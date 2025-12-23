Triangle Pattern Gann EA

🔺 Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann
Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados
Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico.

🌟 ¿Qué hace que este EA sea excepcional?
Basado en la metodología probada de Gann
W.D. Gann fue uno de los traders más exitosos de la historia, logrando más del 90% de precisión utilizando patrones geométricos y ratios naturales. Este EA automatiza su estrategia de patrones triangulares con precisión:

✅ Detección automática de triángulos: identifica patrones de impulso (alcistas) y corrección (bajistas).
✅ Objetivos de proporción áurea - Utiliza proporciones de Fibonacci (61,8%, 100%, 161,8%) para entradas y salidas óptimas.
✅ Análisis de puntos de giro: el algoritmo avanzado de detección de pivotes encuentra los puntos de giro clave del mercado
✅ Reconocimiento de patrones en tiempo real - Analiza cada barra en busca de configuraciones de alta probabilidad


💰 Gestión avanzada del dinero - La ventaja de la v3.4
Gestión inteligente de posiciones en USD
A diferencia de los EAs básicos que utilizan pips o puntos, v3.4 piensa en DÓLARES - la moneda que importa a su cuenta:
🎯 Sistema de Punto de Equilibrio

Se activa cuando la posición alcanza $10 de ganancia (personalizable)
Bloquea automáticamente el beneficio de $1 (personalizable)
Protege su capital de los retrocesos del mercado
Seguimiento por posición: cada operación se gestiona de forma independiente

Tope dinámico inteligente

Comienza el trailing stop con un beneficio de 15 $ (personalizable)
Mueve el SL cada 5 $ de beneficio adicional (personalizable)
Bloquea progresivamente más beneficios a medida que se ejecuta la operación
Nunca mueve el SL en su contra - sólo en la dirección de la ganancia

Toma de beneficios parcial

Cierra automáticamente el 50% de la posición con un beneficio de 20 $ (personalizable)
Permite que la posición restante se ejecute hasta el objetivo completo
Reduce el riesgo manteniendo el potencial alcista
El cálculo inteligente de lotes respeta los mínimos del broker


Tres niveles de objetivo de precisión
Elija su estilo de trading con opciones flexibles de TP:

Preliminar (61,8%) - Beneficios rápidos de scalping
Zona 1 (100%) - Riesgo/recompensa equilibrados (por defecto)
Zona 2 (161,8%) - Máximo potencial de beneficios

Cada objetivo calculado a partir de la altura del triángulo utilizando los ratios probados de Gann.

🛡️ Gestión profesional del riesgo
Tamaño de posición flexible

Modo de lote fijo - Establezca el tamaño de lote que prefiera
Modo de % de riesgo - Calcula automáticamente los lotes basándose en el saldo de la cuenta y la distancia del SL
Respeta todas las limitaciones del broker (lotes mín./máx., tamaño de paso)

Filtrado inteligente de operaciones

✅ Filtro horario - Opere sólo durante las horas óptimas de mercado
✅ Filtro de diferencial - Evita entradas de alto coste
✅ Altura mínima del patrón - Garantiza configuraciones de calidad
✅ Espaciado de barras configurable - Filtra el ruido

Control de posición

Cierra posiciones opuestas ante una nueva señal (opcional)
Soporte de cobertura para estrategias avanzadas
Límite máximo de posiciones por dirección
Control total sobre la ejecución de órdenes


Interfaz visual nítida
Análisis en el gráfico

Visualización de triángulos - Vea la formación del patrón en tiempo real
Señales codificadas por colores - Alcista (verde) y bajista (rojo)
Zonas objetivo - Todos los niveles TP y SL se muestran claramente
Flechas direccionales - Reconocimiento instantáneo de las señales
Puntos pivote numerados - Seguimiento del desarrollo del patrón

Panel de operaciones en vivo
╔═══════════════════════════════════════════╗
║ TRIÁNGULO PATRÓN GANN EA v3.4 ║
║ ★ Breakeven/Trailing en USD ║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ EURUSD | H1 ║
║ COMPRAR: 1 | VENDER: 0 ║
║ Ganancia total: $45.80 ║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ #12345 COMPRA: $45.80 | BE:✓ Parte:✓ Lock:$20║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ BE Trigger: $10.00 | Lock: $1.00 ║
║ Trail Start: $15.00 | Paso: $5.00 ║
║ Parcial: $20.00 @ 50% ║
╚═══════════════════════════════════════════╝

🔔 No se pierda ninguna operación

Alertas visuales - Notificaciones emergentes sobre nuevas señales
Notificaciones Push - Recibe alertas en tu dispositivo móvil
Registro detallado de operaciones - Registro de auditoría completo
Actualizaciones de estado en tiempo real - Sepa exactamente lo que está haciendo el EA


⚙️ Fácil configuración y personalización
Instalación Plug & Play

Instale el EA en MetaTrader 5
Adjuntar a cualquier gráfico (recomendado: H1 o H4)
Configure sus preferencias
¡Deje que el EA haga el trabajo!

