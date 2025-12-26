Legacy Of Gann Multi Ai Pro

5
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro
Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5
Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Integración Multi-AI con Auto-Fallback

Soporta 4 proveedores de IA: Groq (Llama 3.3 70B), Google Gemini 2.0 Flash, OpenAI GPT-4o Mini, Anthropic Claude Sonnet 4
Cambio automático de proveedores: si falla la IA principal, el sistema cambia automáticamente a los proveedores de reserva.
Lógica de reintentos inteligente: Hasta 2 intentos de reintento por proveedor antes de volver a intentarlo.
Pruebas de conexión en tiempo real: El sistema valida todas las conexiones de IA al iniciarse
Seguimiento del rendimiento del proveedor: Supervisa las tasas de éxito, los recuentos de fallos y los tiempos de respuesta.

Tres modos flexibles de negociación

Modo sólo indicador: Análisis técnico puro mediante el reconocimiento de patrones Gann 1-2-3
Indicador + Confirmación AI: Señales técnicas validadas por análisis de IA (recomendado)
Modo AI completo: Análisis completo del mercado y toma de decisiones mediante inteligencia artificial

Reconocimiento avanzado de patrones Gann 1-2-3

Cálculo automatizado de ZigZag: Implementación interna de ZigZag, sin necesidad de indicadores externos
Detección inteligente de patrones: Identifica patrones de inversión 1-2-3 alcistas y bajistas.
Objetivos basados en Fibonacci: Objetivo preliminar en 0,618, Zona 1 en 1,0-1,618, Zona 2 en 2,618-4,236
Stop Loss dinámico: Calculado a 0,5 veces el rango del impulso para una gestión óptima del riesgo
Parámetros de patrón configurables: Ajuste la profundidad, la desviación y el retroceso para diferentes condiciones de mercado

Análisis Multi-Tiempo (MTF)

Monitorización de 4 marcos temporales: Analiza M15, H1, H4 y D1 simultáneamente
Puntuación de alineación de tendencias: Puntuación de alineación de 0-100% para la confianza en las operaciones
Análisis multiperiodo RSI: Seguimiento de las condiciones de sobrecompra/sobreventa en todos los marcos temporales
Confluencia de medias móviles: análisis de MA de 20 periodos en cada marco temporal
Sesgo general del mercado: clasificación de FUERTE_COMPRA, COMPRA, NEUTRO, VENTA, FUERTE_VENTA

Indicadores técnicos globales

Análisis MACD: configuración 12-26-9 con detección de tendencia y señales de cruce
Bandas de Bollinger: Análisis de amplitud y seguimiento de posiciones (por encima/por debajo de las bandas)
Análisis de volumen: Actual vs media de 20 periodos con clasificación ALTO/NORMAL/BAJO
Niveles de soporte/resistencia: Detección automática a partir de máximos y mínimos recientes
Retrocesos de Fibonacci: Niveles 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% calculados a partir de oscilaciones H4
Puntos de giro: Pivote diario, R1, R2, S1, S2 con análisis de la posición del precio
Datos del día anterior: Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre de seguimiento para el contexto
Volatilidad ATR: Average True Range de 14 periodos para el dimensionamiento dinámico de posiciones


SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
Protección contra Drawdown

Límite de Reducción Diaria: Detiene la negociación si la pérdida diaria excede el porcentaje configurado (por defecto 5%)
Límite de Reducción Semanal: Detiene la negociación si la pérdida semanal supera el umbral (por defecto 10%)
Protección contra depreciación total: Parada de emergencia si la reducción total alcanza el máximo (por defecto 20%)
Reinicio diario automático: Las estadísticas se reinician a medianoche UTC
Reinicio semanal: Nuevo inicio cada lunes

Protección contra pérdidas consecutivas

Detección de rachas de pérdidas: Supervisa las operaciones perdedoras consecutivas
Pausa automática: Detiene la negociación después de X pérdidas consecutivas (por defecto 3)
Duración de la pausa configurable: Reanudar después de minutos especificados (por defecto 60)
Reducción del tamaño del lote: Reduce automáticamente el tamaño de la posición en un 50% después de 2 pérdidas consecutivas
Recuperación gradual: El tamaño del lote vuelve a la normalidad después de una operación ganadora

