Legacy of Gann Enhanced EA

🚀 Legado de Gann mejorado EA v4.0

Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq

📊 Visión general

Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabilidad.

¿Qué hace especial a este EA?

  • Toma de decisiones impulsada por IA: integra el modelo Llama 3.3 70B de Groq para un análisis inteligente de las operaciones.
  • Reconocimiento de patrones 123 - Detección automatizada de los legendarios patrones de trading de W.D. Gann
  • Protección de filtro de noticias - Evita la negociación durante eventos económicos de alto impacto
  • Gestión avanzada del riesgo - Múltiples estrategias de gestión de posiciones
  • Análisis Multi-Timeframe - Confirmación de tendencias en plazos más largos
  • Ejecución flexible de órdenes - Órdenes de mercado, órdenes pendientes o decididas por la IA

🎯 Estrategia principal de negociación

El método del patrón 123

El EA identifica patrones de inversión de tres puntos basados en los pivotes del indicador ZigZag:

Patrón alcista:

  • Punto 1: Mínimo
  • Punto 2: Máximo más alto (movimiento impulsivo)
  • Punto 3: Retroceso (entre P1 y P2)
  • Entrada: Ruptura por encima del punto 3

Patrón bajista:

  • Punto 1: Máximo
  • Punto 2: Mínimo inferior (movimiento impulsivo)
  • Punto 3: Retroceso (entre P1 y P2)
  • Entrada: Ruptura por debajo del punto 3

Objetivos de beneficios de Gann

El sistema calcula objetivos precisos utilizando ratios de Gann basados en Fibonacci:

  • Objetivo preliminar: 61,8% del rango de impulso
  • Zona 1: 100% - 161,8% del rango de impulso
  • Zona 2: 261,8% - 423,6% del rango de impulso
  • Stop Loss: 50% por debajo del Punto 3

🤖 Integración AI (Groq)

Tres modos de IA

1. GEMINI_OFF

  • Sólo negociación tradicional basada en reglas
  • No requiere análisis de IA
  • Ejecución más rápida

2. GEMINI_CONFIRM

  • La IA valida las señales de patrón
  • Proporciona una puntuación de confianza (0-100%)
  • Filtra las configuraciones de baja probabilidad
  • Razonamiento comercial similar al humano

3. GEMINI_FULL

  • Operativa completa basada en IA
  • Optimiza los niveles de stop loss y take profit
  • Analiza las condiciones del mercado en tiempo real
  • Decide el tipo de orden (a mercado o pendiente)

Qué analiza la IA

La IA de Groq evalúa:

  • Calidad y estructura del patrón
  • Momento actual del mercado (RSI, ATR)
  • Contexto de la acción del precio
  • Optimización del riesgo/recompensa
  • Momento de entrada
  • Evaluación del nivel de confianza

Ejemplo de respuesta de IA

{ "shouldTrade": true, "confidence": 85, "direction": "COMPRA", "stopLoss": 1,08450, "takeProfit": 1,09200, "razonamiento": "Fuerte patrón alcista con confirmación del RSI" }

🛡️ Sistema de Filtrado de Noticias

Protección del Calendario Económico

El EA bloquea automáticamente las operaciones durante los principales eventos noticiosos:

Noticias de alto impacto:

  • 60 minutos antes del evento
  • 30 minutos después del evento
  • Ejemplos: NFP, FOMC, IPC, decisiones sobre tipos de interés

Noticias de impacto medio:

  • 30 minutos antes del acontecimiento
  • 15 minutos después del acontecimiento
  • Ejemplos: Ventas al por menor, datos PMI

Noticias de bajo impacto:

  • Bloqueo opcional (configurable)
  • Ventana de amortiguación de 15 minutos

Integración de calendario inteligente

  • Utiliza el calendario económico integrado de MT5
  • Filtros por relevancia de divisa
  • Se actualiza automáticamente cada hora
  • Muestra la cuenta atrás hasta el próximo evento

⚙️ Guía de configuración

1. Configuración de ZigZag

ZigZagDepth = 12 // Sensibilidad a las oscilaciones del precio ZigZagDeviation = 5 // Movimiento mínimo del precio ZigZagBackstep = 3 // Periodo de retrospección

Recomendación: Mantenga los valores por defecto para la mayoría de los pares. Aumentar la profundidad para los mercados con oscilaciones.

