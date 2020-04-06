PA Scoring Expert Advisor

Novedades de esta actualización

Nos hemos centrado en la usabilidad, claridad y valores predeterminados más seguros. Lo más destacado:

Preconfiguraciones con un solo clic : botones de radio para Conservador / Equilibrado / Agresivo con umbrales sensibles, estilo SL/TP y comportamiento de bloqueo de beneficios preconfigurados.

Guía de TF en el gráfico : una pequeña pista muestra "TF recomendado: M15-H1".

Vista previa en vivo de SL/TP : una línea compacta bajo el panel muestra la entrada actual y las distancias de SL y TP (pts) tanto para escenarios de compra como de venta. (Los precios se omiten para mantener la visualización concisa).

Panel de tamaño automático : las etiquetas se expanden para ajustarse a textos largos, de modo que no se cortan en gráficos más pequeños.

Líneas de previsualización opcionales : permite dibujar líneas guía SL/TP en el gráfico.

Panel de estado más limpio : P/L neto, modo de bloqueo e información de objetivos más fáciles de leer.

Guardias más seguras: se mantiene la guardia de equidad; la martingala es totalmente opcional y está desactivada por defecto.

No se han realizado cambios en la lógica de la estrategia ni en los cálculos de las señales, sólo mejoras en la usabilidad y la seguridad.

Acerca de los ajustes por defecto

Las entradas por defecto se establecen sólo para la validación de MQL5 Market (riesgo mínimo, comportamiento amigable con el cumplimiento). No están pensadas como recomendaciones de trading.

Después de la instalación, por favor, elija su propia configuración:

Elija un preajuste (Conservador / Equilibrado / Agresivo ) que se adapte a su estilo.

Active/ajuste el modo SL/TP, trailing y breakeven como prefiera.

Establezca el tamaño de su posición(Fijo o % de riesgo) y los valores de riesgo que prefiera.

Si tiene alguna pregunta o desea un preajuste listo para su símbolo/TF, hágamelo saber y le proporcionaré uno.