Protección de beneficios

Objetivo de beneficio diario: Detiene automáticamente las operaciones después de alcanzar el objetivo de beneficio diario (por defecto 10%)
Bloqueo de beneficios: Preserva las ganancias parando cuando se alcanza el objetivo
Cálculos basados en el capital: Utilice el capital actual en lugar del saldo para una evaluación más precisa del riesgo.
Seguimiento del porcentaje de ganancias: Supervise el porcentaje de éxito para evaluar el rendimiento

Filtros de sesión y hora

Control de la sesión asiática: 00:00-08:00 UTC (normalmente baja volatilidad)
Control de la sesión de Londres: 08:00-16:00 UTC (se recomienda volatilidad alta)
Control de sesión en Nueva York: 13:00-22:00 UTC (se recomienda una volatilidad alta)
Detección de solapamiento Londres-Nueva York: 13:00-16:00 UTC periodo de máxima negociación
Filtro de día de la semana: Activar/desactivar la negociación para cada día de la semana
Protección del viernes por la tarde: Evita la negociación el viernes después de las 18:00 UTC para evitar el riesgo de brecha del fin de semana.
Evitar la apertura del domingo: Omita las 2 primeras horas del domingo para evitar la volatilidad del gap


SISTEMA DE FILTRO ANTI-CHASING (NUEVO EN v6.7)
Protección de entrada inteligente

Enfriamiento después de la operación: Espere X minutos después de cerrar cualquier posición (por defecto 30 minutos)
Evita el Trading Emocional: No hay entradas impulsivas inmediatamente después del cierre de la operación
Bloqueo por dirección: No repita la misma dirección después de obtener beneficios.

Filtro RSI Extremo

Protección de sobrecompra: Bloquea órdenes de COMPRA cuando el RSI está por encima de 75 (configurable)
Protección de sobreventa: Bloquea órdenes de VENTA cuando el RSI está por debajo de 25 (configurable)
Evita Topes de Compra: Evita entrar largo en los picos del mercado
Previene la venta de fondos: Evita entrar en corto en los mínimos del mercado

Filtro de distancia de precios

Protección de máximos recientes: No COMPRAR dentro del 1% del máximo reciente de 50 barras
Protección de mínimos recientes: No VENDER dentro del 1% del mínimo reciente de 50 barras
Seguimiento dinámico de niveles: Actualiza continuamente los niveles de swing alto/bajo
Zona de seguridad: Mantiene una distancia segura de los niveles extremos de precios

Requisito de retroceso

Retroceso obligatorio: Requiere un retroceso mínimo del 0,3% antes de entrar.
No Chase Momentum: Espera a que el precio retroceda desde la oscilación antes de entrar
Mejores precios de entrada: Mejor riesgo-recompensa al entrar en retrocesos
Umbral configurable: Ajuste del porcentaje mínimo de retroceso


INTEGRACIÓN WEB AI BIAS
Entrada de análisis manual

7 opciones de sesgo: AUTO, BUY_ONLY, SELL_ONLY, STRONG_BUY, STRONG_SELL, RANGE, NO_TRADE
Múltiples fuentes de IA: Seguimiento de la IA web utilizada (Grok, Claude, Gemini, ChatGPT, Múltiple)
Nivel de confianza: Establezca su nivel de confianza entre el 60 y el 100%.
Entrada de Niveles Clave: Introduzca los niveles de resistencia y soporte de su análisis
Notas de Análisis: Campo opcional para sus observaciones

Filtrado inteligente de operaciones

Alineación de direcciones: El EA respeta su sesgo de IA web para la dirección de la operación
Anulación de NO_TRADE: Parada completa de la operación si el sesgo se establece en NO_TRADE
Protección de nivel clave: COMPRA bloqueada cerca de la resistencia, VENTA bloqueada cerca del soporte
Ajuste automático de SL: Stop loss situado más allá de los niveles clave de soporte/resistencia
Ponderación de confianza: El sesgo de mayor confianza tiene más prioridad