2. Configuración de patrones

MinImpulsePoints = 300 // Tamaño mínimo del impulso en puntos MaxBarsLookback = 500 // Datos históricos a escanear MinBarsP3 = 2 // Barras desde la confirmación del Punto 3

Consejo: MinImpulsePoints más bajos (200-250) para plazos más bajos como M15/H1.

3. Gestión del tamaño del lote

Modo de Lote Fijo:

LotMode = LOT_MODE_FIXED FixedLot = 0.01

Modo Porcentaje de Riesgo:

LotMode = LOT_MODE_RISK RiskPercent = 2.0 // Riesgo 2% por operación

Fórmula de % de riesgo: Calcula el tamaño de la posición en función de la distancia stop loss y el saldo de la cuenta.

4. Ratios Objetivo de Gann

PrelimGoalRatio = 0.618 // 61.8% Fibonacci Zone1MinRatio = 1.000 // 100% extensión Zone1MaxRatio = 1.618 // 161.8% Golden ratio Zone2MinRatio = 2.618 // 261.8% extensión Zone2MaxRatio = 4.236 // 423.6% extensión StopLossRatio = 0.5 // 50% retroceso

Conservador: Aumente StopLossRatio a 0,618 para operaciones más seguras.

5. Gestión de operaciones

UsePartialClose = true // Cierra el 50% en el objetivo preliminar MoveToBreakeven = true // Protege el capital BreakevenPoints = 10 // Desplazamiento desde la entrada TrailMode = TRAIL_PRELIM // Comienza el seguimiento después del objetivo preliminar TrailDistance = 50 // Puntos detrás del precio MaxOpenTrades = 1 // Limita las posiciones concurrentes

6. Modos de ejecución de órdenes

ORDER_MARKET:

  • Ejecución instantánea al precio actual
  • Mejor para mercados líquidos
  • Sin riesgo de deslizamiento por órdenes pendientes

ORDER_PENDING:

  • Coloca órdenes Stop de compra/venta
  • Desplazamiento configurable (por defecto 20 puntos)
  • Mejor ejecución en condiciones volátiles

ORDEN_GEMINI_DECIDIR:

  • La IA selecciona el método de entrada óptimo
  • Tiene en cuenta el diferencial y la volatilidad
  • (Actualmente por defecto a mercado)

7. Higher Timeframe Filter

UseHigherTFFilter = true HigherTF = PERIOD_H4 HTF_TrendMA = 50

Propósito: Sólo toma operaciones alineadas con la tendencia mayor.

  • Señales de COMPRA requieren precio por encima de H4 MA(50)
  • Señales de VENTA requieren precios por debajo de H4 MA(50)

Desactivar para los mercados que van o si las inversiones comerciales.

8. Configuración AI (Groq)

AIMode = GEMINI_CONFIRM GroqAPIKey = "your_api_key_here" AIConfidenceMin = 70 // Mínimo 70% de confianza AIAnalyzeSLTP = true // Utilizar niveles optimizados por la IA AIAnalysisInterval = 300 // Enfriamiento de 5 minutos

Obtención de la clave API:

  1. Visite https://console.groq.com/keys
  2. Crear cuenta gratuita
  3. Generar clave API
  4. Copiar en la configuración de EA

Importante: Añada https://api.groq.com a las URLs permitidas en MT5:

  • Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para la URL listada.

9. Configuración del filtro de noticias

UseNewsFilter = true NewsMinutesBeforeHigh = 60 NewsMinutesAfterHigh = 30 NewsMinutesBeforeMed = 30 NewsMinutesAfterMed = 15 BlockLowImpact = false

Negociación agresiva: Reduce todos los tiempos en un 50% Trading Conservador: Aumentar todos los tiempos en un 50%

10. Alertas y notificaciones

EnableAlerts = true // Alertas emergentes EnableSound = true // Notificaciones de audio EnablePush = false // Push móvil (requiere configuración móvil MT5) MagicNumber = 123789 // Identificador único del EA TradeComment = "GannAI" // Comentario de la orden

📈 Instrucciones de uso

Paso 1: Instalación

  1. Copiar LegacyOfGann_EA_GROQ.mq5 a la carpeta MQL5/Experts/
  2. Copiar la librería JAson.mqh en la carpeta MQL5/Include/
  3. Reinicie MetaTrader 5
  4. EA aparece en el Navegador → Asesores Expertos

Paso 2: Configurar Groq API (Opcional)

  1. Regístrese en https://console.groq.com
  2. Generar clave de API gratuita
  3. En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
  4. Marque "Permitir WebRequest para la URL de la lista"
  5. Añada: https: //api.groq.com
  6. Haga clic en Aceptar y reinicie MT5

