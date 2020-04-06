Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq

📊 Visión general

🚀 Legado de Gann mejorado EA v4.0

Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabilidad.

¿Qué hace especial a este EA?

✅ Toma de decisiones impulsada por IA : integra el modelo Llama 3.3 70B de Groq para un análisis inteligente de las operaciones.

: integra el modelo Llama 3.3 70B de Groq para un análisis inteligente de las operaciones. ✅ Reconocimiento de patrones 123 - Detección automatizada de los legendarios patrones de trading de W.D. Gann

- Detección automatizada de los legendarios patrones de trading de W.D. Gann ✅ Protección de filtro de noticias - Evita la negociación durante eventos económicos de alto impacto

- Evita la negociación durante eventos económicos de alto impacto ✅ Gestión avanzada del riesgo - Múltiples estrategias de gestión de posiciones

- Múltiples estrategias de gestión de posiciones ✅ Análisis Multi-Timeframe - Confirmación de tendencias en plazos más largos

- Confirmación de tendencias en plazos más largos ✅ Ejecución flexible de órdenes - Órdenes de mercado, órdenes pendientes o decididas por la IA

🎯 Estrategia principal de negociación

El método del patrón 123

El EA identifica patrones de inversión de tres puntos basados en los pivotes del indicador ZigZag:

Patrón alcista:

Punto 1: Mínimo

Punto 2: Máximo más alto (movimiento impulsivo)

Punto 3: Retroceso (entre P1 y P2)

Entrada: Ruptura por encima del punto 3

Patrón bajista:

Punto 1: Máximo

Punto 2: Mínimo inferior (movimiento impulsivo)

Punto 3: Retroceso (entre P1 y P2)

Entrada: Ruptura por debajo del punto 3

Objetivos de beneficios de Gann

El sistema calcula objetivos precisos utilizando ratios de Gann basados en Fibonacci:

Objetivo preliminar : 61,8% del rango de impulso

: 61,8% del rango de impulso Zona 1 : 100% - 161,8% del rango de impulso

: 100% - 161,8% del rango de impulso Zona 2: 261,8% - 423,6% del rango de impulso

2: 261,8% - 423,6% del rango de impulso Stop Loss: 50% por debajo del Punto 3

🤖 Integración AI (Groq)

Tres modos de IA

1. GEMINI_OFF

Sólo negociación tradicional basada en reglas

No requiere análisis de IA

Ejecución más rápida

2. GEMINI_CONFIRM

La IA valida las señales de patrón

Proporciona una puntuación de confianza (0-100%)

Filtra las configuraciones de baja probabilidad

Razonamiento comercial similar al humano

3. GEMINI_FULL

Operativa completa basada en IA

Optimiza los niveles de stop loss y take profit

Analiza las condiciones del mercado en tiempo real

Decide el tipo de orden (a mercado o pendiente)

Qué analiza la IA

La IA de Groq evalúa:

Calidad y estructura del patrón

Momento actual del mercado (RSI, ATR)

Contexto de la acción del precio

Optimización del riesgo/recompensa

Momento de entrada

Evaluación del nivel de confianza

Ejemplo de respuesta de IA

{ "shouldTrade": true, "confidence": 85, "direction": "COMPRA", "stopLoss": 1,08450, "takeProfit": 1,09200, "razonamiento": "Fuerte patrón alcista con confirmación del RSI" }

🛡️ Sistema de Filtrado de Noticias

Protección del Calendario Económico

El EA bloquea automáticamente las operaciones durante los principales eventos noticiosos:

Noticias de alto impacto:

60 minutos antes del evento

30 minutos después del evento

Ejemplos: NFP, FOMC, IPC, decisiones sobre tipos de interés

Noticias de impacto medio:

30 minutos antes del acontecimiento

15 minutos después del acontecimiento

Ejemplos: Ventas al por menor, datos PMI

Noticias de bajo impacto:

Bloqueo opcional (configurable)

Ventana de amortiguación de 15 minutos

Integración de calendario inteligente

Utiliza el calendario económico integrado de MT5

Filtros por relevancia de divisa

Se actualiza automáticamente cada hora

Muestra la cuenta atrás hasta el próximo evento

⚙️ Guía de configuración

1. Configuración de ZigZag

ZigZagDepth = 12 // Sensibilidad a las oscilaciones del precio ZigZagDeviation = 5 // Movimiento mínimo del precio ZigZagBackstep = 3 // Periodo de retrospección

Recomendación: Mantenga los valores por defecto para la mayoría de los pares. Aumentar la profundidad para los mercados con oscilaciones.

2. Configuración de patrones

MinImpulsePoints = 300 // Tamaño mínimo del impulso en puntos MaxBarsLookback = 500 // Datos históricos a escanear MinBarsP3 = 2 // Barras desde la confirmación del Punto 3

Consejo: MinImpulsePoints más bajos (200-250) para plazos más bajos como M15/H1.

3. Gestión del tamaño del lote

Modo de Lote Fijo:

LotMode = LOT_MODE_FIXED FixedLot = 0.01

Modo Porcentaje de Riesgo:

LotMode = LOT_MODE_RISK RiskPercent = 2.0 // Riesgo 2% por operación

Fórmula de % de riesgo: Calcula el tamaño de la posición en función de la distancia stop loss y el saldo de la cuenta.

4. Ratios Objetivo de Gann

PrelimGoalRatio = 0.618 // 61.8% Fibonacci Zone1MinRatio = 1.000 // 100% extensión Zone1MaxRatio = 1.618 // 161.8% Golden ratio Zone2MinRatio = 2.618 // 261.8% extensión Zone2MaxRatio = 4.236 // 423.6% extensión StopLossRatio = 0.5 // 50% retroceso

Conservador: Aumente StopLossRatio a 0,618 para operaciones más seguras.

5. Gestión de operaciones

UsePartialClose = true // Cierra el 50% en el objetivo preliminar MoveToBreakeven = true // Protege el capital BreakevenPoints = 10 // Desplazamiento desde la entrada TrailMode = TRAIL_PRELIM // Comienza el seguimiento después del objetivo preliminar TrailDistance = 50 // Puntos detrás del precio MaxOpenTrades = 1 // Limita las posiciones concurrentes

6. Modos de ejecución de órdenes

ORDER_MARKET:

Ejecución instantánea al precio actual

Mejor para mercados líquidos

Sin riesgo de deslizamiento por órdenes pendientes

ORDER_PENDING:

Coloca órdenes Stop de compra/venta

Desplazamiento configurable (por defecto 20 puntos)

Mejor ejecución en condiciones volátiles

ORDEN_GEMINI_DECIDIR:

La IA selecciona el método de entrada óptimo

Tiene en cuenta el diferencial y la volatilidad

(Actualmente por defecto a mercado)

7. Higher Timeframe Filter

UseHigherTFFilter = true HigherTF = PERIOD_H4 HTF_TrendMA = 50

Propósito: Sólo toma operaciones alineadas con la tendencia mayor.

Señales de COMPRA requieren precio por encima de H4 MA(50)

Señales de VENTA requieren precios por debajo de H4 MA(50)

Desactivar para los mercados que van o si las inversiones comerciales.

8. Configuración AI (Groq)

AIMode = GEMINI_CONFIRM GroqAPIKey = "your_api_key_here" AIConfidenceMin = 70 // Mínimo 70% de confianza AIAnalyzeSLTP = true // Utilizar niveles optimizados por la IA AIAnalysisInterval = 300 // Enfriamiento de 5 minutos

Obtención de la clave API:

Visite https://console.groq.com/keys Crear cuenta gratuita Generar clave API Copiar en la configuración de EA

Importante: Añada https://api.groq.com a las URLs permitidas en MT5:

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para la URL listada.

9. Configuración del filtro de noticias

UseNewsFilter = true NewsMinutesBeforeHigh = 60 NewsMinutesAfterHigh = 30 NewsMinutesBeforeMed = 30 NewsMinutesAfterMed = 15 BlockLowImpact = false

Negociación agresiva: Reduce todos los tiempos en un 50% Trading Conservador: Aumentar todos los tiempos en un 50%

10. Alertas y notificaciones

EnableAlerts = true // Alertas emergentes EnableSound = true // Notificaciones de audio EnablePush = false // Push móvil (requiere configuración móvil MT5) MagicNumber = 123789 // Identificador único del EA TradeComment = "GannAI" // Comentario de la orden

📈 Instrucciones de uso

Paso 1: Instalación

Copiar LegacyOfGann_EA_GROQ.mq5 a la carpeta MQL5/Experts/ Copiar la librería JAson.mqh en la carpeta MQL5/Include/ Reinicie MetaTrader 5 EA aparece en el Navegador → Asesores Expertos

Paso 2: Configurar Groq API (Opcional)

Regístrese en https://console.groq.com Generar clave de API gratuita En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos Marque "Permitir WebRequest para la URL de la lista" Añada: https: //api.groq.com Haga clic en Aceptar y reinicie MT5

Paso 3: Adjuntar al gráfico

Abra el gráfico del símbolo deseado (por ejemplo, EURUSD) Elija el marco temporal (se recomienda H1 o H4) Arrastre el EA desde el Navegador al gráfico Configure los ajustes en la ventana emergente Pegue la clave API de Groq si utiliza AI Activar "Permitir trading en vivo". Haga clic en OK

Paso 4: Verificar el funcionamiento

Compruebe los mensajes de inicialización en la pestaña Experto:

Probando conexión Groq API... ¡Conexión Groq API exitosa! Legado de Gann EA - ENHANCED EDITION Símbolo: EURUSD Géminis EA: CONFIRMAR SOLO

Paso 5: Monitorizar el panel de control

La pantalla del gráfico muestra:

🤖 Estado y conexión de Groq AI

📞 Estadísticas de llamadas API

✅ Operaciones abiertas/rechazadas por la IA

📰 Estado del filtro de noticias

🎯 Información sobre patrones activos

⏰ Cuenta atrás para el próximo evento de noticias

🎓 Consejos de negociación

Mejores prácticas

Selección del marco temporal H1: Para trading activo (3-5 señales/semana)

H4: Para swing trading (1-2 señales/semana)

Evitar M15 e inferiores (demasiado ruido) Selección de pares Pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (mejor liquidez)

Evite pares exóticos con spreads amplios Gestión del riesgo Comience con un porcentaje de riesgo = 1% mientras aprende.

Nunca arriesgue más del 2-3% por operación

Máximo 2-3 operaciones simultáneas en todos los pares Niveles de confianza AI 70-79%: Confianza moderada (utilice lotes más pequeños)

80-89%: Confianza alta (lotes estándar)

90%+: Confianza muy alta (puede aumentar ligeramente el tamaño del lote) Negociación de noticias Mantenga siempre UseNewsFilter = true durante el primer mes

Las noticias importantes pueden invalidar patrones técnicos

La protección del calendario ahorra capital

Estrategia de optimización

Fase 1: Conservadora (Mes 1-2)

AIMode = GEMINI_CONFIRM AIConfidenceMin = 80 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 1 TrailMode = TRAIL_PRELIM

Fase 2: Equilibrado (Mes 3-4)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 75 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 2

Fase 3: Agresivo (Mes 5+)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 70 MaxOpenTrades = 3 AIAnalyzeSLTP = true

🔍 So lución de problemas

AI no funciona

Síntoma: "Conexión fallida" o "Clave API no válida"

Soluciones:

Verificar que la clave API es correcta (43 caracteres) Compruebe que https://api.groq.com está en las URL permitidas Reinicie MT5 después de añadir la URL Pruebe la conexión: EA registra "¡Conexión API Groq exitosa!" Compruebe la conexión a Internet y el cortafuegos

No se abren operaciones

Posibles causas:

Bloqueo del filtro de noticias (compruebe la pantalla del gráfico) No se ha detectado ningún Patrón 123 válido Confianza AI por debajo del umbral mínimo Filtro TF superior no alineado Límite MaxOpenTrades alcanzado

Depurar: Habilite DebugMode = true para ver las razones de rechazo en la pestaña Experto.

Patrón no detectado

Ajustes:

Bajar MinImpulsePoints (probar 200-250)

Aumente MaxBarsLookback (pruebe 700-1000)

Compruebe que los ajustes de ZigZag son correctos

Verificar que el gráfico tiene suficientes datos históricos

Rechazos AI frecuentes

Soluciones:

Reducir AIConfidenceMin (probar 65-70%)

Cambiar a AIMode = GEMINI_OFF temporalmente

Revise los patrones de rechazo en los registros

Puede indicar que el mercado está oscilando

📊 Métricas de rendimiento

Información del panel de control

El EA muestra estadísticas en tiempo real:

Estado de la operación:

Recuento de posiciones abiertas

Modo y valor del tamaño del lote

Saldo y capital

Estado de Groq AI:

Estado de la conexión (✓ o ✗)

Total de llamadas a la API realizadas

Análisis realizados con éxito

Operaciones abiertas por la IA

Operaciones rechazadas (y por qué)

Temporizador de enfriamiento

Filtro de noticias:

Estado actual (CLEAR o BLOCKED)

Cuenta atrás para el próximo evento

Nivel de impacto de las próximas noticias

Patrón activo:

Dirección (COMPRA/VENTA)

Precio de entrada

Niveles objetivo (Prelim, Zona 1)

Porcentaje de confianza AI

⚠️ Advertencias importantes

Coste de la API: Groq ofrece un nivel gratuito con límites de tarifa. Supervise el uso en console.groq.com Requiere Internet: Las funciones de IA requieren una conexión estable a Internet Backtesting: Las funciones de Inteligencia Artificial no funcionarán en el Probador de Estrategias (utiliza llamadas a la API en tiempo real). VPS Recomendado: Para un funcionamiento 24/7, utilice un Servidor Privado Virtual Advertencia de riesgo: El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Principales ventajas

✅ Reconocimiento automatizado de patrones - Sin observación manual de gráficos ✅ Validación de IA - Filtra las señales falsas ✅ Protección de noticias - Evita la volatilidad impredecible ✅ Beneficios parciales - Bloquea las ganancias en los hitos ✅ Trailing Stop - Captura los movimientos extendidos ✅ Multi-.Timeframe - Confirmación de la alineación de tendencias ✅ Riesgo flexible - Dimensionamiento fijo o porcentual ✅ Cuadro de mandos en tiempo real - Total transparencia ✅ Notificaciones inteligentes - Alertas sobre eventos clave ✅ Grado profesional - Gestión del riesgo de calidad institucional.

🚀 Empiece hoy mismo

Transforma tu trading con el poder del análisis de Gann mejorado con IA. El Legado de Gann mejorado EA combina 100 años de análisis técnico probado con la inteligencia artificial moderna para darle una ventaja en los mercados de hoy.

Perfecto para:

Operadores de swing que buscan configuraciones de alta probabilidad

Operadores de patrones que buscan automatización

Operadores interesados en análisis basados en IA

Operadores preocupados por el riesgo que necesitan protección

Comience con una cuenta de demostración, domine el sistema y opere en vivo con confianza.

Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 - Donde la sabiduría del trading clásico se une a la inteligencia artificial