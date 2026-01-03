Bollinger Alerts

Scale Fixed Pablo Filipe Soares De Almeida 5 (1) 实用工具

Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 固定比例价格显示工具 Fixed Scale Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的实用辅助指标。其主要功能是允许用户在图表中启用或关闭固定价格比例模式，使价格保持在图表中央位置，并根据市场波动自动调整显示比例。此功能可帮助交易者在观察价格走势时获得更加稳定和一致的视觉参考，特别适合对价格结构与波动节奏敏感的策略使用者。 功能说明： 切换固定比例： 用户可在图表右侧的价格轴上快速连续点击三次，以启用或禁用固定比例模式。操作简便，不影响其他图表功能。 价格居中显示： 在市场波动剧烈时，系统自动保持价格在图表中央，避免价格移出可视区域。 自动比例调整： 当价格变动幅度较大时，纵轴比例会根据当前价格区间自动变化，确保关键K线和指标始终在屏幕可见范围内。 界面兼容性： 兼容所有交易品种和时间周期，可与任何模板或指标共同使用。 该工具在日内交易、剥头皮交易及波动性分析中尤为实用。通过固定比例视图，交易者能更轻松地识别价格突破、支撑与阻力结构，从而提升市场分析的准确性与操作体验。