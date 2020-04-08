Triangle Pattern Gann For EA
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables.📊 Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente
Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación alcista.
Criterios de detección:
Línea de resistencia horizontal plana
Línea de tendencia de soporte ascendente
Mínimo 2 toques en cada línea
Contracción del volumen durante la formación
Señal de salida: Dibujo visual del patrón + alerta de ruptura
Tasa de éxito típica: 70-75% de rupturas al alza
Mejor uso: En tendencias alcistas en plazos de 4H+.
Reconocimiento de Triángulo Descendente
Función: Detecta patrones bajistas de continuación/reversión
Criterios de detección:
Línea de soporte horizontal plana
Línea de tendencia de resistencia descendente
Valida la integridad estructural automáticamente
Señal de salida: Patrón superpuesto con niveles de ruptura proyectados
Aplicación comercial: Entradas cortas en rupturas confirmadas
Gestión del riesgo: Sugerencias de stop-loss incorporadas por encima de la resistencia
Reconocimiento de triángulos simétricos
Función: Identifica patrones de consolidación neutrales
Criterios de detección:
Líneas de soporte y resistencia convergentes
Volatilidad decreciente
Presión de compra/venta equilibrada
Señal de salida: Alertas de ruptura de doble dirección
Valor estratégico: Ideal para la preparación de mercados en rango
Dirección de ruptura: Determinada por la confluencia de ángulos de Gann
2. Motor de análisis de ángulos de GannÁngulos principales de Gann (1x1, 2x1, 1x2)
Ángulo 1x1 (45°): El ángulo de Gann más potente
Representa el equilibrio perfecto entre precio y tiempo
Actúa como soporte/resistencia principal
Su ruptura señala cambios de tendencia significativos
Ángulo 2x1 (26,5°): Soporte/resistencia moderado
El precio se mueve 2 unidades por cada unidad de tiempo
Nivel de confirmación secundario
Útil para trailing stops
Ángulo 1x2 (63,5°): Indicador de impulso fuerte
El precio se mueve 1 unidad por cada 2 unidades de tiempo
Indica tendencias agresivas
Zonas de aceleración de ruptura
Características avanzadas del ángulo
Calibración automática: Ajusta los ángulos en función de la volatilidad del instrumento
Confluencia multiángulo: Identifica dónde se cruzan múltiples ángulos de Gann
Actualización dinámica: Vuelve a trazar los ángulos a medida que se forman nuevos máximos/mínimos de oscilación
Código de colores: Distinción visual entre ángulos alcistas (azul) y bajistas (rojo).
3. Sistema de puntos de entrada fijos (mejora v3.1)Generación de señales de entrada
Entrada de ruptura: Se activa cuando el precio cierra más allá del límite del patrón
Requisito de vela de confirmación
Validación de pico de volumen
Filtro de falsa ruptura (confirmación de 3 barras)
Entrada Pullback: Identifica la reentrada óptima tras la ruptura inicial
Integración del retroceso de Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%)
Confluencia de soporte/resistencia de ángulo de Gann
Optimización de la relación riesgo-recompensa (relación mínima 1:2)
Tipos de entrada
Tipo A - Agresivo:
Entrada en la ruptura del límite del patrón
Topes más ajustados
Mayor potencial de riesgo/recompensa
Recomendado para operadores con experiencia
Tipo B - Conservador:
Entrada al retestear el límite roto
Paradas más amplias
Momento confirmado
Adecuado para operadores con aversión al riesgo
Tipo C - Confluencia de Gann:
Entrada cuando el precio toca el ángulo clave de Gann tras la ruptura
Mejor relación riesgo/recompensa
Menor frecuencia, mayor precisión
