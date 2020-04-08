Triangle Pattern Gann For EA

Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables.📊 Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente





Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación alcista.

Criterios de detección:





Línea de resistencia horizontal plana

Línea de tendencia de soporte ascendente

Mínimo 2 toques en cada línea

Contracción del volumen durante la formación









Señal de salida: Dibujo visual del patrón + alerta de ruptura

Tasa de éxito típica: 70-75% de rupturas al alza

Mejor uso: En tendencias alcistas en plazos de 4H+.

Reconocimiento de Triángulo Descendente





Función: Detecta patrones bajistas de continuación/reversión

Criterios de detección:





Línea de soporte horizontal plana

Línea de tendencia de resistencia descendente

Valida la integridad estructural automáticamente









Señal de salida: Patrón superpuesto con niveles de ruptura proyectados

Aplicación comercial: Entradas cortas en rupturas confirmadas

Gestión del riesgo: Sugerencias de stop-loss incorporadas por encima de la resistencia

Reconocimiento de triángulos simétricos





Función: Identifica patrones de consolidación neutrales

Criterios de detección:





Líneas de soporte y resistencia convergentes

Volatilidad decreciente

Presión de compra/venta equilibrada









Señal de salida: Alertas de ruptura de doble dirección

Valor estratégico: Ideal para la preparación de mercados en rango

Dirección de ruptura: Determinada por la confluencia de ángulos de Gann

2. Motor de análisis de ángulos de GannÁngulos principales de Gann (1x1, 2x1, 1x2)





Ángulo 1x1 (45°): El ángulo de Gann más potente





Representa el equilibrio perfecto entre precio y tiempo

Actúa como soporte/resistencia principal

Su ruptura señala cambios de tendencia significativos













Ángulo 2x1 (26,5°): Soporte/resistencia moderado





El precio se mueve 2 unidades por cada unidad de tiempo

Nivel de confirmación secundario

Útil para trailing stops













Ángulo 1x2 (63,5°): Indicador de impulso fuerte





El precio se mueve 1 unidad por cada 2 unidades de tiempo

Indica tendencias agresivas

Zonas de aceleración de ruptura









Características avanzadas del ángulo





Calibración automática: Ajusta los ángulos en función de la volatilidad del instrumento

Confluencia multiángulo: Identifica dónde se cruzan múltiples ángulos de Gann

Actualización dinámica: Vuelve a trazar los ángulos a medida que se forman nuevos máximos/mínimos de oscilación

Código de colores: Distinción visual entre ángulos alcistas (azul) y bajistas (rojo).

3. Sistema de puntos de entrada fijos (mejora v3.1)Generación de señales de entrada





Entrada de ruptura: Se activa cuando el precio cierra más allá del límite del patrón





Requisito de vela de confirmación

Validación de pico de volumen

Filtro de falsa ruptura (confirmación de 3 barras)













Entrada Pullback: Identifica la reentrada óptima tras la ruptura inicial





Integración del retroceso de Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%)

Confluencia de soporte/resistencia de ángulo de Gann

Optimización de la relación riesgo-recompensa (relación mínima 1:2)









Tipos de entrada

Tipo A - Agresivo:





Entrada en la ruptura del límite del patrón

Topes más ajustados

Mayor potencial de riesgo/recompensa

Recomendado para operadores con experiencia

Tipo B - Conservador:





Entrada al retestear el límite roto

Paradas más amplias

Momento confirmado

Adecuado para operadores con aversión al riesgo

Tipo C - Confluencia de Gann:





Entrada cuando el precio toca el ángulo clave de Gann tras la ruptura

Mejor relación riesgo/recompensa

Menor frecuencia, mayor precisión

Entradas de nivel profesional

4. Módulo de proyección del ciclo temporalAnálisis temporal de Gann





Cálculos al cuadrado de 9: Proyecta futuros niveles de precios basados en cuadrados temporales

Detección de ciclos naturales: Identifica patrones temporales recurrentes (30, 45, 60, 90 días)

Patrones estacionales: Reconoce tendencias cíclicas anuales

Predicción de fechas de giro: Pronostica posibles ventanas de inversión

Marcadores visuales de tiempo





Líneas verticales: Marcan la finalización de ciclos temporales significativos

Temporizador de cuenta atrás: Muestra las barras hasta el siguiente ciclo importante

