Bollinger Alerts

Bollinger Alerts 是一款经典的布林带指标，并增强了智能提醒系统，旨在帮助交易者清晰识别超买和超卖状态。

该指标绘制三条传统布林带：

上轨
中轨（移动平均线）
下轨

此外，它还提供可配置的提醒功能，当价格到达统计学上的极端区域时，交易者可以自动收到通知。

集成提醒系统

提醒仅在K线收盘时触发，确保更高的可靠性，并避免K线形成过程中出现虚假信号。

BUY 提醒

当K线收盘价向下穿越下轨时触发。
表示可能处于超卖状态。
可能预示向上的潜在反转或回调。

SELL 提醒

当K线收盘价向上穿越上轨时触发。
表示可能处于超买状态。
可能预示向下的潜在反转或回调。

提醒输入参数（额外设置）

用户可以单独启用或禁用每种提醒类型：

Enable Buy Alerts
启用或禁用买入提醒。

Enable Sell Alerts
启用或禁用卖出提醒。

Enable Push Notifications
将提醒直接发送到 MetaTrader 移动应用（Android / iOS）。


作者的更多信息
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
主要命令 B – 买入。 S – 卖出。 L – Buy Limit。 M – Sell Limit。 U – Buy Stop。 N – Sell Stop。 C – 关闭所有已开仓位。 X – 关闭特定持仓。 Z – 取消所有挂单。 T – 跟踪止损（Trailing stop）。 P – 部分平仓。 K – 保本（Breakeven）。 A - 交易助手 1-2-3 - 买入（可自定义手数） 4-5-6 - 卖出（可自定义手数） 根据需要，可启用或禁用热键控制。 注意：默认快捷键使用大写字母。如果用户重新分配了任何快捷键，则必须在输入设置中以大写字母输入新的按键。 风险管理选项： 固定手数或账户百分比 基于金额价值和止损距离的风险比率 基于前一根 K 线的最高或最低点的止损，并可选偏移 基于自定义烛台范围的止损 以点数为单位的固定 SL 和 TP 带有保证金检查的自动手数计算 功能 可配置键盘快捷键，用于市价和挂单、平仓、跟踪止损、部分平仓和保本。 支持可配置点数距离的 Buy/Sell Limit。 基于前一根 K 线最高或最低点的跟踪止损功能。 可选同时关闭所有仓位或取
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
指标
MetaTrader 5 的经典 MACD 此指标提供了 Gerald Appel 原设计经典移动平均收敛散度 (MACD) 指标的忠实实现，专为 MetaTrader 5 量身定制。它通过核心组件：MACD 线、信号线和柱状图，帮助交易者识别市场趋势、动量转变和潜在反转点。 MACD 线计算为两个指数移动平均线（通常为 12 周期和 26 周期）之间的差值，提供对价格动量的敏感度量。信号线是 MACD 本身的 9 周期 EMA，用于平滑波动，通过交叉生成买入/卖出信号。同时，多色柱状图直观地表示 MACD 和信号线之间的差距，便于一眼识别趋势的加强或减弱。 关键益处包括： 可靠检测牛市/熊市交叉，用于进入/退出时机。 分析价格行为与 MACD 之间的背离，用于发现反转。 零线定位，用于评估整体市场偏向（上方为牛市，下方为熊市）。 完全可自定义，包括可调节周期、应用价格和颜色，此指标无缝集成到任何 MT5 图表中。无论您是初学者分析基本趋势，还是高级交易者将其纳入复杂策略，它都提供永恒的技术洞见，而无需不必要的复杂性。对于支持或问题，请使用评论区或 MQL5 消息 — 无需外部链接。
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
彩色ROC带移动平均线和警报 - 高级动量指标 增强的Rate of Change (ROC)! 这个为MetaTrader 5定制的指标提供清晰直观的市場动量视图，适合寻求趋势加速或减速精确信号的交易者。 什么是ROC及其优势？ Rate of Change (ROC) 是一个纯动量振荡器，测量价格相对于先前时期的百分比变化。它突出价格运动的速度和强度： 正值表示上升动量 (bullish)。 负值表示下降动量 (bearish)。 零线交叉信号可能的趋势变化。 与价格的背离可以提前预测反转。 不同于平滑指标如MACD或RSI，ROC更敏感和快速，在价格图表上变得明显之前捕捉动量变化。以短标准周期(14周期)，它完美用于检测快速加速，尤其在波动市场如外汇、指数或股票。 此指标的独家差异： 智能动态着色 (LBR-inspired风格): 绿色 (Lime): 当ROC向上加速 (bullish动量增加)。 红色: 当向下减速 (bearish动量增加)。 橙色: 在当前蜡烛 (形成中)，以避免重绘并仅关注闭合柱。 这种基于ROC自身方向的着色 (与先前值比较) 使指标极具视觉性：您即