Entradas de nivel profesional
4. Módulo de proyección del ciclo temporalAnálisis temporal de Gann
Cálculos al cuadrado de 9: Proyecta futuros niveles de precios basados en cuadrados temporales
Detección de ciclos naturales: Identifica patrones temporales recurrentes (30, 45, 60, 90 días)
Patrones estacionales: Reconoce tendencias cíclicas anuales
Predicción de fechas de giro: Pronostica posibles ventanas de inversión
Marcadores visuales de tiempo
Líneas verticales: Marcan la finalización de ciclos temporales significativos
Temporizador de cuenta atrás: Muestra las barras hasta el siguiente ciclo importante
Precisión histórica: Muestra el porcentaje de aciertos de ciclos anteriores
Periodos ajustables: Personaliza la duración de los ciclos por instrumento
5. Monitorización simultánea de marcos temporales
Pantalla de 4 paneles: Muestra patrones a través de M15, H1, H4, D1 simultáneamente
Indicador de alineación: Destaca cuando varios marcos temporales coinciden
Medidor de la fuerza de la tendencia: Puntuación compuesta de todos los plazos
Alertas de conflicto: Avisa cuando los plazos muestran divergencias
Características específicas de cada marco temporal
Modo Scalping (M5-M15): Detección ultrarrápida de patrones
Modo Day Trading (M15-H1): Enfoque en patrones intradía
Modo Swing Trading (H4-D1): Configuración de operaciones de posición
Modo de negociación de posiciones (D1-W1): Análisis de patrones a largo plazo
6. Sistema de alerta inteligenteTipos de alertaAlertas visuales
Notificaciones emergentes en el gráfico
Marcadores de finalización de patrón
Niveles de urgencia codificados por colores
Diseño minimalista (no intrusivo)
Alertas sonoras
Archivos de sonido personalizables
Control de volumen
Diferentes tonos para diferentes señales
Opción de silencio para el modo de análisis
Notificaciones Push
Alertas de dispositivos móviles (aplicación MT5)
Notificaciones por correo electrónico
Integración con Telegram (vía webhook)
Alertas SMS (compatible con terceros)
Activadores de alertas
Formación de patrones: Cuando se completa el triángulo
Toque de ángulo de Gann: El precio alcanza el ángulo clave
Confirmación de ruptura: Ruptura del patrón validada
Ciclo temporal: Se acerca la finalización del ciclo principal
Zona de confluencia: Múltiples factores se alinean
Nivel de riesgo: Cuando la operación se acerca al stop-loss
7. Herramientas de gestión del riesgoCálculo automatizado del stop loss
Stops basados en patrones:
Triángulos ascendentes: Por debajo de la línea de tendencia de soporte
Triángulos descendentes: Por encima de la línea de tendencia de resistencia
Triángulos simétricos: Más allá del límite opuesto
Paradas angulares de Gann:
Posicionados por debajo del ángulo de soporte más cercano
Se ajusta con la volatilidad del mercado (basado en ATR)
Paradas temporales:
Salga si el patrón no se desarrolla en X barras
Evita el bloqueo de capital en operaciones muertas
Calculadora de tamaño de posición
Datos de entrada: Saldo de la cuenta, porcentaje de riesgo
Cálculo: Tamaño de lote automático basado en la distancia del stop
Salida: Tamaño de posición recomendado por operación
Visualización del riesgo: Muestra el riesgo monetario por operación
Objetivos de toma de beneficios
Objetivo 1: Proyección de la altura del patrón (1:1)
Objetivo 2: Extensión de Fibonacci (1,618)
Objetivo 3: Próximo ángulo mayor de Gann
Trailing stop: Se activa cuando se alcanza el objetivo 1
8. Visualización y personalizaciónVisualización de patrones
Dibujo de líneas limpias: Representación profesional de patrones
Controles de transparencia: Ajuste la opacidad de la superposición
