TrianglePatternGannEA Pro Standalone

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Guía completa de análisis y optimización

Visión General

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 es un avanzado Asesor Experto todo-en-uno que combina la detección de patrones de Triángulo de Gann con un sistema inteligente de filtrado anti-extremo. Este EA funciona de forma completamente autónoma sin necesidad de indicadores externos, lo que lo hace eficiente y fiable para el trading automatizado.

Características principales Análisis

1. Sistema de Detección de Patrones

Reconocimiento de Triángulo de Gann

El EA identifica patrones clásicos de triángulo de Gann formados por tres puntos de pivote (P1-P2-P3):





Patrón alcista: Formación Bajo-Alto-Bajo

Patrón Bajista: Formación Alto-Bajo-Alto





Parámetros clave de detección:





Barras Izquierdas y Barras Derechas: Define la sensibilidad del punto pivote

Barras mínimas entre puntos: Garantiza la validez del patrón

Rango de retroceso P3: Valida la estructura del patrón (38,2% a 78,6%)

Altura mínima del triángulo: Filtra los patrones insignificantes





Puntuación de la calidad de la señal (1-5 estrellas):

El EA califica cada señal basándose en:





Confirmación de la alineación de la tendencia

Detección de aumento de volumen

Posicionamiento del RSI

Ratio de retroceso P3 óptimo (50-61,8%)

Confirmación en múltiples marcos temporales





2. Filtro Inteligente Anti-Extremo v7.0

Esta es la característica más innovadora del EA, diseñada para evitar la negociación en extremos peligrosos del mercado.

Detección de máximos y mínimos basada en la estructura:





Identifica los máximos y mínimos de las oscilaciones reales utilizando parámetros de fuerza configurables.

Calcula la distancia a los extremos recientes como porcentaje

Define el umbral de la "zona cercana" (por defecto a un 2% del extremo)





Capa de confirmación RSI:





Filtro RSI independiente específico para la detección de extremos

Niveles extremos configurables (por defecto 75/25)

Evita entradas contra tendencia en zonas de sobrecompra/sobreventa





Lógica de tolerancia de ruptura:

El filtro distingue inteligentemente entre:





Señales falsas cerca de extremos (BLOQUEADO)

Movimientos de ruptura válidos con impulso (PERMITIDOS)





Requisitos de ruptura:





El precio debe superar el extremo por un múltiplo ATR configurable

El volumen debe superar la media (1,5 veces por defecto)

Confirmación de impulso en barras recientes





Tres modos de filtro:





Conservador: Detección de extremos más estricta (RSI 70/30)

Equilibrado: Protección estándar (RSI 75/25)

Agresivo: Permite más operaciones (RSI 80/20)





3. Modos de ejecución de la entrada

Entrada en P3 (Original):

Entrada inmediata cuando se forma el pivote P3

Confirmación de ruptura:

Espera a que el precio rompa el nivel P2 con el buffer

Modo Retest:

Espera a que se produzca la ruptura seguida de la confirmación del retesteo

4. 4. Sistema de Gestión de Riesgo

Stop Loss dinámico basado en ATR:





Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado.

Multiplicadores ATR específicos del mercado (Oro: 2.5, BTC: 3.0, Forex: 2.0)

Limitado por ratios SL mín./máx. (23,6% a 61,8% de la altura del patrón)





Objetivos de toma de beneficios basados en Gann:





TP1: 61,8% de la altura del patrón (objetivo preliminar)

TP2: 100% de la altura del patrón (Objetivo Zona 1)

TP3: 161,8% de la altura del patrón (Objetivo Zona 2)





Funciones de gestión de posiciones:





Activación del punto de equilibrio en el nivel de beneficio configurable

Trailing stop con progresión escalonada

Cierre parcial en hitos de beneficios

Control de posiciones máximas por dirección

Opción de cierre de posiciones opuestas





5. Sistema de filtrado multicapa

Filtros de tendencia:





Filtro de tendencia EMA: Confirmación en un único marco temporal

Filtro de tendencia Multi-TF: Alineación actual + marco temporal superior

Fuerza de tendencia ADX: Requisito de nivel ADX mínimo





Filtro de volumen:

El volumen debe superar la media móvil en un multiplicador configurable

Filtro de patrón RSI:

Separado del filtro inteligente, valida la formación de patrones de posicionamiento RSI

Filtros de sesión y hora:





Sesión asiática: 00:00-09:00 GMT

Sesión de Londres: 08:00-17:00 GMT

Sesión de Nueva York: 13:00-22:00 GMT

Filtro de rango horario personalizado





Filtro de noticias:





Obtiene el calendario económico de JSON externo

Detiene la negociación antes/después de noticias de alto impacto

Buffer de tiempo configurable (por defecto 30 minutos)





Filtro de diferencial:

Umbral máximo de spread para evitar una ejecución desfavorable

6. Optimización específica del mercado

Detección automática del tipo de mercado:

Identifica automáticamente los pares Oro, Bitcoin o Forex y los ajusta:





Multiplicadores ATR para la volatilidad

Alturas de patrón mínimas

Factores de volatilidad para los cálculos





Anulación personalizada:

Ajuste manual del multiplicador ATR para una optimización específica.

