia le tre bande tradizionali:
Banda Superiore
Banda Centrale (Media Mobile)
Banda Inferiore
Inoltre, dispone di avvisi configurabili che consentono al trader di ricevere notifiche automatiche ogni volta che il prezzo raggiunge zone statisticamente estreme.
Sistema di Avvisi Integrato
Gli avvisi vengono generati solo alla chiusura della candela, garantendo maggiore affidabilità ed evitando falsi segnali durante la formazione della candela.
Avviso BUY
Attivato quando la chiusura della candela attraversa al ribasso la Banda Inferiore.
Indica una possibile condizione di ipervenduto.
Può segnalare una potenziale inversione o correzione al rialzo.
Avviso SELL
Attivato quando la chiusura della candela attraversa al rialzo la Banda Superiore.
Indica una possibile condizione di ipercomprato.
Può segnalare una potenziale inversione o correzione al ribasso.
Input degli Avvisi (Configurazioni Extra)
L’utente può attivare o disattivare ogni tipo di avviso singolarmente:
Enable Buy Alerts
Attiva o disattiva gli avvisi di acquisto.
Enable Sell Alerts
Attiva o disattiva gli avvisi di vendita.
Enable Push Notifications
Invia notifiche direttamente all’app mobile MetaTrader (Android / iOS).