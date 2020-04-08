Advanced Gann Pattern

🎯 Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre
¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas!
¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más del 90% en sus operaciones, este indicador incorpora sabiduría centenaria al trading automatizado moderno.

🚀 Por qué el Patrón Gann Avanzado lo Cambia Todo
El Problema con la Mayoría de los Indicadores:
❌ Demasiadas señales falsas
❌ Sin puntos de entrada/salida claros
❌ Niveles objetivo imprecisos
❌ Repintado constante
❌ Sin datos reales de tasa de ganancia
❌ Complicado de usar
La Solución del Patrón Gann Avanzado:
✅ 95% de precisión en los Objetivos Preliminares
✅ 70-80% de tasa de ganancia en las zonas de ganancias principales
✅ Flechas de compra/venta nítidas
✅ Niveles de TP/SL precisos calculados automáticamente
✅ Estadísticas de rendimiento en tiempo real
✅ Automatización "Configúralo y olvídate"
💎 Características Revolucionarias
🎯 1. Detección Automática del Patrón 123
¡Se acabó el dibujo manual! El indicador identifica automáticamente las poderosas formaciones del Patrón 123 de W.D. Gann en tus gráficos. Cuando aparezca una configuración de alta probabilidad, lo sabrás al instante.

Lo que obtienes:

Identificación automática de patrones alcistas y bajistas
Líneas de patrones visuales que muestran los puntos 1, 2 y 3
Patrones de impulso (continuación de tendencia) vs. patrones de corrección
Código de colores para un reconocimiento instantáneo
📊 2. Análisis de confluencia de múltiples marcos temporales
Operar en la dirección correcta ahora es más fácil. El indicador analiza los marcos temporales H1, H4 y D1 simultáneamente, lo que te brinda la confianza que brinda la confirmación de múltiples marcos temporales.

El poder de la confluencia:

Cuando 2 marcos temporales se alinean: 80% de tasa de éxito
Cuando 3 marcos temporales se alinean: 90% de tasa de éxito
Cuando todos los marcos temporales + la acción del precio confirman: 95% de tasa de éxito
Evita señales falsas al ver el panorama general
🎨 3. Zonas de beneficio visuales
¡Deja de adivinar dónde obtener ganancias! Las atractivas zonas de beneficio codificadas por colores te muestran EXACTAMENTE hacia dónde es probable que se dirija el mercado.

Tres niveles de ganancia:

Objetivo preliminar (Zona amarilla): 95 % de probabilidad - Tu zona de "ganancia segura"
1.ª zona de ganancia (Verde): 70-80 % de probabilidad - Tu objetivo principal
2.ª zona de ganancia (Extendida): 50-60 % de probabilidad - Para los grandes ganadores
📱 4. Notificaciones push en tu teléfono
¡No te pierdas ninguna operación! Recibe alertas instantáneas directamente en tu dispositivo móvil:

🎯 Nuevas señales de COMPRA/VENTA
✅ Objetivo preliminar alcanzado (95 % de precisión)
✅ TP1 alcanzado (70-80 % de precisión)
🎉 TP2 alcanzado (objetivos extendidos)
❌ Stop Loss activado
¡Opera desde cualquier lugar y en cualquier momento!

📈 5. Estadísticas de rendimiento en tiempo real
¡Por fin, un indicador que te muestra LA VERDAD sobre su rendimiento!

Estadísticas en vivo en tu gráfico:

══════════════════════════════════════ 📊 ESTADÍSTICAS DE PATRONES DE GANN ═══════════════════════════════════════ Señales totales: 247 victorias Señales: 209 🟢 Señales de pérdida: 38 🔴 Tasa de ganancia: 84.6% ✅ ════════════════════════════════════ Patrón actual: ACTIVO ALCISTA 📈 Tipo: Impulso (70-80%) ════════════════════════════════════

Además:

Registro automático del historial en CSV
Seguimiento de ganancias/pérdidas por sesión
Análisis de rendimiento a lo largo del tiempo
Carga del historial al reiniciar MT5
🎲 6. Gestión inteligente del riesgo
El indicador no solo te indica DÓNDE operar, sino también dónde proteger tu capital:

Cálculo automático del stop loss basado en la estructura del patrón
Relación riesgo/beneficio mostrada para cada operación
Recomendaciones inteligentes para el tamaño de la posición
Estrategia de salida multinivel integrada
🏆 La ventaja de W.D. Gann
¿Quién fue W.D. Gann?
William Delbert Gann (1878-1955) fue un trader legendario que, según se informa, alcanzó una precisión superior al 90 % en sus operaciones y ganó más de 50 millones de dólares durante su carrera (equivalente a miles de millones hoy en día). Sus métodos combinaban:

Geometría sagrada
Ley natural
Precisión matemática
Relaciones tiempo-precio
El secreto del Patrón 123
El Patrón 123 de Gann es una de sus técnicas más fiables:

2● (Pivote máximo) /│\ / │ \ / │ \3● (Mínimo superior - Punto de entrada) / │ / │ ¡Aparecen las zonas objetivo! ●1 │

Por qué funciona:

Basado en la estructura natural del mercado
Identifica la continuación de la tendencia con precisión
Puntos de invalidación claros (gestión de riesgos)
Probado durante más de 90 años
Funciona en cualquier mercado, en cualquier marco temporal
💰 Resultados comprobados
Rendimiento comprobado (2020-2024):
┌──────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ Periodo │ H1 │ H4 │ D1 │ ├────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ Total de operaciones │ 2847 │ 1245 │ 456 │ │ Tasa de ganancias │ 76,2 % │ 82,1 % │ 87,3 % │ │ Ganancia promedio │ 23 pips │ 45 pips │ 98 pips │ │ Pérdida promedio │ -12 pips │ -18 pips │ -35 pips │ │ Factor de beneficio │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Caída máxima │ -8,2 % │ -6,5 % │ -4,8 % │ │ Rendimiento anual │ +42 % │ +58 % │ +67 % │ └─────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

Probabilidad de acierto:
Objetivo preliminar: 94,6 % ✅✅✅
1.ª zona de beneficios: 78,4 % ✅✅
2.ª zona de beneficios: 52,1 % ✅
🎓 Perfecto para Todos los estilos de trading
Scalpers (M5-M15)
Entradas y salidas rápidas
Alto volumen de operaciones
Ganancias pequeñas pero consistentes
Day Trad
