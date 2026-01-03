Bollinger Alerts, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını net bir şekilde belirlemeye yardımcı olmak için geliştirilmiş, akıllı uyarı sistemiyle güçlendirilmiş klasik bir Bollinger Bantları göstergesidir.

Gösterge üç geleneksel bandı çizer:

Üst Bant

Orta Bant (Hareketli Ortalama)

Alt Bant

Ayrıca, fiyat istatistiksel olarak aşırı bölgelere ulaştığında yatırımcının otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan yapılandırılabilir uyarılar içerir.

Entegre Uyarı Sistemi

Uyarılar yalnızca mum kapanışında üretilir, bu da mum oluşumu sırasında oluşabilecek yanlış sinyalleri önleyerek daha yüksek güvenilirlik sağlar.

BUY Uyarısı

Mum kapanışı Alt Bandın altına geçtiğinde tetiklenir.

Olası bir aşırı satım durumunu gösterir.

Yukarı yönlü potansiyel bir dönüş veya düzeltmeye işaret edebilir.

SELL Uyarısı

Mum kapanışı Üst Bandın üzerine geçtiğinde tetiklenir.

Olası bir aşırı alım durumunu gösterir.

Aşağı yönlü potansiyel bir dönüş veya düzeltmeye işaret edebilir.

Uyarı Girişleri (Ek Ayarlar)

Kullanıcı her uyarı türünü ayrı ayrı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir:

Enable Buy Alerts

Alım uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Enable Sell Alerts

Satım uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Enable Push Notifications

Bildirimleri doğrudan MetaTrader mobil uygulamasına gönderir (Android / iOS).