Temas de color: Compatibilidad con modos claro/oscuro
Colocación de etiquetas: Colocación de texto personalizable
Historial de patrones: Mostrar/ocultar patrones antiguos
Opciones de visualización del ángulo de Gann
Estilo de línea: Sólida, discontinua o punteada
Grosor: 1-5 píxeles de ancho
Extensión: Longitud de proyección hacia delante/atrás
Etiquetado: Mostrar grados de ángulo y niveles de precio
Personalización del panel
Posición: Arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda, abajo-derecha
Tamaño: Pequeño, mediano, grande
Densidad de información: Mínima, estándar, detallada
Selección de fuentes: Múltiples opciones tipográficas
Opacidad del fondo: De transparente a sólido
9. Análisis del rendimientoMódulo de estadísticas comerciales
Tasa de ganancia: Porcentaje de señales acertadas
R:R media: Relación riesgo-recompensa media alcanzada
Precisión del patrón: Tasa de éxito por tipo de patrón
Rendimiento del marco temporal: Períodos con mejores resultados
Análisis de instrumentos: Qué activos funcionan mejor
Backtesting histórico
Exploración de patrones: Revisión de datos gráficos anteriores
Repetición de señales: Muestra dónde se habrían activado las entradas
Simulación de pérdidas y ganancias: Cálculo teórico del rendimiento
Sugerencias de optimización: Recomienda ajustes de los parámetros
10. Panel de configuración avanzadaSensibilidad de detección
Alta: Más patrones, más señales (puede incluir menor calidad)
Media: Criterio equilibrado (recomendado)
Baja: Criterios estrictos, menos señales pero de mayor calidad
Parámetros de Gann
Selección del punto de inicio: Punto de oscilación manual o automático
Conjunto de ángulos: Elija qué ángulos mostrar (1x1, 2x1, etc.)
Recálculo: Establezca la frecuencia con la que se redibujan los ángulos
Escala de precios: Lineal o logarítmica
Ajustes de filtro
Tamaño mínimo del patrón: Excluir patrones pequeños
Requisito de volumen: Debe superar el volumen medio en un X%.
Filtro de tendencia: Sólo se muestran patrones alineados con el marco temporal superior
Filtro de sesión: Opere sólo durante horas específicas del mercado
Especificaciones técnicasRequisitos del sistema
Plataforma: MetaTrader 5 (build 3000+)
Sistema operativo: Windows 7/8/10/11, macOS (a través de Wine), Linux (a través de Wine)
RAM: 4GB mínimo, 8GB recomendado
Procesador: Dual-core 2.0GHz+
Resolución de pantalla: 1280x720 mínimo
Métricas de rendimiento
Uso de CPU: <5% durante el funcionamiento normal
Uso de RAM: ~50-100MB por gráfico
Velocidad de cálculo: En tiempo real (se actualiza cada tick)
Máximo de gráficos: Sin límite (depende de los recursos)
Datos históricos: Analiza hasta 100.000 barras
Compatibilidad
Todos los pares de divisas: Mayores, menores, exóticos
Índices: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.
Materias primas: Oro, plata, petróleo, gas natural
Criptodivisas: Bitcoin, Ethereum y todos los CFD sobre criptomonedas
Acciones: Acciones individuales (depende del bróker)
📚 Flujo de trabajo de usoPaso 1: Instalación
Descargar el archivo .ex5 desde MQL5.com
Copiar a la carpeta MQL5/Indicators
Reinicie MetaTrader 5
Arrastre el indicador en el gráfico deseado
Paso 2: Configuración inicial
Establecer la sensibilidad de detección (empezar con Medium)
Elija el ángulo de Gann
Configurar las preferencias de alerta
Ajuste la presentación visual según sus preferencias
Paso 3: Reconocimiento de patrones
El indicador busca automáticamente patrones triangulares
Los patrones completados se muestran con etiquetas
Los ángulos de Gann se superponen automáticamente
Puntos de entrada marcados con flechas
Paso 4: Ejecución de la operación
