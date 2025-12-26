Legacy Of Gann Multi Ai Pro

Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro

Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5

Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Integración Multi-AI con Auto-Fallback





Soporta 4 proveedores de IA: Groq (Llama 3.3 70B), Google Gemini 2.0 Flash, OpenAI GPT-4o Mini, Anthropic Claude Sonnet 4

Cambio automático de proveedores: si falla la IA principal, el sistema cambia automáticamente a los proveedores de reserva.

Lógica de reintentos inteligente: Hasta 2 intentos de reintento por proveedor antes de volver a intentarlo.

Pruebas de conexión en tiempo real: El sistema valida todas las conexiones de IA al iniciarse

Seguimiento del rendimiento del proveedor: Supervisa las tasas de éxito, los recuentos de fallos y los tiempos de respuesta.





Tres modos flexibles de negociación





Modo sólo indicador: Análisis técnico puro mediante el reconocimiento de patrones Gann 1-2-3

Indicador + Confirmación AI: Señales técnicas validadas por análisis de IA (recomendado)

Modo AI completo: Análisis completo del mercado y toma de decisiones mediante inteligencia artificial





Reconocimiento avanzado de patrones Gann 1-2-3





Cálculo automatizado de ZigZag: Implementación interna de ZigZag, sin necesidad de indicadores externos

Detección inteligente de patrones: Identifica patrones de inversión 1-2-3 alcistas y bajistas.

Objetivos basados en Fibonacci: Objetivo preliminar en 0,618, Zona 1 en 1,0-1,618, Zona 2 en 2,618-4,236

Stop Loss dinámico: Calculado a 0,5 veces el rango del impulso para una gestión óptima del riesgo

Parámetros de patrón configurables: Ajuste la profundidad, la desviación y el retroceso para diferentes condiciones de mercado





Análisis Multi-Tiempo (MTF)





Monitorización de 4 marcos temporales: Analiza M15, H1, H4 y D1 simultáneamente

Puntuación de alineación de tendencias: Puntuación de alineación de 0-100% para la confianza en las operaciones

Análisis multiperiodo RSI: Seguimiento de las condiciones de sobrecompra/sobreventa en todos los marcos temporales

Confluencia de medias móviles: análisis de MA de 20 periodos en cada marco temporal

Sesgo general del mercado: clasificación de FUERTE_COMPRA, COMPRA, NEUTRO, VENTA, FUERTE_VENTA





Indicadores técnicos globales





Análisis MACD: configuración 12-26-9 con detección de tendencia y señales de cruce

Bandas de Bollinger: Análisis de amplitud y seguimiento de posiciones (por encima/por debajo de las bandas)

Análisis de volumen: Actual vs media de 20 periodos con clasificación ALTO/NORMAL/BAJO

Niveles de soporte/resistencia: Detección automática a partir de máximos y mínimos recientes

Retrocesos de Fibonacci: Niveles 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% calculados a partir de oscilaciones H4

Puntos de giro: Pivote diario, R1, R2, S1, S2 con análisis de la posición del precio

Datos del día anterior: Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre de seguimiento para el contexto

Volatilidad ATR: Average True Range de 14 periodos para el dimensionamiento dinámico de posiciones









SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Protección contra Drawdown





Límite de Reducción Diaria: Detiene la negociación si la pérdida diaria excede el porcentaje configurado (por defecto 5%)

Límite de Reducción Semanal: Detiene la negociación si la pérdida semanal supera el umbral (por defecto 10%)

Protección contra depreciación total: Parada de emergencia si la reducción total alcanza el máximo (por defecto 20%)

Reinicio diario automático: Las estadísticas se reinician a medianoche UTC

Reinicio semanal: Nuevo inicio cada lunes





Protección contra pérdidas consecutivas





Detección de rachas de pérdidas: Supervisa las operaciones perdedoras consecutivas

Pausa automática: Detiene la negociación después de X pérdidas consecutivas (por defecto 3)

Duración de la pausa configurable: Reanudar después de minutos especificados (por defecto 60)

Reducción del tamaño del lote: Reduce automáticamente el tamaño de la posición en un 50% después de 2 pérdidas consecutivas

Recuperación gradual: El tamaño del lote vuelve a la normalidad después de una operación ganadora





Protección de beneficios





Objetivo de beneficio diario: Detiene automáticamente las operaciones después de alcanzar el objetivo de beneficio diario (por defecto 10%)

Bloqueo de beneficios: Preserva las ganancias parando cuando se alcanza el objetivo

Cálculos basados en el capital: Utilice el capital actual en lugar del saldo para una evaluación más precisa del riesgo.

