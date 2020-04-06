Trend Commander

Titel: Trend Fortress v2.3: Spezialisierter Trendfolge- und Verteidigungs-EA

Beschreibung: Trend Fortress v2.3 ist nicht nur ein EA, sondern ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um wichtige Markttrends zu erfassen und gleichzeitig eine Geldmanagement-Logik von institutioneller Qualität zu verwenden.

🔥 Hauptmerkmale von Trend Fortress v2.3

🚀 1. Stabilität trifft auf Wachstum Kapitalerhalt ist unsere oberste Priorität. Der EA befindet sich standardmäßig im "Stabilitätsmodus", um einen geringen Drawdown zu gewährleisten und die strengen Validierungsstandards einzuhalten.

Sicherheit geht vor: Die Standardeinstellungen sind auf einen risikoarmen, stabilen Betrieb abgestimmt.

Potenzial freisetzen: Sie suchen nach einem aggressiveren Wachstumspotenzial? Sie können den Parameter InpRiskPerTrade an Ihre Risikobereitschaft anpassen.

Volle Kontrolle: Sie haben die Wahl, ob Sie stetiges Wachstum oder aggressives Compounding bevorzugen.

🛡️ Erweiterte Risikokontrolle: Festungsartiger Schutz Die Kernphilosophie von v2.3 lautet "Überleben vor Gewinn". Wir haben ein mehrschichtiges Verteidigungssystem eingeführt:

Smart Auto-Lot: Berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostandes für eine angemessene Geldverwaltung.

Tägliches Verlustlimit: Stoppt den Handel sofort, wenn die tägliche Verlustgrenze erreicht wird, und schützt Ihr Kapital vor extremer Volatilität oder emotionalem Handel.

Gewinnsperre: Smart Trailing Stop sichert automatisch den Gewinn, wenn sich der Trend entwickelt.

🧠 Intelligente Filterlogik: Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist.

Volatilitätsfilter: Kombiniert ADX- und ATR-Indikatoren, um richtungslose schwankende Märkte (Choppy Markets) herauszufiltern.

Freitags-Ausstiegsmodul: Eingebaute Logik zum Schließen von Geschäften vor dem Wochenende, um Montags-Gap-Risiken zu vermeiden.

Adaptive Trend-Erkennung: Verwendet ein Dual-EMA-System zur präzisen Erkennung von Trendeinstiegspunkten.

📊 Geprüfte Leistung (v2.3 Daten)

Gesamtnettogewinn: $2.549

Rendite: +255.0%

Gewinnfaktor: 1,46 (hohe Stabilität)

Max Drawdown: 20.9% (Kontrolliertes Risiko)

⚠️ [KRITISCHER RISIKOHINWEIS] Nur für ernsthafte Investoren

Bitte beachten Sie: Dies ist weder ein "Heiliger Gral" noch ein Marketing-Gimmick, das tägliche Gewinne verspricht. Trend Commander ist für den ECHTEN WELTHANDEL entwickelt worden.

Wir wählen das Überleben zuerst. Nur wenn Sie akzeptieren, dass Verluste zu den notwendigen Geschäftskosten gehören, können Sie ein System mit echtem langfristigen Wachstumspotenzial besitzen. Je früher Sie diese Realität akzeptieren, desto eher können Sie Erfolg haben.

⚠️ Risikohinweis & Anlegerprofil-Erklärung

Trend Fortress v2.3 arbeitet mit einer äußerst aggressiven Trendfolgelogik. Bevor Sie diesen EA einsetzen, müssen Sie seine Funktionsmerkmale und inhärenten Risiken vollständig verstehen.

1. Die Konsolidierungskosten (Whipsaw-Risiko)

Diese Strategie lebt vom Momentum. Wenn der Markt keine Richtung hat ( ADX < 20 ) oder in eine breite Konsolidierungsspanne eintritt, erzeugt das System des gleitenden Durchschnitts häufig falsche Signale (Whipsaws). Historische Backtests zeigen eine maximale Verluststrähne von 11 aufeinanderfolgenden Trades . KRITISCH: Wenn Sie einen kurzfristigen Aktienverlust von 15% ~ 20% psychologisch nicht verkraften können, ist diese Strategie NICHT auf Ihre Risikotoleranz abgestimmt.

2. Latenz & Gewinnrückgang

3. Die Realität einer niedrigen Gewinnrate

4. Ausrutsch- und Liquiditätsrisiko

