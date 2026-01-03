Bollinger Alerts
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Bollinger Alerts 是一款经典的布林带指标，并增强了智能提醒系统，旨在帮助交易者清晰识别超买和超卖状态。
该指标绘制三条传统布林带：
上轨
中轨（移动平均线）
下轨
此外，它还提供可配置的提醒功能，当价格到达统计学上的极端区域时，交易者可以自动收到通知。
集成提醒系统
提醒仅在K线收盘时触发，确保更高的可靠性，并避免K线形成过程中出现虚假信号。
BUY 提醒
当K线收盘价向下穿越下轨时触发。
表示可能处于超卖状态。
可能预示向上的潜在反转或回调。
SELL 提醒
当K线收盘价向上穿越上轨时触发。
表示可能处于超买状态。
可能预示向下的潜在反转或回调。
提醒输入参数（额外设置）
用户可以单独启用或禁用每种提醒类型：
Enable Buy Alerts
启用或禁用买入提醒。
Enable Sell Alerts
启用或禁用卖出提醒。
Enable Push Notifications
将提醒直接发送到 MetaTrader 移动应用（Android / iOS）。