Visualización en el panel

Estado del sesgo en tiempo real: Visualización clara de la tendencia actual del mercado
Seguimiento de la fuente: Muestra qué AI web proporcionó el análisis
Nivel de confianza: Muestra su porcentaje de confianza
Niveles clave: Muestra la resistencia y el soporte en el panel
Alertas codificadas por colores: Verde para alcistas, rojo para bajistas, amarillo para precaución


GESTIÓN INTELIGENTE DE POSICIONES
Tamaño de lote dinámico

Modo de lote fijo: Utilice un tamaño de lote constante para todas las operaciones
Modo Porcentaje de Riesgo: Calcula el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta y la distancia del SL
Riesgo configurable: 2% por operación por defecto, ajustable según sus preferencias
Comprobación de seguridad de margen: Valida el margen suficiente antes de abrir la posición
Reducción automática del lote: Reduce el tamaño tras pérdidas consecutivas

Cierre parcial de la posición

Porcentaje configurable: Cierra el X% de la posición en el objetivo preliminar (por defecto 50%)
Bloqueo de beneficios parciales: Asegure las ganancias mientras deja correr el resto
Ejecución Automática: Se activa cuando el precio alcanza el nivel de Fibonacci del 61,8
Gestión de la posición restante: Continúe gestionando el tamaño del lote restante

Protección del punto de equilibrio

Movimiento automático del punto de equilibrio: Mueve el SL a la entrada + un pequeño buffer después de X puntos de beneficio
Activación configurable: 100 puntos por defecto (1 $ por 0,01 lote)
Operaciones sin riesgo: Protege el capital tras alcanzar el umbral de rentabilidad
Mejora del Modo IA: Bloquea un beneficio de 0,50 $ en las operaciones gestionadas por la IA.

Sistema Trailing Stop

3 modos de arrastre: Ninguno, Seguimiento tras objetivo preliminar, Seguimiento tras zona 1
Distancia configurable: Distancia de seguimiento en puntos (por defecto 50)
AI Trailing Stop: Trailing especial basado en IA con umbrales en dólares
Activar tras beneficio: El rastro comienza después de $2 de ganancia (modo AI)
Paso de rastro: Distancia de paso de 1 $ para rastro AI (configurable)


CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS AI
Ingeniería de avisos completa

Sección de Visión General del Mercado: Símbolo, compra/venta, diferencial, hora del servidor, sesión de negociación
Información de patrones: Detalles completos del patrón 1-2-3 con puntos e impulso
Datos Multi-Tiempo: Los 4 marcos temporales con tendencias, RSI, valores MA
Indicadores técnicos: RSI, ATR, MACD, Bandas de Bollinger, Volumen
Soporte/Resistencia: Máximos y mínimos recientes con cálculos de distancia
Niveles de Fibonacci: Todos los niveles de retroceso del análisis de oscilaciones H4
Datos del día anterior: OHLC de ayer y precio de apertura de hoy
Puntos de giro: Cálculos clásicos de pivote con R1/R2/S1/S2
Reglas de negociación: Criterios claros de entrada/salida proporcionados a la IA
Directrices de riesgo: Recomendaciones SL/TP basadas en ATR y niveles clave

Análisis de respuestas JSON

Extracción robusta: Múltiples métodos para extraer el contenido de la respuesta de la IA
Detección de Dirección: Identifica COMPRA/VENTA/NINGUNA con análisis de contexto
Análisis sintáctico de confianza: Extrae la puntuación porcentual de múltiples formatos de campo
Validación SL/TP: Garantiza niveles válidos de stop loss y take profit
Cálculos Fallback: Utiliza niveles basados en ATR si la IA no los proporciona
Análisis de sentimiento: Captura el sentimiento alcista/bajista/neutral del mercado.
Detección del nivel de riesgo: Identifica la clasificación de riesgo ALTO/MEDIO/BAJO
Extracción de razonamientos: Captura la explicación de la IA para la decisión

Cuadro de mandos de IA en tiempo real

Visualización del proveedor activo: Muestra la IA utilizada actualmente con el nombre del modelo
Seguimiento de la tasa de éxito: Muestra el recuento de llamadas y el porcentaje de éxito
Indicadores de estado del proveedor: Estado visual de todos los proveedores habilitados (conectados/desconectados)
Contador de fallback: Registra el número de veces que el sistema ha cambiado de proveedor
Temporizador de enfriamiento: Muestra los segundos hasta el siguiente análisis de IA permitido
Detalles del último análisis: Dirección, confianza, sentimiento, nivel de riesgo
Razonamiento multilínea: Envuelve automáticamente las explicaciones largas de la IA para facilitar su lectura.


FUNCIONES PROFESIONALES
Filtro de noticias (opcional)

Eventos de alto impacto: Bloquea la negociación antes y después de las principales publicaciones económicas
Eventos de impacto medio: Tiempos de amortiguación configurables para noticias de impacto medio
Filtro de bajo impacto: Bloqueo opcional para noticias de bajo impacto
Búferes de tiempo personalizados: Configure minutos antes y después de los eventos de noticias

Opciones de ejecución de órdenes

Órdenes de mercado: Ejecución instantánea al precio actual de mercado (por defecto)
Órdenes pendientes: Órdenes stop o limitadas con offset configurable
Modo Decisión AI: Permite a la IA elegir entre órdenes de mercado y pendientes

Filtro de marco temporal superior

Confirmación de tendencia: Validación de operaciones contra la dirección de la tendencia H4
Filtro MA de 50 periodos: Utiliza la media móvil del marco temporal superior para la alineación
Evita la Contratendencia: Reduce las pérdidas siguiendo la tendencia principal

Panel visual

Estadísticas en tiempo real: Saldo de la cuenta, equidad, ganancias/pérdidas
Estado de la gestión de riesgos: Porcentajes de reducción diarios/semanales
Información de la sesión: Sesión de negociación actual y día de la semana
Estado de Anti-Chasing: Muestra los temporizadores de bloqueo y enfriamiento
Web AI Bias Display: Representación visual del ajuste manual del sesgo
Indicador de modo de negociación: Muestra el modo de negociación activo
Estado del proveedor de IA: Todos los proveedores con estado de conexión
Panel de análisis MTF: Visualización de la tendencia y del RSI en 4 marcos temporales
Último análisis AI: Detalles completos de la decisión de IA más reciente
Registro de la última acción: Muestra la acción EA más reciente
Referencia de teclas de acceso rápido: Teclas de acceso rápido mostradas

Comandos de teclas de acceso rápido

Pulsar T: Activar manualmente la prueba de análisis de IA
Pulsar R: Reconectar todos los proveedores de IA
Información instantánea: Los resultados se muestran en el panel de control y en el registro de expertos


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Requisitos de la plataforma

MetaTrader 5: Necesario (MT4 no compatible)
Compilación: Recomendado 3340 o superior
Conexión a Internet: Se requiere una conexión estable para las llamadas AI API
Claves API: Se necesita al menos una clave API de proveedor de AI

Símbolos admitidos

Principal: XAUUSD (Oro frente al dólar estadounidense)
Optimizado para: Operaciones con oro en cualquier broker
Tolerancia al spread: Trabaja con spreads variables
Cálculo de puntos: Detección automática de dígitos

Compatibilidad de plazos

Marco temporal de entrada: Cualquier marco temporal M5 y superior
Recomendado: M15 o M30 para el mejor reconocimiento de patrones
Análisis MTF: Utiliza internamente M15, H1, H4, D1

Uso de recursos

CPU: De bajo a medio (las llamadas a la IA son externas)
Memoria: Uso mínimo
Red: Llamadas a la API sólo cuando son necesarias (60 segundos de enfriamiento)
Tiempo de espera de la API: 30 segundos por defecto (configurable)


GUÍA DE CONFIGURACIÓN
Configuración de inicio rápido

Instale el EA en el gráfico MT5 Gold (recomendado M15 o M30)
Elija el Modo de Operación (comience con Indicador + AI)
Añada al menos una clave API AI (Groq recomendado - gratuito y rápido)
Establezca los parámetros de riesgo (por defecto 2% por operación es conservador)
Configure los filtros de sesión para sus horas de negociación
Configure los filtros antipersecución según sus preferencias
Habilite el auto-fallback para mayor fiabilidad
Pulse T para probar la conexión a la IA

