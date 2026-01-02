RSI Sniper Gold Edition

potencial del seguimiento de tendencias con la agilidad del scalping.

[Lógica central]

  1. Motor de Modo Dual: El EA utiliza los indicadores ADX y ATR para identificar automáticamente los regímenes de mercado.

    • Modo Tendencia: Cuando se detecta una tendencia fuerte, utiliza stops más amplios y trailing profits para capturar el máximo de pips de los grandes movimientos.

    • Modo Scalp: Durante las oscilaciones del mercado, cambia a una lógica a corto plazo con una alta tasa de ganancias para realizar operaciones rápidas de entrada y salida.

  2. Smart Risk Step-Down: Protección integrada contra caídas. Si la estrategia sufre pérdidas consecutivas en el modo Scalp, reduce automáticamente el riesgo (por ejemplo, un 50%) en las siguientes operaciones para preservar el capital.

  3. Filtro dinámico de volatilidad: Utiliza el cálculo del ATR relativo para filtrar los picos de noticias extremas o las operaciones de lavado desordenadas, evitando entradas durante condiciones de riesgo incontrolables (por ejemplo, whipsaws de fin de año).

[Características principales]

  • Seguridad ante todo: No Martingale, No Grid, No Averaging down. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) y un Take Profit (TP) desde el momento de la entrada.

  • Alta Probabilidad: Lógica diseñada para filtrar las señales de baja calidad, centrándose sólo en las configuraciones de alta probabilidad.

  • Gestión Dinámica del Dinero: El tamaño del lote se calcula en base al porcentaje de riesgo de la cuenta (Por defecto 3%), asegurando un crecimiento consistente y seguridad independientemente del tamaño de la cuenta.

[Recomendaciones]

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: H1 (1 Hora)

  • Depósito Mínimo: $500 USD recomendado

  • Tipo de cuenta: ECN o Low Spread cuenta es muy recomendable para un mejor rendimiento.

  • VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para operar 24/7.

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, realice sus propias pruebas antes de utilizar en una cuenta real.