Seguimiento del porcentaje de ganancias: Supervise el porcentaje de éxito para evaluar el rendimiento





Filtros de sesión y hora





Control de la sesión asiática: 00:00-08:00 UTC (normalmente baja volatilidad)

Control de la sesión de Londres: 08:00-16:00 UTC (se recomienda volatilidad alta)

Control de sesión en Nueva York: 13:00-22:00 UTC (se recomienda una volatilidad alta)

Detección de solapamiento Londres-Nueva York: 13:00-16:00 UTC periodo de máxima negociación

Filtro de día de la semana: Activar/desactivar la negociación para cada día de la semana

Protección del viernes por la tarde: Evita la negociación el viernes después de las 18:00 UTC para evitar el riesgo de brecha del fin de semana.

Evitar la apertura del domingo: Omita las 2 primeras horas del domingo para evitar la volatilidad del gap









SISTEMA DE FILTRO ANTI-CHASING (NUEVO EN v6.7)

Protección de entrada inteligente





Enfriamiento después de la operación: Espere X minutos después de cerrar cualquier posición (por defecto 30 minutos)

Evita el Trading Emocional: No hay entradas impulsivas inmediatamente después del cierre de la operación

Bloqueo por dirección: No repita la misma dirección después de obtener beneficios.





Filtro RSI Extremo





Protección de sobrecompra: Bloquea órdenes de COMPRA cuando el RSI está por encima de 75 (configurable)

Protección de sobreventa: Bloquea órdenes de VENTA cuando el RSI está por debajo de 25 (configurable)

Evita Topes de Compra: Evita entrar largo en los picos del mercado

Previene la venta de fondos: Evita entrar en corto en los mínimos del mercado





Filtro de distancia de precios





Protección de máximos recientes: No COMPRAR dentro del 1% del máximo reciente de 50 barras

Protección de mínimos recientes: No VENDER dentro del 1% del mínimo reciente de 50 barras

Seguimiento dinámico de niveles: Actualiza continuamente los niveles de swing alto/bajo

Zona de seguridad: Mantiene una distancia segura de los niveles extremos de precios





Requisito de retroceso





Retroceso obligatorio: Requiere un retroceso mínimo del 0,3% antes de entrar.

No Chase Momentum: Espera a que el precio retroceda desde la oscilación antes de entrar

Mejores precios de entrada: Mejor riesgo-recompensa al entrar en retrocesos

Umbral configurable: Ajuste del porcentaje mínimo de retroceso









INTEGRACIÓN WEB AI BIAS

Entrada de análisis manual





7 opciones de sesgo: AUTO, BUY_ONLY, SELL_ONLY, STRONG_BUY, STRONG_SELL, RANGE, NO_TRADE

Múltiples fuentes de IA: Seguimiento de la IA web utilizada (Grok, Claude, Gemini, ChatGPT, Múltiple)

Nivel de confianza: Establezca su nivel de confianza entre el 60 y el 100%.

