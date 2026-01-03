Bollinger Alerts

Bollinger Alerts est un indicateur classique des bandes de Bollinger amélioré par un système d’alertes intelligent, conçu pour aider les traders à identifier clairement les conditions de surachat et de survente.

L’indicateur trace les trois bandes traditionnelles :

Bande Supérieure
Bande Centrale (Moyenne Mobile)
Bande Inférieure

De plus, il dispose d’alertes configurables, permettant au trader d’être automatiquement notifié lorsque le prix atteint des zones statistiquement extrêmes.

Système d’Alertes Intégré

Les alertes sont générées uniquement à la clôture de la bougie, garantissant une meilleure fiabilité et évitant les faux signaux pendant la formation de la bougie.

Alerte BUY

Déclenchée lorsque la clôture de la bougie passe en dessous de la bande inférieure.
Indique une possible condition de survente.
Peut signaler un retournement ou une correction potentielle à la hausse.

Alerte SELL

Déclenchée lorsque la clôture de la bougie passe au-dessus de la bande supérieure.
Indique une possible condition de surachat.
Peut signaler un retournement ou une correction potentielle à la baisse.

Paramètres d’Alertes (Configurations Supplémentaires)

L’utilisateur peut activer ou désactiver chaque type d’alerte individuellement :

Enable Buy Alerts
Active ou désactive les alertes d’achat.

Enable Sell Alerts
Active ou désactive les alertes de vente.

Enable Push Notifications
Envoie des notifications directement vers l’application mobile MetaTrader (Android / iOS).