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 固定比例价格显示工具 Fixed Scale Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的实用辅助指标。其主要功能是允许用户在图表中启用或关闭固定价格比例模式，使价格保持在图表中央位置，并根据市场波动自动调整显示比例。此功能可帮助交易者在观察价格走势时获得更加稳定和一致的视觉参考，特别适合对价格结构与波动节奏敏感的策略使用者。 功能说明： 切换固定比例： 用户可在图表右侧的价格轴上快速连续点击三次，以启用或禁用固定比例模式。操作简便，不影响其他图表功能。 价格居中显示： 在市场波动剧烈时，系统自动保持价格在图表中央，避免价格移出可视区域。 自动比例调整： 当价格变动幅度较大时，纵轴比例会根据当前价格区间自动变化，确保关键K线和指标始终在屏幕可见范围内。 界面兼容性： 兼容所有交易品种和时间周期，可与任何模板或指标共同使用。 该工具在日内交易、剥头皮交易及波动性分析中尤为实用。通过固定比例视图，交易者能更轻松地识别价格突破、支撑与阻力结构，从而提升市场分析的准确性与操作体验。
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MT4 Hotkeys – 订单与持仓管理工具 该工具允许用户使用键盘快捷键在 MetaTrader 4 平台上管理订单和持仓。支持下单执行、平仓、移动止损调整和通过可自定义设置的风险管理功能。 主要命令 “B”：提交买入订单。 “S”：提交卖出订单。 “C”：关闭所有打开的持仓。 “X”：关闭特定持仓（根据配置为最旧或最新持仓）。 “T”：激活移动止损，根据前一根K线的最低点（买单）或最高点（卖单）进行调整。 “P”：关闭开放仓位的可配置百分比（默认：50%）。 “K”：将所有打开仓位的止损移动到盈亏平衡点（开仓价）。 注意：命令必须使用大写字母激活。 风险管理选项 用户可以选择： 固定手数。 以美元为单位的风险限制，并通过前一根K线及用户定义的设置自动计算止损。手数根据每笔交易的指定风险进行调整。 功能 用于下单、平仓、止损管理的可配置键盘快捷键。 基于前一根K线的高点或低点的移动止损功能。 支持同时关闭所有持仓。 支持可定制的手数、止损、止盈和 Magic Number 设置。 兼容 MetaTrader 4 的所有品种和时间周期。
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MultiChart Pro – MetaTrader 5 图表管理专业工具 MultiChart Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的专业级图表管理工具（智能交易顾问，EA），旨在帮助交易者自动化打开、设置和组织多个图表界面。通过此 EA，用户无需手动配置每个时间周期或模板，即可在几秒钟内建立完整的交易布局，从而显著提高分析效率与执行速度。 该系统最多支持四个图表的自动化配置，包括三个标准在线图表（例如 D1、M1、M15）以及一个离线图表（例如 10 秒图）。EA 还会自动设置当前活动图表（例如 M5），使所有时间周期的分析保持一致性。 主要功能： 图表自动打开： 可在启动时快速加载多个不同周期的图表，无需人工干预。 模板自动应用： 每个图表都会加载用户预设的模板，系统会自动检测模板是否存在，以防止错误。 时间周期选择： 用户可通过输入参数自由选择需要打开的时间周期。 离线图表支持： 可为短周期策略（如剥头皮或高频交易）创建自定义的 10 秒图。 MultiChart Pro 特别适合希望同时观察多时间框架信号的交易者，例如日线趋势配合分钟级入场点的策略。借助此 EA
