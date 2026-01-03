Bollinger Alerts

Bollinger Alerts は、クラシックなボリンジャーバンドにインテリジェントなアラートシステムを追加した指標で、トレーダーが買われ過ぎや売られ過ぎの状態を明確に識別できるよう設計されています。

このインジケーターは、3本の伝統的なバンドを描画します。

上部バンド
中央バンド（移動平均線）
下部バンド

さらに、価格が統計的に極端な領域に到達した際に自動通知を受け取れる、設定可能なアラート機能を備えています。

統合アラートシステム

アラートはローソク足の確定時のみ生成され、形成中の誤ったシグナルを回避し、信頼性を高めます。

BUY アラート

ローソク足の終値が下部バンドを下抜けたときに発動します。
売られ過ぎの可能性を示します。
上方向への反転や調整の可能性を示唆します。

SELL アラート

ローソク足の終値が上部バンドを上抜けたときに発動します。
買われ過ぎの可能性を示します。
下方向への反転や調整の可能性を示唆します。

アラート入力（追加設定）

各アラートタイプを個別に有効または無効にできます。

Enable Buy Alerts
買いアラートを有効または無効にします。

Enable Sell Alerts
売りアラートを有効または無効にします。

Enable Push Notifications
MetaTrader モバイルアプリ（Android / iOS）へ直接通知を送信します。


作者のその他のプロダクト
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
ユーティリティ
主要コマンド B – 買い。 S – 売り。 L – Buy Limit。 M – Sell Limit。 U – Buy Stop。 N – Sell Stop。 C – すべてのオープンポジションをクローズ。 X – 特定のポジションをクローズ。 Z – すべての保留注文をキャンセル。 T – トレーリングストップ。 P – 部分。 K – ブレイクイーブン。 A - トレーディングアシスタント 1-2-3 - 買い（ロット数をカスタマイズ可能） 4-5-6 - 売り（ロット数をカスタマイズ可能） ホットキーによるコントロールは、必要に応じて有効または無効にできます。 注意：デフォルトのショートカットは大文字を使用します。ユーザーが任意のショートカットを再割り当てした場合、新しいキーは入力設定で 大文字で 入力しなければなりません。 リスク管理オプション： 固定ロットサイズまたは口座の割合 金額ベースおよびストップロス距離に基づくリスク比率 前のバーの高値または安値に基づくストップロス（オフセット可） カスタムのキャンドル範囲に基づくストップロス ポイントでの固定 SL および
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
インディケータ
MetaTrader 5 用クラシック MACD このインジケーターは、Gerald Appel が元々設計したクラシックな移動平均収束拡散 (MACD) の忠実な実装を提供し、MetaTrader 5 に特化して調整されています。MACD ライン、シグナルライン、ヒストグラムのコアコンポーネントを通じて、トレーダーが市場トレンド、モメンタムのシフト、潜在的な反転ポイントを特定できるようにします。 MACD ラインは、2 つの指数移動平均 (通常 12 期間と 26 期間) の差として計算され、価格モメンタムの敏感な測定を提供します。シグナルラインは MACD 自体の 9 期間 EMA で、変動を滑らかにしてクロスオーバーによる買い/売りシグナルを生成します。一方、多色ヒストグラムは MACD とシグナルラインのギャップを視覚的に表し、トレンドの強化や弱体化を一目で発見しやすくします。 主な利点には以下が含まれます: 強気/弱気クロスオーバーの信頼できる検出で、エントリー/エグジットのタイミングを決定。 価格アクションと MACD のダイバージェンス分析で反転を検知。 ゼロラインの位置
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
移動平均とアラート付きカラーROC - 先進的なモメンタム指標 強化されたRate of Change (ROC)! このMetaTrader 5用カスタム指標は、市場モメンタムの明確で直感的なビューを提供し、トレンドの加速または減速の正確なシグナルを求めるトレーダーにとって理想的です。 ROCとは何か、その利点は？ Rate of Change (ROC) は、前の期間に対する価格の百分率変化を測定する純粋なモメンタムオシレーターです。価格運動の速度と強さを強調します： 正の値は上昇モメンタム (bullish) を示します。 負の値は下降モメンタム (bearish) を示します。 ゼロラインのクロスはトレンド変更の可能性を示します。 価格とのダイバージェンスは早期に反転を予測できます。 MACDやRSIのような平滑化指標とは異なり、ROCはより敏感で速く、価格チャートで明らかになる前にモメンタムのシフトを捉えます。短い標準期間 (14期間) で、急速な加速を検出するのに完璧で、特にForex、指数、株式などのボラティリティの高い市場で有効です。 この指標の独占的な特徴： インテリ
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
ユーティリティ
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5用 固定スケールインジケーター Fixed Scale Indicator は、MetaTrader 5 でチャートの価格スケールを固定するための補助ツールです。価格を常にチャートの中央に維持し、市場の動きに合わせてスケールを自動的に調整します。これにより、急激な価格変動が発生しても視覚的なバランスを保ち、トレーダーが価格アクションをより正確に観察できます。 主な機能 固定スケールの切り替え: 価格軸（チャート右側）を3回クリックすることで、固定スケールを簡単に有効または無効にできます。 価格の中央保持: 市場の上下動にかかわらず、価格を常にチャート中央に表示し続けます。 自動スケール調整: 価格の変化に応じて、縦軸のスケールを自動的に変更し、チャートの可読性を維持します。 互換性: すべてのシンボルおよび時間足に対応し、他のインジケーターやテンプレートとの併用も可能です。 Fixed Scale Indicator は、スキャルピングやボラティリティの高い市場環境でのチャート観察に特に有効です。価格動向をより安
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
ユーティリティ
MT4 Hotkeys – 注文およびポジション管理ツール このツールは、MetaTrader 4 プラットフォーム上でキーボードショートカットを使用して注文およびポジションを管理できるように設計されています。注文執行、ポジションのクローズ、トレーリングストップの調整、リスク管理といった機能をカスタマイズ可能な設定を通じてサポートします。 主要コマンド 「B」：買い注文を発注。 「S」：売り注文を発注。 「C」：開いているすべてのポジションをクローズ。 「X」：特定のポジションをクローズ（最古または最新、設定に応じて）。 「T」：トレーリングストップを有効化し、買い注文の場合は前のバーの安値、売り注文の場合は前のバーの高値に追従。 「P」：開いているポジションの設定可能な割合をクローズ（デフォルト：50 %）。 「K」：すべてのオープンポジションのストップロスをブレークイーブン（建値）に移動。 注：コマンドは大文字で入力する必要があります。 リスク管理オプション ユーザーは次のいずれかを選択できます： 固定ロットサイズによる取引。 前のバーおよびユーザー定義設定に基づき自動計算さ
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
ユーティリティ
MultiChart Pro – MetaTrader 5用の高機能チャート管理ツール MultiChart Pro は、MetaTrader 5 で複数のチャートを自動的に開き、設定するためのエキスパートアドバイザー（EA）です。トレーダーが異なる時間足のチャートを効率的に管理できるように設計されており、わずか数秒で分析環境を整えることができます。 このツールは、最大4つのチャート（例：D1、M1、M15、および10秒のオフラインチャート）を自動で開き、現在のチャート（例：M5）も設定します。トレード戦略に合わせて時間足を自由に選択できるため、マルチタイムフレーム分析を行うトレーダーに最適です。 主な機能： チャートの自動生成： 複数の時間足を同時に開き、手動操作を省きます。 テンプレートの自動適用： 各チャートに指定されたテンプレートを適用し、存在を確認してから読み込みます。 オフラインチャート対応： 10秒などのカスタム時間足を利用でき、スキャルピングなど短期取引にも活用可能です。 設定の柔軟性： 入力パラメータを通じてすべての設定を簡単に変更可能。 MultiChart Pro