Precisión histórica: Muestra el porcentaje de aciertos de ciclos anteriores

Periodos ajustables: Personaliza la duración de los ciclos por instrumento

5. Monitorización simultánea de marcos temporales





Pantalla de 4 paneles: Muestra patrones a través de M15, H1, H4, D1 simultáneamente

Indicador de alineación: Destaca cuando varios marcos temporales coinciden

Medidor de la fuerza de la tendencia: Puntuación compuesta de todos los plazos

Alertas de conflicto: Avisa cuando los plazos muestran divergencias

Características específicas de cada marco temporal





Modo Scalping (M5-M15): Detección ultrarrápida de patrones

Modo Day Trading (M15-H1): Enfoque en patrones intradía

Modo Swing Trading (H4-D1): Configuración de operaciones de posición

Modo de negociación de posiciones (D1-W1): Análisis de patrones a largo plazo

6. Sistema de alerta inteligenteTipos de alertaAlertas visuales





Notificaciones emergentes en el gráfico

Marcadores de finalización de patrón

Niveles de urgencia codificados por colores

Diseño minimalista (no intrusivo)

Alertas sonoras





Archivos de sonido personalizables

Control de volumen

Diferentes tonos para diferentes señales

Opción de silencio para el modo de análisis

Notificaciones Push





Alertas de dispositivos móviles (aplicación MT5)

Notificaciones por correo electrónico

Integración con Telegram (vía webhook)

Alertas SMS (compatible con terceros)

Activadores de alertas





Formación de patrones: Cuando se completa el triángulo

Toque de ángulo de Gann: El precio alcanza el ángulo clave

Confirmación de ruptura: Ruptura del patrón validada

Ciclo temporal: Se acerca la finalización del ciclo principal

Zona de confluencia: Múltiples factores se alinean

Nivel de riesgo: Cuando la operación se acerca al stop-loss

7. Herramientas de gestión del riesgoCálculo automatizado del stop loss





Stops basados en patrones:





Triángulos ascendentes: Por debajo de la línea de tendencia de soporte

Triángulos descendentes: Por encima de la línea de tendencia de resistencia

Triángulos simétricos: Más allá del límite opuesto













Paradas angulares de Gann:





Posicionados por debajo del ángulo de soporte más cercano

Se ajusta con la volatilidad del mercado (basado en ATR)













Paradas temporales:





Salga si el patrón no se desarrolla en X barras

Evita el bloqueo de capital en operaciones muertas









Calculadora de tamaño de posición





Datos de entrada: Saldo de la cuenta, porcentaje de riesgo

Cálculo: Tamaño de lote automático basado en la distancia del stop

Salida: Tamaño de posición recomendado por operación

Visualización del riesgo: Muestra el riesgo monetario por operación

Objetivos de toma de beneficios





Objetivo 1: Proyección de la altura del patrón (1:1)

Objetivo 2: Extensión de Fibonacci (1,618)

Objetivo 3: Próximo ángulo mayor de Gann

Trailing stop: Se activa cuando se alcanza el objetivo 1

8. Visualización y personalizaciónVisualización de patrones





Dibujo de líneas limpias: Representación profesional de patrones

Controles de transparencia: Ajuste la opacidad de la superposición

Temas de color: Compatibilidad con modos claro/oscuro

Colocación de etiquetas: Colocación de texto personalizable

Historial de patrones: Mostrar/ocultar patrones antiguos

Opciones de visualización del ángulo de Gann





Estilo de línea: Sólida, discontinua o punteada

Grosor: 1-5 píxeles de ancho

Extensión: Longitud de proyección hacia delante/atrás

Etiquetado: Mostrar grados de ángulo y niveles de precio

Personalización del panel





Posición: Arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda, abajo-derecha

Tamaño: Pequeño, mediano, grande

Densidad de información: Mínima, estándar, detallada

Selección de fuentes: Múltiples opciones tipográficas

Opacidad del fondo: De transparente a sólido

9. Análisis del rendimientoMódulo de estadísticas comerciales





Tasa de ganancia: Porcentaje de señales acertadas

R:R media: Relación riesgo-recompensa media alcanzada

Precisión del patrón: Tasa de éxito por tipo de patrón

Rendimiento del marco temporal: Períodos con mejores resultados

Análisis de instrumentos: Qué activos funcionan mejor

Backtesting histórico





Exploración de patrones: Revisión de datos gráficos anteriores

Repetición de señales: Muestra dónde se habrían activado las entradas

Simulación de pérdidas y ganancias: Cálculo teórico del rendimiento

Sugerencias de optimización: Recomienda ajustes de los parámetros

10. Panel de configuración avanzadaSensibilidad de detección





Alta: Más patrones, más señales (puede incluir menor calidad)

Media: Criterio equilibrado (recomendado)

Baja: Criterios estrictos, menos señales pero de mayor calidad

Parámetros de Gann





Selección del punto de inicio: Punto de oscilación manual o automático

Conjunto de ángulos: Elija qué ángulos mostrar (1x1, 2x1, etc.)