Entrada de Niveles Clave: Introduzca los niveles de resistencia y soporte de su análisis

Notas de Análisis: Campo opcional para sus observaciones





Filtrado inteligente de operaciones





Alineación de direcciones: El EA respeta su sesgo de IA web para la dirección de la operación

Anulación de NO_TRADE: Parada completa de la operación si el sesgo se establece en NO_TRADE

Protección de nivel clave: COMPRA bloqueada cerca de la resistencia, VENTA bloqueada cerca del soporte

Ajuste automático de SL: Stop loss situado más allá de los niveles clave de soporte/resistencia

Ponderación de confianza: El sesgo de mayor confianza tiene más prioridad





Visualización en el panel





Estado del sesgo en tiempo real: Visualización clara de la tendencia actual del mercado

Seguimiento de la fuente: Muestra qué AI web proporcionó el análisis

Nivel de confianza: Muestra su porcentaje de confianza

Niveles clave: Muestra la resistencia y el soporte en el panel

Alertas codificadas por colores: Verde para alcistas, rojo para bajistas, amarillo para precaución









GESTIÓN INTELIGENTE DE POSICIONES

Tamaño de lote dinámico





Modo de lote fijo: Utilice un tamaño de lote constante para todas las operaciones

Modo Porcentaje de Riesgo: Calcula el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta y la distancia del SL

Riesgo configurable: 2% por operación por defecto, ajustable según sus preferencias

Comprobación de seguridad de margen: Valida el margen suficiente antes de abrir la posición

Reducción automática del lote: Reduce el tamaño tras pérdidas consecutivas





Cierre parcial de la posición





Porcentaje configurable: Cierra el X% de la posición en el objetivo preliminar (por defecto 50%)

Bloqueo de beneficios parciales: Asegure las ganancias mientras deja correr el resto

Ejecución Automática: Se activa cuando el precio alcanza el nivel de Fibonacci del 61,8

Gestión de la posición restante: Continúe gestionando el tamaño del lote restante





Protección del punto de equilibrio





Movimiento automático del punto de equilibrio: Mueve el SL a la entrada + un pequeño buffer después de X puntos de beneficio

Activación configurable: 100 puntos por defecto (1 $ por 0,01 lote)

Operaciones sin riesgo: Protege el capital tras alcanzar el umbral de rentabilidad

Mejora del Modo IA: Bloquea un beneficio de 0,50 $ en las operaciones gestionadas por la IA.





Sistema Trailing Stop





3 modos de arrastre: Ninguno, Seguimiento tras objetivo preliminar, Seguimiento tras zona 1

Distancia configurable: Distancia de seguimiento en puntos (por defecto 50)

AI Trailing Stop: Trailing especial basado en IA con umbrales en dólares

Activar tras beneficio: El rastro comienza después de $2 de ganancia (modo AI)

Paso de rastro: Distancia de paso de 1 $ para rastro AI (configurable)









CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS AI

Ingeniería de avisos completa





Sección de Visión General del Mercado: Símbolo, compra/venta, diferencial, hora del servidor, sesión de negociación

Información de patrones: Detalles completos del patrón 1-2-3 con puntos e impulso

Datos Multi-Tiempo: Los 4 marcos temporales con tendencias, RSI, valores MA

Indicadores técnicos: RSI, ATR, MACD, Bandas de Bollinger, Volumen

Soporte/Resistencia: Máximos y mínimos recientes con cálculos de distancia

Niveles de Fibonacci: Todos los niveles de retroceso del análisis de oscilaciones H4

Datos del día anterior: OHLC de ayer y precio de apertura de hoy

Puntos de giro: Cálculos clásicos de pivote con R1/R2/S1/S2

Reglas de negociación: Criterios claros de entrada/salida proporcionados a la IA

Directrices de riesgo: Recomendaciones SL/TP basadas en ATR y niveles clave





Análisis de respuestas JSON





Extracción robusta: Múltiples métodos para extraer el contenido de la respuesta de la IA

Detección de Dirección: Identifica COMPRA/VENTA/NINGUNA con análisis de contexto

Análisis sintáctico de confianza: Extrae la puntuación porcentual de múltiples formatos de campo

Validación SL/TP: Garantiza niveles válidos de stop loss y take profit

Cálculos Fallback: Utiliza niveles basados en ATR si la IA no los proporciona

Análisis de sentimiento: Captura el sentimiento alcista/bajista/neutral del mercado.

