Bollinger Alerts
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Bollinger Alerts é um indicador clássico de Bandas de Bollinger aprimorado com sistema inteligente de alertas, desenvolvido para ajudar traders a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de forma clara.
O indicador plota as três bandas tradicionais:
Banda Superior
Banda Central (Média Móvel)
Banda Inferior
Além disso, conta com alertas configuráveis, permitindo que o trader seja notificado automaticamente sempre que o preço atinge regiões estatisticamente extremas.
Sistema de Alertas Integrado
Os alertas são gerados somente no fechamento do candle, garantindo maior confiabilidade e evitando sinais falsos durante a formação da vela.
BUY Alert
Disparado quando o fechamento do candle cruza para baixo da Banda Inferior.
Indica possível condição de sobrevenda.
Pode sinalizar uma potencial reversão ou correção para cima.
SELL Alert
Disparado quando o fechamento do candle cruza para cima da Banda Superior.
Indica possível condição de sobrecompra.
Pode sinalizar uma potencial reversão ou correção para baixo.
Inputs de Alertas (Configurações Extras)
O usuário pode ativar ou desativar cada tipo de alerta individualmente:
Enable Buy Alerts
Ativa ou desativa os alertas de compra.
Enable Sell Alerts
Ativa ou desativa os alertas de venda.
Enable Push Notifications
Envia notificações diretamente para o aplicativo móvel do MetaTrader (Android / iOS).