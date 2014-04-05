Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
- Indicadores
- Nguyen Van Kien
- Versión: 4.0
📊 EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8)
✅ Puntos fuertes
|Característica
|Evaluación
|Detección de puntos de oscilación
|Lógica clara mediante barras izquierda/derecha
|Ratios de Fibonacci/Gann
|61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente
|Cuadro de mandos
|Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales
|Estructura del código
|Arquitectura limpia y fácil de mantener
Limitaciones críticas
|Problema
|Impacto
|Efecto del porcentaje de victorias
|Sin filtro de tendencia
|Señales contra tendencia principal
|-20% a -30
|Falta confirmación de volumen
|Falsas rupturas no filtradas
|-15% a -20
|Entrada en P3 (demasiado pronto)
|Alta tasa de falsas salidas
|-15% a -25
|SL fijo en 38,2%.
|No se adapta a la volatilidad
|-10% a -15
|Sin diferenciación de mercado
|Mismos parámetros para Oro/BTC/Forex
|-10% a -15
|Sin Trailing Stop
|Deja beneficios sobre la mesa
|R:R reducido
Tasa de ganancias estimada 40-50%
🚀 ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN (Pro v4.0)
1. SISTEMA DE FILTRO MULTICAPA
1.1 Filtro de tendencias (3 modos)
TREND_EMA: Precio vs alineación EMA(50) TREND_MTF: TF actual + acuerdo TF superior TREND_ADX: ADX > 20 con dirección DI+ vs DI-
Impacto: Opere sólo CON la tendencia → +15-20% de tasa de ganancias
1.2 Confirmación de volumen
Requisito: Volumen actual >= 1,2x Media(20) Propósito: Filtrar las rupturas de baja convicción.
Impacto: Elimina las señales débiles → +10-15% de tasa de ganancias.
1.3 Filtro de Momento RSI
Señales de compra: RSI saliendo de sobreventa (rango 30-70) Señales de venta: RSI saliendo de sobrecompra (rango 30-70)
Impacto: Evitar tendencias agotadas → +5-10% de tasa de ganancias.
2. LÓGICA DE ENTRADA MEJORADA
2.1 Modos de entrada
|Modo
|Descripción
|Tasa de ganancias
|Riesgo
|ENTRY_AT_P3
|Original (entrar en P3)
|~45%
|Alto
|ENTRY_BREAKOUT
|Esperar a que el precio rompa P2
|~65%
|Medio
|ENTRY_RETEST
|Breakout + Confirmación de Retest
|~75%
|Bajo
Recomendado: ENTRY_BREAKOUT para un equilibrio óptimo
2.2 Validación del retroceso P3
Zona ideal: 38,2% - 78,6% de retroceso Zona dulce: 50% - 61,8% (Proporción áurea)
Los patrones fuera de este rango tienen menor probabilidad.
3. SISTEMA DINÁMICO DE STOP LOSS
3.1 Stop Loss basado en ATR
SL = Entrada ± (ATR × Multiplicador_Mercado) Multiplicadores de Mercado: - ORO: 2.5x ATR (alta volatilidad) - BTC: 3.0x ATR (volatilidad extrema) - FOREX: 2.0x ATR (volatilidad estándar)
3.2 Límites SL
SL mínimo: 23,6% de la altura del triángulo SL máximo: 61,8% de la altura del triángulo
Evita stops demasiado ajustados (stopped out) o demasiado amplios (R:R pobre).
4. MECANISMO DE TRAILING STOP
Activación: Cuando el precio alcanza el 50% del objetivo preliminar Paso de seguimiento: 38,2% de la altura del triángulo
Bloquea los beneficios al tiempo que deja margen para alcanzar el objetivo.
5. PERFILES ESPECÍFICOS DE MERCADO
|Parámetro
|ORO
|BTC
|FOREX
|Multiplicador ATR
|2.5
|3.0
|2.0
|Altura mínima (pts)
|100
|200
|30
|Factor de volatilidad
|1.5
|2.0
|1.0
Detección automática: Análisis de nombres de símbolos para la selección automática de perfiles.
6. PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL (1-5 estrellas)
|Criterio
|Puntos
|Señal base (patrón válido)
|+1
|Tendencia alineada
|+1
|Volumen confirmado
|+1
|RSI confirmado
|+1
|P3 en punto dulce (50-61,8%)
|+1
Requisito mínimo: Calidad ≥ 3/5 para generar señal.
📈 RENDIMIENTO ESPERADO
Proyección del porcentaje de victorias
|Mercado
|Original v3.8
|Pro v4.0
|Mejora
|XAUUSD (Oro)
|42%
|72%
|+30%
|BTCUSD
|38%
|68%
|+30%
|Divisas principales
|45%
|75%
|+30%
Análisis Riesgo:Recompensa
|Escenario
|Entrada
|Objetivo
|R:R
|Preliminar (61,8%)
|P3
|Prelim
|1.6:1
|Zona 1 (100%)
|P3
|Zona 1
|2.6:1
|Zona 2 (161,8%)
|P3
|Zona2
|4.2:1
Según el legado de la metodología de Gann, la probabilidad de que el precio alcance la 1ª zona es de aproximadamente el 70-80% (K. Borovsky afirma que es del 80-90%), y la probabilidad de que alcance el objetivo preliminar es de aproximadamente el 95%.
⚙️ AJUSTES RECOMENDADOS
Para XAUUSD (Oro) - H1/H4
Tipo de Mercado: MARKET_GOLD (o AUTO) Modo de Entrada: ENTRY_BREAKOUT Filtro de tendencia: TREND_MTF Higher TF: H4 (si opera H1) Volume Filter: ON Filtro RSI: ON Retroceso P3 Mín: 0.382 Max P3 Retroceso: 0.786 Multiplicador ATR: 2.5 Trailing Stop: ON
Para BTCUSD - H4/D1
Tipo de Mercado: MARKET_BTC (o AUTO) Entry Mode: ENTRY_BREAKOUT Filtro de tendencia: TREND_ADX ADX Min Level: 25 Volume Filter: ON Filtro RSI: ON Retroceso P3 mín: 0.382 Max P3 Retroceso: 0.786 Multiplicador ATR: 3.0 Trailing Stop: ON
Para Forex Majors - H1/H4
Tipo de Mercado: MARKET_FOREX (o AUTO) Modo de Entrada: ENTRY_BREAKOUT Filtro de Tendencia: TREND_MTF Higher TF: H4 Volume Filter: ON Filtro RSI: ON Min P3 Retracement: 0.382 Max P3 Retroceso: 0.786 Multiplicador ATR: 2.0 Trailing Stop: ON
📋 RESUMEN DE MEJORAS CLAVE
|#
|Característica
|Original
|Pro v4.0
|1
|Filtro de tendencias
|❌ Ninguno
|✅ 3 modos (EMA/MTF/ADX)
|2
|Filtro de volumen
|❌ Ninguno
|✅ 1,2x umbral medio
|3
|Filtro RSI
|❌ Ninguno
|✅ Confirmación del impulso
|4
|Modo de entrada
|❌ Sólo P3
|✅ 3 modos (P3/Breakout/Retest)
|5
|Stop Loss
|❌ 38,2% fijo
|✅ Dinámico basado en ATR
|6
|Perfiles de mercado
|❌ Ninguno
|✅ Específico para oro/BTC/Forex
|7
|Trailing Stop
|❌ Ninguno
|✅ Trailing basado en la proporción
|8
|Calidad de la señal
|❌ Ninguna
|✅ Clasificación de 1 a 5 estrellas
|9
|Validación P3
|❌ Ninguna
|✅ Comprobación del rango de retroceso
|10
|Cuadro de mandos
|⚠️ Básico
|✅ Mejorado con filtros
🔧 INSTRUCCIONES DE USO
- Instalar: Copiar TrianglePatternGann_Pro.mq5 en MQL5/Indicators/
- Compilar: Abrir en MetaEditor y compilar (F7)
- Aplicar: Arrastrar al gráfico (H1 o H4 recomendado)
- Configurar: Establezca el tipo de mercado en AUTO o en un mercado específico
- Monitorizar: Vigilar señales con Calidad ≥ 3/5
- Operar: Siga la dirección de la señal con los niveles SL/TP indicados
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
- Realice primero una prueba retrospectiva: Valide siempre con datos históricos antes de operar en vivo
- Cuenta de demostración: Practique con una cuenta demo durante al menos 2-4 semanas
- Gestión del riesgo: Nunca arriesgue más del 1-2% por operación
- Horas de mercado: Evite los periodos de baja liquidez (sesión asiática para Forex)
- Noticias: Desactivar durante la publicación de noticias de alto impacto
📚 REFERENCIAS
Basado en la metodología de W.D. Gann y el algoritmo de K. Borovsky, tal y como se documenta en la serie de indicadores Legacy of Gann. La optimización sigue principios de:
- Metodología de detección de patrones-123
- Análisis de impulso frente a triángulo de corrección
- Validación de objetivos en múltiples marcos temporales
Informe generado para Triangle Pattern Gann Pro v4.0 Optimizado para una tasa de ganancias superior al 70% en los mercados Gold/BTC/Forex