RSI Sniper Gold Edition
- Asesores Expertos
- Chen Fu Huang
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
。 po tencial del seguimiento de tendencias con la agilidad del scalping.
[Lógica central]
-
Motor de Modo Dual: El EA utiliza los indicadores ADX y ATR para identificar automáticamente los regímenes de mercado.
-
Modo Tendencia: Cuando se detecta una tendencia fuerte, utiliza stops más amplios y trailing profits para capturar el máximo de pips de los grandes movimientos.
-
Modo Scalp: Durante las oscilaciones del mercado, cambia a una lógica a corto plazo con una alta tasa de ganancias para realizar operaciones rápidas de entrada y salida.
-
-
Smart Risk Step-Down: Protección integrada contra caídas. Si la estrategia sufre pérdidas consecutivas en el modo Scalp, reduce automáticamente el riesgo (por ejemplo, un 50%) en las siguientes operaciones para preservar el capital.
-
Filtro dinámico de volatilidad: Utiliza el cálculo del ATR relativo para filtrar los picos de noticias extremas o las operaciones de lavado desordenadas, evitando entradas durante condiciones de riesgo incontrolables (por ejemplo, whipsaws de fin de año).
[Características principales]
-
Seguridad ante todo: No Martingale, No Grid, No Averaging down. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) y un Take Profit (TP) desde el momento de la entrada.
-
Alta Probabilidad: Lógica diseñada para filtrar las señales de baja calidad, centrándose sólo en las configuraciones de alta probabilidad.
-
Gestión Dinámica del Dinero: El tamaño del lote se calcula en base al porcentaje de riesgo de la cuenta (Por defecto 3%), asegurando un crecimiento consistente y seguridad independientemente del tamaño de la cuenta.
[Recomendaciones]
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: H1 (1 Hora)
-
Depósito Mínimo: $500 USD recomendado
-
Tipo de cuenta: ECN o Low Spread cuenta es muy recomendable para un mejor rendimiento.
-
VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para operar 24/7.
Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, realice sus propias pruebas antes de utilizar en una cuenta real.