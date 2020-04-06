GoldRushX - El Robot de Trading que No Puedes Perder

Presentamos GoldRushX, tu nuevo socio automatizado para maximizar tus ganancias en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos robustos y convertido directamente de Pine Script, GoldRushX es una solución completa para traders que buscan eficiencia, precisión y un control de riesgo avanzado.

Principales Características:

Bandas de Bollinger y Medias Móviles: Con un cálculo preciso de las Bandas de Bollinger, este robot identifica oportunidades de compra y venta basadas en la volatilidad del mercado y en medias móviles ajustables (SMA o EMA), aportando aún más claridad a tus operaciones.

Gestión de Riesgo Integrada: Define fácilmente tu riesgo por operación basado en un porcentaje del saldo de tu cuenta. GoldRushX calcula automáticamente el tamaño de lote ideal y asegura que operes dentro de los límites de volumen permitido por el bróker.

Operaciones Automatizadas de Compra y Venta: El robot abre órdenes de compra o venta automáticamente, basándose en un análisis técnico riguroso. Puedes personalizar las condiciones para activar las operaciones de compra o venta según tu estrategia.

Trailing Stop y Stop Fijo: GoldRushX ofrece flexibilidad tanto para quienes prefieren utilizar un trailing stop, asegurando que captures la mayor cantidad de beneficios posible, como para quienes prefieren un stop fijo, asegurando la seguridad en las operaciones.

Proyecciones de Movimiento y Pullback: Con la proyección de movimientos y pullbacks, el robot calcula automáticamente los posibles objetivos de movimiento basados en el porcentaje ajustado, potenciando tu estrategia para aprovechar al máximo las reversiones o continuaciones de tendencias.

Control Total de Órdenes: Con un límite de órdenes por tipo y gestión avanzada del tiempo entre operaciones, GoldRushX evita órdenes en exceso y ayuda a mantener la consistencia en tus operaciones.

Visualización Gráfica de Ganancias y Órdenes: Ve en tiempo real en el gráfico el número total de órdenes ejecutadas y las ganancias acumuladas, facilitando el análisis del rendimiento del robot directamente en tu gráfico de negociación.

Flexible para Todos los Tipos de Cuentas: Compatible con cuentas Estándar, Micro y Ultra Low, el robot está diseñado para adaptarse a diferentes perfiles de traders.

¿Por qué Elegir GoldRushX? Si estás buscando un robot que haga más que simplemente seguir tendencias, GoldRushX es la elección ideal. Combina análisis avanzados con una gestión de riesgo eficiente y un control operativo completo, proporcionando una solución automatizada que se adapta a tu estilo de negociación.

No pierdas la oportunidad de potenciar tus resultados en el mercado. ¡Obtén GoldRushX ahora y lleva tu trading a un nuevo nivel!

GoldRushX – El futuro del trading automatizado está aquí.

Precio inicial: $30 | Precio final: $2000

Parámetros de Configuración:

Oro o XauUsd

Temporalidad: M5

Apalancamiento: 1:500

Tipos de cuenta: Estándar (Capital inicial $200), Micro o Ultra Low (Capital inicial $20)

Más información: Envía un mensaje

Envía un mensaje Señal Pronto