Parámetros totalmente personalizables

📍 Sensibilidad de detección de pivote
📐 Criterios de patrón de triángulo
🎯 Selección de objetivos y ratios
💵 Umbrales de gestión del dinero
🕐 Ventanas temporales de negociación
🎨 Opciones de visualización


💡 Por qué a los operadores les encanta este EA
"Automatización "configúralo y olvídate de él

"Lo ejecuto en EURUSD H1. La función de punto de equilibrio me salvó de 3 operaciones perdedoras la semana pasada que habrían golpeado SL. Ahora cerraron a +$1 cada una en lugar de -$50".

Gestión de posiciones de nivel profesional

"El trailing stop en USD es genial. Puedo ver exactamente cuánto beneficio estoy asegurando. Mucho mejor que contar puntos".

Señales de entrada claras

"Los patrones triangulares son fáciles de entender. Puedo hacer backtest de las señales visualmente y confiar en la lógica."


🎯 Mejores marcos temporales y símbolos
Configuración recomendada

Plazos: H1, H4 (mejor equilibrio de señales y fiabilidad)
Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura para máxima flexibilidad

También funciona bien en

Índices (US30, NAS100, SPX500)
Materias primas (oro, plata, petróleo)
Cripto (BTCUSD, ETHUSD) - ajuste los parámetros para la volatilidad


📈 Consejos de optimización
Para operaciones conservadoras

Utilice tamaños de lote más pequeños o 1-2% de riesgo
Habilitar el punto de equilibrio temprano ($5-10)
Tome ganancias en el objetivo preliminar
Utilice un filtro temporal para evitar noticias

Para operaciones agresivas

Objetivo Zona 2 (161,8%)
Paso de arrastre más amplio para movimientos mayores
Permite múltiples posiciones por dirección
Opere 24/5 sin filtro de tiempo


La seguridad es lo primero

✅ Sin martingala ni sistemas de rejilla
✅ Cada operación tiene un stop loss
✅ Tamaño de la posición controlado por la gestión del riesgo
✅ El seguimiento por posición evita los conflictos
✅ La modificación inteligente de órdenes evita errores


📦 Qué obtiene

TrianglePatternGannEA_v34.mq5 - Código fuente completo.
Reconocimiento visual de patrones - Vea lo que el EA ve
Tablero de operaciones en vivo - Supervise el rendimiento en tiempo real
Documentación completa - Todos los parámetros explicados
Actualizaciones de por vida - Mejoras futuras incluidas


Empieza a operar como Gann hoy mismo
Perfecto para:

📊 Traders de patrones que desean la automatización
💼 Traders que entienden la metodología de Gann
⏰ Profesionales ocupados que no pueden mirar los gráficos 24/7
📈 Traders que buscan sistemas consistentes y basados en reglas
🎓 Estudiantes de análisis técnico clásico


La diferencia de v3.4
Este no es un EA de patrones más. La versión 3.4 representa un salto cuántico en la gestión de posiciones:

Cálculos basados en USD - Opere en la divisa que importa.
Seguimiento del estado de cada posición - Cada operación se gestiona de forma independiente
Bloqueo inteligente de beneficios - El punto de equilibrio y el trailing funcionan juntos a la perfección
Automatización del cierre parcial - Obtenga beneficios sin salirse del juego.
Lógica de nivel profesional - Construido para el comercio real, no sólo backtests


¿Preguntas?
El EA incluye una completa documentación en línea y descripciones claras de los parámetros. Cada entrada tiene un tooltip útil que explica exactamente lo que hace.

⚠️ Notas importantes

Requiere MetaTrader 5 (no compatible con MT4)
Mejores resultados en cuentas ECN/Raw Spread
Saldo mínimo recomendado: $500 (para una adecuada gestión del riesgo)
Habilitar AutoTrading y permitir importaciones DLL
Pruebe primero en una cuenta demo para entender el comportamiento


🏆 Únete a la revolución del trading de Gann
Transforma tu trading con un sistema que combina:

Más de 100 años de metodología probada (el legado de W.D. Gann)
Precisión algorítmica moderna (reconocimiento automatizado de patrones)
Gestión monetaria profesional (control de posiciones basado en USD)
Total transparencia (código fuente completo incluido)

Descargue Triangle Pattern Gann EA v3.4 hoy mismo y empiece a operar con la confianza de un maestro.

Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba en la demo primero y nunca arriesgar más de lo que puede permitirse el lujo de lose.
Respuesta al comentario