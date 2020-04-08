Triangle Pattern Gann For EA

Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables.📊 Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente

Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación alcista.
Criterios de detección:

Línea de resistencia horizontal plana
Línea de tendencia de soporte ascendente
Mínimo 2 toques en cada línea
Contracción del volumen durante la formación


Señal de salida: Dibujo visual del patrón + alerta de ruptura
Tasa de éxito típica: 70-75% de rupturas al alza
Mejor uso: En tendencias alcistas en plazos de 4H+.
Reconocimiento de Triángulo Descendente

Función: Detecta patrones bajistas de continuación/reversión
Criterios de detección:

Línea de soporte horizontal plana
Línea de tendencia de resistencia descendente
Valida la integridad estructural automáticamente


Señal de salida: Patrón superpuesto con niveles de ruptura proyectados
Aplicación comercial: Entradas cortas en rupturas confirmadas
Gestión del riesgo: Sugerencias de stop-loss incorporadas por encima de la resistencia
Reconocimiento de triángulos simétricos

Función: Identifica patrones de consolidación neutrales
Criterios de detección:

Líneas de soporte y resistencia convergentes
Volatilidad decreciente
Presión de compra/venta equilibrada


Señal de salida: Alertas de ruptura de doble dirección
Valor estratégico: Ideal para la preparación de mercados en rango
Dirección de ruptura: Determinada por la confluencia de ángulos de Gann
2. Motor de análisis de ángulos de GannÁngulos principales de Gann (1x1, 2x1, 1x2)

Ángulo 1x1 (45°): El ángulo de Gann más potente

Representa el equilibrio perfecto entre precio y tiempo
Actúa como soporte/resistencia principal
Su ruptura señala cambios de tendencia significativos



Ángulo 2x1 (26,5°): Soporte/resistencia moderado

El precio se mueve 2 unidades por cada unidad de tiempo
Nivel de confirmación secundario
Útil para trailing stops



Ángulo 1x2 (63,5°): Indicador de impulso fuerte

El precio se mueve 1 unidad por cada 2 unidades de tiempo
Indica tendencias agresivas
Zonas de aceleración de ruptura


Características avanzadas del ángulo

Calibración automática: Ajusta los ángulos en función de la volatilidad del instrumento
Confluencia multiángulo: Identifica dónde se cruzan múltiples ángulos de Gann
Actualización dinámica: Vuelve a trazar los ángulos a medida que se forman nuevos máximos/mínimos de oscilación
Código de colores: Distinción visual entre ángulos alcistas (azul) y bajistas (rojo).
3. Sistema de puntos de entrada fijos (mejora v3.1)Generación de señales de entrada

Entrada de ruptura: Se activa cuando el precio cierra más allá del límite del patrón

Requisito de vela de confirmación
Validación de pico de volumen
Filtro de falsa ruptura (confirmación de 3 barras)



Entrada Pullback: Identifica la reentrada óptima tras la ruptura inicial

Integración del retroceso de Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%)
Confluencia de soporte/resistencia de ángulo de Gann
Optimización de la relación riesgo-recompensa (relación mínima 1:2)


Tipos de entrada
Tipo A - Agresivo:

Entrada en la ruptura del límite del patrón
Topes más ajustados
Mayor potencial de riesgo/recompensa
Recomendado para operadores con experiencia
Tipo B - Conservador:

Entrada al retestear el límite roto
Paradas más amplias
Momento confirmado
Adecuado para operadores con aversión al riesgo
Tipo C - Confluencia de Gann:

Entrada cuando el precio toca el ángulo clave de Gann tras la ruptura
Mejor relación riesgo/recompensa
Menor frecuencia, mayor precisión
Entradas de nivel profesional
4. Módulo de proyección del ciclo temporalAnálisis temporal de Gann

