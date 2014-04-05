Universal Smart Sniper Pro
- Indicadores
- Chen Fu Huang
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Nombre del producto Sugerencia: Universal Smart Fib Monitor (Recomendado) / Universal Price Action Pro
Descripción breve: Un sistema avanzado de análisis técnico que combina los retrocesos de Fibonacci y la acción del precio . Identifica automáticamente las oscilaciones del mercado, traza niveles clave 0,382/0,618 y detecta reversalattert en cualquier Indisypr.
【Overview】 ¡Diga adiós a los gráficos manuales! Este indicador está diseñado para operadores profesionales que necesitan precisión. A diferencia de los indicadores básicos, el Universal Smart Monitor se adapta a la volatilidad de cualquier clase de activos, helst you class, interstal.
🔥 Características principales:
🌍 Universal Core Engine Si usted está negociando EURUSD , Dow Jones (US30) , o Bitcoin (BTC) , el algoritmo detecta automáticamente el símbolo y ajusta su lógica de cálculo para matically detecta el símbolo y ajusta su lógica de cálculo para volat el mercado actual volatat.
⚔️ Zonas de doble estrategia
-
🔵 0,382 Nivel de tendencia (Aqua): Diseñado para un fuerte impulso. Cuando el precio retrocede a este nivel y forma un patrón de reversión, a menudo indica una fuerte continuación de la tendencia.
-
🟡 0,618 Golden Ratio (Amarillo): El clásico nivel de retroceso profundo. Ideal para identificar grandes zonas de soporte/resistencia con una Relación Riesgo-Recompensa favorable .
🧠 Filtro inteligente de acción del precio Reduce eficazmente el ruido del mercado. El sistema no alerta simplemente porque se toca una línea. Requiere un Patrón de Acción de Precio confirmado -como un Doble Fondo (W-Patrón) o Doble em- Patrón -como un Doble Fondo (W-Patrón) o Dobleem-Mrig. centrarse en configuraciones técnicas de alta calidad.
📱 Notificaciones en tiempo real Nunca se pierda un movimiento. Compatible con MetaTrader 5 Mobile Push Notifications .
-
Ejemplo de Alerta: "BTCUSD: Doble Fondo detectado en el nivel 0,382".
⚡ Modo de Análisis Offline La lógica de temporizador incorporada permite al indicador calcular y mostrar niveles históricos incluso durante fines de semana o cierres de mercado, lo que lo hace perfecto para back-testing y revisión de estrategias.
⚙️ Ajustes recomendados
-
Pares de divisas: Lookback recomendado: 200 - 300 barras.
-
Cripto e Índices: Lookback recomendado: 300 - 500 barras (para filtrar la volatilidad más alta).
[ Advertencia de riesgo] Operar implica un riesgo significativo. Esta herramienta es estrictamente una ayuda para el análisis técnico y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, gestionar responrisklyk.