Detección del nivel de riesgo: Identifica la clasificación de riesgo ALTO/MEDIO/BAJO

Extracción de razonamientos: Captura la explicación de la IA para la decisión





Cuadro de mandos de IA en tiempo real





Visualización del proveedor activo: Muestra la IA utilizada actualmente con el nombre del modelo

Seguimiento de la tasa de éxito: Muestra el recuento de llamadas y el porcentaje de éxito

Indicadores de estado del proveedor: Estado visual de todos los proveedores habilitados (conectados/desconectados)

Contador de fallback: Registra el número de veces que el sistema ha cambiado de proveedor

Temporizador de enfriamiento: Muestra los segundos hasta el siguiente análisis de IA permitido

Detalles del último análisis: Dirección, confianza, sentimiento, nivel de riesgo

Razonamiento multilínea: Envuelve automáticamente las explicaciones largas de la IA para facilitar su lectura.









FUNCIONES PROFESIONALES

Filtro de noticias (opcional)





Eventos de alto impacto: Bloquea la negociación antes y después de las principales publicaciones económicas

Eventos de impacto medio: Tiempos de amortiguación configurables para noticias de impacto medio

Filtro de bajo impacto: Bloqueo opcional para noticias de bajo impacto

Búferes de tiempo personalizados: Configure minutos antes y después de los eventos de noticias





Opciones de ejecución de órdenes





Órdenes de mercado: Ejecución instantánea al precio actual de mercado (por defecto)

Órdenes pendientes: Órdenes stop o limitadas con offset configurable

Modo Decisión AI: Permite a la IA elegir entre órdenes de mercado y pendientes





Filtro de marco temporal superior





Confirmación de tendencia: Validación de operaciones contra la dirección de la tendencia H4

Filtro MA de 50 periodos: Utiliza la media móvil del marco temporal superior para la alineación

Evita la Contratendencia: Reduce las pérdidas siguiendo la tendencia principal





Panel visual





Estadísticas en tiempo real: Saldo de la cuenta, equidad, ganancias/pérdidas

Estado de la gestión de riesgos: Porcentajes de reducción diarios/semanales

Información de la sesión: Sesión de negociación actual y día de la semana

Estado de Anti-Chasing: Muestra los temporizadores de bloqueo y enfriamiento

Web AI Bias Display: Representación visual del ajuste manual del sesgo

Indicador de modo de negociación: Muestra el modo de negociación activo

Estado del proveedor de IA: Todos los proveedores con estado de conexión

Panel de análisis MTF: Visualización de la tendencia y del RSI en 4 marcos temporales

Último análisis AI: Detalles completos de la decisión de IA más reciente

Registro de la última acción: Muestra la acción EA más reciente

Referencia de teclas de acceso rápido: Teclas de acceso rápido mostradas





Comandos de teclas de acceso rápido





Pulsar T: Activar manualmente la prueba de análisis de IA

Pulsar R: Reconectar todos los proveedores de IA

Información instantánea: Los resultados se muestran en el panel de control y en el registro de expertos









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos de la plataforma





MetaTrader 5: Necesario (MT4 no compatible)

Compilación: Recomendado 3340 o superior

Conexión a Internet: Se requiere una conexión estable para las llamadas AI API

Claves API: Se necesita al menos una clave API de proveedor de AI





Símbolos admitidos





Principal: XAUUSD (Oro frente al dólar estadounidense)

Optimizado para: Operaciones con oro en cualquier broker

Tolerancia al spread: Trabaja con spreads variables

Cálculo de puntos: Detección automática de dígitos





Compatibilidad de plazos





Marco temporal de entrada: Cualquier marco temporal M5 y superior

Recomendado: M15 o M30 para el mejor reconocimiento de patrones

Análisis MTF: Utiliza internamente M15, H1, H4, D1





Uso de recursos





CPU: De bajo a medio (las llamadas a la IA son externas)

Memoria: Uso mínimo

Red: Llamadas a la API sólo cuando son necesarias (60 segundos de enfriamiento)

Tiempo de espera de la API: 30 segundos por defecto (configurable)









GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Configuración de inicio rápido





Instale el EA en el gráfico MT5 Gold (recomendado M15 o M30)

Elija el Modo de Operación (comience con Indicador + AI)

