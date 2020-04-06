Gold Trend Fortress

Trend Commander v3.9 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 .

En un mercado inundado de peligrosos Grid y Martingale EAs que arriesgan todo su capital por centavos, Trend Commander se distingue. Es un Seguidor de Tendencia Puro . Espera pacientemente a que se produzcan rupturas significativas y sigue la tendencia. Espera pacientemente a que se produzcan rupturas significativas y monta Trend Follower . . wailves de stop vesil-strict y rides. trailing stops.

✅ ¿Qué hay de nuevo en v3.6(Validator Edition)? Esta versión ha sido rediseñado para la máxima estabilidad y el cumplimiento de corredor :

Lógica Anti-Spam: Temporizador de enfriamiento" incorporado para evitar excesivas solicitudes de modificación de órdenes . Comprobación del límite de volumen: Ajusta automáticamente el tamaño de los lotes para cumplir con los límites de volumen específicos del broker (perfecto para Prop Firms) . Paso estricto: Implementado un paso mínimo (30 puntos) para trailing stops para asegurar un funcionamiento fluido en todos los entornos VPS .

🚀 Core Strategy Logic :

El Filtro "Big Picture": Respeta la Tendencia Diaria (D1). Nunca opera en contra del momentum diario, manteniéndote en el lado correcto del mercado . Regla de ruptura de 3 días: Utiliza un Canal de Donchian de 72 periodos para filtrar el 80% del ruido del mercado. Sólo entra cuando se produce una auténtica ruptura . Volatility Squeeze: Impulsado por ADX y Bollinger Bandwidth, evita los "mercados muertos" y los rangos . Auto-Compounding: Built-in Money Management crece su tamaño de lote de forma automática a medida que crece su cuenta .

📊 Rendimiento destacado (Datos de Backtest) :

Factor de ganancia : > 1,60 (condiciones reales )

Tasa de Ganancias: ~58% (Alta para una estrategia de tendencia )

Reducción: Baja y controlada (Stop Loss duro en cada operación )

Riesgo/Recompensa: Expectativa Positiva (~1.2 : 1 )

(Recomendaciones)

Símbolo : XAUUSD (Oro )

Marco de tiempo : H1 (1 Hora )

Tipo de Cuenta : Se recomienda ECN o Raw Spread .

Depósito Mínimo : $500 (Seguro), $1000+ (Recomendado) .

Configuración :

InpUseMM : true (Habilitar Auto-Compounding para crecimiento).



InpRiskPercent : 0.01 (Conservador) o 0.02 (Agresivo).



InpChannelPeriod : 72 (No cambiar, esta es la lógica central) .