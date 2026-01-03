Bollinger Alerts é um indicador clássico de Bandas de Bollinger aprimorado com sistema inteligente de alertas, desenvolvido para ajudar traders a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de forma clara.

O indicador plota as três bandas tradicionais:

Banda Superior

Banda Central (Média Móvel)

Banda Inferior

Além disso, conta com alertas configuráveis, permitindo que o trader seja notificado automaticamente sempre que o preço atinge regiões estatisticamente extremas.

Sistema de Alertas Integrado

Os alertas são gerados somente no fechamento do candle, garantindo maior confiabilidade e evitando sinais falsos durante a formação da vela.

BUY Alert

Disparado quando o fechamento do candle cruza para baixo da Banda Inferior.

Indica possível condição de sobrevenda.

Pode sinalizar uma potencial reversão ou correção para cima.

SELL Alert

Disparado quando o fechamento do candle cruza para cima da Banda Superior.

Indica possível condição de sobrecompra.

Pode sinalizar uma potencial reversão ou correção para baixo.

Inputs de Alertas (Configurações Extras)

O usuário pode ativar ou desativar cada tipo de alerta individualmente:

Enable Buy Alerts

Ativa ou desativa os alertas de compra.

Enable Sell Alerts

Ativa ou desativa os alertas de venda.

Enable Push Notifications

Envia notificações diretamente para o aplicativo móvel do MetaTrader (Android / iOS).