Deriv Karma Project EA

Enjoy 30% off until 15th december 2025,

PROYECTO KARMA EA v2.00

Karma Project EA es un sistema de comercio automatizado para MetaTrader 5. El sistema utiliza el análisis técnico con las características de gestión de riesgos de adaptación. Ha sido desarrollado y probado en índices sintéticos Deriv con ajustes optimizados para múltiples instrumentos.

El EA fue creado tras una extensa investigación sobre sistemas de trading basados en la recuperación y combina indicadores técnicos tradicionales con estrategias de gestión de posiciones. El desarrollo se centró en la creación de un sistema que funcione en diferentes condiciones de mercado, manteniendo al mismo tiempo una exposición al riesgo controlada.

Instrumentos compatibles

El EA incluye configuraciones optimizadas para estos índices sintéticos Deriv:

Índice Range Break 100

Índice Range Break 200

Índice Boom 500

Índice Boom 1000

Índice Crash 500

Índice Crash 1000

El sistema también puede utilizarse con otros símbolos, como pares de divisas, materias primas y pares de criptomonedas. El rendimiento puede variar en función de las características del instrumento.

Descargar archivos de configuración optimizados: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Enfoque técnico

El EA utiliza múltiples indicadores técnicos para identificar los puntos de entrada de operaciones. El sistema de entrada analiza los cruces del oscilador estocástico, los niveles del RSI para la confirmación del impulso, el SAR parabólico para la dirección de la tendencia y las envolventes de las medias móviles para el análisis del canal de precios. Se aplica un filtro de marco temporal superior para evaluar la estructura general del mercado.

Cuando se abren las operaciones, el sistema incluye dos mecanismos opcionales de recuperación. El primero utiliza entradas de posiciones alternas con espaciado progresivo. En el segundo, se aplican niveles fijos de take profit y stop loss con un dimensionamiento escalonado de las posiciones. Los usuarios pueden elegir qué método de recuperación activar en función de su tolerancia al riesgo.

Características de la gestión de riesgos

El EA incluye varios parámetros de control de riesgo. El tamaño de lote dinámico calcula el tamaño de la posición basándose en el porcentaje de saldo de la cuenta. Los límites máximos de posición pueden establecerse por dirección y en total. La protección contra pérdidas puede configurarse utilizando valores en USD y el porcentaje del saldo de la cuenta.

Los controles de separación de posiciones determinan la distancia entre las entradas en el sistema de recuperación. Un parámetro de anchura de zona limita la dispersión máxima de las posiciones abiertas. El objetivo de beneficios de la cesta permite cerrar todas las posiciones cuando se alcanza un nivel de beneficios especificado.

Instalación y configuración

Después de comprar el EA en MQL5 Market, instálelo en MetaTrader 5. Abra cualquiera de los gráficos compactibles en m1 timeframe solamente y arrastre el EA sobre él. Habilite el trading automático en el menú Herramientas de MT5 y active el botón AutoTrading en la barra de herramientas.

Para un rendimiento optimizado en los índices Deriv, cargue el setfile apropiado para el instrumento elegido. Los archivos de configuración contienen combinaciones de parámetros probados para cada índice soportado.

Enlace de descarga de archivos de configuración: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Parámetros de entrada

Las principales entradas de la estrategia incluyen el periodo de impulso para el análisis de tendencias, los valores máximos y de paso del SAR, los niveles de volumen para las condiciones de sobrecompra y sobreventa, la selección del marco temporal superior, el periodo de la MA envolvente y los valores de desviación.

Los principales parámetros de negociación incluyen el tamaño del lote base, el cambio de tamaño adaptativo, el porcentaje de riesgo por operación y el intervalo mínimo entre operaciones en segundos.

Los ajustes del sistema de recuperación incluyen la activación de la alternancia de recuperación, la selección del modo de recuperación entre la cuadrícula adaptativa y los enfoques de impulso, la distancia de activación para las entradas en dirección opuesta, la brecha de progresión para la separación en la misma dirección, el multiplicador de lote para el escalado de posiciones y los límites máximos de posición.

Las entradas de protección de riesgo incluyen el ancho de zona máximo en pips, la pérdida flotante máxima en USD y la reducción máxima como porcentaje de la cuenta.

Los parámetros de optimización de beneficios incluyen el porcentaje del objetivo de beneficios de la cesta y el nivel de equilibrio de emergencia.

Los ajustes del panel de control controlan la visualización del panel de información, la posición de las esquinas y los valores de desplazamiento.

Configuración recomendada

El enfoque conservador utiliza un riesgo de 0,5 a 1,0 por ciento, recuperación desactivada, ambas direcciones de negociación y tamaños de lote base pequeños.

El enfoque moderado utiliza un riesgo de entre el 1,0% y el 2,0%, la recuperación de la parrilla adaptativa activada, posiciones limitadas por lado y tamaños de lote medios.

El enfoque activo utiliza un riesgo del 2,0 al 3,0 por ciento, la recuperación del impulso activada, lotes progresivos activados y límites de posición mayores.

