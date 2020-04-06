Gold Matrix Pending Pro
- Asesores Expertos
- Handy Ban
- Versión: 1.1
🟡 Gold Matrix Pending Pro v1.1 - EA avanzado de órdenes pendientes XAUUSD.
🚀 Inteligente. Preciso. Rentable.
Gold Matrix PendingPro v1.1 es un Asesor Experto potente e inteligente para XAUUSD (Oro), diseñado para operar utilizando una lógica inteligente de órdenes pendientes con gestión de beneficios flotantes incorporada y estrategia de martingala controlada. El EA se centra en la seguridad, la consistencia y la automatización, por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.
Características principales
-
📌 Estrategia de órdenes pendientes
Coloca órdenes Buy Stop o Buy Limit a distancias estratégicas en función de las condiciones del mercado.
-
🧠 Ajuste automático de TP
Recalcula y actualiza automáticamente el Take Profit para todas las posiciones utilizando un sistema de entrada media ponderada, asegurando un cierre de beneficios consistente.
-
🔁 Lógica de Martingala Controlada
Se activa sólo cuando la pérdida flotante supera un umbral definido. Incluye:
-
Tope máximo de nivel de Martingala
-
Temporizador de enfriamiento entre niveles
-
Control de volumen con tope de tamaño de lote
-
-
💰 Sistema de Salida de Ganancia Flotante
Cierra todas las operaciones instantáneamente cuando se alcanza una ganancia flotante definida por el usuario, asegurando salidas oportunas en mercados volátiles.
-
📅 Momento de Entrada Inteligente
Opera sólo de martes a jueves, evitando la volatilidad incierta de lunes y viernes.
-
⚙️ Entradas altamente personalizables
Definir:
-
Tipo de Pendiente: Buy Stop o Buy Limit
-
TP y espaciado entre órdenes
-
Niveles de Martingala, multiplicador y enfriamiento
-
Tamaño máximo de lote abierto
-
Umbral de salida de beneficios flotante
-
📊 Lo más destacado de Backtest (2024, M30, XAUUSD)
-
💵 Depósito inicial: $1,000
-
📈 Beneficio neto total: 711,57 $ (+71,1%)
-
✅ Tasa Ganadora: 98.78%
-
⚖️ Factor de ganancia: 127,16
-
📉 Reducción máxima (Equidad): 31.21%
-
📉 Reducción máxima del saldo: 0.48%
-
Ratio de Sharpe: 2,80
-
📌 Total de operaciones: 328
-
📆 Periodo de prueba: Ene-Dic 2024
-
🟢 99% de calidad de modelado
📌 Ver las capturas de pantalla adjuntas para backtest completo y curva de balance.
📍 Par y marco temporal recomendados
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M30
⚠️ Notas
-
Funciona mejor en cuentas de Oro con spread bajo.
-
Sólo para cuentas de cobertura (no se recomienda la compensación).
-
Se recomienda VPS para una ejecución consistente.
-
Asegúrese de backtest adecuado con datos reales de garrapatas para un rendimiento preciso.
🎯 Gold Matrix Pending Pro v1.1 combina estrategia, control y automatización inteligente para ayudarle a capitalizar los movimientos del precio del oro sin sobreexponerse. Con un fuerte rendimiento de backtest y una lógica inteligente, está diseñado para traders serios que buscan rentabilidad a largo plazo.