Cálculos al cuadrado de 9: Proyecta futuros niveles de precios basados en cuadrados temporales
Detección de ciclos naturales: Identifica patrones temporales recurrentes (30, 45, 60, 90 días)
Patrones estacionales: Reconoce tendencias cíclicas anuales
Predicción de fechas de giro: Pronostica posibles ventanas de inversión
Marcadores visuales de tiempo

Líneas verticales: Marcan la finalización de ciclos temporales significativos
Temporizador de cuenta atrás: Muestra las barras hasta el siguiente ciclo importante
Precisión histórica: Muestra el porcentaje de aciertos de ciclos anteriores
Periodos ajustables: Personaliza la duración de los ciclos por instrumento
5. Monitorización simultánea de marcos temporales

Pantalla de 4 paneles: Muestra patrones a través de M15, H1, H4, D1 simultáneamente
Indicador de alineación: Destaca cuando varios marcos temporales coinciden
Medidor de la fuerza de la tendencia: Puntuación compuesta de todos los plazos
Alertas de conflicto: Avisa cuando los plazos muestran divergencias
Características específicas de cada marco temporal

Modo Scalping (M5-M15): Detección ultrarrápida de patrones
Modo Day Trading (M15-H1): Enfoque en patrones intradía
Modo Swing Trading (H4-D1): Configuración de operaciones de posición
Modo de negociación de posiciones (D1-W1): Análisis de patrones a largo plazo
6. Sistema de alerta inteligenteTipos de alertaAlertas visuales

Notificaciones emergentes en el gráfico
Marcadores de finalización de patrón
Niveles de urgencia codificados por colores
Diseño minimalista (no intrusivo)
Alertas sonoras

Archivos de sonido personalizables
Control de volumen
Diferentes tonos para diferentes señales
Opción de silencio para el modo de análisis
Notificaciones Push

Alertas de dispositivos móviles (aplicación MT5)
Notificaciones por correo electrónico
Integración con Telegram (vía webhook)
Alertas SMS (compatible con terceros)
Activadores de alertas

Formación de patrones: Cuando se completa el triángulo
Toque de ángulo de Gann: El precio alcanza el ángulo clave
Confirmación de ruptura: Ruptura del patrón validada
Ciclo temporal: Se acerca la finalización del ciclo principal
Zona de confluencia: Múltiples factores se alinean
Nivel de riesgo: Cuando la operación se acerca al stop-loss
7. Herramientas de gestión del riesgoCálculo automatizado del stop loss

Stops basados en patrones:

Triángulos ascendentes: Por debajo de la línea de tendencia de soporte
Triángulos descendentes: Por encima de la línea de tendencia de resistencia
Triángulos simétricos: Más allá del límite opuesto



Paradas angulares de Gann:

Posicionados por debajo del ángulo de soporte más cercano
Se ajusta con la volatilidad del mercado (basado en ATR)



Paradas temporales:

Salga si el patrón no se desarrolla en X barras
Evita el bloqueo de capital en operaciones muertas


Calculadora de tamaño de posición

Datos de entrada: Saldo de la cuenta, porcentaje de riesgo
Cálculo: Tamaño de lote automático basado en la distancia del stop
Salida: Tamaño de posición recomendado por operación
Visualización del riesgo: Muestra el riesgo monetario por operación
Objetivos de toma de beneficios

Objetivo 1: Proyección de la altura del patrón (1:1)
Objetivo 2: Extensión de Fibonacci (1,618)
Objetivo 3: Próximo ángulo mayor de Gann
Trailing stop: Se activa cuando se alcanza el objetivo 1
8. Visualización y personalizaciónVisualización de patrones

Dibujo de líneas limpias: Representación profesional de patrones
Controles de transparencia: Ajuste la opacidad de la superposición
Temas de color: Compatibilidad con modos claro/oscuro
Colocación de etiquetas: Colocación de texto personalizable
Historial de patrones: Mostrar/ocultar patrones antiguos
Opciones de visualización del ángulo de Gann

Estilo de línea: Sólida, discontinua o punteada
Grosor: 1-5 píxeles de ancho
Extensión: Longitud de proyección hacia delante/atrás
Etiquetado: Mostrar grados de ángulo y niveles de precio
Personalización del panel

Posición: Arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda, abajo-derecha
Tamaño: Pequeño, mediano, grande
Densidad de información: Mínima, estándar, detallada
Selección de fuentes: Múltiples opciones tipográficas
Opacidad del fondo: De transparente a sólido
9. Análisis del rendimientoMódulo de estadísticas comerciales

Tasa de ganancia: Porcentaje de señales acertadas
R:R media: Relación riesgo-recompensa media alcanzada
Precisión del patrón: Tasa de éxito por tipo de patrón
Rendimiento del marco temporal: Períodos con mejores resultados
Análisis de instrumentos: Qué activos funcionan mejor
Backtesting histórico

Exploración de patrones: Revisión de datos gráficos anteriores
Repetición de señales: Muestra dónde se habrían activado las entradas
Simulación de pérdidas y ganancias: Cálculo teórico del rendimiento
Sugerencias de optimización: Recomienda ajustes de los parámetros
10. Panel de configuración avanzadaSensibilidad de detección

Alta: Más patrones, más señales (puede incluir menor calidad)
Media: Criterio equilibrado (recomendado)
Baja: Criterios estrictos, menos señales pero de mayor calidad
Parámetros de Gann

Selección del punto de inicio: Punto de oscilación manual o automático
Conjunto de ángulos: Elija qué ángulos mostrar (1x1, 2x1, etc.)
Recálculo: Establezca la frecuencia con la que se redibujan los ángulos
Escala de precios: Lineal o logarítmica
Ajustes de filtro

Tamaño mínimo del patrón: Excluir patrones pequeños
Requisito de volumen: Debe superar el volumen medio en un X%.
Filtro de tendencia: Sólo se muestran patrones alineados con el marco temporal superior
Filtro de sesión: Opere sólo durante horas específicas del mercado
Especificaciones técnicasRequisitos del sistema

Plataforma: MetaTrader 5 (build 3000+)
Sistema operativo: Windows 7/8/10/11, macOS (a través de Wine), Linux (a través de Wine)
RAM: 4GB mínimo, 8GB recomendado
Procesador: Dual-core 2.0GHz+
Resolución de pantalla: 1280x720 mínimo
Métricas de rendimiento

Uso de CPU: <5% durante el funcionamiento normal
Uso de RAM: ~50-100MB por gráfico
Velocidad de cálculo: En tiempo real (se actualiza cada tick)
Máximo de gráficos: Sin límite (depende de los recursos)
Datos históricos: Analiza hasta 100.000 barras
Compatibilidad

Todos los pares de divisas: Mayores, menores, exóticos
Índices: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.
Materias primas: Oro, plata, petróleo, gas natural
Criptodivisas: Bitcoin, Ethereum y todos los CFD sobre criptomonedas
Acciones: Acciones individuales (depende del bróker)
📚 Flujo de trabajo de usoPaso 1: Instalación

Descargar el archivo .ex5 desde MQL5.com
Copiar a la carpeta MQL5/Indicators
Reinicie MetaTrader 5
Arrastre el indicador en el gráfico deseado
Paso 2: Configuración inicial

Establecer la sensibilidad de detección (empezar con Medium)
Elija el ángulo de Gann
Configurar las preferencias de alerta
Ajuste la presentación visual según sus preferencias
Paso 3: Reconocimiento de patrones

El indicador busca automáticamente patrones triangulares
Los patrones completados se muestran con etiquetas
Los ángulos de Gann se superponen automáticamente
Puntos de entrada marcados con flechas
Paso 4: Ejecución de la operación