7. Protección de la gestión monetaria

Comprobaciones de seguridad de la cuenta:





Requisito de saldo mínimo

Umbral de nivel de margen mínimo

Límite porcentual máximo de detracción

Validación del margen exigido antes de las operaciones

Buffer de margen libre (2 veces el margen exigido)





8. Sistema de panel visual

Visualización de información en tiempo real:





Saldo de la cuenta y capital

Estado y recuento de la detección de patrones

Dirección y calidad de la señal actual

Niveles de entrada, SL y TP

Desglose del análisis del filtro inteligente

Niveles de oscilación alto/bajo

Distancia a los extremos

RSI, impulso, estado de la tendencia

Detección de rupturas

Recuento de posiciones abiertas

Beneficios/pérdidas flotantes

Estadísticas de operaciones y tasa de ganancias





Indicadores codificados por colores:





Verde Condiciones aprobadas

Rojo: Estados bloqueados o de advertencia

Amarillo: Pendiente o neutro

Cian: Detección de fuga

Naranja: Estados de precaución





Parámetros recomendados para Oro (XAUUSD)

Detección de patrón

InpLeftBars = 7

InpRightBars = 3

InpMinBars = 5

InpMinHeightPts = 150

InpMaxTriangles = 2

InpMinP3Retrace = 0.382

InpMaxP3Retrace = 0.786

Configuración de entrada

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT

InpBreakoutBars = 3

InpBreakoutBuffer = 2,0

Filtros de patrón

InpTrendFilter = TREND_MTF

InpEMAPeriod = 50

InpHTFTimeframe = PERIOD_H4

InpUseVolumeFilter = true

InpVolumeMultiplier = 1.3

InpVolumePeriod = 20

InpUseRSIFilter = true

InpRSIPeriodPattern = 14

InpRSIOverbought = 70

InpRSIOversold = 30

Calidad de la señal

InpMinSignalQuality = 3

Stop Loss Dinámico

InpUseDynamicSL = true

InpATRMultiplier = 2.5

InpATRPeriod = 14

InpMinSLRatio = 0.382

InpMaxSLRatio = 0.618

Parámetros de negociación

InpLotSize = 0,1

InpRiskPercent = 2.0

InpTPLevel = TP_ZONE1

InpSlippage = 30

InpMinSLDistance = 150

Filtro Anti-Extremo Inteligente

InpUseSmartFilter = true

InpFilterMode = FILTER_BALANCED

InpSwingLookback = 60

InpSwingStrength = 7

InpNearZonePct = 1.5

InpUseRSISmart = true

InpRSIPeriodSmart = 14

InpRSIExtreme = 75

InpAllowBreakout = true

InpBreakoutATR = 2.0

InpBreakoutVolMult = 1,5

InpUseMomentum = true

InpMomentumBars = 3

InpMomentumATR = 0,8

InpUseTrendSmart = true

InpUseHTFSmart = true

Gestión de posiciones

InpUseBreakeven = true

InpBEActivateUSD = 15,0

InpBEOffsetUSD = 2,0

InpUseTrailing = true

InpTrailStartUSD = 25,0

InpTrailStepUSD = 8,0

InpPartialClose = true

InpPartialProfitUSD = 30,0

InpPartialPct = 50.0

Filtro de sesión

InpUseSession = true

InpTradeAsian = false

InpTradeLondres = true

InpTradeNewYork = true

Spread y Noticias

InpMaxSpread = 40

InpNewsFilter = true

InpNewsAntesMin = 45

InpNewsAfterMin = 45

InpHighImpactOnly = true

Parámetros recomendados para Bitcoin (BTCUSD)