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Time & Sales Tick Indicator は、MetaTrader 5チャート上でリアルタイムのティック情報を表示するインジケーターです。 価格、ティック出来高、時刻を視覚的に確認でき、市場の動きを細かく分析することが可能です。 機能 価格、出来高、時間を含むティックデータをチャート上の専用パネルにリアルタイム表示します。 ティックをユーザーが設定した間隔でグループ化し、上昇ティックは緑色、下降ティックは赤色で色分け表示します。 パネルはチャートの4隅の任意の位置に配置でき、サイズや透明度の調整も可能です。 MetaTrader 5のすべてのシンボルおよびタイムフレームで使用可能で、軽量かつ安定した動作を実現しています。 このインジケーターは、スキャルピングや短期分析に特に適しています。
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
ユーティリティ
パーシャルクローズマネージャー – 取引量を自動調整する便利ツール パーシャルクローズマネージャーは、MetaTrader 5上でポジションを部分的に決済するための強力なツールです。取引中のリスク管理をより柔軟に行うことができ、利益の一部を確保しながら残りのポジションを伸ばすといった戦略を簡単に実現します。手動入力を減らし、スムーズな操作性と高い精度を両立しています。 主な機能： 部分決済機能： クリック一つで保有中のポジションの一部を決済可能。スキャルピングからスイングトレードまで幅広く対応します。 自動ボリューム計算： ツールが自動的に決済ロット数を計算し、入力ミスを防ぎつつスピーディに実行。 複数注文対応： 同一銘柄の複数ポジションに対して同時に部分決済を適用でき、時間の節約になります。 ドラッグ移動可能なテーブル： テーブルヘッダーをドラッグして、チャート上の好きな位置に自由に配置可能。 パーシャルクローズマネージャーは、資金管理やポジション制御をよりスマートに行いたいトレーダーにとって、欠かせないプロフェッショナル向けツールです。
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
エキスパート
HighLow Fury EA は、リスク管理と資本管理を統合したブレイクアウト型の自動売買ロボットです。 口座リスク率(%)または固定ロットに基づき、ポジションサイズを動的に調整し、常に安定したリスクコントロールを実現します。 日次の損益制限機能により、口座残高を保護し、過度な取引や感情的な判断を防ぎます。 設定された利益目標または損失に達した際には、自動的に資金リスクを減少させ、利益を確保します。 複数のトレーリングストップオプション（高値/安値、過去のローソク足基準）を備え、柔軟なリスク調整が可能です。 取引時間や曜日を指定できるカスタムフィルターと、ポジションの最大保有時間を制御する機能を搭載。 MetaTrader 5上で安定動作し、すべてのシンボルとタイムフレームに対応しています。 初期設定はXAUUSD（2025）向けに最適化されており、ユーザーは自身の取引スタイルや市場環境に合わせて自由に調整可能です。 短期および中期の戦略に対応し、高ボラティリティ市場でも安定したパフォーマンスを発揮します。
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
MetaTrader 5 用ボリュームカラーヒストグラムインジケーター このインジケーターは、取引量を別ウィンドウにヒストグラムとして表示します。ローソク足の方向に基づき、バーの色が自動的に変化します。終値が始値より高い場合は緑（上昇トレンド）で表示され、終値が始値より低い場合は赤（下降トレンド）で表示されます。これにより、トレーダーは価格変動とボリュームの関係を視覚的に把握できます。 主な機能 ボリュームソース：ティックボリュームまたはリアルボリュームを選択可能。 ボリュームヒストグラムの上に移動平均線を追加でき、平滑化されたボリュームトレンドを確認可能。 対応平均タイプ：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 平均期間を自由に設定可能。 すべての銘柄と時間足で動作し、MetaTrader 5 に完全対応。 視覚的にわかりやすい配色設計により、価格変化の強弱を一目で判断でき、トレードタイミングを最適化するのに役立ちます。
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
曜日SMAインジケーターは、ユーザーが選択した特定の曜日の終値に基づいて移動平均を計算します。単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、平滑化移動平均（SMMA）、線形加重移動平均（LWMA）など、さまざまな種類の移動平均をサポートしています。期間は、計算に含める選択した曜日のインスタンスの数を定義します。例えば、金曜日を選択し、期間を3に設定した場合、最近の3つの金曜日の終値を使用して平均を算出します。このツールは、金融市場の週次パターンを分析するのに役立ち、トレーダーが特定の日に特有のトレンドを特定するのを支援します。金曜日などの特定の平日を中心にすることで、ユーザーは週末要因や経済リリースの影響を受ける繰り返しの行動についての洞察を得ることができ、市場のボラティリティや季節的な変動をよりよく理解できます。また、このインジケーターはチャートウィンドウにラインとして描画され、他のテクニカル指標と組み合わせやすい設計となっています。