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time & Sales Tick Indicator 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的实时报价与成交监控指标。 该工具能够在图表上实时显示每笔交易的价格、成交量与时间信息，帮助交易者观察市场的细微波动与订单流动。 功能说明 在图表中的独立面板上实时展示价格、成交量与成交时间，便于跟踪市场动态。 可根据用户自定义的时间或数量间隔对成交数据进行分组。 系统自动对价格变动进行颜色区分：上涨以绿色显示，下跌以红色显示，使趋势变化一目了然。 面板可自由放置在图表的任意角落，支持调整大小、字体、透明度和刷新速度。 与所有交易品种和时间周期兼容，可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，不影响主图性能。 适用于分析市场活跃度、监控流动性以及辅助短线或高频交易策略。 此指标为交易者提供了更直观的市场视图，使其能够在高波动市场中更好地识别短期机会并改进决策效率。
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
部分平仓管理器 – 交易量智能调整工具 部分平仓管理器是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的智能交易辅助工具，帮助交易者高效地管理持仓风险和利润。通过该工具，您可以在不完全关闭订单的情况下，仅平掉部分持仓，以锁定部分收益或减少潜在损失。这对于执行复杂的资金管理策略和动态仓位控制尤为有用。 功能特点： 部分平仓操作： 允许用户通过单击一次就能关闭所选持仓的一部分，无需手动输入复杂的数量。 自动计算交易量： 系统自动计算应关闭的手数，确保精确和快速，避免输入错误。 多订单同步支持： 可同时对同一品种下的所有持仓执行部分平仓，极大提高操作效率。 灵活拖拽界面： 用户可以点击并按住表格标题，将其移动到图表任意位置，操作更直观。 无论您是进行短线交易还是中长期策略，该工具都能帮助您更精确地控制交易节奏，实现稳定的资金管理。
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
专家
HighLow Fury EA 是一款具备风险与资金管理功能的突破交易智能机器人。 它能够根据账户风险百分比或固定手数自动调整下单手数，确保每次交易的风险始终保持在可控范围内。 系统内置每日盈利与亏损限制，用于保护账户权益，防止情绪化或过度交易。 在达到设定的目标收益或亏损后，EA 会智能降低风险敞口，以保留已获得的利润。 提供多种移动止损选项，包括基于最高价、最低价或前几根K线的动态跟踪方式。 支持自定义交易时间与日期过滤器，并可设置持仓的最长存续时间以控制风险。 该EA可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，兼容所有主要交易品种与周期。 默认参数针对 XAUUSD（2025）进行了优化，用户可根据不同策略与市场条件自由调整。 适用于短线与中期交易，在波动性较强的市场中同样具有良好表现与稳定性。
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
周几 SMA 指标根据用户选择的具体一周中的某一天的收盘价计算移动平均线。它支持各种类型的移动平均线，包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）、平滑移动平均线（SMMA）和线性加权移动平均线（LWMA）。周期参数定义了在计算中包含所选天数的实例数量，例如，如果选择周五并设置周期为3，则它会使用最近三个周五的收盘价来计算平均值。此工具特别适用于分析金融市场的周模式，帮助交易者识别特定日期的趋势和潜在机会。通过关注特定工作日，例如周五，用户可以深入洞察受周末因素、经济数据发布、市场情绪或其他周期性事件影响的反复行为。该指标在图表窗口中绘制为一条线，易于与其他技术指标结合使用，以制定更全面的交易策略。
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
High Low MTF – 多周期高低点水平 High Low MTF 是一款专业指标，可帮助交易者基于任何时间周期的高点和低点识别强力支撑与阻力区域。该指标可以将来自更高或更低周期的最高价与最低价直接显示在当前图表中，从而提供清晰的多周期市场结构视图。 它适用于日内交易、剥头皮、波段交易以及使用 iCustom 的算法交易系统。指标会自动识别并更新所选周期的高点和低点，形成价格经常反应的重要区域，这些区域常被机构和大型交易者关注。 High Low MTF 针对性能进行了优化，即使在高速行情和大量蜡烛图显示时依然保持出色响应。可用于外汇、股票、黄金、指数、加密货币和期货市场。 功能与优势 显示任意周期的高点和低点 支持高周期或低周期显示 适合识别支撑与阻力区域 有助于趋势延续与反转交易 适用于剥头皮、日内、波段和持仓交易 轻量快速，占用 CPU 低 可通过 iCustom 用于交易机器人 适用场景 突破与假突破确认 基于机构价格的止损与止盈 趋势回调入场 警示虚假走势与诱多诱空