Configuración de la gestión del riesgo

Conservador: 1% de riesgo, máx. 3% DD diario, habilitar todas las protecciones
Moderada: 2% de riesgo, máx. 5% DD diario, cierre parcial activado
Agresivo: 3% de riesgo, máx. 7% DD diario, límite de pérdida consecutiva más alto

Configuración de la sesión

Operador en horario asiático: Activar horario asiático, desactivar Londres/NY
Operador europeo: Activar sesión de Londres principalmente
Operador de EE.UU: Activar sesión NY, considerar solapamiento Londres
Negociación 24/5: Activar todas las sesiones (no recomendado)

Ajustes Anti-Chasing

Estricta: Enfriamiento de 60 minutos, RSI 70/30, distancia del 1,5%, pullback requerido
Moderada: 30 minutos de enfriamiento, RSI 75/25, 1,0% de distancia, pullback obligatorio
Relajada: 15 minutos de enfriamiento, RSI 80/20, 0,5% de distancia, sin pullback


DETALLES DEL PROVEEDOR DE AI
Groq (Recomendado)

Modelo: Llama 3.3 70B Versátil
Velocidad: Extremadamente rápido (menos de 1 segundo típico)
Coste: GRATIS con límites generosos
API: groq.com
Fiabilidad: Excelente tiempo de actividad

Google Gemini

Modelo: Gemini 2.0 Flash
Velocidad: Muy rápida (1-2 segundos)
Coste: Nivel GRATUITO disponible
API: Google AI Studio
Fiabilidad: Alta disponibilidad

OpenAI ChatGPT

Modelo GPT-4o Mini
Velocidad: Rápida (2-3 segundos)
Coste: Pago por uso (muy asequible)
API: platform.openai.com
Fiabilidad: Estándar de la industria

Claude antrópica

Modelo Claude Sonnet 4
Velocidad: Rápida (2-4 segundos)
Coste: Pago por uso
API: console.anthropic.com
Fiabilidad: Excelente razonamiento


OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
Mejores prácticas

Utilice varios proveedores de IA: Habilite 2-3 proveedores para redundancia
Activar Auto-Fallback: Garantiza un funcionamiento continuo
Establezca límites de riesgo realistas: Empezar de forma conservadora, aumentar gradualmente
Respetar los filtros de sesión: Opere durante sesiones de gran volumen
Utilice filtros antipersecución: Reduce significativamente las operaciones perdedoras
Integración del sesgo manual: Combine su análisis con la automatización de EA
Panel de control: Compruebe regularmente la tasa de éxito del EA
Pruebe primero en Demo: Valide los ajustes antes de operar en vivo

Ajustes comunes para Oro

Impulso mínimo: 300 puntos (30 pips)
Ratio Stop Loss: 0.5x impulso
Toma de beneficios: Zona 1 Max (1.618x impulso)
Distancia del Rastro: 50 puntos (5 $ por 0,01 lote)
Punto de equilibrio: 100 puntos de beneficio
Cierre Parcial: 50% en el objetivo preliminar


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problemas de conexión a la IA

Error 4014: Añadir URLs API a las URLs permitidas en MT5 Herramientas > Opciones > Asesores Expertos
Respuesta vacía: Compruebe la validez de la clave API y los créditos de la cuenta
Tiempo de espera: Aumente el tiempo de espera en la configuración o compruebe la conexión a Internet
Límite de Tarifa: Habilitar múltiples proveedores para el cambio automático

Problemas de ejecución de operaciones

Stops no válidos: Compruebe el requisito STOP_LEVEL del broker
Margen insuficiente: Reduzca el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo
No hay operaciones: Compruebe el filtro de sesión, el filtro de día, los límites de riesgo, el estado antipersecución
Salida inmediata: SL demasiado ajustado, aumente el ratio de stop loss

