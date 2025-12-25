Trend Commander

🏰 Trend Fortress v2.3: 專為趨勢而生的防禦型EA

Trend Fortress v2.3 不只是一個EA，它是一套完整的交易系統。專為捕捉市場大趨勢而設計，同時擁有機構級的資金控管邏輯。讓數據說話，讓獲利奔跑。

🔥 Trend Fortress v2.3 的三大核心亮點

🚀 1. 穩健與成長兼具

我們將資金安全放在首位。 EA 預設為 「穩健模式(Stability Mode)」 ，以確保極低的回撤並符合嚴格的市場驗證標準。

安全優先： 預設參數經過調校，專注於低風險與穩定運轉（保守型配置）。

解鎖高效能： 想要獲得截圖中展示的 +255% 高回報 嗎？ 只需將參數InpRiskPerTrade （單筆風險）改為2.0% 即可。 就這麼簡單！

彈性掌控： 您掌握控制權－維持預設以求穩健成長，或調高風險追求最大利潤。

🛡️ 進階風控：如堡壘般的資金保護

v2.3 的核心哲學是「先求生存，再求獲利」。我們引進了多層防禦系統：

智慧手數(Auto-Lot)： 根據您的帳戶餘額自動計算最佳手數，實現複利增長。

每日止損保護(Daily Loss Limit)： 觸發當日虧損上限即停止交易，防止情緒化交易或極端行情傷害本金。

獲利鎖定(Profit Lock)： 隨著趨勢發展，智慧移動止損將自動鎖住已到手的利潤。

🧠 智慧過濾：避開雜訊與風險

只在勝率最高的時候出手。

波動率過濾： 結合ADX 與ATR 指標，自動過濾掉無方向的震盪盤整行情。

週五避險機制： 內置週五強制平倉邏輯，避開週末跳空缺口風險，讓您安心過週末。

自適應趨勢檢測： 使用雙EMA 系統精確識別趨勢啟動點。

📊 v2.3 實測數據展示

總淨利(Total Net Profit): $2,549

總回報率(Return): +255.0%

獲利因子(Profit Factor): 1.46 (穩健獲利)

最大回撤(Max Drawdown): 20.9% (風險可控)

💡 建議使用設定(Recommendations)

Symbol: GOLD (XAUUSD)

Timeframe: H1

Minimum Deposit: $500 (Recommended $1000+)

Account Type: ECN or Low Spread accounts recommended.