Detección de Patrones

InpLeftBars = 8

InpRightBars = 3

InpMinBars = 6

InpMinHeightPts = 300

InpMaxTriangles = 2

InpMinP3Retrace = 0.382

InpMaxP3Retrace = 0.786

Configuración de entrada

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT

InpBreakoutBars = 2

InpBreakoutBuffer = 2,5

Filtros de patrón

InpTrendFilter = TREND_MTF

InpEMAPeriod = 50

InpHTFTimeframe = PERIOD_H4

InpUseVolumeFilter = true

InpVolumeMultiplier = 1.5

InpVolumePeriod = 20

InpUseRSIFilter = true

InpRSIPeriodPattern = 14

InpRSIOverbought = 70

InpRSIOversold = 30

Calidad de la señal

InpMinSignalQuality = 3

Stop Loss Dinámico

InpUseDynamicSL = true

InpATRMultiplier = 3.0

InpATRPeriod = 14

InpMinSLRatio = 0.382

InpMaxSLRatio = 0.618

Parámetros de negociación

InpLotSize = 0,01

InpRiskPercent = 1.5

InpTPLevel = TP_ZONE2

InpSlippage = 50

InpMinSLDistance = 200

Filtro Anti-Extremo Inteligente

InpUseSmartFilter = true

InpFilterMode = FILTER_BALANCED

InpSwingLookback = 50

InpSwingStrength = 6

InpNearZonePct = 2.0

InpUseRSISmart = true

InpRSIPeriodSmart = 14

InpRSIExtreme = 78

InpAllowBreakout = true

InpBreakoutATR = 2.5

InpBreakoutVolMult = 1,8

InpUseMomentum = true

InpMomentumBars = 3

InpMomentumATR = 1.0

InpUseTrendSmart = true

InpUseHTFSmart = true

Gestión de posiciones

InpUseBreakeven = true

InpBEActivateUSD = 20,0

InpBEOffsetUSD = 3,0

InpUseTrailing = true

InpTrailStartUSD = 35,0

InpTrailStepUSD = 10,0

InpPartialClose = true

InpPartialProfitUSD = 50,0

InpPartialPct = 50.0

Filtro de sesión

InpUseSession = false

Spread y Noticias

InpMaxSpread = 100

InpNewsFilter = false

Estrategia de optimización

Paso 1: Calibración de la detección de patrones

Comience con una configuración de detección de pivote conservadora. Aumente las barras izquierda/derecha si aparecen demasiados patrones falsos. Ajuste la altura mínima basándose en el rango medio diario.

Paso 2: Ajuste del filtro inteligente

Comience con el modo EQUILIBRADO. Supervise las señales bloqueadas frente a las permitidas en el panel. Cambie a AGRESIVO si faltan rupturas válidas. Utilice el modo CONSERVADOR en periodos de alta volatilidad.

Paso 3: Optimización del momento de entrada

Pruebe diferentes modos de entrada:





ENTRY_AT_P3: Entrada más rápida, más señales, mayor riesgo.

ENTRY_BREAKOUT: Enfoque equilibrado, recomendado para la mayoría de los escenarios

ENTRY_RETEST: Más conservador, menos operaciones pero de mayor calidad





Paso 4: Ajuste de los parámetros de riesgo

Comience con un riesgo del 1,5-2% por operación. Ajuste el multiplicador ATR en función de los resultados de las pruebas retrospectivas. Asegúrese de que el SL proporciona un margen de maniobra adecuado sin un riesgo excesivo.

Paso 5: Perfeccionamiento de la estrategia de salida

Para scalping: Utilizar TP_PRELIM con trailing agresivo.

Para swing trading: Utilice TP_ZONE2 con pasos de seguimiento más amplios.

Para un enfoque equilibrado: Utilizar TP_ZONE1 con cierre parcial activado

Paso 6: Prueba de combinación de filtros

Active los filtros progresivamente. Comience sólo con el filtro de tendencia, luego agregue volumen, luego RSI. Supervise los cambios en la tasa de ganancias con cada adición.

Monitorización del rendimiento

Métricas clave a seguir:





Distribución de la calidad de la señal (aspirar a una mayoría de 3+ estrellas)

Tasa de bloqueo del filtro inteligente (debería ser del 20-40% en modo equilibrado)

Precisión en la asignación de rupturas (cuántas rupturas permitidas tienen éxito)

Tasa de ganancias por sesión (identificar las horas óptimas de negociación)

Duración media de la operación frente al beneficio

Reducción durante las noticias





Interpretación del panel:





Estado del filtro inteligente rojo: Esperar a mejores condiciones

Ruptura detectada en color cian: Configuración de alta probabilidad

Amarillo impulso débil: Considerar omitir señal

Verde tendencia alineada: Mayor probabilidad de éxito





Errores comunes a evitar





Optimización excesiva de los datos históricos

Desactivar completamente el filtro inteligente (anula la protección principal)

Utilizar una altura mínima del patrón demasiado pequeña

Ignorar los filtros de sesión para el oro (mejor Londres/NY)

Establecer un riesgo demasiado alto (se recomienda un máximo del 2%)

Operar con noticias importantes sin filtro

Utilizar el modo agresivo en mercados oscilantes

Desactivar la confirmación de volumen

Fijar la calidad mínima de la señal por debajo de 3

No ajustar la configuración a las condiciones de los distintos brokers





Consideraciones sobre el corredor

Asegúrese de que su broker soporta:





Requisitos de distancia mínima de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Cumplimentación de órdenes IOC o FOK

Niveles de deslizamiento aceptables

Condiciones de spread que coincidan con la configuración de los filtros





Pruebe primero en una cuenta demo con todos los filtros activados para verificar la calidad de ejecución.

Conclusión

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 representa un enfoque sofisticado para el comercio basado en patrones con filtrado inteligente de riesgos. El Filtro Inteligente Anti-Extremo es su característica más destacada, previniendo muchos errores comunes en las operaciones. El éxito requiere un ajuste adecuado de los parámetros para su mercado específico, las condiciones del broker y la tolerancia al riesgo. Pruebe siempre los nuevos ajustes en la demo antes de utilizarlos en vivo.

Los ajustes recomendados anteriormente proporcionan puntos de partida sólidos, pero la supervisión y el ajuste continuos basados en las condiciones del mercado producirán resultados óptimos a largo plazo.