Gold Matrix Pending Pro

🟡 Gold Matrix Pending Pro v1.1 - EA avanzado de órdenes pendientes XAUUSD.

🚀 Inteligente. Preciso. Rentable.

Gold Matrix PendingPro v1.1 es un Asesor Experto potente e inteligente para XAUUSD (Oro), diseñado para operar utilizando una lógica inteligente de órdenes pendientes con gestión de beneficios flotantes incorporada y estrategia de martingala controlada. El EA se centra en la seguridad, la consistencia y la automatización, por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.

Características principales

  • 📌 Estrategia de órdenes pendientes
    Coloca órdenes Buy Stop o Buy Limit a distancias estratégicas en función de las condiciones del mercado.

  • 🧠 Ajuste automático de TP
    Recalcula y actualiza automáticamente el Take Profit para todas las posiciones utilizando un sistema de entrada media ponderada, asegurando un cierre de beneficios consistente.

  • 🔁 Lógica de Martingala Controlada
    Se activa sólo cuando la pérdida flotante supera un umbral definido. Incluye:

    • Tope máximo de nivel de Martingala

    • Temporizador de enfriamiento entre niveles

    • Control de volumen con tope de tamaño de lote

  • 💰 Sistema de Salida de Ganancia Flotante
    Cierra todas las operaciones instantáneamente cuando se alcanza una ganancia flotante definida por el usuario, asegurando salidas oportunas en mercados volátiles.

  • 📅 Momento de Entrada Inteligente
    Opera sólo de martes a jueves, evitando la volatilidad incierta de lunes y viernes.

  • ⚙️ Entradas altamente personalizables
    Definir:

    • Tipo de Pendiente: Buy Stop o Buy Limit

    • TP y espaciado entre órdenes

    • Niveles de Martingala, multiplicador y enfriamiento

    • Tamaño máximo de lote abierto

    • Umbral de salida de beneficios flotante

📊 Lo más destacado de Backtest (2024, M30, XAUUSD)

  • 💵 Depósito inicial: $1,000

  • 📈 Beneficio neto total: 711,57 $ (+71,1%)

  • Tasa Ganadora: 98.78%

  • ⚖️ Factor de ganancia: 127,16

  • 📉 Reducción máxima (Equidad): 31.21%

  • 📉 Reducción máxima del saldo: 0.48%

  • Ratio de Sharpe: 2,80

  • 📌 Total de operaciones: 328

  • 📆 Periodo de prueba: Ene-Dic 2024

  • 🟢 99% de calidad de modelado

📌 Ver las capturas de pantalla adjuntas para backtest completo y curva de balance.

📍 Par y marco temporal recomendados

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M30

⚠️ Notas

  • Funciona mejor en cuentas de Oro con spread bajo.

  • Sólo para cuentas de cobertura (no se recomienda la compensación).

  • Se recomienda VPS para una ejecución consistente.

  • Asegúrese de backtest adecuado con datos reales de garrapatas para un rendimiento preciso.

🎯 Gold Matrix Pending Pro v1.1 combina estrategia, control y automatización inteligente para ayudarle a capitalizar los movimientos del precio del oro sin sobreexponerse. Con un fuerte rendimiento de backtest y una lógica inteligente, está diseñado para traders serios que buscan rentabilidad a largo plazo.