Añada al menos una clave API AI (Groq recomendado - gratuito y rápido)

Establezca los parámetros de riesgo (por defecto 2% por operación es conservador)

Configure los filtros de sesión para sus horas de negociación

Configure los filtros antipersecución según sus preferencias

Habilite el auto-fallback para mayor fiabilidad

Pulse T para probar la conexión a la IA





Configuración de la gestión del riesgo





Conservador: 1% de riesgo, máx. 3% DD diario, habilitar todas las protecciones

Moderada: 2% de riesgo, máx. 5% DD diario, cierre parcial activado

Agresivo: 3% de riesgo, máx. 7% DD diario, límite de pérdida consecutiva más alto





Configuración de la sesión





Operador en horario asiático: Activar horario asiático, desactivar Londres/NY

Operador europeo: Activar sesión de Londres principalmente

Operador de EE.UU: Activar sesión NY, considerar solapamiento Londres

Negociación 24/5: Activar todas las sesiones (no recomendado)





Ajustes Anti-Chasing





Estricta: Enfriamiento de 60 minutos, RSI 70/30, distancia del 1,5%, pullback requerido

Moderada: 30 minutos de enfriamiento, RSI 75/25, 1,0% de distancia, pullback obligatorio

Relajada: 15 minutos de enfriamiento, RSI 80/20, 0,5% de distancia, sin pullback









DETALLES DEL PROVEEDOR DE AI

Groq (Recomendado)





Modelo: Llama 3.3 70B Versátil

Velocidad: Extremadamente rápido (menos de 1 segundo típico)

Coste: GRATIS con límites generosos

API: groq.com

Fiabilidad: Excelente tiempo de actividad





Google Gemini





Modelo: Gemini 2.0 Flash

Velocidad: Muy rápida (1-2 segundos)

Coste: Nivel GRATUITO disponible

API: Google AI Studio

Fiabilidad: Alta disponibilidad





OpenAI ChatGPT





Modelo GPT-4o Mini

Velocidad: Rápida (2-3 segundos)

Coste: Pago por uso (muy asequible)

API: platform.openai.com

Fiabilidad: Estándar de la industria





Claude antrópica





Modelo Claude Sonnet 4

Velocidad: Rápida (2-4 segundos)

Coste: Pago por uso

API: console.anthropic.com

Fiabilidad: Excelente razonamiento









OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

Mejores prácticas





Utilice varios proveedores de IA: Habilite 2-3 proveedores para redundancia

Activar Auto-Fallback: Garantiza un funcionamiento continuo

Establezca límites de riesgo realistas: Empezar de forma conservadora, aumentar gradualmente

Respetar los filtros de sesión: Opere durante sesiones de gran volumen

Utilice filtros antipersecución: Reduce significativamente las operaciones perdedoras

Integración del sesgo manual: Combine su análisis con la automatización de EA

Panel de control: Compruebe regularmente la tasa de éxito del EA

Pruebe primero en Demo: Valide los ajustes antes de operar en vivo





Ajustes comunes para Oro





Impulso mínimo: 300 puntos (30 pips)

Ratio Stop Loss: 0.5x impulso

Toma de beneficios: Zona 1 Max (1.618x impulso)

Distancia del Rastro: 50 puntos (5 $ por 0,01 lote)

Punto de equilibrio: 100 puntos de beneficio

Cierre Parcial: 50% en el objetivo preliminar









SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas de conexión a la IA





Error 4014: Añadir URLs API a las URLs permitidas en MT5 Herramientas > Opciones > Asesores Expertos

Respuesta vacía: Compruebe la validez de la clave API y los créditos de la cuenta

Tiempo de espera: Aumente el tiempo de espera en la configuración o compruebe la conexión a Internet

Límite de Tarifa: Habilitar múltiples proveedores para el cambio automático





Problemas de ejecución de operaciones





Stops no válidos: Compruebe el requisito STOP_LEVEL del broker

Margen insuficiente: Reduzca el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo

No hay operaciones: Compruebe el filtro de sesión, el filtro de día, los límites de riesgo, el estado antipersecución

