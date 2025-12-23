Triangle Pattern Gann EA

🔺 Советник Gann EA «Треугольные паттерны» v3.4 — Торгуйте как легендарный У. Д. Ганн

Используйте силу геометрических ценовых паттернов и священных соотношений

Готовы ли вы торговать с помощью одной из самых мощных систем распознавания паттернов, когда-либо разработанных? Советник Gann EA «Треугольные паттерны» v3.4 переносит легендарную мудрость У. Д. Ганна в современную эпоху алгоритмической торговли.





🌟 Что делает этот советник исключительным?

Основан на проверенной методологии Ганна

У. Д. Ганн был одним из самых успешных трейдеров в истории, достигнув точности более 90% с помощью геометрических паттернов и естественных соотношений. Этот советник автоматизирует свою стратегию с использованием треугольных паттернов с высокой точностью:





✅ Автоматическое определение треугольников — выявляет импульсные (бычьи) и коррекционные (медвежьи) паттерны

✅ Целевые значения золотого сечения — использует коэффициенты Фибоначчи (61,8%, 100%, 161,8%) для оптимальных входов и выходов

✅ Анализ точек разворота — усовершенствованный алгоритм обнаружения точек разворота находит ключевые точки разворота рынка

✅ Распознавание паттернов в реальном времени — сканирует каждый бар на наличие высоковероятных сетапов





💰 Расширенное управление капиталом — преимущество версии 3.4

Умное управление позициями в долларах США

В отличие от базовых советников, использующих пипсы или пункты, версия 3.4 работает в долларах — валюте, которая важна для вашего счета:

🎯 Система безубыточности





Активируется, когда позиция достигает прибыли в 10 долларов (настраивается)

Автоматически фиксирует прибыль в 1 доллар (настраивается)

Защищает ваш капитал от рыночных колебаний Развороты

Отслеживание каждой позиции — каждая сделка управляется независимо





📈 Интеллектуальный скользящий стоп-лосс





Начинает скользить с прибыли в 15 долларов (настраивается)

Перемещает стоп-лосс каждые дополнительные 5 долларов прибыли (настраивается)

Фиксирует постепенно увеличивающуюся прибыль по мере развития сделки

Стоп-лосс никогда не перемещается против вас — только в направлении прибыли





💎 Частичная фиксация прибыли





Автоматически закрывает 50% позиции с прибылью в 20 долларов (настраивается)

Позволяет оставшейся позиции развиваться до полной цели

Снижает риск, сохраняя при этом потенциал роста

Умный расчет лота учитывает минимальные требования брокера





📊 Три точных целевых уровня

Выберите свой стиль торговли с гибкими вариантами TP:





Предварительный (61,8%) — Быстрая скальпинговая прибыль

Зона 1 (100%) — Сбалансированный риск/вознаграждение (по умолчанию)

Зона 2 (161,8%) — Максимальный потенциал прибыли





Каждая цель рассчитывается от высоты треугольника с использованием проверенного метода Ганна соотношения.





🛡️ Профессиональное управление рисками

Гибкий размер позиции





Режим фиксированного лота — установите желаемый размер лота

Режим риска в процентах — автоматически рассчитывает лоты на основе баланса счета и расстояния стоп-лосса

Учитывает все ограничения брокера (минимальный/максимальный лот, шаг)





Интеллектуальная фильтрация сделок





✅ Временной фильтр — торгуйте только в оптимальные часы работы рынка

✅ Фильтр спреда — избегайте дорогостоящих входов

✅ Минимальная высота паттерна — обеспечивает качественные сетапы

✅ Настраиваемое расстояние между барами — отфильтровывает шум





Контроль позиций





Закрытие противоположных позиций по новому сигналу (опционально)

Поддержка хеджирования для продвинутых стратегий

Максимальное ограничение позиций в каждом направлении

Полный контроль над исполнением ордеров





🎨 Кристально чистый визуальный интерфейс

Анализ на графике





Треугольная визуализация — наблюдайте за формированием паттерна в реальном времени

Цветовая кодировка сигналов — бычий (зеленый) и медвежий (красный)

Целевые зоны — все уровни TP и SL четко отображаются

Направленный Стрелки - Мгновенное распознавание сигналов

Пронумерованные точки разворота - Отслеживание развития паттерна





Панель управления для торговли в реальном времени

╔═══════════════════════════════════════════╗

║ Треугольный паттерн GANN EA v3.4 ║

║ ★ Точка безубыточности/скользящий уровень в долларах США ║

╠═════════════════════ ══════════════════════╣

║ EURUSD | Н1 ║

║ КУПИТЬ: 1 | ПРОДАЖА: 0 ║

║ Общая прибыль: 45,80 $ ║

╠═════════════════════════════════════════╣

║ #12345 ПОКУПКА: 45,80 $ | BE:✓ Часть:✓ Замок: 20$║

╠═════════════════════════════════════════╣

║ Спусковой крючок BE: 10.00$ | Замок: 1.00$ ║

║ Старт трассы: 15.00$ | Шаг: 5,00 $ ║

║ Частичная оплата: 20,00 $ @ 50% ║

╚═══════════════════════════════════════════╝





🔔 Никогда не пропускайте сделки





Визуальные оповещения - Всплывающие уведомления о новых сигналах

Push-уведомления - Получайте оповещения на свое мобильное устройство

Подробный журнал сделок - Полный аудиторский след

Обновления статуса в реальном времени - Точно знайте, что делает советник Выполнение





⚙️ Простая настройка и персонализация

Установка по принципу «подключи и работай»





Установите советника на MetaTrader 5

Подключите к любому графику (рекомендуется: H1 или H4)

Настройте свои предпочтения

Пусть советник делает свою работу!





Полностью настраиваемые параметры





📍 Чувствительность обнаружения точек разворота

📐 Критерии треугольного паттерна

🎯 Выбор целей и соотношений

💵 Пороги управления капиталом

🕐 Временные окна для торговли

🎨 Параметры визуального отображения





💡 Почему трейдеры любят этого советника

Автоматизация «Настроил и забыл»





«Я использую его на EURUSD H1. Функция безубыточности спасла меня от 3 убыточных сделок на прошлой неделе, которые бы достигли стоп-лосса. Теперь они закрылись с прибылью в +1 доллар каждая вместо убытка в -50 долларов!»





Управление позициями профессионального уровня





«Скользящий стоп-лосс в долларах США — это гениально. Я точно вижу, какую прибыль фиксирую. Гораздо лучше, чем считать пункты!»





Четкие сигналы входа





«Треугольные паттерны легко понять. Я могу визуально проверить сигналы и доверять их логике.»





🎯 Лучшие таймфреймы и символы

Рекомендуемая стратегия





Таймфреймы