QUANTUM DUAL GOLD es un Asesor Experto (EA) inteligente optimizado específicamente para operar con Oro(XAUUSD). El algoritmo combina dos lógicas de negociación independientes, lo que le permite adaptarse a las fases cambiantes del mercado: desde tendencias duraderas hasta rangos laterales volátiles.

Características principales:

Motor de estrategia dual: El EA analiza simultáneamente los movimientos de tendencia en el marco temporal horario (H1) e identifica los puntos de reversión dentro de los canales en el gráfico de 15 minutos (M15).

Cálculo automatizado de lotes: El volumen de cada operación se calcula dinámicamente en función de la volatilidad del mercado (ATR) y de un porcentaje de riesgo predefinido.

Protección integral: Incluye funciones automatizadas de punto muerto y tope dinámico para asegurar los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales.

Información importante para los usuarios:

Estado del proyecto: Actualmente , el producto es totalmente gratuito . Estamos recogiendo activamente los comentarios y sugerencias de los usuarios para mejorar el algoritmo. ¡Sus ideas podrían ser implementadas en la próxima versión!

Modo Prop Firm: Actualmente estamos desarrollando un modo especializado para el comercio de props (Prop Firm Guard). Planeamos ampliar significativamente su funcionalidad en las próximas actualizaciones.

Configuración simple: El EA cuenta con lógica multi-marco de tiempo dentro de su código.Sólo tiene que adjuntar el experto a un gráfico ( se recomienda H1), y manejará automáticamente los datos para ambos modos de negociación.

Recomendaciones de uso:

Símbolo Comercial: XAUUSD (Oro).

Depósito mínimo: $100 (para cuentas cent) o $500-$1000 para cuentas estándar (dependiendo de su configuración de riesgo).

Tipo de cuenta: Cobertura ; preferiblemente con spreads bajos (ECN/Raw).

Descargo de responsabilidad:

Operar en los mercados financieros implica altos riesgos. Las rentabilidades pasadas y los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan rentabilidades futuras. Por favor, utilice una configuración de riesgo conservadora durante su lanzamiento inicial.