Salida inmediata: SL demasiado ajustado, aumente el ratio de stop loss





Problemas en el panel de control





No se muestra: Compruebe la configuración de la posición de esquina

Superposición: Ajuste la posición X/Y en el código

Colores incorrectos: Modificar constantes de color en sección salpicadero









HISTORIAL DE VERSIONES

v6.7 (Actual) - Edición Anti-Chasing





Añadido un completo sistema de filtros anti-chasing

Filtro RSI extremo para una mejor sincronización de entrada

Filtro de distancia de precio desde máximos/mínimos de swing

Requisito de pullback antes de la entrada

Temporizador de enfriamiento tras el cierre de la operación

Bloqueo por dirección después de TP

Cuadro de mandos mejorado con estado antipersecución





v6.6 - Edición de Gestión de Riesgos





Sistema avanzado de protección contra pérdidas

Seguimiento y protección de pérdidas consecutivas

Reducción automática del tamaño del lote

Objetivos de beneficios diarios/semanales

Filtros de sesión y día

Diseño mejorado del panel de control





v6.5 - Integración de sesgo de IA web





Entrada manual de sesgo desde el análisis web AI

Integración de niveles clave (resistencia/soporte)

Filtrado de operaciones basado en sesgos

Seguimiento de la confianza

Atribución de fuentes





v6.4 - Análisis técnico avanzado





Integración del análisis MACD

Seguimiento de las bandas de Bollinger

Análisis de volumen

Detección de soportes/resistencias

Retrocesos Fibonacci

Cálculo de puntos pivote

Seguimiento de datos del día anterior









SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Documentación





Se incluye una completa guía de usuario en PDF

Tutoriales en vídeo disponibles

Archivos de configuración de ejemplo

Guías de configuración de la API para todos los proveedores





Actualizaciones





Corrección periódica de errores

Mejoras basadas en los comentarios de los usuarios

Nuevas integraciones de proveedores de IA

Optimización del rendimiento





Comunidad





Foro activo de usuarios

Ajustes y estrategias compartidos

Informes de rendimiento

Resultados de operaciones en directo









ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS

Operar con divisas y oro con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial. Sólo debe especular con dinero que pueda permitirse perder.

Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en las decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios. Todas las decisiones comerciales son tomadas en última instancia por el usuario. El análisis de la IA se basa en las condiciones actuales del mercado y en indicadores técnicos, pero no puede predecir con certeza los movimientos futuros de los precios. Pruebe siempre a fondo en un entorno de demostración antes de utilizar fondos reales.





LA COMPRA INCLUYE





Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 EA (archivo ex5)

Completo manual de usuario en PDF

Guía de configuración con capturas de pantalla

Tutorial de configuración de la AI API

Archivos de presets de ejemplo

Actualizaciones gratuitas durante 1 año

Asistencia por correo electrónico

Acceso a la comunidad de usuarios









EMPIECE HOY MISMO

Transforme sus operaciones con oro con la potencia de múltiples proveedores de IA, reconocimiento avanzado de patrones y gestión profesional del riesgo. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 combina décadas de sabiduría comercial con inteligencia artificial de vanguardia para ofrecerle una ventaja competitiva en los mercados.

Oferta por tiempo limitado: Los primeros en adoptarlo reciben actualizaciones de por vida y soporte prioritario.

Únase al futuro del trading automatizado. Obtenga Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 ahora y experimente la diferencia que la verdadera integración multi-AI marca en el éxito de sus operaciones.





Requisitos del sistema: MetaTrader 5, Windows 7 o superior (o MT5 a través de Wine en Mac/Linux), conexión estable a Internet, mínimo 1 clave API de proveedor de AI.

Garantía de devolución del dinero: 30 días de garantía de satisfacción. Si usted no está completamente satisfecho con el EA, póngase en contacto con nosotros para un reembolso completo.

Nota: Las claves API de los proveedores de IA (Groq, Gemini, ChatGPT, Claude) se obtienen por separado en sus respectivos sitios web. Groq y Gemini ofrecen generosos niveles gratuitos. Se proporciona asistencia para la configuración.