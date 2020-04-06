PA Scoring Expert Advisor

🇬🇧 Descripción (Español)

PA Scoring EA - Listo para Trading Real, Simple de Operar

Construido y mantenido por un desarrollador en solitario. Si le resulta útil, por favor Like / Share para apoyar futuras actualizaciones ❤️

Características principales

  • Entradas automatizadas a partir de señales de comportamiento del precio filtradas por un Filtro de Tendencia

  • Riesgo flexible: Lote fijo (por defecto) o % de riesgo por operación

  • Bloqueo de beneficios sin retroceso del SL: se inicia en el punto de equilibrio y luego se ajusta mediante los modos ATR/STEP/RATIO.

  • Funciona en cuentas de Netting/Hedging con límite de lote seguro para netting

  • Modo de validación (por defecto) para pasar las comprobaciones del mercado desde el primer momento.

  • Interfaz de usuario en el gráfico: estado, P/L total, modo de bloqueo, TP/SL neto (muestra "No establecido" si está desactivado)

Instrumentos y plazos

  • Símbolos: Divisas principales, metales, CFDs soportados por su broker MT5

  • Plazos: M15 - H1 (comience con M15 si prefiere señales más frecuentes)


Preajuste por defecto

  • ValidationMode = true (para Mercado/pruebas)

  • LotSizeMethod = Fixed , FixedLotSize = 0.01

  • Use_Breakeven = false , Use_Trailing = false , Use_Martingale = false

  • TrendFilter = EMA , TrendEmaPeriod = 200

  • Use_UI = true (Net TP/SL mostrará "No set" a menos que Use_AutoCloseTargets esté activado)

Configuración "Live Trading" recomendada

  1. General

    • ValidationMode = false

    • EntryOncePerBar = true

    • Gráfico timeframe: M15 o H1

  2. Riesgo y Stops

    • Inicio seguro: LotSizeMethod = Fijo (tamaño por cuenta)

    • O proporcional: LotSizeMethod = RiskPercent , RiskPercentPerTrade = 0.5-1.0

    • Modo SL/TP: SL_Mode = ATR , TP_Mode = ATR

      • Comience con ATR_SL_Mult = 2.0 , ATR_TP_Mult = 3.0

  3. Bloqueo de beneficios (sin retroceso)

    • Use_Breakeven = true

    • BE_TriggerPts = 120 , BE_OffsetPts = 10

    • ProfitLockMode = LOCK_RATIO

      • RatioProfitMultiple = 10.0 , RatioLockMultiple = 1.0

  4. Objetivos (opcional)

    • Habilitar Use_AutoCloseTargets = true para el cierre automático de ganancias/pérdidas netas

    • Establecer TargetProfitUSD / TargetLossUSD

  5. Martingala Inteligente (opcional)

    • Use_Martingale = true

    • MG_Max_Trades = 2-3 , MG_Multiplier = 1.2-1.4

Consejo: Comience con un pequeño lote fijo + LOCK_RATIO; aumente la complejidad (ATR SL/TP, bloqueos escalonados, martingala) sólo cuando se sienta cómodo.

Notas importantes

  • Los resultados dependen de las condiciones del mercado, las características específicas del broker y su gestión del riesgo.

  • Este EA puede cambiar a un modelo de pago en el futuro. Si desea apoyar su desarrollo, por favor Like / Share para mantener las actualizaciones.

Apoye a un Solo Builder

Yo diseño, codifico y apoyo este EA solo. Si usted aprecia el trabajo, por favor Me gusta/Comparte este EA y mis otros lanzamientos en MQL5. Su apoyo motiva mejoras continuas-¡gracias! 🙏


Novedades de esta actualización

Nos hemos centrado en la usabilidad, claridad y valores predeterminados más seguros. Lo más destacado:

  • Preconfiguraciones con un solo clic: botones de radio para Conservador / Equilibrado / Agresivo con umbrales sensibles, estilo SL/TP y comportamiento de bloqueo de beneficios preconfigurados.

  • Guía de TF en el gráfico: una pequeña pista muestra "TF recomendado: M15-H1".

  • Vista previa en vivo de SL/TP: una línea compacta bajo el panel muestra la entrada actual y las distancias de SL y TP (pts) tanto para escenarios de compra como de venta. (Los precios se omiten para mantener la visualización concisa).

  • Panel de tamaño automático: las etiquetas se expanden para ajustarse a textos largos, de modo que no se cortan en gráficos más pequeños.

  • Líneas de previsualización opcionales: permite dibujar líneas guía SL/TP en el gráfico.

  • Panel de estado más limpio: P/L neto, modo de bloqueo e información de objetivos más fáciles de leer.

  • Guardias más seguras: se mantiene la guardia de equidad; la martingala es totalmente opcional y está desactivada por defecto.

No se han realizado cambios en la lógica de la estrategia ni en los cálculos de las señales, sólo mejoras en la usabilidad y la seguridad.

Acerca de los ajustes por defecto

Las entradas por defecto se establecen sólo para la validación de MQL5 Market (riesgo mínimo, comportamiento amigable con el cumplimiento). No están pensadas como recomendaciones de trading.

Después de la instalación, por favor, elija su propia configuración:

  • Elija un preajuste(Conservador / Equilibrado / Agresivo) que se adapte a su estilo.

  • Active/ajuste el modo SL/TP, trailing y breakeven como prefiera.

  • Establezca el tamaño de su posición(Fijo o % de riesgo) y los valores de riesgo que prefiera.

Si tiene alguna pregunta o desea un preajuste listo para su símbolo/TF, hágamelo saber y le proporcionaré uno.


