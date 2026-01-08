Pattern Zone AutoTrading Pro
- Asesores Expertos
- Nguyen Van Kien
- Versión: 3.2
Análisis EA Profesional
Descripción general de las funciones principales
PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina el reconocimiento avanzado de patrones de velas con el análisis dinámico de zonas de soporte/resistencia y una estrategia inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Este EA representa una completa solución de trading automatizado diseñada tanto para traders principiantes como experimentados.
Principales características técnicas
1. Sistema de reconocimiento de patrones
El EA implementa 24 patrones de velas profesionales divididos en tres categorías:
Patrones de Reversión de Velas Múltiples: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bullish/Bearish Engulfing, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Harami patterns, Three Inside/Outside patterns y Tweezer formations.
Patrones deuna sola vela: Martillo, estrella fugaz, variantes de Marubozu, tipos de Doji (estándar, lápida, libélula) y peonza.
Precisión matemática: Cada patrón utiliza cálculos matemáticos precisos que incluyen relaciones de tamaño del cuerpo, mediciones de sombras y validación basada en ATR.
2. Zonas dinámicas de soporte/resistencia
El sistema de cálculo de zonas emplea el análisis de puntos de giro con sensibilidad configurable, creando zonas rectangulares visuales que se adaptan a la estructura del mercado. El algoritmo identifica los niveles de precios clave en los que es más probable que se produzcan retrocesos.
3. Estrategia DCA avanzada
La implementación del Dollar-Cost Averaging incluye:
- Múltiples niveles de DCA con tamaño de lote progresivo
- Restricciones de entrada por zonas
- Confirmación de patrón opcional para entradas DCA
- Promedio inteligente de posiciones con gestión de riesgos
4. Gestión integral del riesgo
- Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes
- Límites de pérdidas diarias
- Control de posiciones concurrentes máximas
- Cálculo dinámico de stop-loss y take-profit
- Funcionalidad de punto muerto y trailing stop
Modos de negociación
El EA ofrece tres modos operativos para adaptarse a diferentes estilos de negociación:
Modo Sólo Alerta: Monitoriza patrones y zonas, proporciona notificaciones sin ejecutar operaciones.
Modo semiautomático: Alertas con niveles sugeridos de entrada, stop-loss y take-profit para ejecución manual.
Modo completamente automático: Automatización completa con gestión de posiciones y ejecución DCA
Puntos fuertes
Excelencia técnica:
- Código MQL5 limpio y bien estructurado, con tratamiento exhaustivo de errores
- Gestión eficiente de arrays y procesamiento de datos
- Correcta gestión de memoria con limpieza de indicadores
- Enfoque profesional orientado a objetos utilizando la biblioteca CTrade
Lógica de negociación:
- Sólida combinación de principios de análisis técnico
- Múltiples capas de confirmación (patrones + zonas)
- Gestión inteligente de posiciones con cierres parciales
- Gestión adaptativa del riesgo
Experiencia de usuario:
- Amplia personalización mediante más de 50 parámetros de entrada
- Cuadro de mandos en pantalla en tiempo real con estadísticas de negociación
- Múltiples canales de notificación (visual, audio, correo electrónico, push)
- Marcadores visuales de patrones y dibujos de zonas
Consideraciones
Complejidad: Con más de 50 parámetros, los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para optimizar los ajustes según su estilo de negociación y las condiciones del mercado.
Dependencia del mercado: Las estrategias basadas en patrones funcionan de forma diferente según las condiciones del mercado. Los mercados alcistas frente a los bajistas pueden requerir ajustes de los parámetros.
Riesgo DCA: Aunque potente, la estrategia DCA puede aumentar la exposición durante movimientos adversos. Es esencial comprender y limitar adecuadamente el riesgo.
Pruebas retrospectivas: Los usuarios deben realizar pruebas retrospectivas exhaustivas con datos históricos antes de utilizar la estrategia en tiempo real para comprender las características de rendimiento.
Material de marketing
Título del Producto PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Sistema Profesional de Trading Automatizado para MT5
Titular Transforme sus operaciones con el reconocimiento de patrones potenciado por IA y la estrategia DCA inteligente
Descripción del producto Descubre el futuro del trading automatizado con PatternZoneAutoTrading DCA Pro, un Asesor Experto de vanguardia que combina el reconocimiento de patrones de grado institucional con el análisis dinámico de soporte / resistencia y una sofisticada estrategia de Dollar-Cost Averaging.
¿Por qué elegir PatternZoneAutoTrading DCA Pro?
24 Patrones de Velas Profesionales Nuestro EA monitoriza el mercado 24/7, identificando instantáneamente patrones de inversión de alta probabilidad incluyendo Morning Star, Evening Star, Engulfing patterns, Hammers, y 20 formaciones más probadas. Cada patrón se valida matemáticamente utilizando cálculos basados en ATR para una máxima precisión.
Zonas de soporte y resistencia dinámicas Olvídese de los niveles estáticos. Nuestro avanzado algoritmo de puntos de oscilación se adapta continuamente a la estructura del mercado, identificando las zonas clave donde los operadores institucionales toman sus decisiones. Las visualizaciones de las zonas le mantienen informado en todo momento de los niveles de precios críticos.
Estrategia D CAinteligente Maximice su ventaja con nuestro sistema DCA patentado que promedia posiciones automáticamente cuando el precio se mueve a su favor dentro de zonas clave. El tamaño progresivo de los lotes y las múltiples capas de seguridad protegen su capital a la vez que optimizan el potencial de beneficios.
Tres modos de negociación para cada estilo
Sólo Alerta: Perfecto para operadores manuales que desean una identificación profesional de las señales
Semi-Auto: Obtenga entradas sugeridas con niveles SL/TP calculados
Full Auto: Automatización completa con gestión de posiciones manos libres
Gestión de riesgos de nivel institucional
- Dimensionamiento automático de las posiciones en función del porcentaje de la cuenta
- Límites de pérdidas diarias para proteger el capital
- Automatización del punto de equilibrio y del trailing stop
- Toma parcial de beneficios en múltiples objetivos
- Límites máximos de posición
Panel de control de operaciones en tiempo real Supervise todo de un vistazo con nuestro elegante panel en pantalla que muestra las posiciones abiertas, las ganancias/pérdidas diarias, las estadísticas de las tasas de ganancias y los contadores de alertas. Manténgase informado sin saturar sus gráficos.
Completo sistema de notificaciones No se pierda nunca una operación gracias a las alertas multicanal, que incluyen notificaciones en pantalla, alertas sonoras, notificaciones por correo electrónico y notificaciones push en su smartphone.
¿Para quién es?
- Operadores que buscan automatizar estrategias probadas de patrones de velas
- Inversores que deseen implementar enfoques sistemáticos de DCA
- Tanto principiantes como profesionales que busquen una automatización completa de las operaciones
- Cualquiera que quiera operar sin tomar decisiones emocionales
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Compatible con todos los pares de divisas, materias primas, índices y criptodivisas
- Funciona en todos los plazos desde M1 hasta MN1
- Optimizado para VPS
- Bajo consumo de recursos del sistema
- Código profesional con gestión integral de errores
Lo que obtiene
- PatternZoneAutoTrading DCA Pro EA (archivo MQ5)
- Manual de usuario completo con guía de optimización
- Conjuntos de parámetros recomendados para los principales pares
- Asistencia por correo electrónico para la configuración
- Actualizaciones gratuitas de por vida
Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre las estrategias en entornos de demostración antes de operar en vivo. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.
Guía del usuario
PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Guía completa del usuario
Tabla de Contenidos
- Instalación
- Inicio rápido Configuración
- Referencia de parámetros
- Explicación de los modos de negociación
- Configuración de la Gestión de Riesgos
- Configuración de la Estrategia DCA
- Consejos de optimización
- Solución de problemas
1. Instalación
Paso 1: Descargar e instalar
- Descargue el archivo PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro.mq5
- Abra MetaTrader 5
- Haga clic en Archivo > Abrir carpeta de datos
- Navegue a MQL5 > Expertos
- Copie el archivo EA en esta carpeta
- Reinicie MetaTrader 5
Paso 2: Verificar la instalación
- Abra el panel Navegador (Ctrl+N)
- Expanda la sección "Expert Advisors
- Debería ver "PatternZoneAutoTrading_DCA_Pro".
Paso 3: Adjuntar al gráfico
- Abra cualquier gráfico (recomendado: H1 o H4)
- Arrastre el EA desde el Navegador al gráfico.
- Marque "Allow Algo Trading" en la ventana de ajustes
- Haga click en OK
Paso 4: Activar Auto Trading
- Haga clic en el botón "Algo Trading" en la barra de herramientas (debe ponerse verde)
- Verifique que el EA se está ejecutando (icono de cara sonriente en la esquina superior derecha del gráfico)
2. Configuración de inicio rápido
Configuración conservadora (recomendada para principiantes)
- Modo de negociación: MODE_ALERT_ONLY (empezar sólo con alertas)
- Riesgo por operación: 1.0%
- Pérdida máxima diaria: 3.0%.
- Max Posiciones Abiertas: 2
- Activar DCA: false (desactivar inicialmente)
- Buffer de Stop Loss: 10 pips
- Relación Riesgo-Recompensa 1: 2.0
- Relación riesgo-recompensa 2: 3.0
Ajustes moderados (después de probar)
- Modo de negociación: MODE_FULL_AUTO
- Riesgo por operación: 2.0%
- Pérdida máxima diaria: 5.0%.
- Max Posiciones Abiertas: 3
- Activar DCA: true
- Max Niveles DCA: 2
- Distancia DCA: 20 pips
- Multiplicador Lote DCA: 1.5
Configuración agresiva (sólo operadores experimentados)
- Modo de negociación: MODE_FULL_AUTO
- Riesgo por operación: 3.0%
- Pérdida máxima diaria: 8,0%.
- Max Posiciones Abiertas: 5
- Activar DCA: true
- Niveles DCA máximos: 3
- Distancia DCA: 30 pips
- Multiplicador Lote DCA: 2.0
3. Parámetro de Referencia
MODO DE NEGOCIACIÓN
TradingMode: Seleccione su modo de operación preferido
- MODE_ALERT_ONLY: Sólo notificaciones, sin operaciones
- MODE_SEMI_AUTO: Alertas con niveles sugeridos
- MODE_FULL_AUTO: Automatización completa
GESTIÓN DE RIESGOS
RiskPercentPerTrade (por defecto: 2,0%): Porcentaje del saldo de la cuenta arriesgado por operación
- Conservador: 0,5-1,0%.
- Moderado 1.5-2.5%
- Agresivo: 3,0-5,0%.
MaxDailyLossPercent (por defecto: 5.0%): Máxima pérdida diaria antes de que el EA deje de operar
- Recomendado: 2x a 3x su riesgo por operación
MaxOpenPositions (por defecto: 3): Máximo de posiciones simultáneas
- Cuentas pequeñas: 1-2
- Cuentas medianas: 3-5
- Grandes cuentas: 5-10
MaxLotSize (por defecto: 1,0): Límite superior del tamaño de la posición MinLotSize (por defecto: 0,01): Límite inferior para el tamaño de la posición MagicNumber (por defecto: 123456): Identificador único para las operaciones del EA
STOP LOSS & TAKE PROFIT
StopLossBuffer (por defecto: 10 pips): Distancia desde el límite de la zona para colocar el SL
- Tight: 5-10 pips (para pares principales, baja volatilidad)
- Media: 15-25 pips (para pares cruzados)
- Amplio: 30-50 pips (para pares exóticos, alta volatilidad)
RiskRewardRatio1 (por defecto: 2,0): Primer objetivo de toma de beneficios como múltiplo del riesgo RiskRewardRatio2 (por defecto: 3.0): Segundo objetivo de toma de beneficios UseBreakEven (por defecto: true): Activar el punto de equilibrio automático BreakEvenTrigger (por defecto: 1.0): Cuándo mover el SL al punto de equilibrio (como múltiplo de R) BreakEvenProfit (por defecto: 5 pips): Bloqueo de beneficios cuando se mueve al punto de equilibrio
STOP DE TRAILING
UseTrailingStop (por defecto: true): Activar trailing stop TrailingStart (por defecto: 20 pips): Nivel de beneficio para activar el trailing TrailingStep (por defecto: 10 pips): Movimiento mínimo del precio para actualizar el SL TrailingDistance (por defecto: 15 pips): Distancia entre el precio y el SL de arrastre UseZoneBasedTrailing (por defecto: true): Respetar las zonas de soporte/resistencia en el trailing
ESTRATEGIA DCA
EnableDCA (por defecto: true): Activar Dollar-Cost Averaging MaxDCALevels (por defecto: 3): Número máximo de posiciones de promediado
- Conservador: 1-2 niveles
- Agresivo: 3-5 niveles
DCADistancePips (por defecto: 20): Distancia mínima entre entradas DCA
- Scalping: 10-15 pips
- Day trading: 20-40 pips
- Swing trading: 50-100 pips
DCALotMultiplier (por defecto: 1.5): Multiplicador del tamaño del lote para cada nivel de DCA
- Conservador: 1.0-1.3 (igual o ligeramente creciente)
- Agresivo: 1,5-2,0 (estilo martingala)
DCAOnlyInZone (por defecto: true): Sólo añade posiciones dentro de zonas S/R DCARequiresPattern (por defecto: false): Requiere patrón de inversión para entrada en DCA
CIERRE PARCIAL
UsePartialClose (por defecto: true): Habilita la toma de beneficios parcial PartialClosePercent (por defecto: 50%): Porcentaje de la posición a cerrar en TP1 MoveToBreakEvenAfterPartial (por defecto: true): Mover SL a BE después del cierre parcial
SALIDA INTELIGENTE
ExitOnOppositeSignal (por defecto: true): Cierra la posición en el patrón opuesto ExitOnZoneBreak (por defecto: true): Cierra cuando el precio rompe la zona MaxBarsInTrade (por defecto: 100): Máximo de barras antes del cierre forzado (0=desactivado)
ALERTAS Y NOTIFICACIONES
EnableEmailNotifications (por defecto: true): Enviar alertas por correo electrónico EnablePushNotifications (por defecto: true): Enviar notificaciones push móviles EnableAlertSounds (por defecto: true): Reproducir sonido en las alertas EnableOnScreenAlerts (por defecto: true): Mostrar en el cuadro de mando AlertSoundFile (por defecto: "alert.wav"): Nombre del archivo de sonido CheckOnNewBar (por defecto: true): Sólo comprobar patrones en nueva vela MaxAlertsPerDay (por defecto: 50): Límite de alertas diarias DrawPatternArrows (por defecto: true): Dibuja flechas en los patrones detectados BullishArrowColor (por defecto: Verde): Color para señales alcistas BearishArrowColor (por defecto: Rojo): Color para señales bajistas
ZONAS DE SOPORTE/RESISTENCIA
Zone_LookBackPeriod (por defecto: 150): Barras a analizar para las zonas
- Corto plazo: 50-100 barras
- Medio plazo: 100-200 barras
- Largo plazo: 200-500 barras
Zone_SwingSensitivity (por defecto: 5): Barras a cada lado para confirmar el swing
- Sensible (más zonas): 3-5
- Moderada 5-8
- Conservador (menos zonas) 8-12
Zone_ZonePadding (por defecto: 20 pips): Grosor de la zona en pips Zone_SupportColor (por defecto: Azul): Color de la zona de soporte Zone_ResistanceColor (por defecto: Rojo): Color de la zona de resistencia Zone_ShowZoneLabels (por defecto: true): Mostrar etiquetas de zona Zone_DrawZoneRectangles (por defecto: true): Dibujar rectángulos de zona
4. Explicación de los modos de operación
Modo Sólo Alerta
- EA monitorea patrones y zonas continuamente
- Envía notificaciones cuando detecta patrones
- No se ejecuta ninguna operación
- Perfecto para aprender el sistema o para operar manualmente con señales de EA
- Utilice este modo para comprender la frecuencia y calidad de los patrones
Modo Semi-Automático
- El EA detecta los patrones y calcula los niveles óptimos de entrada
- Proporciona precios sugeridos de stop-loss y take-profit
- Envía alertas detalladas con todos los parámetros de negociación
- Usted coloca manualmente las operaciones basándose en las sugerencias del EA
- Ideal para operadores que desean asistencia automatizada pero mantener el control
Modo de negociación completamente automático
- Automatización completa desde la detección de señales hasta la gestión de posiciones
- El EA abre posiciones basándose en patrones y zonas
- Gestión automática de stop-loss, take-profit y DCA
- Trailing stops, punto de equilibrio y cierres parciales ejecutados automáticamente
- Lo mejor para operar con manos libres tras realizar pruebas exhaustivas
5. Configuración de la gestión de riesgos
Cálculo del tamaño de la posición El EA calcula automáticamente el tamaño del lote en función de su porcentaje de riesgo: Importe del Riesgo = Saldo de la Cuenta × Porcentaje de Riesgo Tamaño del Lote = Importe del Riesgo ÷ (Stop Loss Pips × Valor del Pip)
Ejemplo Saldo de la cuenta: 10.000 $ Riesgo por operación: 2% = 200 $ Stop Loss: 30 pips Valor del pip: 10 $ (para 1 lote en EUR/USD) Tamaño del lote = 200 $ ÷ (30 × 10 $) = 0,67 lotes
Límite de pérdida diaria El EA deja de operar cuando la pérdida diaria alcanza el porcentaje especificado:
- Si MaxDailyLossPercent = 5% en una cuenta de $10,000
- El EA deja de operar después de -$500 de pérdida acumulada para el día
- El contador se reinicia a medianoche
- Protege contra días de pérdidas catastróficas
Posiciones máximas Controla la exposición simultánea:
- MaxOpenPositions = 3 significa que el EA puede tener 3 operaciones activas
- Evita el sobreapalancamiento
- Cada posición sigue respetando los límites de riesgo individuales
Ajustes recomendados por tamaño de cuenta
Cuenta pequeña (500-2.000 $)
- Riesgo por operación: 1,0%.
- Pérdida máxima diaria: 3,0%.
- Posiciones máximas abiertas: 1-2
- Tamaño máximo del lote: 0.10
- Habilitar DCA: false
Cuenta Mediana ($2,000-$10,000)
- Riesgo por operación: 2.0%
- Pérdida máxima diaria: 5,0%.
- Posiciones abiertas máx: 2-3
- Tamaño máximo del lote: 0.50
- Activar DCA: true
- Max Niveles DCA: 2
Cuenta Grande ($10,000+)
- Riesgo por operación: 2.0%
- Pérdida máxima diaria: 6,0%.
- Max Posiciones Abiertas: 3-5
- Tamaño máximo del lote: 2.00
- Activar DCA: true
- Max Niveles DCA: 3
6. Configuración de la estrategia DCA
Entendiendo DCA Dollar-Cost Averaging en este EA funciona añadiendo a posiciones ganadoras dentro de zonas clave:
- La posición inicial se abre en la señal del patrón
- Si el precio se mueve favorablemente pero se mantiene en la zona, el EA puede añadir posiciones
- Cada nivel DCA aumenta el tamaño de la posición (controlado por el multiplicador)
- El precio medio de entrada mejora
- Único objetivo de toma de beneficios para todas las posiciones
Explicación de la configuración del DCA
MaxDCALevels: Número total de posiciones, incluida la entrada inicial
- Nivel 1: Entrada inicial basada en patrones
- Nivel 2: Primer complemento DCA
- Nivel 3: Segundo complemento DCA (si MaxDCALevels = 3)