Todos los enfoques deben ser probados en cuentas demo antes de su implementación en vivo. Comience con los archivos de configuración proporcionados y ajuste los parámetros gradualmente en función del tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo.

Empiece con la configuración optimizada: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Recomendaciones para las pruebas

Utilice el Probador de Estrategias en MetaTrader 5 para backtesting. Seleccione el EA en el menú desplegable Experto y elija su símbolo. Ajuste el marco de tiempo a M1 para una prueba más rápida. Utilice el modelo Cada tick basado en ticks reales para obtener resultados precisos.

Para la optimización, utilice el método del algoritmo genético. Pruebe con al menos 6 meses de datos históricos. Establezca valores de spread realistas que coincidan con las especificaciones de su broker.

Antes de operar en vivo, realice pruebas en cuentas demo durante al menos dos semanas. Supervise de cerca las primeras operaciones para verificar el comportamiento adecuado del EA. Compruebe que las funciones de gestión de riesgos funcionan como se espera y mantenga un margen de cuenta suficiente.

Notas de rendimiento específicas para cada símbolo

Los índices Range Break responden bien a la recuperación de rejilla adaptativa con distancias de disparo moderadas. Los índices Boom funcionan con dirección de sólo compra y filtros de plazos superiores. Los índices Crash funcionan con dirección de sólo venta y desviaciones de envolvente ajustadas.

Cada setfile contiene parámetros optimizados basados en pruebas específicas para ese instrumento. Los resultados variarán en función de los diferenciales del broker, la velocidad de ejecución y las condiciones del mercado durante el periodo de negociación.

Cargue el setfile apropiado cuando cambie entre diferentes instrumentos para asegurar una configuración óptima de los parámetros.

Acceda a todos los archivos de configuración optimizados aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Información del panel de control

Cuando está activado, el panel de control muestra el estado actual del sistema de recuperación, las posiciones activas por dirección, las pérdidas y ganancias flotantes, los niveles de protección frente al riesgo, el estado de las señales de compra y venta, las estadísticas de la sesión y las métricas de rendimiento.

El panel se actualiza en tiempo real y puede colocarse en cualquier esquina de la pantalla con valores de desplazamiento ajustables.

Notas importantes sobre negociación

Todas las operaciones implican riesgo de pérdida de capital. Este EA es una herramienta para la ejecución automatizada de operaciones basada en el análisis técnico. No garantiza resultados rentables. El rendimiento pasado en backtesting o demo trading no indica resultados futuros.

Los sistemas de recuperación pueden abrir múltiples posiciones durante los periodos de drawdown. Asegúrese de que el saldo de la cuenta es adecuado para soportar el escalado de posiciones si se activan las funciones de recuperación. Se recomienda una supervisión periódica incluso cuando se utilicen sistemas automatizados.

Las condiciones del mercado cambian con el tiempo. Los parámetros que funcionan bien en un periodo pueden requerir ajustes en entornos de mercado diferentes. Considere la posibilidad de volver a probar y optimizar periódicamente en función de los datos recientes del mercado.

Comience siempre con cuentas demo para aprender el comportamiento del EA y verificar su correcto funcionamiento. Comience con ajustes conservadores y posiciones pequeñas. Aumente gradualmente la exposición sólo después de confirmar un rendimiento estable durante largos períodos de prueba.

Información de soporte

El soporte del producto está disponible a través de la sección de comentarios de MQL5 Market y el sistema de mensajería de MQL5.com. Las actualizaciones del EA se proporcionan sin coste adicional para los compradores.

Cuando solicite asistencia, incluya su nombre de broker, tipo de cuenta, símbolo con el que opera, parámetros de entrada del EA utilizados y una descripción detallada de cualquier problema. Las capturas de pantalla ayudan a solucionar problemas técnicos.

Antecedentes del desarrollador

El desarrollo de Karma Project EA comenzó después de varios años de negociación de índices sintéticos y el estudio de diversas estrategias basadas en la recuperación. La atención se centró en la creación de un sistema que equilibra la frecuencia de comercio con el control de riesgos, utilizando indicadores técnicos que responden bien a las características únicas de los instrumentos Deriv.

Las pruebas consistieron en analizar miles de operaciones históricas en distintos periodos de mercado para perfeccionar la lógica de entrada y los mecanismos de recuperación. El objetivo era desarrollar conjuntos de parámetros que mantuvieran un comportamiento coherente en las distintas condiciones del mercado, al tiempo que ofrecieran a los usuarios flexibilidad para ajustar los niveles de riesgo.

Información sobre la versión

La versión 2.00 representa una reconstrucción completa del sistema de negociación con compatibilidad universal de símbolos, mecanismos de recuperación duales, filtrado de entrada mejorado, algoritmos de tamaño de lote mejorados e interfaz de panel profesional.

Descargue el paquete setfile completo: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder. Este EA se proporciona como una herramienta para el comercio automatizado basado en el análisis técnico. El desarrollador no hace ninguna declaración con respecto a la rentabilidad futura. Los usuarios son responsables de probar a fondo y comprender todos los factores de riesgo antes de la implementación en vivo. Los resultados varían en función de las condiciones del broker, la volatilidad del mercado y la configuración de los parámetros.