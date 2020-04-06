Triangle Pattern Gann Ea Pro
- Asesores Expertos
- Nguyen Van Kien
- Versión: 4.0
✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh
Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả filtro lógico từ indicador:
🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indicador.
|Filtro
|Mô tả
|Filtro de tendencia
|3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
|Filtro de Volumen
|Volumen >= 1,2x Media(20)
|Filtro RSI
|Confirmación de Momentum
|Calidad de la señal
|Puntuación 1-5, chỉ trade khi >= 3
|Retroceso P3
|Validación 38,2% - 78,6%
|SL dinámico
|Perfil de mercado theo basado en ATR
|Modos de entrada
|P3 / Breakout / Retest
|Perfiles de Mercado
|Auto-detección Gold/BTC/Forex
📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0
|Característica
|EA v3.9
|EA Pro v4.0
|Filtro de tendencia
|❌
|✅ EMA/MTF/ADX
|Filtro de volumen
|❌
|✅
|Filtro RSI
|❌
|✅
|Calidad de la señal
|❌
|✅ 1-5 estrellas
|SL dinámico
|❌ Fijo 38,2%
|✅ Basado en ATR
|Validación P3
|❌
|✅
|Perfiles de mercado
|❌
|✅ Detección automática
|Tasa de ganancia kỳ vọng
|~40-50%
|~70%+
⚙️ Ajustes Khuyến Nghị cho XAUUSD
Tipo de Mercado: MARKET_AUTO
Modo de Entrada: ENTRY_BREAKOUT Filtro de Tendencia: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: ON Filtro RSI: ON SL Dinámico: ON
📝 Hướng Dẫn Sử Dụng
- Copiar archivo en MQL5/Experts/
- Compilar con MetaEditor (F7)
- Adjuntar al gráfico H1 y H4
- Cấu hình Market Type và Entry Mode
- Backtest trước khi live trading