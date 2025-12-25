Trend Commander
- 专家
- Chen Fu Huang
- 版本: 2.30
- 激活: 10
🏰 Trend Fortress v2.3: 專為趨勢而生的防禦型EA
Trend Fortress v2.3 不只是一個EA，它是一套完整的交易系統。專為捕捉市場大趨勢而設計，同時擁有機構級的資金控管邏輯。讓數據說話，讓獲利奔跑。
🔥 Trend Fortress v2.3 的三大核心亮點
🚀 1. 穩健與成長兼具
我們將資金安全放在首位。 EA 預設為 「穩健模式(Stability Mode)」 ，以確保極低的回撤並符合嚴格的市場驗證標準。
-
安全優先： 預設參數經過調校，專注於低風險與穩定運轉（保守型配置）。
-
解鎖高效能： 想要獲得截圖中展示的 +255% 高回報 嗎？ 只需將參數InpRiskPerTrade （單筆風險）改為2.0% 即可。 就這麼簡單！
-
彈性掌控： 您掌握控制權－維持預設以求穩健成長，或調高風險追求最大利潤。
🛡️ 進階風控：如堡壘般的資金保護
v2.3 的核心哲學是「先求生存，再求獲利」。我們引進了多層防禦系統：
-
智慧手數(Auto-Lot)： 根據您的帳戶餘額自動計算最佳手數，實現複利增長。
-
每日止損保護(Daily Loss Limit)： 觸發當日虧損上限即停止交易，防止情緒化交易或極端行情傷害本金。
-
獲利鎖定(Profit Lock)： 隨著趨勢發展，智慧移動止損將自動鎖住已到手的利潤。
🧠 智慧過濾：避開雜訊與風險
只在勝率最高的時候出手。
-
波動率過濾： 結合ADX 與ATR 指標，自動過濾掉無方向的震盪盤整行情。
-
週五避險機制： 內置週五強制平倉邏輯，避開週末跳空缺口風險，讓您安心過週末。
-
自適應趨勢檢測： 使用雙EMA 系統精確識別趨勢啟動點。
📊 v2.3 實測數據展示
-
總淨利(Total Net Profit): $2,549
-
總回報率(Return): +255.0%
-
獲利因子(Profit Factor): 1.46 (穩健獲利)
-
最大回撤(Max Drawdown): 20.9% (風險可控)
💡 建議使用設定(Recommendations)
-
Symbol: GOLD (XAUUSD)
-
Timeframe: H1
-
Minimum Deposit: $500 (Recommended $1000+)
-
Account Type: ECN or Low Spread accounts recommended.
⚠️ 【重要風險認知】 致嚴肅的投資者
請注意：這不是聖杯，也不是那種承諾「每天獲利」的行銷話語。 Trend Commander 是為「現實世界的交易」而設計的。
在真實的交易中，虧損的交易日、甚至虧損的週與月，都是獲利方程式的一部分。如果您無法接受短期的回撤，或在尋找永不虧損的系統，請不要購買此EA。
市面上有許多馬丁格爾(Martingale) 或網格(Grid) 策略，它們或許能提供短暫的「全勝」快感，但代價往往是一夜之間帳戶歸零。我們拒絕這種做法。
我們選擇活下來。 只有接受虧損是交易成本的一部分，您才能擁有一套真正具備長期成長潛力的系統。越早理解這一點，您的交易之路將越寬廣。
⚠️ 風險揭露與投資人屬性聲明(Risk Disclosure)
內容：
Trend Fortress v2.3 採用極具攻擊性的趨勢跟隨邏輯。在使用本EA 之前，您必須清楚了解其運作特性與潛在風險。
本策略拒絕過度擬合(Over-fitting)，我們保留了趨勢策略最真實的缺陷，因為這正是它能長期存活的原因。以下是本策略的四大風險特徵：
1. 盤整期的磨損(The Consolidation Cost) 本策略依賴趨勢獲利。當市場缺乏方向（ADX < 20）或寬幅震盪時，均線系統會頻繁發出假訊號，導致連續止損。歷史數據顯示最大連續虧損可達11 次。 若您無法承受短期15%~20% 的資金回撤(Drawdown)，本策略不適合您的風險屬性。
2. 滯後性與回吐(Lag & Drawdown) 為了確認趨勢成形，EA 不會買在最低點；為了確認趨勢結束，EA 不會賣在最高點。 V 型反轉行情可能會導致利潤回吐或小幅虧損。這是為了捕捉長線大利潤所必須支付的保險費。
3. 較低的勝率(Low Win Rate) 本策略勝率約為42%。這意味著大多數交易最終以小幅虧損收場。我們的獲利來自於少數幾筆獲利驚人的交易（平均獲利是平均虧損的1.8 倍）。 喜歡高頻獲利快感的投資人，請勿購買。
4. 滑點風險(Slippage) 儘管內置新聞過濾器，但極端行情（如戰爭、央行決策）可能導致止損單滑價。建議在重大風險事件前手動介入或降低風險參數。
總結： Trend Fortress 是一把雙刃劍。它能為 有耐心、有紀律、資金充裕 的投資者帶來豐厚的超額報酬(Alpha)，但也會無情地淘汰那些 追求短期暴利、缺乏風控觀念 的投機者。
購買前請三思：您是哪一種人？