Triangle Pattern Gann Ea Pro

✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh

Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả filtro lógico từ indicador:

🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indicador.

Filtro Mô tả
Filtro de tendencia 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
Filtro de Volumen Volumen >= 1,2x Media(20)
Filtro RSI Confirmación de Momentum
Calidad de la señal Puntuación 1-5, chỉ trade khi >= 3
Retroceso P3 Validación 38,2% - 78,6%
SL dinámico Perfil de mercado theo basado en ATR
Modos de entrada P3 / Breakout / Retest
Perfiles de Mercado Auto-detección Gold/BTC/Forex

📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0

Característica EA v3.9 EA Pro v4.0
Filtro de tendencia ✅ EMA/MTF/ADX
Filtro de volumen
Filtro RSI
Calidad de la señal ✅ 1-5 estrellas
SL dinámico ❌ Fijo 38,2% ✅ Basado en ATR
Validación P3
Perfiles de mercado ✅ Detección automática
Tasa de ganancia kỳ vọng ~40-50% ~70%+

⚙️ Ajustes Khuyến Nghị cho XAUUSD

Tipo de Mercado: MARKET_AUTO

Modo de Entrada: ENTRY_BREAKOUT Filtro de Tendencia: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: ON Filtro RSI: ON SL Dinámico: ON

📝 Hướng Dẫn Sử Dụng

  1. Copiar archivo en MQL5/Experts/
  2. Compilar con MetaEditor (F7)
  3. Adjuntar al gráfico H1 y H4
  4. Cấu hình Market Type và Entry Mode
  5. Backtest trước khi live trading

Otros productos de este autor
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5 Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. CAR
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico. ¿Qué hace que este EA sea excepcional? Basado en la metodología probada de Gann W.D. Gann fue uno de los traders má
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre ¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas! ¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más de
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - INFORME DE ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8) Puntos fuertes Característica Evaluación Detección de puntos de oscilación Lógica clara mediante barras izquierda/derecha Ratios de Fibonacci/Gann 61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente Cuadro de mandos Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales Estructura del código Arquitectura limpia y fácil de mantener Limitaciones críticas Problema Impacto Efecto del porcentaje de vi
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Legado de Gann mejorado EA v4.0 Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq Visión general Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabil
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