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
High Low MTF – マルチタイムフレーム高値安値レベル High Low MTF は、任意の時間足の高値と安値に基づいて強力なサポート・レジスタンスゾーンを表示する専門的なインジケーターです。上位または下位時間足の高値安値を現在のチャートに直接表示し、より正確なマルチタイムフレーム分析を可能にします。 スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、さらに iCustom を利用したアルゴリズム取引にも対応しています。インジケーターは選択した時間足の高値と安値を自動検出・更新し、価格が頻繁に反応する信頼性の高いゾーンを形成します。これらのレベルは金融機関や大口投資家にも注目されています。 High Low MTF はパフォーマンス最適化が施されており、高速市場やチャート表示量が多い状況でも優れた応答性を維持します。FX、株式、ゴールド、指数、暗号資産、先物市場に対応しています。 特長と利点 任意の時間足の高値・安値を表示 上位足・下位足の両方に対応 サポート・レジスタンス分析に最適 トレンド継続および反転エントリーに有効 スキャルピング、デイトレ、スイング対応 軽量かつ高速動
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Seasonal MT5 インジケーター Seasonal MT5 は、過去のデータに基づいて市場の季節的なパターンを視覚化するために設計された日足専用のインジケーターです。為替、株式、商品市場など、幅広い銘柄で再現性のあるサイクルを把握することができます。データドリブンな分析を重視するトレーダーに最適です。 主な機能: 過去の日足データに基づき季節的トレンドラインを描画。 季節的な高値・安値を結ぶ直線を表示し、トレンド方向を示唆。 月次ラインを描画し、月内の変動傾向を把握。 現在の取引日を示す縦線をカスタマイズ可能。 別ウィンドウでデータを正規化して表示し、明確な視覚化を実現。 入力パラメータ: 分析期間（既定: 10 年） スケール調整（既定: false） 拡張スケール（月数: 3） 反転表示（既定: false） シフト（日数）および価格適用範囲設定 縦線、直線、月次ラインの表示とカラー設定 利点: 日足ベースでの高精度な季節分析。 歴史的サイクルに基づく価格予測。 柔軟な設定と視覚的にわかりやすい表示。 トレード判断をサポートする強力な補助ツール。
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
GSV – Guided Swing Value Levels は、市場が高い統計的精度で反応しやすい価格帯を探したいトレーダー向けに開発された独自インジケーターです。 その計算方法は、ラリー・ウィリアムズの著書 「Long-Term Secrets to Short-Term Trading」 に基づいており、市場のスイング平均値が、価格が止まりやすい・調整しやすい・反転しやすいゾーンを予測する上で重要であると述べられています。 このインジケーターは、ウィリアムズの基本ロジック — 過去の動きを測定し、それを未来に投影する — を使用しています。 しかし、GSV は MetaTrader 5 用に完全に最適化されており、日足チャートから直接取得した統計データに基づき、どのタイムフレームでも Buy GSV と Sell GSV のゾーンを自動で描写します。 GSV の仕組み 日足のローソク足を分析する 上昇・下降の動きを区別し、実際のスイング平均を計算する その値を統計係数（調整可能）で乗算する 自動描画： GSV Buy — 買い手が行動しやすいゾーン GSV Sell — 売り手
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Trading Reportは軽量かつ非常に実用的なビジュアルインジケーターで、アカウントとトレードの主要情報をリアルタイムで表示します — すべてがエレガントで完全にドラッグ可能なミニマリストパネルに集約されています。 主な機能 ティック毎に更新（オープンポジションと浮動損益がリアルタイム） 現在ポジション詳細（BUY/SELL＋ロット＋エントリー価格＋浮動損益（緑/赤カラー）） 当日損益と残高変動（自動着色：緑＝利益 | 赤＝損失 | 白＝ゼロ） 完全統計：Balance、Equity、総トレード数、勝ち/負け、勝率(%)、PF、最良/最悪トレード 「Report」ボタンクリックで表示/完全非表示切り替え ボタンをドラッグして好きな場所へ移動可能
