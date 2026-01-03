Bollinger Alerts

Bollinger Alerts 는 클래식한 볼린저 밴드 지표에 지능형 알림 시스템을 추가한 지표로, 트레이더가 과매수 및 과매도 상태를 명확하게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.

이 지표는 세 가지 전통적인 밴드를 표시합니다.

상단 밴드
중앙 밴드(이동 평균)
하단 밴드

또한 가격이 통계적으로 극단적인 영역에 도달할 때 자동으로 알림을 받을 수 있는 설정 가능한 알림 기능을 제공합니다.

통합 알림 시스템

알림은 캔들 종가 기준으로만 생성되어, 형성 중 발생할 수 있는 잘못된 신호를 방지하고 신뢰성을 높입니다.

BUY 알림

캔들 종가가 하단 밴드를 하향 돌파할 때 발생합니다.
과매도 상태일 가능성을 나타냅니다.
상승 반전 또는 조정 가능성을 시사합니다.

SELL 알림

캔들 종가가 상단 밴드를 상향 돌파할 때 발생합니다.
과매수 상태일 가능성을 나타냅니다.
하락 반전 또는 조정 가능성을 시사합니다.

알림 입력값 (추가 설정)

사용자는 각 알림 유형을 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Enable Buy Alerts
매수 알림을 활성화 또는 비활성화합니다.

Enable Sell Alerts
매도 알림을 활성화 또는 비활성화합니다.

Enable Push Notifications
MetaTrader 모바일 앱(Android / iOS)으로 직접 알림을 전송합니다.