Paso 3: Adjuntar al gráfico

  1. Abra el gráfico del símbolo deseado (por ejemplo, EURUSD)
  2. Elija el marco temporal (se recomienda H1 o H4)
  3. Arrastre el EA desde el Navegador al gráfico
  4. Configure los ajustes en la ventana emergente
  5. Pegue la clave API de Groq si utiliza AI
  6. Activar "Permitir trading en vivo".
  7. Haga clic en OK

Paso 4: Verificar el funcionamiento

Compruebe los mensajes de inicialización en la pestaña Experto:

Probando conexión Groq API... ¡Conexión Groq API exitosa! Legado de Gann EA - ENHANCED EDITION Símbolo: EURUSD Géminis EA: CONFIRMAR SOLO

Paso 5: Monitorizar el panel de control

La pantalla del gráfico muestra:

  • 🤖 Estado y conexión de Groq AI
  • 📞 Estadísticas de llamadas API
  • ✅ Operaciones abiertas/rechazadas por la IA
  • 📰 Estado del filtro de noticias
  • 🎯 Información sobre patrones activos
  • ⏰ Cuenta atrás para el próximo evento de noticias

🎓 Consejos de negociación

Mejores prácticas

  1. Selección del marco temporal

    • H1: Para trading activo (3-5 señales/semana)
    • H4: Para swing trading (1-2 señales/semana)
    • Evitar M15 e inferiores (demasiado ruido)

  2. Selección de pares

    • Pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (mejor liquidez)
    • Evite pares exóticos con spreads amplios

  3. Gestión del riesgo

    • Comience con un porcentaje de riesgo = 1% mientras aprende.
    • Nunca arriesgue más del 2-3% por operación
    • Máximo 2-3 operaciones simultáneas en todos los pares

  4. Niveles de confianza AI

    • 70-79%: Confianza moderada (utilice lotes más pequeños)
    • 80-89%: Confianza alta (lotes estándar)
    • 90%+: Confianza muy alta (puede aumentar ligeramente el tamaño del lote)

  5. Negociación de noticias

    • Mantenga siempre UseNewsFilter = true durante el primer mes
    • Las noticias importantes pueden invalidar patrones técnicos
    • La protección del calendario ahorra capital

Estrategia de optimización

Fase 1: Conservadora (Mes 1-2)

AIMode = GEMINI_CONFIRM AIConfidenceMin = 80 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 1 TrailMode = TRAIL_PRELIM

Fase 2: Equilibrado (Mes 3-4)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 75 UsePartialClose = true MaxOpenTrades = 2

Fase 3: Agresivo (Mes 5+)

AIMode = GEMINI_FULL AIConfidenceMin = 70 MaxOpenTrades = 3 AIAnalyzeSLTP = true

🔍 So lución de problemas

AI no funciona

Síntoma: "Conexión fallida" o "Clave API no válida"

Soluciones:

  1. Verificar que la clave API es correcta (43 caracteres)
  2. Compruebe que https://api.groq.com está en las URL permitidas
  3. Reinicie MT5 después de añadir la URL
  4. Pruebe la conexión: EA registra "¡Conexión API Groq exitosa!"
  5. Compruebe la conexión a Internet y el cortafuegos

No se abren operaciones

Posibles causas:

  1. Bloqueo del filtro de noticias (compruebe la pantalla del gráfico)
  2. No se ha detectado ningún Patrón 123 válido
  3. Confianza AI por debajo del umbral mínimo
  4. Filtro TF superior no alineado
  5. Límite MaxOpenTrades alcanzado

Depurar: Habilite DebugMode = true para ver las razones de rechazo en la pestaña Experto.

Patrón no detectado

Ajustes:

  • Bajar MinImpulsePoints (probar 200-250)
  • Aumente MaxBarsLookback (pruebe 700-1000)
  • Compruebe que los ajustes de ZigZag son correctos
  • Verificar que el gráfico tiene suficientes datos históricos

Rechazos AI frecuentes

Soluciones:

  • Reducir AIConfidenceMin (probar 65-70%)
  • Cambiar a AIMode = GEMINI_OFF temporalmente
  • Revise los patrones de rechazo en los registros
  • Puede indicar que el mercado está oscilando

📊 Métricas de rendimiento

Información del panel de control

El EA muestra estadísticas en tiempo real:

Estado de la operación:

  • Recuento de posiciones abiertas
  • Modo y valor del tamaño del lote
  • Saldo y capital

