Flow Monitor
- Utilidades
- Chen Fu Huang
- Versión: 1.2
- Actualizado: 29 diciembre 2025
Resumen: Tick Delta Flow es una herramienta profesional de análisis de flujo de órdenes diseñada para Scalpers y Day Traders. A diferencia de los indicadores de volumen estándar, descompone cada tick de precio para revelar la presión agresiva real de compra y venta (Delta) dentro de cada vela. Proporciona una visión "X-Ray" en tiempo real de la microestructura del mercado.
Características principales:
-
Análisis Vela a Vela (Gráfico Principal):
-
Muestra en tiempo real el recuento de compras, el recuento de ventas y la delta neta por encima y por debajo de cada vela.
-
Ayuda a identificar el agotamiento, la absorción y las rupturas agresivas al instante.
-
Los elementos visuales (tamaño del texto, color, distancia) son totalmente personalizables.
-
-
Panel en vivo (Heads-Up Display):
-
Un panel limpio y fijo en la esquina superior izquierda resume las estadísticas de la barra actual.
-
Supervise la batalla entre toros y osos sin tener que contar los números manualmente.
-
-
Oscilador de subventana avanzado:
-
Líneas de fuerza: Dos líneas distintas que siguen la acumulación de ticks de compra frente a los de venta.
-
Histograma Delta: Visualiza la diferencia neta de volumen (Verde para positivo, Rojo para negativo).
-
Señales de cruce: Traza flechas no repintadas cuando el impulso de compra/venta cambia (Cruz Dorada/Cruz Mortal).
-
Filtrado de Ruido: Incluye un parámetro de Umbral para filtrar cruces insignificantes durante baja volatilidad.
-
Cómo funciona: El indicador procesa los datos de tick de su broker en tiempo real.
-
Histograma/Línea Verde: Indica que los compradores están dominando la subasta actual.
-
Histograma/línea roja: Indica que los vendedores son agresivos.
-
Flechas: Marcan el momento concreto en el que el dominio pasa de un lado a otro dentro de la barra.
Nota importante:
-
Dado que esta herramienta se basa en datos de ticks en vivo (banderas de compra/venta), calcula los datos desde el momento en que se adjunta al gráfico. No descarga datos históricos de ticks para garantizar un rendimiento ligero.
-
Más adecuado para pares e índices volátiles (por ejemplo, XAUUSD, US30, EURUSD).
Parámetros de entrada:
-
Umbral : Filtro de sensibilidad para las flechas de señal (Más alto = menos señales, más fuertes).
-
Ajustes visuales : Ajuste los colores, el tamaño de las flechas y la posición del cuadro de mandos para adaptarlos a su pantalla.
