RSI Sniper Gold Edition

Flow Monitor Chen Fu Huang 5 (1) Utilidades

Resumen: Tick Delta Flow es una herramienta profesional de análisis de flujo de órdenes diseñada para Scalpers y Day Traders . A diferencia de los indicadores de volumen estándar, descompone cada tick de precio para revelar la presión agresiva real de compra y venta (Delta) dentro de cada vela. Proporciona una visión "X-Ray" en tiempo real de la microestructura del mercado. Características principales: Análisis Vela a Vela (Gráfico Principal): Muestra en tiempo real el recuento de compras , el r