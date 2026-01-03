Bollinger Alerts ist ein klassischer Bollinger-Bänder-Indikator, erweitert um ein intelligentes Alarmsystem, das Tradern hilft, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen klar zu erkennen.

Der Indikator stellt die drei traditionellen Bänder dar:

Oberes Band

Mittleres Band (Gleitender Durchschnitt)

Unteres Band

Zusätzlich verfügt er über konfigurierbare Alarme, die den Trader automatisch benachrichtigen, sobald der Preis statistisch extreme Bereiche erreicht.

Integriertes Alarmsystem

Alarme werden ausschließlich beim Kerzenschluss ausgelöst, was eine höhere Zuverlässigkeit gewährleistet und Fehlsignale während der Kerzenbildung vermeidet.

BUY Alert

Wird ausgelöst, wenn der Kerzenschluss unter das untere Band fällt.

Zeigt eine mögliche überverkaufte Situation an.

Kann eine potenzielle Aufwärtskorrektur oder Umkehr signalisieren.

SELL Alert

Wird ausgelöst, wenn der Kerzenschluss über das obere Band steigt.

Zeigt eine mögliche überkaufte Situation an.

Kann eine potenzielle Abwärtskorrektur oder Umkehr signalisieren.

Alarm-Einstellungen (Zusätzliche Kon Attachment)

Der Benutzer kann jede Alarmart einzeln aktivieren oder deaktivieren:

Enable Buy Alerts

Aktiviert oder deaktiviert Kaufalarme.

Enable Sell Alerts

Aktiviert oder deaktiviert Verkaufsalarme.

Enable Push Notifications

Sendet Benachrichtigungen direkt an die MetaTrader-Mobile-App (Android / iOS).