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Seasonal MT5 指标 通过 Seasonal MT5 指标，发现市场季节性分析的强大潜力。该指标专为日线级别而设计，利用历史价格数据识别和可视化周期性价格模式，帮助交易者发现可预测的市场节奏。适用于外汇、股票和大宗商品交易，是基于数据的量化辅助工具。 主要功能： 基于历史每日价格数据绘制季节性趋势线，揭示市场的周期性波动。 显示一条连接季节性高低点的直线，用于趋势参考。 绘制每月分割线以分析月内季节性变化。 可自定义垂直线标记当前交易日位置。 在独立窗口中对数据进行归一化显示，保证图像清晰。 输入参数： Number of Years（默认：10）：设定用于分析的历史周期。 Adjust Scale（默认：false）：聚焦特定月份进行局部分析。 Expand Scale（月）（默认：3）：定义缩放的月份范围（1–12）。 Invert Indicator（默认：false）：反转季节性曲线以进行反向分析。 Shift（默认：0）：调整时间位移（以天为单位）。 Apply to（默认：Close）：选择用于计算的价格类型（收盘价或开收平均价）。 Vertical Line（默
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
GSV – Guided Swing Value Levels GSV – Guided Swing Value Levels 是一个专为希望寻找价格可能产生高统计反应区域的交易者所开发的独特指标。 其计算灵感来源于 Larry Williams 在其著作《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》中的概念，他强调市场摆动平均值在预测价格可能停止、回调或反转区域中的重要性。 该指标采用与 Williams 相同的核心逻辑——测量过去价格运动并将其投射到未来。 但 GSV 已被完全优化并适用于 MetaTrader 5，可在任意时间周期中自动绘制 Buy GSV 和 Sell GSV 区域，且基于直接来自日线图的统计数据。 GSV 如何工作 分析日线周期的蜡烛图。 计算真实价格摆动平均值，并区分上涨与下跌运动。 将这些数值乘以可调节的统计系数。 自动投射： GSV Buy — 可能形成买方力量的区域 GSV Sell — 可能形成卖方力量的区域 这些区域表现为提前预测的支撑和阻力，基于真实市场行为，而非简单的图形绘制。
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Trading Report 是一款轻量且功能强大的可视化指标，实时显示账户和交易的核心信息 — 全部集中在一个优雅、可完全拖拽的极简面板中。 主要功能 每跳动更新（持仓及浮动盈亏实时显示） 当前持仓详情（BUY/SELL + 手数 + 开仓价 + 浮动盈亏带绿/红颜色） 当日盈亏及余额变化（自动上色：绿=盈利 | 红=亏损 | 白=持平） 完整统计：Balance、Equity、总交易数、胜/负、胜率(%)、盈利因子、最佳/最差交易 可点击的“Report”按钮：点一次显示，再点一次完全隐藏（快速清理屏幕） 完全可拖拽：拖动按钮即可把报告放在图表任意位置 优势 不固定占用屏幕，一键隐藏 无需打开历史即可一览当日和账户表现 完美适合多品种交易者 极适合录屏、直播、教学和日常监控
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Pivot Round Price 是一种基于经典枢轴点(Pivot Points)公式的指标，完全保持支撑、阻力和中心枢轴的原始计算，不改变任何标准数学部分。 该指标的区别和主要优势是，水平会自动调整为四舍五入后的价格，从而更容易在具有多个小数位的资产上进行可视化，并使这些水平在实际图表中更具意义。 由于价格被四舍五入，这些水平不再“迷失”在小数值中，而是与心理上重要的区域重合，这些区域通常是市场反应或盘整的地方。 该指标具有多种视觉控制，您可以完全根据自己的使用风格进行调整： LinesBehindCandles 允许在蜡烛图后面绘制所有水平线，使图表保持干净，不影响价格走势的可视化。 RoundToNearestLevel 启用自动四舍五入至最近价格，将数学水平转换为对真实市场更有意义的心理水平。 AddPivotMidLines 在每个主要枢轴之间显示中间线，从而增强对微支撑和微阻力的阅读。 PivotMidCount 允许选择每个水平之间的中间线数量（例如：1、2、3 等）。 PivotMidColor 可以自定义中间线的颜色。 PivotMidStyle 选择线条的视觉样式