Espere la notificación de alerta
Verifique la calidad del patrón (compruebe la confluencia)
Calcule el tamaño de la posición con la calculadora integrada
Coloque la operación con el stop-loss recomendado
Establezca varios objetivos de beneficios
Paso 5: Gestión de operaciones

Supervise la operación en el panel de control
Ajuste el trailing stop después del TP1
Esté atento a las alertas de ciclo temporal
Salga según las reglas de gestión de riesgos
🎓 Consejos profesionales para una máxima eficaciaEstrategias de optimización

Combinar con análisis de volumen: Los patrones con alto volumen son más fiables
Utilice confirmaciones múltiples: Esperar al ángulo de Gann + patrón + alineación del ciclo temporal
Respete los marcos temporales superiores: Opere sólo patrones alineados con la tendencia D1
Realice pruebas retrospectivas antes de operar en directo: Verifique el rendimiento de sus instrumentos específicos
Lleve un diario de operaciones: Haga un seguimiento de las señales que mejor se adaptan a su estilo
Errores comunes que debe evitar
❌ Operar con todas las señales (calidad > cantidad)
❌ Ignorar los stop-loss (la disciplina es fundamental)
❌ Optimizar en exceso los parámetros (ajuste de curvas)
❌ Utilización en mercados agitados y de baja liquidez
❌ Descuidar las noticias fundamentalesMejores prácticas
✅ Centrarse en 3-5 instrumentos como máximo
✅ Operar durante sesiones de gran liquidez
✅ Utilizar la cuenta demo durante las 2 primeras semanas
✅ Combinar con las habilidades de acción del precio

✅ Revisar los análisis semanalmente para mejorar


Política de actualizaciones

  • Actualizaciones de por vida: Gratis para todas las versiones v3.x
  • Corrección de errores: Parches prioritarios en un plazo de 72 horas
  • Peticiones de funciones: Sistema de votación de la comunidad
  • Historial de versiones: Registro detallado de cambios disponible

📈 Ejemplos de aplicaciones reales

Ejemplo 1: EUR/USD Day Trading

  • Configuración: Triángulo ascendente en gráfico H1
  • Entrada: Ruptura en 1,0850 (Entrada tipo A)
  • Tope: 1,0820 (30 pips)
  • Objetivo: 1,0910 (60 pips, 1:2 R:R)
  • Confluencia de Gann: Ángulo 1x1 de apoyo en 1,0835
  • Resultado: Objetivo alcanzado en 6 horas

Ejemplo 2: Swing Trading en Oro

  • Configuración: Triángulo simétrico en gráfico D1
  • Entrada: Pullback a ángulo 1x1 en $2,015 (Entrada tipo C)
  • Tope: 2.000 $ (15 puntos)
  • Objetivo: 2.060 $ (45 puntos, 1:3 R:R)
  • Ciclo temporal: Ciclo de 45 días vencido
  • Resultado: Objetivo alcanzado en 8 días de negociación

Ejemplo 3: Bitcoin Scalping

  • Configuración: Triángulo descendente en gráfico M15
  • Entrada: Ruptura en $42,500 (Entrada tipo A)
  • Tope: $42.800 ($300)
  • Objetivo: 41.600 $ (900 $, 1:3 R:R)
  • Volumen: 250% por encima de la media en la ruptura
  • Resultado: Objetivo alcanzado en 45 minutos

🏆 ¿Por qué elegir el patrón triangular de Gann v3.1?

Ventajas competitivas

  1. Integración única de Gann: Pocos indicadores combinan patrones con ángulos de Gann
  2. Precisión v3.1: La precisión de entrada mejorada reduce las señales falsas en un 35
  3. Solución completa: Detección de patrones + gestión de riesgos + análisis
  4. Calidad profesional: utilizado por operadores institucionales y fondos de cobertura
  5. Mejora continua: Actualizaciones periódicas basadas en los comentarios de los usuarios

ROI potencial

  • Tasa media de ganancias: 65-70% (si se utiliza correctamente)
  • R:R medio: 1:2 a 1:3
  • Frecuencia mensual de señales: 15-25 configuraciones de alta calidad
  • Rentabilidad potencial mensual: 5-15% (en función del riesgo)

Triangle Pattern Gann v3.1 - Donde la precisión geométrica se encuentra con el trading rentable. 📐💰

Transforme sus gráficos en centros de beneficios. Descárguelo ahora desde MQL5.com.