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Pivot Round Price は、クラシック・ピボットポイント( Classic Pivots )の従来の計算式に基づいたインジケーターであり、サポート、レジスタンス、中心ピボットの元々の計算をそのまま使用し、標準的な数学式のどの部分も変更していません。 このインジケーターの違いと主な利点は、レベルが自動的に丸められた価格に調整されることで、小数点が多い資産でも視覚的に見やすくなり、実際のチャート上でより意味のあるレベルになります。 価格が丸められることによって、レベルはもはや小数点の値の中に「埋もれる」ことなく、市場が反応や停滞しやすい心理的に重要なゾーンと一致するようになります。 インジケーターには、使用スタイルに正確に合わせるための様々な視覚的コントロールがあります： LinesBehindCandles ローソク足の後ろにすべてのラインを描画でき、チャートをクリーンに保ち、プライスアクションの視認性を損ないません。 RoundToNearestLevel 最も近い価格に自動的に丸める機能を有効にし、数学的レベルを実際の市場における心理的に重要なレベルへと変えます。 Add
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Avwap 主な機能： 自動デイリー VWAP（サーバー時間の毎日00:00に完全リセット） 計算のための8種類の価格：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 など アンカード VWAP モード：垂直線を過去の任意のポイントにドラッグするだけで、VWAP がその地点から即座に再計算 垂直線の色・太さ・スタイルは100％カスタマイズ可能（アンカーの見え方を選択可能） チャートにラベルやテキストなし 極めて最適化されたコード アンカード VWAP の大きな利点： 通常の日次 VWAP は現在の日にしか使えません。 アンカード VWAP により次が可能になります： 直近の上昇／下降波動の安値からの出来高加重平均価格を正確に確認 重要な領域をブレイクしてからの公正価格を分析 任意のポイントから VWAP ベースの戦略を視覚的にバックテスト 特定のイベント（ニュース、ギャップなど）以降の累積出来高に対して価格が上か下かを正確に判断 まとめ：通常の VWAP が「今日何が起きているか」を示すのに対し、アンカード VWAP は「自分が重要だと考える地点
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Screener MT5 スキャナー内の資産をワンクリックすると、同じチャートウィンドウで瞬時に開きます。新しいウィンドウを開いたり、Market Watch をスクロールしたりする無駄はありません — ワンクリックで取引したい銘柄にすぐ移動できます。スキャルピング、テープリーディング、スピードが必要な人に最適です。 チャートのどの隅にもドラッグでき、“Screener” ボタンをクリックするだけで非表示にできる、100% カスタマイズ可能なフローティングパネル。 利用可能な主なフィルターと並び替え: Daily % (High → Low) - その日の最大上昇銘柄 Daily % (Low → High) - その日の最大下落銘柄 Spread (Low → High) - スプレッドの低い銘柄を優先 Relative Volume - 平均を大きく上回って取引されている銘柄を強調（強い動き） Moving Average (above/below) - 上昇または下降トレンドの銘柄のみを表示 表示する銘柄数の制限（例：top 10、top 20 …） すべてリアルタイムで更新され
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator は、プロトレーダーであるリンダ・ラシュキによって広く使用・普及された、クラシックな 3/10 Oscillator を改良したバージョンです。 本インジケーターは、リンダ・ラシュキが使用している元の標準設定に基づいて開発されており、3期間および10期間の移動平均と、16期間のシグナルラインを使用し、モメンタムと市場リズムの変化を読み取ることに重点を置いています。 概念的基盤 – リンダ・ラシュキによる 3/10 Oscillator の使い方 リンダ・ラシュキは、3/10 Oscillator を単なる自動売買シグナル生成器としてではなく、モメンタム確認ツールとして使用しています。 主な用途は以下の通りです： モメンタムの加速と減速を識別 トレンド中の押し目・戻りを確認 市場方向の短期的な変化を予測 プライスアクション、移動平均、トレンド環境と組み合わせて使用 注目点は、ヒストグラムの挙動、傾き、方向転換であり、単純なクロスではありません。 ヒストグラムは、短期移動平均（3期間）と長期移動平
