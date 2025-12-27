Flow Monitor

Resumen: Tick Delta Flow es una herramienta profesional de análisis de flujo de órdenes diseñada para Scalpers y Day Traders. A diferencia de los indicadores de volumen estándar, descompone cada tick de precio para revelar la presión agresiva real de compra y venta (Delta) dentro de cada vela. Proporciona una visión "X-Ray" en tiempo real de la microestructura del mercado.

Características principales:

  1. Análisis Vela a Vela (Gráfico Principal):

    • Muestra en tiempo real el recuento de compras, el recuento de ventas y la delta neta por encima y por debajo de cada vela.

    • Ayuda a identificar el agotamiento, la absorción y las rupturas agresivas al instante.

    • Los elementos visuales (tamaño del texto, color, distancia) son totalmente personalizables.

  2. Panel en vivo (Heads-Up Display):

    • Un panel limpio y fijo en la esquina superior izquierda resume las estadísticas de la barra actual.

    • Supervise la batalla entre toros y osos sin tener que contar los números manualmente.

  3. Oscilador de subventana avanzado:

    • Líneas de fuerza: Dos líneas distintas que siguen la acumulación de ticks de compra frente a los de venta.

    • Histograma Delta: Visualiza la diferencia neta de volumen (Verde para positivo, Rojo para negativo).

    • Señales de cruce: Traza flechas no repintadas cuando el impulso de compra/venta cambia (Cruz Dorada/Cruz Mortal).

    • Filtrado de Ruido: Incluye un parámetro de Umbral para filtrar cruces insignificantes durante baja volatilidad.

Cómo funciona: El indicador procesa los datos de tick de su broker en tiempo real.

  • Histograma/Línea Verde: Indica que los compradores están dominando la subasta actual.

  • Histograma/línea roja: Indica que los vendedores son agresivos.

  • Flechas: Marcan el momento concreto en el que el dominio pasa de un lado a otro dentro de la barra.

Nota importante:

  • Dado que esta herramienta se basa en datos de ticks en vivo (banderas de compra/venta), calcula los datos desde el momento en que se adjunta al gráfico. No descarga datos históricos de ticks para garantizar un rendimiento ligero.

  • Más adecuado para pares e índices volátiles (por ejemplo, XAUUSD, US30, EURUSD).

Parámetros de entrada:

  • Umbral : Filtro de sensibilidad para las flechas de señal (Más alto = menos señales, más fuertes).

  • Ajustes visuales : Ajuste los colores, el tamaño de las flechas y la posición del cuadro de mandos para adaptarlos a su pantalla.


Comentarios 1
TAO su
241
TAO su 2025.12.29 06:30 
 

great and amazing !

Filtro:
TAO su
241
TAO su 2025.12.29 06:30 
 

great and amazing !

Chen Fu Huang
537
Respuesta del desarrollador Chen Fu Huang 2025.12.29 07:25
thank you very much