Problemas en el panel de control

No se muestra: Compruebe la configuración de la posición de esquina
Superposición: Ajuste la posición X/Y en el código
Colores incorrectos: Modificar constantes de color en sección salpicadero


HISTORIAL DE VERSIONES
v6.7 (Actual) - Edición Anti-Chasing

Añadido un completo sistema de filtros anti-chasing
Filtro RSI extremo para una mejor sincronización de entrada
Filtro de distancia de precio desde máximos/mínimos de swing
Requisito de pullback antes de la entrada
Temporizador de enfriamiento tras el cierre de la operación
Bloqueo por dirección después de TP
Cuadro de mandos mejorado con estado antipersecución

v6.6 - Edición de Gestión de Riesgos

Sistema avanzado de protección contra pérdidas
Seguimiento y protección de pérdidas consecutivas
Reducción automática del tamaño del lote
Objetivos de beneficios diarios/semanales
Filtros de sesión y día
Diseño mejorado del panel de control

v6.5 - Integración de sesgo de IA web

Entrada manual de sesgo desde el análisis web AI
Integración de niveles clave (resistencia/soporte)
Filtrado de operaciones basado en sesgos
Seguimiento de la confianza
Atribución de fuentes

v6.4 - Análisis técnico avanzado

Integración del análisis MACD
Seguimiento de las bandas de Bollinger
Análisis de volumen
Detección de soportes/resistencias
Retrocesos Fibonacci
Cálculo de puntos pivote
Seguimiento de datos del día anterior


SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
Documentación

Se incluye una completa guía de usuario en PDF
Tutoriales en vídeo disponibles
Archivos de configuración de ejemplo
Guías de configuración de la API para todos los proveedores

Actualizaciones

Corrección periódica de errores
Mejoras basadas en los comentarios de los usuarios
Nuevas integraciones de proveedores de IA
Optimización del rendimiento

Comunidad

Foro activo de usuarios
Ajustes y estrategias compartidos
Informes de rendimiento
Resultados de operaciones en directo


ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS
Operar con divisas y oro con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial. Sólo debe especular con dinero que pueda permitirse perder.
Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en las decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios. Todas las decisiones comerciales son tomadas en última instancia por el usuario. El análisis de la IA se basa en las condiciones actuales del mercado y en indicadores técnicos, pero no puede predecir con certeza los movimientos futuros de los precios. Pruebe siempre a fondo en un entorno de demostración antes de utilizar fondos reales.

LA COMPRA INCLUYE

Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 EA (archivo ex5)
Completo manual de usuario en PDF
Guía de configuración con capturas de pantalla
Tutorial de configuración de la AI API
Archivos de presets de ejemplo
Actualizaciones gratuitas durante 1 año
Asistencia por correo electrónico
Acceso a la comunidad de usuarios


EMPIECE HOY MISMO
Transforme sus operaciones con oro con la potencia de múltiples proveedores de IA, reconocimiento avanzado de patrones y gestión profesional del riesgo. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 combina décadas de sabiduría comercial con inteligencia artificial de vanguardia para ofrecerle una ventaja competitiva en los mercados.
Oferta por tiempo limitado: Los primeros en adoptarlo reciben actualizaciones de por vida y soporte prioritario.
Únase al futuro del trading automatizado. Obtenga Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 ahora y experimente la diferencia que la verdadera integración multi-AI marca en el éxito de sus operaciones.

Requisitos del sistema: MetaTrader 5, Windows 7 o superior (o MT5 a través de Wine en Mac/Linux), conexión estable a Internet, mínimo 1 clave API de proveedor de AI.
Garantía de devolución del dinero: 30 días de garantía de satisfacción. Si usted no está completamente satisfecho con el EA, póngase en contacto con nosotros para un reembolso completo.
Nota: Las claves API de los proveedores de IA (Groq, Gemini, ChatGPT, Claude) se obtienen por separado en sus respectivos sitios web. Groq y Gemini ofrecen generosos niveles gratuitos. Se proporciona asistencia para la configuración.
yonA1881
79
yonA1881 2025.12.26 15:42 
 

GOOD EA.

