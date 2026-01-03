Bollinger Alerts
- インディケータ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Bollinger Alerts は、クラシックなボリンジャーバンドにインテリジェントなアラートシステムを追加した指標で、トレーダーが買われ過ぎや売られ過ぎの状態を明確に識別できるよう設計されています。
このインジケーターは、3本の伝統的なバンドを描画します。
上部バンド
中央バンド（移動平均線）
下部バンド
さらに、価格が統計的に極端な領域に到達した際に自動通知を受け取れる、設定可能なアラート機能を備えています。
統合アラートシステム
アラートはローソク足の確定時のみ生成され、形成中の誤ったシグナルを回避し、信頼性を高めます。
BUY アラート
ローソク足の終値が下部バンドを下抜けたときに発動します。
売られ過ぎの可能性を示します。
上方向への反転や調整の可能性を示唆します。
SELL アラート
ローソク足の終値が上部バンドを上抜けたときに発動します。
買われ過ぎの可能性を示します。
下方向への反転や調整の可能性を示唆します。
アラート入力（追加設定）
各アラートタイプを個別に有効または無効にできます。
Enable Buy Alerts
買いアラートを有効または無効にします。
Enable Sell Alerts
売りアラートを有効または無効にします。
Enable Push Notifications
MetaTrader モバイルアプリ（Android / iOS）へ直接通知を送信します。