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Avwap 主要功能： 自动每日 VWAP（每天服务器时间 00:00 完美重新开始） 8 种价格计算方式：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 等 锚定 VWAP 模式：只需将垂直线拖到过去的任何位置，VWAP 会立即从该点重新计算 垂直线的颜色、粗细和样式 100% 可自定义（你决定如何显示锚点） 图表中没有标签或文字 代码极度优化 锚定 VWAP 的巨大优势： 普通日 VWAP 只适用于当前交易日。 锚定 VWAP 允许你： 准确查看从最近上涨/下跌波段低点开始的成交量加权平均价格 分析从突破重要区域以来的公允价格 从任何选定点进行基于 VWAP 的视觉回测 精确识别价格是否在某一特定事件（新闻、缺口等）以来的累积成交量上方或下方交易 总结：普通 VWAP 显示“今天发生什么”，而锚定 VWAP 显示“从我认为重要的点开始发生什么”。这完全改变你读取价格的方式。 适用于： Price Action Tape Reading / Volume Profile 日内交易和波段交易 指数、股票、期货和外汇交易
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Screener MT5 在扫描器中单击资产，它将立即在同一图表窗口中打开。无需浪费时间打开新窗口，也无需在市场观察中滚动——只需一次点击，您就能立刻进入想要交易的资产。非常适合剥头皮交易、盘口阅读以及任何需要速度的人。 100% 可自定义的浮动面板，可拖动到图表的任意角落，并可通过点击 “Screener” 按钮隐藏。 主要筛选和排序： Daily % (High → Low) - 当日涨幅最大 Daily % (Low → High) - 当日跌幅最大 Spread (Low → High) - 优先显示点差较低的资产 Relative Volume - 突出远高于平均交易量的资产（强势运动） Moving Average (above/below) - 仅筛选处于上涨或下跌趋势的资产 显示资产数量限制（如：top 10、top 20…） 所有内容均实时更新，直接在图表中，无需打开其他窗口。 非常适合交易股票、迷你指数、迷你美元、加密货币、外汇或任何您经纪商提供的资产。 注意：要查看和筛选交易品种，必须先在 MT5 Market Watch 中启用它们（右键 Market Watc
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。 该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。 概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。 主要用途包括： 识别动量的加速与减速 确认趋势中的回调 预判市场短期方向变化 与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用 重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。 柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值： 高于零表示看涨动量 低于零表示看跌动量 柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。 高级配色系统（Visual Clarity Mode） 为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式： 零轴配