Recálculo: Establezca la frecuencia con la que se redibujan los ángulos

Escala de precios: Lineal o logarítmica

Ajustes de filtro





Tamaño mínimo del patrón: Excluir patrones pequeños

Requisito de volumen: Debe superar el volumen medio en un X%.

Filtro de tendencia: Sólo se muestran patrones alineados con el marco temporal superior

Filtro de sesión: Opere sólo durante horas específicas del mercado

Especificaciones técnicasRequisitos del sistema





Plataforma: MetaTrader 5 (build 3000+)

Sistema operativo: Windows 7/8/10/11, macOS (a través de Wine), Linux (a través de Wine)

RAM: 4GB mínimo, 8GB recomendado

Procesador: Dual-core 2.0GHz+

Resolución de pantalla: 1280x720 mínimo

Métricas de rendimiento





Uso de CPU: <5% durante el funcionamiento normal

Uso de RAM: ~50-100MB por gráfico

Velocidad de cálculo: En tiempo real (se actualiza cada tick)

Máximo de gráficos: Sin límite (depende de los recursos)

Datos históricos: Analiza hasta 100.000 barras

Compatibilidad





Todos los pares de divisas: Mayores, menores, exóticos

Índices: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.

Materias primas: Oro, plata, petróleo, gas natural

Criptodivisas: Bitcoin, Ethereum y todos los CFD sobre criptomonedas

Acciones: Acciones individuales (depende del bróker)

📚 Flujo de trabajo de usoPaso 1: Instalación





Descargar el archivo .ex5 desde MQL5.com

Copiar a la carpeta MQL5/Indicators

Reinicie MetaTrader 5

Arrastre el indicador en el gráfico deseado

Paso 2: Configuración inicial





Establecer la sensibilidad de detección (empezar con Medium)

Elija el ángulo de Gann

Configurar las preferencias de alerta

Ajuste la presentación visual según sus preferencias

Paso 3: Reconocimiento de patrones





El indicador busca automáticamente patrones triangulares

Los patrones completados se muestran con etiquetas

Los ángulos de Gann se superponen automáticamente

Puntos de entrada marcados con flechas

Paso 4: Ejecución de la operación





Espere la notificación de alerta

Verifique la calidad del patrón (compruebe la confluencia)

Calcule el tamaño de la posición con la calculadora integrada

Coloque la operación con el stop-loss recomendado

Establezca varios objetivos de beneficios

Paso 5: Gestión de operaciones





Supervise la operación en el panel de control

Ajuste el trailing stop después del TP1

Esté atento a las alertas de ciclo temporal

Salga según las reglas de gestión de riesgos

🎓 Consejos profesionales para una máxima eficaciaEstrategias de optimización





Combinar con análisis de volumen: Los patrones con alto volumen son más fiables

Utilice confirmaciones múltiples: Esperar al ángulo de Gann + patrón + alineación del ciclo temporal

Respete los marcos temporales superiores: Opere sólo patrones alineados con la tendencia D1

Realice pruebas retrospectivas antes de operar en directo: Verifique el rendimiento de sus instrumentos específicos

Lleve un diario de operaciones: Haga un seguimiento de las señales que mejor se adaptan a su estilo

Errores comunes que debe evitar

❌ Operar con todas las señales (calidad > cantidad)

❌ Ignorar los stop-loss (la disciplina es fundamental)

❌ Optimizar en exceso los parámetros (ajuste de curvas)

❌ Utilización en mercados agitados y de baja liquidez

❌ Descuidar las noticias fundamentalesMejores prácticas

✅ Centrarse en 3-5 instrumentos como máximo

✅ Operar durante sesiones de gran liquidez

✅ Utilizar la cuenta demo durante las 2 primeras semanas

✅ Combinar con las habilidades de acción del precio