TrianglePatternGannEA Pro Standalone

- Asesores Expertos
- Nguyen Van Kien
- Versión: 7.0
- Activaciones: 5
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Guía completa de análisis y optimización
Visión General
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 es un avanzado Asesor Experto todo-en-uno que combina la detección de patrones de Triángulo de Gann con un sistema inteligente de filtrado anti-extremo. Este EA funciona de forma completamente autónoma sin necesidad de indicadores externos, lo que lo hace eficiente y fiable para el trading automatizado.
Características principales Análisis
1. Sistema de Detección de Patrones
Reconocimiento de Triángulo de Gann
El EA identifica patrones clásicos de triángulo de Gann formados por tres puntos de pivote (P1-P2-P3):
Patrón alcista: Formación Bajo-Alto-Bajo
Patrón Bajista: Formación Alto-Bajo-Alto
Parámetros clave de detección:
Barras Izquierdas y Barras Derechas: Define la sensibilidad del punto pivote
Barras mínimas entre puntos: Garantiza la validez del patrón
Rango de retroceso P3: Valida la estructura del patrón (38,2% a 78,6%)
Altura mínima del triángulo: Filtra los patrones insignificantes
Puntuación de la calidad de la señal (1-5 estrellas):
El EA califica cada señal basándose en:
Confirmación de la alineación de la tendencia
Detección de aumento de volumen
Posicionamiento del RSI
Ratio de retroceso P3 óptimo (50-61,8%)
Confirmación en múltiples marcos temporales
2. Filtro Inteligente Anti-Extremo v7.0
Esta es la característica más innovadora del EA, diseñada para evitar la negociación en extremos peligrosos del mercado.
Detección de máximos y mínimos basada en la estructura:
Identifica los máximos y mínimos de las oscilaciones reales utilizando parámetros de fuerza configurables.
Calcula la distancia a los extremos recientes como porcentaje
Define el umbral de la "zona cercana" (por defecto a un 2% del extremo)
Capa de confirmación RSI:
Filtro RSI independiente específico para la detección de extremos
Niveles extremos configurables (por defecto 75/25)
Evita entradas contra tendencia en zonas de sobrecompra/sobreventa
Lógica de tolerancia de ruptura:
El filtro distingue inteligentemente entre:
Señales falsas cerca de extremos (BLOQUEADO)
Movimientos de ruptura válidos con impulso (PERMITIDOS)
Requisitos de ruptura:
El precio debe superar el extremo por un múltiplo ATR configurable
El volumen debe superar la media (1,5 veces por defecto)
Confirmación de impulso en barras recientes
Tres modos de filtro:
Conservador: Detección de extremos más estricta (RSI 70/30)
Equilibrado: Protección estándar (RSI 75/25)
Agresivo: Permite más operaciones (RSI 80/20)
3. Modos de ejecución de la entrada
Entrada en P3 (Original):
Entrada inmediata cuando se forma el pivote P3
Confirmación de ruptura:
Espera a que el precio rompa el nivel P2 con el buffer
Modo Retest:
Espera a que se produzca la ruptura seguida de la confirmación del retesteo
4. 4. Sistema de Gestión de Riesgo
Stop Loss dinámico basado en ATR:
Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado.
Multiplicadores ATR específicos del mercado (Oro: 2.5, BTC: 3.0, Forex: 2.0)
Limitado por ratios SL mín./máx. (23,6% a 61,8% de la altura del patrón)
Objetivos de toma de beneficios basados en Gann:
TP1: 61,8% de la altura del patrón (objetivo preliminar)
TP2: 100% de la altura del patrón (Objetivo Zona 1)
TP3: 161,8% de la altura del patrón (Objetivo Zona 2)
Funciones de gestión de posiciones:
Activación del punto de equilibrio en el nivel de beneficio configurable
Trailing stop con progresión escalonada
Cierre parcial en hitos de beneficios
Control de posiciones máximas por dirección
Opción de cierre de posiciones opuestas
5. Sistema de filtrado multicapa
Filtros de tendencia:
Filtro de tendencia EMA: Confirmación en un único marco temporal
Filtro de tendencia Multi-TF: Alineación actual + marco temporal superior
Fuerza de tendencia ADX: Requisito de nivel ADX mínimo
Filtro de volumen:
El volumen debe superar la media móvil en un multiplicador configurable
Filtro de patrón RSI:
Separado del filtro inteligente, valida la formación de patrones de posicionamiento RSI
Filtros de sesión y hora:
Sesión asiática: 00:00-09:00 GMT
Sesión de Londres: 08:00-17:00 GMT
Sesión de Nueva York: 13:00-22:00 GMT
Filtro de rango horario personalizado
Filtro de noticias:
Obtiene el calendario económico de JSON externo
Detiene la negociación antes/después de noticias de alto impacto
Buffer de tiempo configurable (por defecto 30 minutos)
Filtro de diferencial:
Umbral máximo de spread para evitar una ejecución desfavorable
6. Optimización específica del mercado
Detección automática del tipo de mercado:
Identifica automáticamente los pares Oro, Bitcoin o Forex y los ajusta:
Multiplicadores ATR para la volatilidad
Alturas de patrón mínimas
Factores de volatilidad para los cálculos
Anulación personalizada:
Ajuste manual del multiplicador ATR para una optimización específica.
7. Protección de la gestión monetaria
Comprobaciones de seguridad de la cuenta:
Requisito de saldo mínimo
Umbral de nivel de margen mínimo
Límite porcentual máximo de detracción
Validación del margen exigido antes de las operaciones
Buffer de margen libre (2 veces el margen exigido)
8. Sistema de panel visual
Visualización de información en tiempo real:
Saldo de la cuenta y capital
Estado y recuento de la detección de patrones
Dirección y calidad de la señal actual
Niveles de entrada, SL y TP
Desglose del análisis del filtro inteligente
Niveles de oscilación alto/bajo
Distancia a los extremos
RSI, impulso, estado de la tendencia
Detección de rupturas
Recuento de posiciones abiertas
Beneficios/pérdidas flotantes
Estadísticas de operaciones y tasa de ganancias
Indicadores codificados por colores:
Verde Condiciones aprobadas
Rojo: Estados bloqueados o de advertencia
Amarillo: Pendiente o neutro
Cian: Detección de fuga
Naranja: Estados de precaución
Parámetros recomendados para Oro (XAUUSD)
Detección de patrón
InpLeftBars = 7
InpRightBars = 3
InpMinBars = 5
InpMinHeightPts = 150
InpMaxTriangles = 2
InpMinP3Retrace = 0.382
InpMaxP3Retrace = 0.786
Configuración de entrada
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT
InpBreakoutBars = 3
InpBreakoutBuffer = 2,0
Filtros de patrón
InpTrendFilter = TREND_MTF
InpEMAPeriod = 50
InpHTFTimeframe = PERIOD_H4
InpUseVolumeFilter = true
InpVolumeMultiplier = 1.3
InpVolumePeriod = 20
InpUseRSIFilter = true
InpRSIPeriodPattern = 14
InpRSIOverbought = 70
InpRSIOversold = 30
Calidad de la señal
InpMinSignalQuality = 3
Stop Loss Dinámico
InpUseDynamicSL = true
InpATRMultiplier = 2.5
InpATRPeriod = 14
InpMinSLRatio = 0.382
InpMaxSLRatio = 0.618
Parámetros de negociación
InpLotSize = 0,1
InpRiskPercent = 2.0
InpTPLevel = TP_ZONE1
InpSlippage = 30
InpMinSLDistance = 150
Filtro Anti-Extremo Inteligente
InpUseSmartFilter = true
InpFilterMode = FILTER_BALANCED
InpSwingLookback = 60
InpSwingStrength = 7
InpNearZonePct = 1.5
InpUseRSISmart = true
InpRSIPeriodSmart = 14
InpRSIExtreme = 75
InpAllowBreakout = true
InpBreakoutATR = 2.0
InpBreakoutVolMult = 1,5
InpUseMomentum = true
InpMomentumBars = 3
InpMomentumATR = 0,8
InpUseTrendSmart = true
InpUseHTFSmart = true
Gestión de posiciones
InpUseBreakeven = true
InpBEActivateUSD = 15,0
InpBEOffsetUSD = 2,0
InpUseTrailing = true
InpTrailStartUSD = 25,0
InpTrailStepUSD = 8,0
InpPartialClose = true
InpPartialProfitUSD = 30,0
InpPartialPct = 50.0
Filtro de sesión
InpUseSession = true
InpTradeAsian = false
InpTradeLondres = true
InpTradeNewYork = true
Spread y Noticias
InpMaxSpread = 40
InpNewsFilter = true
InpNewsAntesMin = 45
InpNewsAfterMin = 45
InpHighImpactOnly = true
Parámetros recomendados para Bitcoin (BTCUSD)
Detección de Patrones
InpLeftBars = 8
InpRightBars = 3
InpMinBars = 6
InpMinHeightPts = 300
InpMaxTriangles = 2
InpMinP3Retrace = 0.382
InpMaxP3Retrace = 0.786
Configuración de entrada
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT
InpBreakoutBars = 2
InpBreakoutBuffer = 2,5
Filtros de patrón
InpTrendFilter = TREND_MTF
InpEMAPeriod = 50
InpHTFTimeframe = PERIOD_H4
InpUseVolumeFilter = true
InpVolumeMultiplier = 1.5
InpVolumePeriod = 20
InpUseRSIFilter = true
InpRSIPeriodPattern = 14
InpRSIOverbought = 70
InpRSIOversold = 30
Calidad de la señal
InpMinSignalQuality = 3
Stop Loss Dinámico
InpUseDynamicSL = true
InpATRMultiplier = 3.0
InpATRPeriod = 14
InpMinSLRatio = 0.382
InpMaxSLRatio = 0.618
Parámetros de negociación
InpLotSize = 0,01
InpRiskPercent = 1.5
InpTPLevel = TP_ZONE2
InpSlippage = 50
InpMinSLDistance = 200
Filtro Anti-Extremo Inteligente
InpUseSmartFilter = true
InpFilterMode = FILTER_BALANCED
InpSwingLookback = 50
InpSwingStrength = 6
InpNearZonePct = 2.0
InpUseRSISmart = true
InpRSIPeriodSmart = 14
InpRSIExtreme = 78
InpAllowBreakout = true
InpBreakoutATR = 2.5
InpBreakoutVolMult = 1,8
InpUseMomentum = true
InpMomentumBars = 3
InpMomentumATR = 1.0
InpUseTrendSmart = true
InpUseHTFSmart = true
Gestión de posiciones
InpUseBreakeven = true
InpBEActivateUSD = 20,0
InpBEOffsetUSD = 3,0
InpUseTrailing = true
InpTrailStartUSD = 35,0
InpTrailStepUSD = 10,0
InpPartialClose = true
InpPartialProfitUSD = 50,0
InpPartialPct = 50.0
Filtro de sesión
InpUseSession = false
Spread y Noticias
InpMaxSpread = 100
InpNewsFilter = false
Estrategia de optimización
Paso 1: Calibración de la detección de patrones
Comience con una configuración de detección de pivote conservadora. Aumente las barras izquierda/derecha si aparecen demasiados patrones falsos. Ajuste la altura mínima basándose en el rango medio diario.
Paso 2: Ajuste del filtro inteligente
Comience con el modo EQUILIBRADO. Supervise las señales bloqueadas frente a las permitidas en el panel. Cambie a AGRESIVO si faltan rupturas válidas. Utilice el modo CONSERVADOR en periodos de alta volatilidad.
Paso 3: Optimización del momento de entrada
Pruebe diferentes modos de entrada:
ENTRY_AT_P3: Entrada más rápida, más señales, mayor riesgo.
ENTRY_BREAKOUT: Enfoque equilibrado, recomendado para la mayoría de los escenarios
ENTRY_RETEST: Más conservador, menos operaciones pero de mayor calidad
Paso 4: Ajuste de los parámetros de riesgo
Comience con un riesgo del 1,5-2% por operación. Ajuste el multiplicador ATR en función de los resultados de las pruebas retrospectivas. Asegúrese de que el SL proporciona un margen de maniobra adecuado sin un riesgo excesivo.
Paso 5: Perfeccionamiento de la estrategia de salida
Para scalping: Utilizar TP_PRELIM con trailing agresivo.
Para swing trading: Utilice TP_ZONE2 con pasos de seguimiento más amplios.
Para un enfoque equilibrado: Utilizar TP_ZONE1 con cierre parcial activado
Paso 6: Prueba de combinación de filtros
Active los filtros progresivamente. Comience sólo con el filtro de tendencia, luego agregue volumen, luego RSI. Supervise los cambios en la tasa de ganancias con cada adición.
Monitorización del rendimiento
Métricas clave a seguir:
Distribución de la calidad de la señal (aspirar a una mayoría de 3+ estrellas)
Tasa de bloqueo del filtro inteligente (debería ser del 20-40% en modo equilibrado)
Precisión en la asignación de rupturas (cuántas rupturas permitidas tienen éxito)
Tasa de ganancias por sesión (identificar las horas óptimas de negociación)
Duración media de la operación frente al beneficio
Reducción durante las noticias
Interpretación del panel:
Estado del filtro inteligente rojo: Esperar a mejores condiciones
Ruptura detectada en color cian: Configuración de alta probabilidad
Amarillo impulso débil: Considerar omitir señal
Verde tendencia alineada: Mayor probabilidad de éxito
Errores comunes a evitar
Optimización excesiva de los datos históricos
Desactivar completamente el filtro inteligente (anula la protección principal)
Utilizar una altura mínima del patrón demasiado pequeña
Ignorar los filtros de sesión para el oro (mejor Londres/NY)
Establecer un riesgo demasiado alto (se recomienda un máximo del 2%)
Operar con noticias importantes sin filtro
Utilizar el modo agresivo en mercados oscilantes
Desactivar la confirmación de volumen
Fijar la calidad mínima de la señal por debajo de 3
No ajustar la configuración a las condiciones de los distintos brokers
Consideraciones sobre el corredor
Asegúrese de que su broker soporta:
Requisitos de distancia mínima de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
Cumplimentación de órdenes IOC o FOK
Niveles de deslizamiento aceptables
Condiciones de spread que coincidan con la configuración de los filtros
Pruebe primero en una cuenta demo con todos los filtros activados para verificar la calidad de ejecución.
Conclusión
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 representa un enfoque sofisticado para el comercio basado en patrones con filtrado inteligente de riesgos. El Filtro Inteligente Anti-Extremo es su característica más destacada, previniendo muchos errores comunes en las operaciones. El éxito requiere un ajuste adecuado de los parámetros para su mercado específico, las condiciones del broker y la tolerancia al riesgo. Pruebe siempre los nuevos ajustes en la demo antes de utilizarlos en vivo.
Los ajustes recomendados anteriormente proporcionan puntos de partida sólidos, pero la supervisión y el ajuste continuos basados en las condiciones del mercado producirán resultados óptimos a largo plazo.