Triangle Pattern Gann EA

🔺 三角形态甘氏EA v3.4 - 像传奇交易大师W.D. Gann一样交易





驾驭几何价格形态和神圣比例的力量





准备好使用有史以来最强大的模式识别系统之一进行交易了吗？三角形态甘氏EA v3.4将W.D. Gann的传奇智慧带入现代算法交易时代。





🌟 这款EA的卓越之处是什么？





基于久经考验的甘氏方法论





W.D. Gann是历史上最成功的交易员之一，他运用几何形态和自然比例实现了超过90%的准确率。这款EA精准地自动执行三角形形态策略：





✅ 自动三角形检测 - 识别推动（看涨）和回调（看跌）形态





✅ 黄金分割目标 - 使用斐波那契比例（61.8%、100%、161.8%）进行最佳入场和出场





✅ 摆动点分析 - 先进的枢轴点检测算法，找到关键的市场转折点





✅ 实时形态识别 - 扫描每根K线，寻找高概率的交易设置





💰 高级资金管理 - v3.4 的优势





以美元计价的智能仓位管理





与使用点数或点数的基本EA不同，v3.4以美元为单位进行计算——这才是对您的账户至关重要的货币：





🎯 盈亏平衡系统





当仓位盈利达到10美元时激活（可自定义）





自动锁定1美元盈利（可自定义）





保护您的资金免受市场反转的影响





单仓追踪 - 每笔交易独立管理





📈 智能追踪止损





启动盈利 15 美元时自动止损（可自定义）





每盈利 5 美元，止损位自动移动（可自定义）





随着交易的进行，逐步锁定更多利润





止损位绝不会与您预期相反，只会随着盈利方向移动





💎 部分止盈





盈利 20 美元时自动平仓 50%（可自定义）





剩余仓位继续运行至目标价位





降低风险，同时保持潜在收益





智能手数计算，符合经纪商最低交易量要求





📊 三个精准止盈目标位





灵活的止盈选项，助您选择交易风格：





初步止盈 (61.8%) - 快速超短线盈利





区域 1 (100%) - 风险/回报平衡（默认）





区域 2 (161.8%) - 最大盈利潜力





每个止盈目标均根据三角形高度，运用甘氏理论计算得出。





🛡️ 专业风险管理





灵活的仓位规模





固定手数模式 - 设置您偏好的手数规模





风险百分比模式 - 根据账户余额和止损距离自动计算手数





遵守所有经纪商的限制（最小/最大手数、步长）





智能交易过滤





✅ 时间过滤 - 仅在最佳市场时段交易





✅ 点差过滤 - 避免高成本入场





✅ 最小形态高度 - 确保高质量的交易设置





✅ 可配置K线间距 - 过滤掉噪音





仓位控制





在新信号出现时平仓反向仓位（可选）





支持对冲以支持高级策略





单向最大仓位限制





完全控制订单执行





🎨 清晰的可视化界面





图表分析





三角形可视化 - 实时查看形态形成情况





颜色编码信号 - 看涨（绿色）和看跌（红色）





目标区域 - 所有止盈和止损位清晰显示





方向箭头 - 即时识别信号





编号枢轴点 - 追踪形态发展





实时交易控制面板





╔═══════════════════════════════════════════╗





║ 三角形形态 GANN EA v3.4 ║





║ ★ 美元盈亏平衡/追踪止损 ║





╠══════════════════════════════════════════╣





║ 欧元/美元 | H1 图表 ║





║ 买入：1 |卖出：0 ║





║ 总利润：$45.80 ║





╠═══════════════════════════════════════════╣





║ #12345 买入：$45.80 | BE：✓ 部分：✓ 锁定：$20║





╠═══════════════════════════════════════════╣





║ BE 触发：$10.00 | 锁定：$1.00 ║





║ 试运行开始：$15.00 |单笔：$5.00 ║





║ 部分付款：$20.00 @ 50% ║





╚════════════════════════════════════════════╝





🔔 绝不错过任何交易机会





视觉提醒 - 新信号弹出通知





推送通知 - 在您的移动设备上接收提醒





详细交易日志 - 完整的审计追踪





实时状态更新 - 准确了解EA的运行状态





⚙️ 轻松设置和自定义





即插即用





在MetaTrader 5上安装EA





附加到任何图表（推荐：H1或H4）





配置您的偏好设置





让EA为您工作！





完全可自定义参数





📍 枢轴点检测灵敏度





📐 三角形形态判定标准





🎯 目标选择及比例





💵 资金管理阈值





🕐 交易时间窗口





🎨 可视化显示选项





💡 交易者喜爱这款EA的原因





“设置好就不用管了”的自动化交易





“我用它交易欧元/美元H1图表。上周有3笔交易本来会触发止损，但盈亏​​平衡功能帮我避免了亏损。现在每笔交易都盈利1美元，而不是亏损50美元！”





专业级仓位管理





“美元的追踪止损功能太棒了。我可以清楚地看到自己锁定了多少利润。比数点数好多了！”





清晰的入场信号





“三角形形态很容易理解。我可以直观地回测信号，并且相信它的逻辑。”





🎯 最佳时间框架和交易品种





推荐设置





时间框架