Trend Commander

🏰 Trend Fortress v2.3: La solución definitiva de seguimiento de tendencias

Trend Fortress v2.3 no es sólo un EA; es un sistema de trading completo diseñado para capturar los principales movimientos del mercado mientras protege estrictamente su capital. Respaldado por datos verificados y mejorado con riesgo institucional-gra

¿Por qué elegir Trend Fortress v2.3?

🚀 1. Optimizado para la estabilidad y el crecimiento

Priorizamos la seguridad del capital. El EA se envía con el " Modo Estabilidad" por defecto para garantizar un drawdown bajo y el cumplimiento de las estrictas normas de validación del mercado.

  • La seguridad es lo primero: La configuración por defecto está ajustada para un bajo riesgo y un rendimiento estable (Modo Conservador).

  • Desbloquee el Alto Rendimiento: ¿Desea obtener la rentabilidad del +255% que se muestra en nuestras capturas de pantalla? Simplemente cambie InpRiskPerTrade al 2,0%. Y ya está.

  • Control flexible: Usted decide el ritmo: manténgalo seguro para un crecimiento constante o auméntelo para obtener el máximo potencial.

🛡️ Gestión Avanzada del Riesgo (La Lógica de la "Fortaleza")

Priorizamos la preservación del capital por encima de todo. La v2.3 introduce un sistema de defensa multicapa:

  • Tecnología Auto-Lot: Calcula automáticamente el tamaño de lote más seguro en función del saldo de su cuenta y su tolerancia al riesgo.

  • Protección contra pérdidas diarias: Evita el exceso de operaciones al detener las operaciones si se alcanza un límite diario de pérdidas.

  • Bloqueo de beneficios: Los trailing stops inteligentes aseguran sus ganancias a medida que se desarrolla la tendencia.

🧠 Filtros inteligentes de tendencia y tiempo

Evite el ruido. Opere sólo cuando la probabilidad sea alta.

  • Filtro de Volatilidad: Utiliza la lógica del ADX y el ATR para mantenerse al margen de los mercados agitados y laterales.

  • Lógica de salida del viernes: Cierra automáticamente las operaciones antes del fin de semana para evitar riesgos de brecha.

  • Detección de tendencia adaptativa: Identifica configuraciones de tendencia pura utilizando un sistema de confirmación de doble EMA.

Rendimiento verificado (datos v2.3)

  • Beneficio Neto Total: $2,549

  • Rentabilidad: +255.0%

  • Factor de ganancia : 1.46 (Alta estabilidad)

  • Reducción máxima: 20.9% (Riesgo Controlado)

⚠️ [DECLARACIÓN DE RIESGO CRÍTICO] Sólo para inversores serios

Nota: Esto no es un "Santo Grial", ni un truco de marketing prometiendo beneficios diarios. Trend Commander está diseñado para OPERAR EN EL MUNDO REAL.

En la realidad del trading profesional, perder días, semanas o incluso meses es una parte inevitable de la ecuación de rentabilidad. Si no puede tolerar las caídas a corto plazo, o si busca un sistema de EA EA EA EA EA

El mercado está inundado de estrategias de Martingala y de Cuadrícula. Pueden ofrecer la emoción fugaz de una "tasa de ganancia del 100%", pero el costo oculto es a menudo un total de cuenta wipeout más. Nos negamos estrictamente a

Elegimos primero la supervivencia. Sólo aceptando que las pérdidas son un coste empresarial necesario podrá poseer un sistema con auténtico potencial de crecimiento a largo plazo. Cuanto antes acepte esta realidad, mayor será su capacidad de éxito.

⚠️ Declaración de riesgos y perfil del inversor

Trend Fortress v2.3 emplea una lógica de seguimiento de tendencias muy agresiva. Antes de desplegar este EA, debe comprender plenamente sus características operativas y riesgos inherentes.

Nosotros

1. El coste de la consolidación (riesgo Whipsaw)

Esta estrategia se nutre del impulso. Cuando el mercado carece de dirección ( ADX < 20 ) o entra en un amplio rango de consolidación, el sistema de media móvil generará frecuentes señales falsas (whipsaws). Las pruebas históricas indican una racha de pérdidas consecutivas máxima de 11 operaciones . CRÍTICO: Si no puede soportar psicológicamente una caída de la renta variable a corto plazo del 15% ~ 20% , esta estrategia NO se ajusta a su tolerancia al riesgo.

2. Latencia y recuperación de beneficios

Para confirmar una formación de tendencia válida, el EA nunca comprará en el mínimo absoluto; para confirmar una inversión de tendencia, nunca venderá en el máximo absoluto. Los retrocesos bruscos en forma de V pueden dar lugar a una salida señalada

3. La realidad de una tasa de ganancias baja

Esta estrategia mantiene una tasa de ganancias de aproximadamente el 42%. Esto implica que la mayoría de las operaciones terminarán en pequeñas pérdidas. Nuestra rentabilidad depende enteramente de los valores atípicos -unos pocos valores ganadores significativos- y de que los clientes que buscan "ingresos diarios suaves" NO deberían comprar este producto.

4. Riesgo de deslizamiento y de liquidez

A pesar del filtro News/Spread incorporado, los acontecimientos extremos del mercado (p. ej., conflictos geopolíticos, anuncios sorpresa de los bancos centrales) pueden provocar brechas de precios que eludan los niveles de Stop Loss (deslizamiento). Recomendamos encarecidamente


