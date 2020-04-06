Gold Trend Fortress
- Asesores Expertos
- Chen Fu Huang
- Versión: 3.60
- Activaciones: 10
Trend Commander v3.9 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 .
En un mercado inundado de peligrosos Grid y Martingale EAs que arriesgan todo su capital por centavos, Trend Commander se distingue. Es un Seguidor de Tendencia Puro . Espera pacientemente a que se produzcan rupturas significativas y sigue la tendencia. Espera pacientemente a que se produzcan rupturas significativas y monta Trend Follower . . wailves de stop vesil-strict y rides. trailing stops.
✅ ¿Qué hay de nuevo en v3.6(Validator Edition)? Esta versión ha sido rediseñado para la máxima estabilidad y el cumplimiento de corredor :
- Lógica Anti-Spam: Temporizador de enfriamiento" incorporado para evitar excesivas solicitudes de modificación de órdenes .
- Comprobación del límite de volumen: Ajusta automáticamente el tamaño de los lotes para cumplir con los límites de volumen específicos del broker (perfecto para Prop Firms) .
- Paso estricto: Implementado un paso mínimo (30 puntos) para trailing stops para asegurar un funcionamiento fluido en todos los entornos VPS .
🚀 Core Strategy Logic :
- El Filtro "Big Picture": Respeta la Tendencia Diaria (D1). Nunca opera en contra del momentum diario, manteniéndote en el lado correcto del mercado .
- Regla de ruptura de 3 días: Utiliza un Canal de Donchian de 72 periodos para filtrar el 80% del ruido del mercado. Sólo entra cuando se produce una auténtica ruptura .
- Volatility Squeeze: Impulsado por ADX y Bollinger Bandwidth, evita los "mercados muertos" y los rangos .
- Auto-Compounding: Built-in Money Management crece su tamaño de lote de forma automática a medida que crece su cuenta .
📊 Rendimiento destacado (Datos de Backtest) :
- Factor de ganancia : > 1,60 (condiciones reales )
- Tasa de Ganancias: ~58% (Alta para una estrategia de tendencia )
- Reducción: Baja y controlada (Stop Loss duro en cada operación )
- Riesgo/Recompensa: Expectativa Positiva (~1.2 : 1 )
(Recomendaciones)
- Símbolo : XAUUSD (Oro )
- Marco de tiempo : H1 (1 Hora )
- Tipo de Cuenta : Se recomienda ECN o Raw Spread .
- Depósito Mínimo : $500 (Seguro), $1000+ (Recomendado) .
- Configuración :
- InpUseMM: true (Habilitar Auto-Compounding para crecimiento).
- InpRiskPercent: 0.01 (Conservador) o 0.02 (Agresivo).
- InpChannelPeriod: 72 (No cambiar, esta es la lógica central) .
⚠️ [DECLARACIÓN DE RIESGO CRÍTICO] Sólo para inversores serios
Nota: Esto no es un "Santo Grial", ni un truco de marketing que promete beneficios diarios. Trend Commander está diseñado para OPERAR EN EL MUNDO REAL.
En la realidad del trading profesional, perder días, semanas o incluso meses es una parte inevitable de la ecuación de rentabilidad. Si usted no puede tolerar las caídas a corto plazo, o si usted está buscando un sistema que EA s, neveral seking a system s
El mercado está inundado de estrategias Martingale y Grid. Pueden ofrecer la emoción fugaz de una "tasa de ganancias del 100%", pero el coste oculto es a menudo una liquidación total de la cuenta de la noche a la mañana. Nos negamos rotundamente a utilizar estos métodos. Nos negamos rotundamente a utilizar tales métodos.
Elegimos ante todo la supervivencia. Sólo si acepta que las pérdidas son un coste empresarial necesario, podrá disponer de un sistema con un auténtico potencial de crecimiento a largo plazo. Cuanto antes acepte esta realidad, mayor será su capacidad de éxito.