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Keltner Channel Color 是 MetaTrader 5 (MQL5) 的自定义指标，旨在提升图表上趋势和波动性的可视化。它根据相对于 Keltner 通道的位置对柱状图或蜡烛图进行着色，帮助交易者快速识别高点、低点和突破区域。适用于趋势跟踪、剥头皮或波动性分析策略，该指标通过突出 Keltner 带上方或下方的柱状图来简化市场阅读，并在动量上下文中突出收盘高于前一根的柱状图（在高级模式下）。凭借灵活的设置，它非常适合寻求自定义和视觉清晰度的交易者。 主要功能： 基于 Keltner 通道的智能着色：指标使用 Keltner 通道（由中央 EMA 和基于 ATR 的带组成）对柱状图进行着色： 绿色 (Lime)：收盘高于中央 EMA 的柱状图，表示潜在上涨或牛市趋势延续。 红色 (Red)：收盘低于中央 EMA 的柱状图，表明弱势或熊市趋势。 品红色 (Magenta)：收盘在 Keltner 带之外的柱状图（高于上带或低于下带），突出高波动性时刻或可能的突破。这允许快速识别“高于 Keltner”的柱状图（上区绿色或品红）和“低于 Keltner”的柱状图（下区红色或
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
说明： 本指标 仅绘制 Taylor Pivot ,  指标不包含在内 ，也不会单独显示。 Taylor Pivot ROC 是一个基于经典短期交易技术的指标，该技术最初由 Taylor 开发，并由职业交易员 Linda Raschke 在其著作中加以推广。Raschke 将这种方法强调为一种简单的方式，用于识别市场在短期内的可能方向，专注于每天只做一次仓位决策（买入或卖出），从而相比频繁的日内交易降低心理压力。其核心思想是在每日收盘时根据对下一交易日延续或跟进行情的预期进行建仓，利用市场的反转或早期测试，并允许盈利交易隔夜持有，以捕捉额外的价格波动。 该技术的核心在于计算一个短期枢轴点，该枢轴点来源于日线周期上的 2 周期变动率（ROC）。该枢轴点表示短期动量（通过近期收盘价之间的差异来衡量）可能发生方向变化的水平。实际规则如下： 买入信号：如果收盘价高于 Taylor Pivot，则在收盘时建立多头仓位，押注第二天的看涨延续。 卖出信号（做空）：如果收盘价低于 Taylor Pivot，则在收盘时建立空头仓位，预期进一步的下跌压力。 该方法强调简洁性：每天只进行一次主要入场，重点
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Moving Average Alerts 是一款简单高效的指标，包含 4 条完全可配置的移动平均线，允许交易者根据自己的策略选择周期、方法和参数。 每条移动平均线都有两个独立的提醒，可分别启用或禁用： 当价格收盘在均线之上时提醒 当价格收盘在均线之下时提醒 提醒仅在蜡烛收盘时触发，避免在价格形成过程中出现重复或虚假信号。 该指标还支持推送通知，可将提醒直接发送到 MetaTrader 5 Mobile，确保即使远离电脑也不会错过交易机会。 非常适合将移动平均线作为趋势、支撑与阻力参考或入场确认的交易者 Moving Average Alerts 是一款简单高效的指标，包含 4 条完全可配置的移动平均线，允许交易者根据自己的策略选择周期、方法和参数。 每条移动平均线都有两个独立的提醒，可分别启用或禁用： 当价格收盘在均线之上时提醒 当价格收盘在均线之下时提醒 提醒仅在蜡烛收盘时触发，避免在价格形成过程中出现重复或虚假信号。 该指标还支持推送通知，可将提醒直接发送到 MetaTrader 5 Mobile，确保即使远离电脑也不会错过交易机会。 非常适合将移动平均线作为趋势、支撑与阻力参
Stochastic Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Stochastic Color Alerts – 智能动量与颜色趋势指标 Stochastic Color 是经典随机振荡器的高级可视化版本，通过动态颜色变化和可靠的提醒，使动量和趋势变化更容易识别。 该指标将传统的 %K 和 %D 随机指标逻辑与可变色的主线相结合，帮助交易者快速识别市场方向、动量变化以及潜在的反转区域。 主要功能 动态颜色线（%K） 主随机线会自动改变颜色： 绿色 → 上升动量 红色 → 下降动量 橙色 → 当前正在形成的K线 这种可视化方式无需反复分析数值即可快速决策。 经典随机指标计算 基于传统的 %K、%D 和 Slowing 参数 周期完全可配置，适合不同交易风格 振荡器范围为 0 到 100，标准水平为 20 / 80 内置买入和卖出提醒 买入提醒：%K 在 20 以下向上穿越 %D（超卖） 卖出提醒：%K 在 80 以上向下穿越 %D（超买） 提醒仅在K线收盘后触发，避免虚假信号和重绘。 移动端推送通知 可选 MT5 移动端推送提醒 通知包含交易品种和周期，方便识别信号位置 无垃圾提醒 每根K线仅触发一次提醒 同一信号不会重复提醒 如何使用 Stoch
筛选:
无评论
回复评论