Triangle Pattern Gann EA
- Эксперты
- Nguyen Van Kien
- Версия: 3.80
🔺 Советник Gann EA «Треугольные паттерны» v3.4 — Торгуйте как легендарный У. Д. Ганн
Используйте силу геометрических ценовых паттернов и священных соотношений
Готовы ли вы торговать с помощью одной из самых мощных систем распознавания паттернов, когда-либо разработанных? Советник Gann EA «Треугольные паттерны» v3.4 переносит легендарную мудрость У. Д. Ганна в современную эпоху алгоритмической торговли.
🌟 Что делает этот советник исключительным?
Основан на проверенной методологии Ганна
У. Д. Ганн был одним из самых успешных трейдеров в истории, достигнув точности более 90% с помощью геометрических паттернов и естественных соотношений. Этот советник автоматизирует свою стратегию с использованием треугольных паттернов с высокой точностью:
✅ Автоматическое определение треугольников — выявляет импульсные (бычьи) и коррекционные (медвежьи) паттерны
✅ Целевые значения золотого сечения — использует коэффициенты Фибоначчи (61,8%, 100%, 161,8%) для оптимальных входов и выходов
✅ Анализ точек разворота — усовершенствованный алгоритм обнаружения точек разворота находит ключевые точки разворота рынка
✅ Распознавание паттернов в реальном времени — сканирует каждый бар на наличие высоковероятных сетапов
💰 Расширенное управление капиталом — преимущество версии 3.4
Умное управление позициями в долларах США
В отличие от базовых советников, использующих пипсы или пункты, версия 3.4 работает в долларах — валюте, которая важна для вашего счета:
🎯 Система безубыточности
Активируется, когда позиция достигает прибыли в 10 долларов (настраивается)
Автоматически фиксирует прибыль в 1 доллар (настраивается)
Защищает ваш капитал от рыночных колебаний Развороты
Отслеживание каждой позиции — каждая сделка управляется независимо
📈 Интеллектуальный скользящий стоп-лосс
Начинает скользить с прибыли в 15 долларов (настраивается)
Перемещает стоп-лосс каждые дополнительные 5 долларов прибыли (настраивается)
Фиксирует постепенно увеличивающуюся прибыль по мере развития сделки
Стоп-лосс никогда не перемещается против вас — только в направлении прибыли
💎 Частичная фиксация прибыли
Автоматически закрывает 50% позиции с прибылью в 20 долларов (настраивается)
Позволяет оставшейся позиции развиваться до полной цели
Снижает риск, сохраняя при этом потенциал роста
Умный расчет лота учитывает минимальные требования брокера
📊 Три точных целевых уровня
Выберите свой стиль торговли с гибкими вариантами TP:
Предварительный (61,8%) — Быстрая скальпинговая прибыль
Зона 1 (100%) — Сбалансированный риск/вознаграждение (по умолчанию)
Зона 2 (161,8%) — Максимальный потенциал прибыли
Каждая цель рассчитывается от высоты треугольника с использованием проверенного метода Ганна соотношения.
🛡️ Профессиональное управление рисками
Гибкий размер позиции
Режим фиксированного лота — установите желаемый размер лота
Режим риска в процентах — автоматически рассчитывает лоты на основе баланса счета и расстояния стоп-лосса
Учитывает все ограничения брокера (минимальный/максимальный лот, шаг)
Интеллектуальная фильтрация сделок
✅ Временной фильтр — торгуйте только в оптимальные часы работы рынка
✅ Фильтр спреда — избегайте дорогостоящих входов
✅ Минимальная высота паттерна — обеспечивает качественные сетапы
✅ Настраиваемое расстояние между барами — отфильтровывает шум
Контроль позиций
Закрытие противоположных позиций по новому сигналу (опционально)
Поддержка хеджирования для продвинутых стратегий
Максимальное ограничение позиций в каждом направлении
Полный контроль над исполнением ордеров
🎨 Кристально чистый визуальный интерфейс
Анализ на графике
Треугольная визуализация — наблюдайте за формированием паттерна в реальном времени
Цветовая кодировка сигналов — бычий (зеленый) и медвежий (красный)
Целевые зоны — все уровни TP и SL четко отображаются
Направленный Стрелки - Мгновенное распознавание сигналов
Пронумерованные точки разворота - Отслеживание развития паттерна
Панель управления для торговли в реальном времени
╔═══════════════════════════════════════════╗
║ Треугольный паттерн GANN EA v3.4 ║
║ ★ Точка безубыточности/скользящий уровень в долларах США ║
╠═════════════════════ ══════════════════════╣
║ EURUSD | Н1 ║
║ КУПИТЬ: 1 | ПРОДАЖА: 0 ║
║ Общая прибыль: 45,80 $ ║
╠═════════════════════════════════════════╣
║ #12345 ПОКУПКА: 45,80 $ | BE:✓ Часть:✓ Замок: 20$║
╠═════════════════════════════════════════╣
║ Спусковой крючок BE: 10.00$ | Замок: 1.00$ ║
║ Старт трассы: 15.00$ | Шаг: 5,00 $ ║
║ Частичная оплата: 20,00 $ @ 50% ║
╚═══════════════════════════════════════════╝
🔔 Никогда не пропускайте сделки
Визуальные оповещения - Всплывающие уведомления о новых сигналах
Push-уведомления - Получайте оповещения на свое мобильное устройство
Подробный журнал сделок - Полный аудиторский след
Обновления статуса в реальном времени - Точно знайте, что делает советник Выполнение
⚙️ Простая настройка и персонализация
Установка по принципу «подключи и работай»
Установите советника на MetaTrader 5
Подключите к любому графику (рекомендуется: H1 или H4)
Настройте свои предпочтения
Пусть советник делает свою работу!
Полностью настраиваемые параметры
📍 Чувствительность обнаружения точек разворота
📐 Критерии треугольного паттерна
🎯 Выбор целей и соотношений
💵 Пороги управления капиталом
🕐 Временные окна для торговли
🎨 Параметры визуального отображения
💡 Почему трейдеры любят этого советника
Автоматизация «Настроил и забыл»
«Я использую его на EURUSD H1. Функция безубыточности спасла меня от 3 убыточных сделок на прошлой неделе, которые бы достигли стоп-лосса. Теперь они закрылись с прибылью в +1 доллар каждая вместо убытка в -50 долларов!»
Управление позициями профессионального уровня
«Скользящий стоп-лосс в долларах США — это гениально. Я точно вижу, какую прибыль фиксирую. Гораздо лучше, чем считать пункты!»
Четкие сигналы входа
«Треугольные паттерны легко понять. Я могу визуально проверить сигналы и доверять их логике.»
🎯 Лучшие таймфреймы и символы
Рекомендуемая стратегия
Таймфреймы
Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!