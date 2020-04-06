PA Scoring Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.19
- Actualizado: 16 octubre 2025
PA Scoring EA - Listo para Trading Real, Simple de Operar
Características principales
Entradas automatizadas a partir de señales de comportamiento del precio filtradas por un Filtro de Tendencia
Riesgo flexible: Lote fijo (por defecto) o % de riesgo por operación
Bloqueo de beneficios sin retroceso del SL: se inicia en el punto de equilibrio y luego se ajusta mediante los modos ATR/STEP/RATIO.
Funciona en cuentas de Netting/Hedging con límite de lote seguro para netting
Modo de validación (por defecto) para pasar las comprobaciones del mercado desde el primer momento.
Interfaz de usuario en el gráfico: estado, P/L total, modo de bloqueo, TP/SL neto (muestra "No establecido" si está desactivado)
Instrumentos y plazos
Símbolos: Divisas principales, metales, CFDs soportados por su broker MT5
Plazos: M15 - H1 (comience con M15 si prefiere señales más frecuentes)
Preajuste por defecto
ValidationMode = true (para Mercado/pruebas)
LotSizeMethod = Fixed , FixedLotSize = 0.01
Use_Breakeven = false , Use_Trailing = false , Use_Martingale = false
TrendFilter = EMA , TrendEmaPeriod = 200
Use_UI = true (Net TP/SL mostrará "No set" a menos que Use_AutoCloseTargets esté activado)
Configuración "Live Trading" recomendada
General
ValidationMode = false
EntryOncePerBar = true
Gráfico timeframe: M15 o H1
-
Riesgo y Stops
Inicio seguro: LotSizeMethod = Fijo (tamaño por cuenta)
O proporcional: LotSizeMethod = RiskPercent , RiskPercentPerTrade = 0.5-1.0
Modo SL/TP: SL_Mode = ATR , TP_Mode = ATR
Comience con ATR_SL_Mult = 2.0 , ATR_TP_Mult = 3.0
-
Bloqueo de beneficios (sin retroceso)
Use_Breakeven = true
BE_TriggerPts = 120 , BE_OffsetPts = 10
ProfitLockMode = LOCK_RATIO
RatioProfitMultiple = 10.0 , RatioLockMultiple = 1.0
-
Objetivos (opcional)
Habilitar Use_AutoCloseTargets = true para el cierre automático de ganancias/pérdidas netas
Establecer TargetProfitUSD / TargetLossUSD
Martingala Inteligente (opcional)
Use_Martingale = true
MG_Max_Trades = 2-3 , MG_Multiplier = 1.2-1.4
Consejo: Comience con un pequeño lote fijo + LOCK_RATIO; aumente la complejidad (ATR SL/TP, bloqueos escalonados, martingala) sólo cuando se sienta cómodo.
Notas importantes
Los resultados dependen de las condiciones del mercado, las características específicas del broker y su gestión del riesgo.
Novedades de esta actualización
Nos hemos centrado en la usabilidad, claridad y valores predeterminados más seguros. Lo más destacado:
Preconfiguraciones con un solo clic: botones de radio para Conservador / Equilibrado / Agresivo con umbrales sensibles, estilo SL/TP y comportamiento de bloqueo de beneficios preconfigurados.
Guía de TF en el gráfico: una pequeña pista muestra "TF recomendado: M15-H1".
Vista previa en vivo de SL/TP: una línea compacta bajo el panel muestra la entrada actual y las distancias de SL y TP (pts) tanto para escenarios de compra como de venta. (Los precios se omiten para mantener la visualización concisa).
Panel de tamaño automático: las etiquetas se expanden para ajustarse a textos largos, de modo que no se cortan en gráficos más pequeños.
Líneas de previsualización opcionales: permite dibujar líneas guía SL/TP en el gráfico.
Panel de estado más limpio: P/L neto, modo de bloqueo e información de objetivos más fáciles de leer.
Guardias más seguras: se mantiene la guardia de equidad; la martingala es totalmente opcional y está desactivada por defecto.
No se han realizado cambios en la lógica de la estrategia ni en los cálculos de las señales, sólo mejoras en la usabilidad y la seguridad.
Acerca de los ajustes por defecto
Las entradas por defecto se establecen sólo para la validación de MQL5 Market (riesgo mínimo, comportamiento amigable con el cumplimiento). No están pensadas como recomendaciones de trading.
Después de la instalación, por favor, elija su propia configuración:
Elija un preajuste(Conservador / Equilibrado / Agresivo) que se adapte a su estilo.
Active/ajuste el modo SL/TP, trailing y breakeven como prefiera.
Establezca el tamaño de su posición(Fijo o % de riesgo) y los valores de riesgo que prefiera.
Si tiene alguna pregunta o desea un preajuste listo para su símbolo/TF, hágamelo saber y le proporcionaré uno.