🔺 Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann

Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados

Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico.





🌟 ¿Qué hace que este EA sea excepcional?

Basado en la metodología probada de Gann

W.D. Gann fue uno de los traders más exitosos de la historia, logrando más del 90% de precisión utilizando patrones geométricos y ratios naturales. Este EA automatiza su estrategia de patrones triangulares con precisión:





✅ Detección automática de triángulos: identifica patrones de impulso (alcistas) y corrección (bajistas).

✅ Objetivos de proporción áurea - Utiliza proporciones de Fibonacci (61,8%, 100%, 161,8%) para entradas y salidas óptimas.

✅ Análisis de puntos de giro: el algoritmo avanzado de detección de pivotes encuentra los puntos de giro clave del mercado

✅ Reconocimiento de patrones en tiempo real - Analiza cada barra en busca de configuraciones de alta probabilidad









💰 Gestión avanzada del dinero - La ventaja de la v3.4

Gestión inteligente de posiciones en USD

A diferencia de los EAs básicos que utilizan pips o puntos, v3.4 piensa en DÓLARES - la moneda que importa a su cuenta:

🎯 Sistema de Punto de Equilibrio





Se activa cuando la posición alcanza $10 de ganancia (personalizable)

Bloquea automáticamente el beneficio de $1 (personalizable)

Protege su capital de los retrocesos del mercado

Seguimiento por posición: cada operación se gestiona de forma independiente





Tope dinámico inteligente





Comienza el trailing stop con un beneficio de 15 $ (personalizable)

Mueve el SL cada 5 $ de beneficio adicional (personalizable)

Bloquea progresivamente más beneficios a medida que se ejecuta la operación

Nunca mueve el SL en su contra - sólo en la dirección de la ganancia





Toma de beneficios parcial





Cierra automáticamente el 50% de la posición con un beneficio de 20 $ (personalizable)

Permite que la posición restante se ejecute hasta el objetivo completo

Reduce el riesgo manteniendo el potencial alcista

El cálculo inteligente de lotes respeta los mínimos del broker









Tres niveles de objetivo de precisión

Elija su estilo de trading con opciones flexibles de TP:





Preliminar (61,8%) - Beneficios rápidos de scalping

Zona 1 (100%) - Riesgo/recompensa equilibrados (por defecto)

Zona 2 (161,8%) - Máximo potencial de beneficios





Cada objetivo calculado a partir de la altura del triángulo utilizando los ratios probados de Gann.





🛡️ Gestión profesional del riesgo

Tamaño de posición flexible





Modo de lote fijo - Establezca el tamaño de lote que prefiera

Modo de % de riesgo - Calcula automáticamente los lotes basándose en el saldo de la cuenta y la distancia del SL

Respeta todas las limitaciones del broker (lotes mín./máx., tamaño de paso)





Filtrado inteligente de operaciones





✅ Filtro horario - Opere sólo durante las horas óptimas de mercado

✅ Filtro de diferencial - Evita entradas de alto coste

✅ Altura mínima del patrón - Garantiza configuraciones de calidad

✅ Espaciado de barras configurable - Filtra el ruido





Control de posición





Cierra posiciones opuestas ante una nueva señal (opcional)

Soporte de cobertura para estrategias avanzadas

Límite máximo de posiciones por dirección

Control total sobre la ejecución de órdenes









Interfaz visual nítida

Análisis en el gráfico





Visualización de triángulos - Vea la formación del patrón en tiempo real

Señales codificadas por colores - Alcista (verde) y bajista (rojo)

Zonas objetivo - Todos los niveles TP y SL se muestran claramente

Flechas direccionales - Reconocimiento instantáneo de las señales

Puntos pivote numerados - Seguimiento del desarrollo del patrón





Panel de operaciones en vivo

TRIÁNGULO PATRÓN GANN EA v3.4

★ Breakeven/Trailing en USD

║ ★ Breakeven/Trailing en USD ║

╠═══════════════════════════════════════════╣

EURUSD | H1

COMPRAR: 1 | VENDER: 0

Ganancia total: $45.80

╠═══════════════════════════════════════════╣

#12345 COMPRA: $45.80 | BE:✓ Parte:✓ Lock:$20

╠═══════════════════════════════════════════╣

BE Trigger: $10.00 | Lock: $1.00

Trail Start: $15.00 | Paso: $5.00

Parcial: $20.00 @ 50%

╚═══════════════════════════════════════════╝





🔔 No se pierda ninguna operación





Alertas visuales - Notificaciones emergentes sobre nuevas señales

Notificaciones Push - Recibe alertas en tu dispositivo móvil

Registro detallado de operaciones - Registro de auditoría completo

Actualizaciones de estado en tiempo real - Sepa exactamente lo que está haciendo el EA









⚙️ Fácil configuración y personalización

Instalación Plug & Play





Instale el EA en MetaTrader 5

Adjuntar a cualquier gráfico (recomendado: H1 o H4)

Configure sus preferencias

¡Deje que el EA haga el trabajo!





Parámetros totalmente personalizables





📍 Sensibilidad de detección de pivote

📐 Criterios de patrón de triángulo

🎯 Selección de objetivos y ratios

💵 Umbrales de gestión del dinero

🕐 Ventanas temporales de negociación

🎨 Opciones de visualización









💡 Por qué a los operadores les encanta este EA

"Automatización "configúralo y olvídate de él





"Lo ejecuto en EURUSD H1. La función de punto de equilibrio me salvó de 3 operaciones perdedoras la semana pasada que habrían golpeado SL. Ahora cerraron a +$1 cada una en lugar de -$50".





Gestión de posiciones de nivel profesional





"El trailing stop en USD es genial. Puedo ver exactamente cuánto beneficio estoy asegurando. Mucho mejor que contar puntos".





Señales de entrada claras





"Los patrones triangulares son fáciles de entender. Puedo hacer backtest de las señales visualmente y confiar en la lógica."









🎯 Mejores marcos temporales y símbolos

Configuración recomendada





Plazos: H1, H4 (mejor equilibrio de señales y fiabilidad)

Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura para máxima flexibilidad





También funciona bien en





Índices (US30, NAS100, SPX500)

Materias primas (oro, plata, petróleo)

Cripto (BTCUSD, ETHUSD) - ajuste los parámetros para la volatilidad









📈 Consejos de optimización

Para operaciones conservadoras





Utilice tamaños de lote más pequeños o 1-2% de riesgo

Habilitar el punto de equilibrio temprano ($5-10)

Tome ganancias en el objetivo preliminar

Utilice un filtro temporal para evitar noticias





Para operaciones agresivas





Objetivo Zona 2 (161,8%)

Paso de arrastre más amplio para movimientos mayores

Permite múltiples posiciones por dirección

Opere 24/5 sin filtro de tiempo









La seguridad es lo primero





✅ Sin martingala ni sistemas de rejilla

✅ Cada operación tiene un stop loss

✅ Tamaño de la posición controlado por la gestión del riesgo

✅ El seguimiento por posición evita los conflictos

✅ La modificación inteligente de órdenes evita errores









📦 Qué obtiene





TrianglePatternGannEA_v34.mq5 - Código fuente completo.

Reconocimiento visual de patrones - Vea lo que el EA ve

Tablero de operaciones en vivo - Supervise el rendimiento en tiempo real

Documentación completa - Todos los parámetros explicados

Actualizaciones de por vida - Mejoras futuras incluidas









Empieza a operar como Gann hoy mismo

Perfecto para:





📊 Traders de patrones que desean la automatización

💼 Traders que entienden la metodología de Gann

⏰ Profesionales ocupados que no pueden mirar los gráficos 24/7

📈 Traders que buscan sistemas consistentes y basados en reglas

🎓 Estudiantes de análisis técnico clásico









La diferencia de v3.4

Este no es un EA de patrones más. La versión 3.4 representa un salto cuántico en la gestión de posiciones:





Cálculos basados en USD - Opere en la divisa que importa.

Seguimiento del estado de cada posición - Cada operación se gestiona de forma independiente

Bloqueo inteligente de beneficios - El punto de equilibrio y el trailing funcionan juntos a la perfección

Automatización del cierre parcial - Obtenga beneficios sin salirse del juego.

Lógica de nivel profesional - Construido para el comercio real, no sólo backtests









¿Preguntas?

El EA incluye una completa documentación en línea y descripciones claras de los parámetros. Cada entrada tiene un tooltip útil que explica exactamente lo que hace.





⚠️ Notas importantes





Requiere MetaTrader 5 (no compatible con MT4)

Mejores resultados en cuentas ECN/Raw Spread

Saldo mínimo recomendado: $500 (para una adecuada gestión del riesgo)

Habilitar AutoTrading y permitir importaciones DLL

Pruebe primero en una cuenta demo para entender el comportamiento









🏆 Únete a la revolución del trading de Gann

Transforma tu trading con un sistema que combina:





Más de 100 años de metodología probada (el legado de W.D. Gann)

Precisión algorítmica moderna (reconocimiento automatizado de patrones)

Gestión monetaria profesional (control de posiciones basado en USD)

Total transparencia (código fuente completo incluido)





Descargue Triangle Pattern Gann EA v3.4 hoy mismo y empiece a operar con la confianza de un maestro.