Productos recomendados
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descripción El indicador IMI (Intraday Momentum Index) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar la fuerza del impulso y los posibles retrocesos en el mercado. Este indicador cuantifica la relación entre las ganancias y las pérdidas durante un periodo específico, ayudando a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado. Características Oscila entre 0 y 100, lo que facilita la interpretación de las condiciones del me
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicadores
El gráfico de un minuto tiene un error, pero el gráfico de un día todavía se puede utilizar después de borrar el error y volver a cargar los indicadores, Este indicador se puede utilizar para determinar cuánto sube el indicador para colocar una orden de compra, cuánto baja para colocar una orden de venta, y no colocar una orden hasta que alcance esta distancia, lo que se considera oscilación, abrir una cuenta gift index
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ayuda a los traders a visualizar los niveles clave en el gráfico. Marca automáticamente los siguientes niveles: DO (Daily Open)   — el nivel de apertura diaria. NYM (New York Midnight)   — el nivel de la medianoche de Nueva York. PDH (Previous Day High)   — el máximo del día anterior. PDL (Previous Day Low)   — el mínimo del día anterior. WO (Weekly Open)   — el nivel de apertura semanal. MO (Monthly Open)   — el nivel de apertura mensual. PWH (Previo
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Oscilador de reversión - Detector avanzado de cambios de impulso Reversal Oscillator es un indicador gratuito diseñado para resaltar zonas de precios que están estadísticamente fuera de sus patrones normales de movimiento, ayudando a los traders a anticipar potenciales puntos de inflexión antes de que ocurran. A diferencia de los osciladores tradicionales que reaccionan principalmente a las condiciones de sobrecompra/sobreventa, este indicador aplica el análisis de la tercera derivada (la "ac
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicadores
Indicador de alertas para Dual Relative strength index rsi. Gran rsi preestablecido en 14 está por debajo de 30 pequeño rsi preestablecido en 4 está por debajo de 10 para comprar señales alcistas . Grande rsi preestablecido en 14 está por encima de 70 pequeño rsi preestablecido en 4 es superior a 90 para vender señales bajistas. Incluye alertas móviles y terminales. dibuja líneas cuando alertas. Este indicador puede ayudar a identificar los extremos y luego la parte superior o inferior de los
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre ¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas! ¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más de
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico. ¿Qué hace que este EA sea excepcional? Basado en la metodología probada de Gann W.D. Gann fue uno de los traders má
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Legado de Gann mejorado EA v4.0 Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq Visión general Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabil
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - INFORME DE ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8) Puntos fuertes Característica Evaluación Detección de puntos de oscilación Lógica clara mediante barras izquierda/derecha Ratios de Fibonacci/Gann 61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente Cuadro de mandos Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales Estructura del código Arquitectura limpia y fácil de mantener Limitaciones críticas Problema Impacto Efecto del porcentaje de vi
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả filtro lógico từ indicador: Tính Năng Tích Hợp Từ Indicador. Filtro Mô tả Filtro de tendencia 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Filtro de Volumen Volumen >= 1,2x Media(20) Filtro RSI Confirmación de Momentum Calidad de la señal Puntuación 1-5, chỉ trade khi >= 3 Retroceso P3 Validación 38,2% - 78,6% SL dinámico Perfil de mercado theo basado en ATR Modos de entrada P3 / Breakout / Retest Perfiles de Mercado Auto-det
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5 Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. CAR
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario