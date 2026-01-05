RSI Sniper Pro V5

【Introduction】 Está cansado de que los indicadores RSI estándar generen falsas señales de reversión de "sobrecompra/sobreventa" durante tendencias fuertes? Operar contra la tendencia dominante es la forma más rápida de perder dinero.

La filosofía central de este sistema es: " Sigue la tendencia, espera el pullback, snipea la entrada". Sólo se dirige a entradas de alta precisión cuando la tendencia dominante se reanuda después de una corrección, filtrando 0inant tendencia se reanuda después de una corrección, filtrando 80%.

【Lógica de la Estrategia (Los 4 Filtros)】 Este indicador emplea un riguroso proceso de filtrado de cuatro etapas para asegurar que cada señal es de alta calidad:

Filtro de Tendencia (EMA 200): Sólo busca señales de Compra cuando el precio está por encima de la EMA 200, y señales de Venta por debajo de la EMA 200. Nunca opere en contra de la tendencia principal. Filtro de Momento (ADX): El filtro ADX integrado (por defecto > 20) evita automáticamente los mercados de baja volatilidad, laterales y "muertos". Disparo de francotirador (RSI Pullback): Espera a que el RSI retroceda a zonas específicas (Compra < 45 / Venta > 55) y se enganche de nuevo en la dirección de la tendencia antes de disparar. Confirmación de la acción del precio: La vela de señal debe tener un tamaño de cuerpo significativo, mostrando un compromiso real del mercado, filtrando las velas Doji indecisas.

【Características principales y beneficios】

✅ S in Repintado: Una vez que se confirma una señal (en el cierre de la vela), la flecha nunca desaparece ni se desplaza.

✅ Mecanismo de enfriamiento inteligente: El enfriamiento de señal incorporado evita el overtrading causado por señales consecutivas en un periodo corto.

Visualización clara: Las flechas verde lima brillante (compra) y magenta (venta) proporcionan puntos de entrada claros sin saturar su gráfico.

✅ Totalmente personalizable: Puede ajustar el período de EMA, los umbrales de RSI y los requisitos de fuerza de ADX para adaptarse a diferentes activos y plazos.

【Cómo Operar】

🟢 Se ñal de Compra: Aparece una flecha verde. Esto significa que el precio está POR ENCIMA de la EMA 200, y el RSI ha completado un retroceso y se ha vuelto hacia arriba.

🟣 Se ñal de Venta: Aparece una flecha magenta. Esto significa que el precio está POR DEBAJO de la EMA 200, y el RSI ha completado un rally y girado a la baja.

【Configuración recomendada】