Espere la notificación de alerta
Verifique la calidad del patrón (compruebe la confluencia)
Calcule el tamaño de la posición con la calculadora integrada
Coloque la operación con el stop-loss recomendado
Establezca varios objetivos de beneficios
Paso 5: Gestión de operaciones
Supervise la operación en el panel de control
Ajuste el trailing stop después del TP1
Esté atento a las alertas de ciclo temporal
Salga según las reglas de gestión de riesgos
🎓 Consejos profesionales para una máxima eficaciaEstrategias de optimización
Combinar con análisis de volumen: Los patrones con alto volumen son más fiables
Utilice confirmaciones múltiples: Esperar al ángulo de Gann + patrón + alineación del ciclo temporal
Respete los marcos temporales superiores: Opere sólo patrones alineados con la tendencia D1
Realice pruebas retrospectivas antes de operar en directo: Verifique el rendimiento de sus instrumentos específicos
Lleve un diario de operaciones: Haga un seguimiento de las señales que mejor se adaptan a su estilo
Errores comunes que debe evitar
❌ Operar con todas las señales (calidad > cantidad)
❌ Ignorar los stop-loss (la disciplina es fundamental)
❌ Optimizar en exceso los parámetros (ajuste de curvas)
❌ Utilización en mercados agitados y de baja liquidez
❌ Descuidar las noticias fundamentalesMejores prácticas
✅ Centrarse en 3-5 instrumentos como máximo
✅ Operar durante sesiones de gran liquidez
✅ Utilizar la cuenta demo durante las 2 primeras semanas
✅ Combinar con las habilidades de acción del precio
✅ Revisar los análisis semanalmente para mejorar
Política de actualizaciones
- Actualizaciones de por vida: Gratis para todas las versiones v3.x
- Corrección de errores: Parches prioritarios en un plazo de 72 horas
- Peticiones de funciones: Sistema de votación de la comunidad
- Historial de versiones: Registro detallado de cambios disponible
📈 Ejemplos de aplicaciones reales
Ejemplo 1: EUR/USD Day Trading
- Configuración: Triángulo ascendente en gráfico H1
- Entrada: Ruptura en 1,0850 (Entrada tipo A)
- Tope: 1,0820 (30 pips)
- Objetivo: 1,0910 (60 pips, 1:2 R:R)
- Confluencia de Gann: Ángulo 1x1 de apoyo en 1,0835
- Resultado: Objetivo alcanzado en 6 horas
Ejemplo 2: Swing Trading en Oro
- Configuración: Triángulo simétrico en gráfico D1
- Entrada: Pullback a ángulo 1x1 en $2,015 (Entrada tipo C)
- Tope: 2.000 $ (15 puntos)
- Objetivo: 2.060 $ (45 puntos, 1:3 R:R)
- Ciclo temporal: Ciclo de 45 días vencido
- Resultado: Objetivo alcanzado en 8 días de negociación
Ejemplo 3: Bitcoin Scalping
- Configuración: Triángulo descendente en gráfico M15
- Entrada: Ruptura en $42,500 (Entrada tipo A)
- Tope: $42.800 ($300)
- Objetivo: 41.600 $ (900 $, 1:3 R:R)
- Volumen: 250% por encima de la media en la ruptura
- Resultado: Objetivo alcanzado en 45 minutos
🏆 ¿Por qué elegir el patrón triangular de Gann v3.1?
Ventajas competitivas
- Integración única de Gann: Pocos indicadores combinan patrones con ángulos de Gann
- Precisión v3.1: La precisión de entrada mejorada reduce las señales falsas en un 35
- Solución completa: Detección de patrones + gestión de riesgos + análisis
- Calidad profesional: utilizado por operadores institucionales y fondos de cobertura
- Mejora continua: Actualizaciones periódicas basadas en los comentarios de los usuarios
ROI potencial
- Tasa media de ganancias: 65-70% (si se utiliza correctamente)
- R:R medio: 1:2 a 1:3
- Frecuencia mensual de señales: 15-25 configuraciones de alta calidad
- Rentabilidad potencial mensual: 5-15% (en función del riesgo)
Triangle Pattern Gann v3.1 - Donde la precisión geométrica se encuentra con el trading rentable. 📐💰