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Keltner Channel Colorは、MetaTrader 5 (MQL5) 向けのカスタムインジケーターで、チャート上のトレンドとボラティリティの視覚化を向上させるために設計されています。Keltnerチャネルに対する相対位置に基づいてバーまたはキャンドルを着色し、トレーダーが高値、低値、ブレイクアウトゾーンを迅速に特定できるようにします。トレンドフォロー、スキャルピング、またはボラティリティ分析戦略に最適で、このインジケーターはKeltnerバンドの上または下のバーを強調し、モメンタムコンテキストで前のものより高くクローズするバーも強調します（高度モードで）。柔軟な設定により、カスタマイズと視覚的な明確さを求めるトレーダーにとって完璧です。 主な機能: Keltnerチャネルに基づくインテリジェント着色: インジケーターはKeltnerチャネル（中央EMAとATRベースのバンドで構成）を使用してバーを着色します： 緑 (Lime): 中央EMAより上でクローズするバーで、上昇ポテンシャルまたはブルトレンドの継続を示します。 赤 (Red): 中央EMAより下でクローズするバ
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
注意事項: 本インジケーターは Taylor Pivot のみを表示 します。 ROC インジケーターは含まれておらず 、個別には表示されません。 Taylor Pivot  は、もともと Taylor によって開発され、その後プロのトレーダーである Linda Raschke が著書の中で広めた、古典的な短期トレード手法に基づいたインジケーターです。Raschke はこのアプローチを、短期的な市場の方向性をシンプルに特定する方法として強調しており、1 日あたり 1 回のポジション判断（買いまたは売り）に集中することで、頻繁なデイトレードと比べて心理的ストレスを軽減できるとしています。中心となる考え方は、翌セッションでの継続やフォロースルーを想定し、日足のクローズ時点でポジションを構築することで、初期の反転やマーケットテストを活用し、利益の出ているトレードをオーバーナイトで保有して追加の値動きを捉えることです。 この手法の核となるのは、日足タイムフレームにおける 2 期間の Rate of Change（ROC）から算出される短期ピボットポイントの計算です。このピボットは、直近の終値
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Moving Average Alerts は、4 本の完全にカスタマイズ可能な移動平均線を搭載した、シンプルで効率的なインジケーターです。トレーダーは自身の戦略に応じて、期間、手法、設定を自由に選択できます。 各移動平均線には 2 つの独立したアラートがあり、それぞれ個別に有効または無効にできます： 価格が移動平均線の上でクローズしたときのアラート 価格が移動平均線の下でクローズしたときのアラート アラートはローソク足の確定時のみ作動し、価格形成中の重複や誤ったシグナルを防ぎます。 また、プッシュ通知機能を備えており、MetaTrader 5 Mobile に直接アラートを送信できるため、パソコンから離れていてもチャンスを逃しません。 移動平均線をトレンド、サポート・レジスタンス、またはエントリー確認の基準として使用するトレーダーに最適です。
Stochastic Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Stochastic Color Alerts – スマートなモメンタムとカラートレンド指標 Stochastic Color は、クラシックなストキャスティクス・オシレーターを進化させた視覚的なインジケーターで、動的な色の変化と信頼性の高いアラートにより、モメンタムやトレンドの変化を簡単に識別できます。 このインジケーターは、従来の %K と %D のロジックに色が変化するメインラインを組み合わせ、市場の方向性、モメンタムの変化、潜在的な反転ゾーンを素早く把握するのに役立ちます。 主な特徴 ダイナミックカラーライン（%K） メインのストキャスティクスラインは自動的に色が変わります。 緑色 → 上昇モメンタム 赤色 → 下降モメンタム オレンジ色 → 現在形成中のローソク足 この視覚的な方法により、数値を常に分析することなく迅速な判断が可能です。 クラシックなストキャスティクス計算 従来の %K、%D、Slowing パラメータを使用 取引スタイルに合わせて期間を自由に設定可能 オシレーターは 0 から 100 の範囲で、標準レベルは 20 / 80 買い・売りアラート内蔵 買いアラー
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信