Estado de Groq AI:

  • Estado de la conexión (✓ o ✗)
  • Total de llamadas a la API realizadas
  • Análisis realizados con éxito
  • Operaciones abiertas por la IA
  • Operaciones rechazadas (y por qué)
  • Temporizador de enfriamiento

Filtro de noticias:

  • Estado actual (CLEAR o BLOCKED)
  • Cuenta atrás para el próximo evento
  • Nivel de impacto de las próximas noticias

Patrón activo:

  • Dirección (COMPRA/VENTA)
  • Precio de entrada
  • Niveles objetivo (Prelim, Zona 1)
  • Porcentaje de confianza AI

⚠️ Advertencias importantes

  1. Coste de la API: Groq ofrece un nivel gratuito con límites de tarifa. Supervise el uso en console.groq.com
  2. Requiere Internet: Las funciones de IA requieren una conexión estable a Internet
  3. Backtesting: Las funciones de Inteligencia Artificial no funcionarán en el Probador de Estrategias (utiliza llamadas a la API en tiempo real).
  4. VPS Recomendado: Para un funcionamiento 24/7, utilice un Servidor Privado Virtual
  5. Advertencia de riesgo: El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Principales ventajas

Reconocimiento automatizado de patrones - Sin observación manual de gráficos ✅ Validación de IA - Filtra las señales falsas ✅ Protección de noticias - Evita la volatilidad impredecible ✅ Beneficios parciales - Bloquea las ganancias en los hitos ✅ Trailing Stop - Captura los movimientos extendidos ✅ Multi-.Timeframe - Confirmación de la alineación de tendencias ✅ Riesgo flexible - Dimensionamiento fijo o porcentual ✅ Cuadro de mandos en tiempo real - Total transparencia ✅ Notificaciones inteligentes - Alertas sobre eventos clave ✅ Grado profesional - Gestión del riesgo de calidad institucional.

🚀 Empiece hoy mismo

Transforma tu trading con el poder del análisis de Gann mejorado con IA. El Legado de Gann mejorado EA combina 100 años de análisis técnico probado con la inteligencia artificial moderna para darle una ventaja en los mercados de hoy.

Perfecto para:

  • Operadores de swing que buscan configuraciones de alta probabilidad
  • Operadores de patrones que buscan automatización
  • Operadores interesados en análisis basados en IA
  • Operadores preocupados por el riesgo que necesitan protección

Comience con una cuenta de demostración, domine el sistema y opere en vivo con confianza.

Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 - Donde la sabiduría del trading clásico se une a la inteligencia artificial


Productos recomendados
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Asesores Expertos
Visión general SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1 . Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo. Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
DeM_Expert está estructurado en base a un indicador específico de análisis técnico ( DeMarker ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil de inversión. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes, un par por gráfico. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Asesores Expertos
The Sandman EA - MT5 Scalping Robot para la precisión tranquila en el caos "Otros han visto lo que es y se han preguntado por qué. Nosotros hemos visto lo que podría ser y nos hemos preguntado por qué no". Presentamos The Sand man - un robot de scalping MT5 de alta precisión y sin tonterías diseñado para aportar calma y control a su experiencia de trading. Visión general El mercado es caótico e impredecible, incluso los operadores experimentados sufren pérdidas. Sandman fue creado para liberarl
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Asesores Expertos
Grid Scalper MA MT5 EA Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida p
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre ¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas! ¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más de
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico. ¿Qué hace que este EA sea excepcional? Basado en la metodología probada de Gann W.D. Gann fue uno de los traders má
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - INFORME DE ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8) Puntos fuertes Característica Evaluación Detección de puntos de oscilación Lógica clara mediante barras izquierda/derecha Ratios de Fibonacci/Gann 61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente Cuadro de mandos Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales Estructura del código Arquitectura limpia y fácil de mantener Limitaciones críticas Problema Impacto Efecto del porcentaje de vi
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả filtro lógico từ indicador: Tính Năng Tích Hợp Từ Indicador. Filtro Mô tả Filtro de tendencia 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Filtro de Volumen Volumen >= 1,2x Media(20) Filtro RSI Confirmación de Momentum Calidad de la señal Puntuación 1-5, chỉ trade khi >= 3 Retroceso P3 Validación 38,2% - 78,6% SL dinámico Perfil de mercado theo basado en ATR Modos de entrada P3 / Breakout / Retest Perfiles de Mercado Auto-det
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5 Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. CAR
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario