Pattern Zone AutoTrading Pro

Análisis EA Profesional

Descripción general de las funciones principales

PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina el reconocimiento avanzado de patrones de velas con el análisis dinámico de zonas de soporte/resistencia y una estrategia inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Este EA representa una completa solución de trading automatizado diseñada tanto para traders principiantes como experimentados.

Principales características técnicas

1. Sistema de reconocimiento de patrones

El EA implementa 24 patrones de velas profesionales divididos en tres categorías:

Patrones de Reversión de Velas Múltiples: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bullish/Bearish Engulfing, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Harami patterns, Three Inside/Outside patterns y Tweezer formations.

Patrones deuna sola vela: Martillo, estrella fugaz, variantes de Marubozu, tipos de Doji (estándar, lápida, libélula) y peonza.

Precisión matemática: Cada patrón utiliza cálculos matemáticos precisos que incluyen relaciones de tamaño del cuerpo, mediciones de sombras y validación basada en ATR.

2. Zonas dinámicas de soporte/resistencia

El sistema de cálculo de zonas emplea el análisis de puntos de giro con sensibilidad configurable, creando zonas rectangulares visuales que se adaptan a la estructura del mercado. El algoritmo identifica los niveles de precios clave en los que es más probable que se produzcan retrocesos.

3. Estrategia DCA avanzada

La implementación del Dollar-Cost Averaging incluye:

Múltiples niveles de DCA con tamaño de lote progresivo

Restricciones de entrada por zonas

Confirmación de patrón opcional para entradas DCA

Promedio inteligente de posiciones con gestión de riesgos

4. Gestión integral del riesgo

Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes

Límites de pérdidas diarias

Control de posiciones concurrentes máximas

Cálculo dinámico de stop-loss y take-profit

Funcionalidad de punto muerto y trailing stop

Modos de negociación

El EA ofrece tres modos operativos para adaptarse a diferentes estilos de negociación:

Modo Sólo Alerta: Monitoriza patrones y zonas, proporciona notificaciones sin ejecutar operaciones.

Modo semiautomático: Alertas con niveles sugeridos de entrada, stop-loss y take-profit para ejecución manual.

Modo completamente automático: Automatización completa con gestión de posiciones y ejecución DCA

Puntos fuertes

Excelencia técnica:

Código MQL5 limpio y bien estructurado, con tratamiento exhaustivo de errores

Gestión eficiente de arrays y procesamiento de datos

Correcta gestión de memoria con limpieza de indicadores

Enfoque profesional orientado a objetos utilizando la biblioteca CTrade

Lógica de negociación:

Sólida combinación de principios de análisis técnico

Múltiples capas de confirmación (patrones + zonas)

Gestión inteligente de posiciones con cierres parciales

Gestión adaptativa del riesgo

Experiencia de usuario:

Amplia personalización mediante más de 50 parámetros de entrada

Cuadro de mandos en pantalla en tiempo real con estadísticas de negociación

Múltiples canales de notificación (visual, audio, correo electrónico, push)

Marcadores visuales de patrones y dibujos de zonas

Consideraciones

Complejidad: Con más de 50 parámetros, los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para optimizar los ajustes según su estilo de negociación y las condiciones del mercado.

Dependencia del mercado: Las estrategias basadas en patrones funcionan de forma diferente según las condiciones del mercado. Los mercados alcistas frente a los bajistas pueden requerir ajustes de los parámetros.

Riesgo DCA: Aunque potente, la estrategia DCA puede aumentar la exposición durante movimientos adversos. Es esencial comprender y limitar adecuadamente el riesgo.

Pruebas retrospectivas: Los usuarios deben realizar pruebas retrospectivas exhaustivas con datos históricos antes de utilizar la estrategia en tiempo real para comprender las características de rendimiento.

Material de marketing

Título del Producto PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Sistema Profesional de Trading Automatizado para MT5

Titular Transforme sus operaciones con el reconocimiento de patrones potenciado por IA y la estrategia DCA inteligente

Descripción del producto Descubre el futuro del trading automatizado con PatternZoneAutoTrading DCA Pro, un Asesor Experto de vanguardia que combina el reconocimiento de patrones de grado institucional con el análisis dinámico de soporte / resistencia y una sofisticada estrategia de Dollar-Cost Averaging.

¿Por qué elegir PatternZoneAutoTrading DCA Pro?

24 Patrones de Velas Profesionales Nuestro EA monitoriza el mercado 24/7, identificando instantáneamente patrones de inversión de alta probabilidad incluyendo Morning Star, Evening Star, Engulfing patterns, Hammers, y 20 formaciones más probadas. Cada patrón se valida matemáticamente utilizando cálculos basados en ATR para una máxima precisión.

Zonas de soporte y resistencia dinámicas Olvídese de los niveles estáticos. Nuestro avanzado algoritmo de puntos de oscilación se adapta continuamente a la estructura del mercado, identificando las zonas clave donde los operadores institucionales toman sus decisiones. Las visualizaciones de las zonas le mantienen informado en todo momento de los niveles de precios críticos.

Estrategia D CAinteligente Maximice su ventaja con nuestro sistema DCA patentado que promedia posiciones automáticamente cuando el precio se mueve a su favor dentro de zonas clave. El tamaño progresivo de los lotes y las múltiples capas de seguridad protegen su capital a la vez que optimizan el potencial de beneficios.

Tres modos de negociación para cada estilo

Sólo Alerta: Perfecto para operadores manuales que desean una identificación profesional de las señales

Semi-Auto: Obtenga entradas sugeridas con niveles SL/TP calculados

Full Auto: Automatización completa con gestión de posiciones manos libres

Gestión de riesgos de nivel institucional

Dimensionamiento automático de las posiciones en función del porcentaje de la cuenta

Límites de pérdidas diarias para proteger el capital

Automatización del punto de equilibrio y del trailing stop

Toma parcial de beneficios en múltiples objetivos

Límites máximos de posición

Panel de control de operaciones en tiempo real Supervise todo de un vistazo con nuestro elegante panel en pantalla que muestra las posiciones abiertas, las ganancias/pérdidas diarias, las estadísticas de las tasas de ganancias y los contadores de alertas. Manténgase informado sin saturar sus gráficos.

Completo sistema de notificaciones No se pierda nunca una operación gracias a las alertas multicanal, que incluyen notificaciones en pantalla, alertas sonoras, notificaciones por correo electrónico y notificaciones push en su smartphone.

¿Para quién es?

Operadores que buscan automatizar estrategias probadas de patrones de velas

Inversores que deseen implementar enfoques sistemáticos de DCA

Tanto principiantes como profesionales que busquen una automatización completa de las operaciones

Cualquiera que quiera operar sin tomar decisiones emocionales

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Compatible con todos los pares de divisas, materias primas, índices y criptodivisas

Funciona en todos los plazos desde M1 hasta MN1

Optimizado para VPS

Bajo consumo de recursos del sistema

Código profesional con gestión integral de errores

Lo que obtiene

PatternZoneAutoTrading DCA Pro EA (archivo MQ5)

Manual de usuario completo con guía de optimización

Conjuntos de parámetros recomendados para los principales pares

Asistencia por correo electrónico para la configuración

Actualizaciones gratuitas de por vida

Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre las estrategias en entornos de demostración antes de operar en vivo. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

Guía del usuario

PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Guía completa del usuario

Tabla de Contenidos

Instalación Inicio rápido Configuración Referencia de parámetros Explicación de los modos de negociación Configuración de la Gestión de Riesgos Configuración de la Estrategia DCA Consejos de optimización Solución de problemas

1. Instalación

Paso 1: Descargar e instalar

Descargue el archivo PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro.mq5

Abra MetaTrader 5

Haga clic en Archivo > Abrir carpeta de datos

Navegue a MQL5 > Expertos

Copie el archivo EA en esta carpeta

Reinicie MetaTrader 5

Paso 2: Verificar la instalación

Abra el panel Navegador (Ctrl+N)

Expanda la sección "Expert Advisors

Debería ver "PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro".

Paso 3: Adjuntar al gráfico

Abra cualquier gráfico (recomendado: H1 o H4)

Arrastre el EA desde el Navegador al gráfico.

Marque "Allow Algo Trading" en la ventana de ajustes

Haga click en OK

Paso 4: Activar Auto Trading

Haga clic en el botón "Algo Trading" en la barra de herramientas (debe ponerse verde)

Verifique que el EA se está ejecutando (icono de cara sonriente en la esquina superior derecha del gráfico)

2. Configuración de inicio rápido

Configuración conservadora (recomendada para principiantes)

Modo de negociación: MODE_ALERT_ONLY (empezar sólo con alertas)

Riesgo por operación: 1.0%

Pérdida máxima diaria: 3.0%.

Max Posiciones Abiertas: 2

Activar DCA: false (desactivar inicialmente)

Buffer de Stop Loss: 10 pips

Relación Riesgo-Recompensa 1: 2.0

Relación riesgo-recompensa 2: 3.0

Ajustes moderados (después de probar)

Modo de negociación: MODE_FULL_AUTO

Riesgo por operación: 2.0%

Pérdida máxima diaria: 5.0%.

Max Posiciones Abiertas: 3

Activar DCA: true

Max Niveles DCA: 2

Distancia DCA: 20 pips

Multiplicador Lote DCA: 1.5

Configuración agresiva (sólo operadores experimentados)

Modo de negociación: MODE_FULL_AUTO

Riesgo por operación: 3.0%

Pérdida máxima diaria: 8,0%.

Max Posiciones Abiertas: 5

Activar DCA: true

Niveles DCA máximos: 3

Distancia DCA: 30 pips

Multiplicador Lote DCA: 2.0

3. Parámetro de Referencia

MODO DE NEGOCIACIÓN

TradingMode: Seleccione su modo de operación preferido

MODE_ALERT_ONLY: Sólo notificaciones, sin operaciones

MODE_SEMI_AUTO: Alertas con niveles sugeridos

MODE_FULL_AUTO: Automatización completa

GESTIÓN DE RIESGOS

RiskPercentPerTrade (por defecto: 2,0%): Porcentaje del saldo de la cuenta arriesgado por operación

Conservador: 0,5-1,0%.

Moderado 1.5-2.5%

Agresivo: 3,0-5,0%.

MaxDailyLossPercent (por defecto: 5.0%): Máxima pérdida diaria antes de que el EA deje de operar

Recomendado: 2x a 3x su riesgo por operación

MaxOpenPositions (por defecto: 3): Máximo de posiciones simultáneas

Cuentas pequeñas: 1-2

Cuentas medianas: 3-5

Grandes cuentas: 5-10

MaxLotSize (por defecto: 1,0): Límite superior del tamaño de la posición MinLotSize (por defecto: 0,01): Límite inferior para el tamaño de la posición MagicNumber (por defecto: 123456): Identificador único para las operaciones del EA

STOP LOSS & TAKE PROFIT

StopLossBuffer (por defecto: 10 pips): Distancia desde el límite de la zona para colocar el SL

Tight: 5-10 pips (para pares principales, baja volatilidad)

Media: 15-25 pips (para pares cruzados)

Amplio: 30-50 pips (para pares exóticos, alta volatilidad)

RiskRewardRatio1 (por defecto: 2,0): Primer objetivo de toma de beneficios como múltiplo del riesgo RiskRewardRatio2 (por defecto: 3.0): Segundo objetivo de toma de beneficios UseBreakEven (por defecto: true): Activar el punto de equilibrio automático BreakEvenTrigger (por defecto: 1.0): Cuándo mover el SL al punto de equilibrio (como múltiplo de R) BreakEvenProfit (por defecto: 5 pips): Bloqueo de beneficios cuando se mueve al punto de equilibrio

STOP DE TRAILING

UseTrailingStop (por defecto: true): Activar trailing stop TrailingStart (por defecto: 20 pips): Nivel de beneficio para activar el trailing TrailingStep (por defecto: 10 pips): Movimiento mínimo del precio para actualizar el SL TrailingDistance (por defecto: 15 pips): Distancia entre el precio y el SL de arrastre UseZoneBasedTrailing (por defecto: true): Respetar las zonas de soporte/resistencia en el trailing

ESTRATEGIA DCA

EnableDCA (por defecto: true): Activar Dollar-Cost Averaging MaxDCALevels (por defecto: 3): Número máximo de posiciones de promediado

Conservador: 1-2 niveles

Agresivo: 3-5 niveles

DCADistancePips (por defecto: 20): Distancia mínima entre entradas DCA

Scalping: 10-15 pips

Day trading: 20-40 pips

Swing trading: 50-100 pips

DCALotMultiplier (por defecto: 1.5): Multiplicador del tamaño del lote para cada nivel de DCA

Conservador: 1.0-1.3 (igual o ligeramente creciente)

Agresivo: 1,5-2,0 (estilo martingala)

DCAOnlyInZone (por defecto: true): Sólo añade posiciones dentro de zonas S/R DCARequiresPattern (por defecto: false): Requiere patrón de inversión para entrada en DCA

CIERRE PARCIAL

UsePartialClose (por defecto: true): Habilita la toma de beneficios parcial PartialClosePercent (por defecto: 50%): Porcentaje de la posición a cerrar en TP1 MoveToBreakEvenAfterPartial (por defecto: true): Mover SL a BE después del cierre parcial

SALIDA INTELIGENTE

ExitOnOppositeSignal (por defecto: true): Cierra la posición en el patrón opuesto ExitOnZoneBreak (por defecto: true): Cierra cuando el precio rompe la zona MaxBarsInTrade (por defecto: 100): Máximo de barras antes del cierre forzado (0=desactivado)

ALERTAS Y NOTIFICACIONES

EnableEmailNotifications (por defecto: true): Enviar alertas por correo electrónico EnablePushNotifications (por defecto: true): Enviar notificaciones push móviles EnableAlertSounds (por defecto: true): Reproducir sonido en las alertas EnableOnScreenAlerts (por defecto: true): Mostrar en el cuadro de mando AlertSoundFile (por defecto: "alert.wav"): Nombre del archivo de sonido CheckOnNewBar (por defecto: true): Sólo comprobar patrones en nueva vela MaxAlertsPerDay (por defecto: 50): Límite de alertas diarias DrawPatternArrows (por defecto: true): Dibuja flechas en los patrones detectados BullishArrowColor (por defecto: Verde): Color para señales alcistas BearishArrowColor (por defecto: Rojo): Color para señales bajistas

ZONAS DE SOPORTE/RESISTENCIA

Zone_LookBackPeriod (por defecto: 150): Barras a analizar para las zonas

Corto plazo: 50-100 barras

Medio plazo: 100-200 barras

Largo plazo: 200-500 barras

Zone_SwingSensitivity (por defecto: 5): Barras a cada lado para confirmar el swing

Sensible (más zonas): 3-5

Moderada 5-8

Conservador (menos zonas) 8-12

Zone_ZonePadding (por defecto: 20 pips): Grosor de la zona en pips Zone_SupportColor (por defecto: Azul): Color de la zona de soporte Zone_ResistanceColor (por defecto: Rojo): Color de la zona de resistencia Zone_ShowZoneLabels (por defecto: true): Mostrar etiquetas de zona Zone_DrawZoneRectangles (por defecto: true): Dibujar rectángulos de zona

4. Explicación de los modos de operación

Modo Sólo Alerta

EA monitorea patrones y zonas continuamente

Envía notificaciones cuando detecta patrones

No se ejecuta ninguna operación

Perfecto para aprender el sistema o para operar manualmente con señales de EA

Utilice este modo para comprender la frecuencia y calidad de los patrones

Modo Semi-Automático

El EA detecta los patrones y calcula los niveles óptimos de entrada

Proporciona precios sugeridos de stop-loss y take-profit

Envía alertas detalladas con todos los parámetros de negociación

Usted coloca manualmente las operaciones basándose en las sugerencias del EA

Ideal para operadores que desean asistencia automatizada pero mantener el control

Modo de negociación completamente automático

Automatización completa desde la detección de señales hasta la gestión de posiciones

El EA abre posiciones basándose en patrones y zonas

Gestión automática de stop-loss, take-profit y DCA

Trailing stops, punto de equilibrio y cierres parciales ejecutados automáticamente

Lo mejor para operar con manos libres tras realizar pruebas exhaustivas

5. Configuración de la gestión de riesgos

Cálculo del tamaño de la posición El EA calcula automáticamente el tamaño del lote en función de su porcentaje de riesgo: Importe del Riesgo = Saldo de la Cuenta × Porcentaje de Riesgo Tamaño del Lote = Importe del Riesgo ÷ (Stop Loss Pips × Valor del Pip)

Ejemplo Saldo de la cuenta: 10.000 $ Riesgo por operación: 2% = 200 $ Stop Loss: 30 pips Valor del pip: 10 $ (para 1 lote en EUR/USD) Tamaño del lote = 200 $ ÷ (30 × 10 $) = 0,67 lotes

Límite de pérdida diaria El EA deja de operar cuando la pérdida diaria alcanza el porcentaje especificado:

Si MaxDailyLossPercent = 5% en una cuenta de $10,000

El EA deja de operar después de -$500 de pérdida acumulada para el día

El contador se reinicia a medianoche

Protege contra días de pérdidas catastróficas

Posiciones máximas Controla la exposición simultánea:

MaxOpenPositions = 3 significa que el EA puede tener 3 operaciones activas

Evita el sobreapalancamiento

Cada posición sigue respetando los límites de riesgo individuales

Ajustes recomendados por tamaño de cuenta

Cuenta pequeña (500-2.000 $)

Riesgo por operación: 1,0%.

Pérdida máxima diaria: 3,0%.

Posiciones máximas abiertas: 1-2

Tamaño máximo del lote: 0.10

Habilitar DCA: false

Cuenta Mediana ($2,000-$10,000)

Riesgo por operación: 2.0%

Pérdida máxima diaria: 5,0%.

Posiciones abiertas máx: 2-3

Tamaño máximo del lote: 0.50

Activar DCA: true

Max Niveles DCA: 2

Cuenta Grande ($10,000+)

Riesgo por operación: 2.0%

Pérdida máxima diaria: 6,0%.

Max Posiciones Abiertas: 3-5

Tamaño máximo del lote: 2.00

Activar DCA: true

Max Niveles DCA: 3

6. Configuración de la estrategia DCA

Entendiendo DCA Dollar-Cost Averaging en este EA funciona añadiendo a posiciones ganadoras dentro de zonas clave:

La posición inicial se abre en la señal del patrón

Si el precio se mueve favorablemente pero se mantiene en la zona, el EA puede añadir posiciones

Cada nivel DCA aumenta el tamaño de la posición (controlado por el multiplicador)

El precio medio de entrada mejora

Único objetivo de toma de beneficios para todas las posiciones

Explicación de la configuración del DCA

MaxDCALevels: Número total de posiciones, incluida la entrada inicial

Nivel 1: Entrada inicial basada en patrones

Nivel 2: Primer complemento DCA

Nivel 3: Segundo complemento DCA (si MaxDCALevels = 3)



