Gold Smart Sniper Pro

Breve descripción: Un indicador técnico especializado diseñado para el comercio de Oro (XAUUSD). Identifica automáticamente las oscilaciones del mercado, traza clave 0,382 y 0,618 niveles de retroceso de Fibonacci, y señala oportunidades de trading cuando se detectan.

【Características principales】

Modo de monitorización dual: Realiza un seguimiento simultáneo de los niveles 0,382 (retroceso superficial) y 0,618 (retroceso profundo).

Identificación automática de Swing: Calcula automáticamente máximos y mínimos basados en el período de Lookback, eliminando la necesidad de dibujo manual.

Filtrado de la acción del precio: Integra la lógica de Price Action. Las alertas se activan sólo cuando el precio interactúa con niveles clave acompañados de patrones de inversión específicos, lo que ayuda a filtrar el ruido del mercado.

Cálculo en tiempo real: Muestra los resultados de los cálculos históricos inmediatamente después de cargarlos, incluso durante los cierres del mercado o los fines de semana, lo que facilita el análisis retrospectivo.

Alertas multiplataforma: Admite ventanas emergentes en MT5 Desktop, alertas sonoras y notificaciones Push de la aplicación móvil.

🛠️ Principales ventajas técnicas

1. Niveles de Fibonacci Dinámicos Adaptativos A diferencia de los dibujos manuales tradicionales, este programa se ajusta automáticamente con los movimientos de los precios. Cuando el mercado crea un nuevo máximo o mínimo, las líneas de soporte y resistencia se actualizan sincronizadamente.

2. Sistema de Alerta de Dos Nivel es La herramienta clasifica las oportunidades de mercado en dos niveles de seguimiento:

Modo Agresivo (0,382): Adecuado para supervisar retrocesos poco profundos durante mercados de tendencia fuerte.

Modo Conservador (0,618): Adecuado para vigilar retrocesos profundos y posibles zonas de soporte importantes.

3. Interfaz y rendimiento optimizados

Interfaz completamente en inglés: Asegura la compatibilidad con todos los idiomas del sistema, evitando errores de visualización de fuentes.

Gestión inteligente de la memoria: Utiliza estructuras de código optimizadas para asegurar que el indicador se ejecuta eficientemente sin consumir excesivos recursos del sistema.

4. La lógica de inicialización incorporada garantiza que los datos históricos se carguen y calculen correctamente cuando el indicador se aplica al gráfico, evitando problemas de visualización en blanco para los nuevos usuarios.

5. [Advertencia de riesgo] Operar implica un riesgo significativo. Este indicador proporciona asistencia en el análisis técnico, pero no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, gestione su riesgo de forma estricta.



