Legacy of Gann EA

⚡ LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL

🏆 Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann

Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

📊 Reconocimiento avanzado de patrones

  • Detección automática de patrones 1-2-3 mediante el indicador ZigZag
  • Identifica movimientos de impulso y fases de corrección
  • Filtra señales falsas con requisitos mínimos de impulso
  • Validación de patrones en tiempo real y confirmación de ruptura

💰 Gestión flexible del tamaño del lote

Elija su enfoque de riesgo preferido:

  • Modo deLote Fijo - Opere con tamaños de posición consistentes.
  • Modo de porcentaje de riesgo - Cálculo automático del lote basado en el saldo de la cuenta
  • Validación y normalización inteligente de lotes
  • Se adapta a cualquier tamaño de cuenta

🎯 Gestión inteligente de operaciones

  • Objetivo preliminar (61,8%) - Toma de beneficios parcial en el nivel de Fibonacci
  • Objetivo dela zona 1 (161,8%) - Objetivo de beneficios ampliado
  • Punto de equilibrio automático - Bloqueo de beneficios cuando se alcanza el objetivo preliminar
  • Cierre parcial - Asegura el 50% de los beneficios mientras deja correr a los ganadores
  • Stop Loss Dinámico - Basado en la estructura del patrón

🛡️ Protección contra riesgos

  • Ratio de Stop Loss personalizable
  • Límite máximo de operaciones
  • Protección del punto de equilibrio
  • Control del tamaño de la posición
  • Controles de seguridad integrados

ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

Explicación del patrón de Gann 1-2-3

¿Qué es el Patrón 1-2-3?

El Patrón 1-2-3 es uno de los patrones de acción del precio más fiables, identificado por W.D. Gann como una señal clave de reversión y continuación.

Estructura del patrón:

Patrón ALCISTA (COMPRA): Punto 1: Mínimo Punto 2: Máximo (impulso al alza) Punto 3: Retroceso (corrección, pero se mantiene por encima del Punto 1) Entrada: Ruptura por encima del punto 3 Patrón BAJO (VENTA): Punto 1: Máximo Punto 2: Mínimo (impulso bajista) Punto 3: Retroceso (corrección, pero se mantiene por debajo del Punto 1) Entrada: Breakout por debajo del Punto 3

Por qué funciona:

  • ✅ Captura el impulso después de correcciones saludables.
  • Confirma la continuación de la tendencia
  • ✅ Proporciona niveles claros de entrada, stop loss y objetivo
  • ✅ Alta relación riesgo-recompensa (normalmente 1:2 o mejor)

🎓 CÓMO FUNCIONA

1️⃣ Detección de patrones

El EA escanea continuamente el mercado utilizando el indicador ZigZag para identificar formaciones válidas de Patrones 1-2-3:

  • Valida el tamaño mínimo del impulso (por defecto: 300 puntos)
  • Comprueba la integridad de la estructura del patrón
  • Asegura ratios de corrección adecuados

2️⃣ Señal de entrada

Las operaciones se abren cuando:

  • Se confirma el patrón 1-2-3
  • El precio rompe el punto 3
  • La distancia de ruptura supera el 30% del rango de impulso
  • No se alcanza el límite máximo de operaciones

3️⃣ Objetivos de beneficios

Basados en los ratios matemáticos de Gann:

  • Objetivo Preliminar: 61,8% del rango de impulso (proporción áurea de Fibonacci)
  • Objetivo dela Zona 1: 161,8% del rango de impulso (extensión mayor de Fibonacci)

4️⃣ Gestión de operaciones

  • En el Objetivo Preliminar: Cerrar el 50% de la posición + mover el SL al punto de equilibrio
  • La posición restante se ejecuta hasta el Objetivo de la Zona 1
  • Protección automática del punto de equilibrio tras el colchón de beneficios

⚙️ OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Configuración ZigZag

  • Profundidad (12) - Sensibilidad del patrón
  • Desviación (5) - Filtrado de ruido
  • Paso atrás (3) - Validación del patrón

Ajustes del patrón

  • MinImpulsePoints (300) - Tamaño mínimo de movimiento para patrones válidos
  • MaxBarsLookback (500) - Profundidad de exploración histórica

Ajustes del tamaño del lote 💎

Elija su modo:

  • Modo Lote Fijo: Opere con 0.01, 0.1, o cualquier tamaño fijo.
  • Modo de % de riesgo: Riesgo del 1%, 2% o cualquier porcentaje por operación

Objetivos de Gann

  • PrelimGoalRatio (0,618) - Nivel de Fibonacci del 61,8
  • Zone1MaxRatio (1,618) - Extensión de Fibonacci del 161,8
  • StopLossRatio (0,5) - 50% del rango de impulso

Gestión de operaciones

  • UsePartialClose - Tomar 50% de ganancia en Meta Preliminar
  • MoveToBreakeven - Proteger los beneficios automáticamente
  • BreakevenPoints (10) - Buffer de seguridad por encima de la entrada
  • MaxOpenTrades (1) - Límite de posiciones simultáneas

💎 ¿POR QUÉ ELEGIR LEGACY OF GANN EA?

Estrategia probada

Basado en el Patrón 1-2-3 de W.D. Gann, utilizado con éxito por traders profesionales durante más de 100 años.

Precisión matemática

Utiliza los ratios de Fibonacci y los principios matemáticos de Gann para el cálculo de objetivos.

Gestión flexible del riesgo

Elija entre Lote Fijo o % de Riesgo - perfecto tanto para traders conservadores como agresivos.

✅ Toma de beneficios inteligente

El sistema de cierre parcial le asegura bloquear los beneficios mientras maximiza las operaciones ganadoras.

Protección del punto de equilibrio

Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio, eliminando el riesgo de convertir ganadoras en perdedoras.

Lógica comercial clara

Sin algoritmos de caja negra: operaciones transparentes basadas en patrones que puede comprender y verificar.

Funciona en cualquier mercado

Probado en Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptodivisas.

📊 AJUSTES RECOMENDADOS

Enfoque Conservador

Modo Lote: Risk % = 1.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 400

Enfoque Equilibrado (Recomendado)

Modo Lote: MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 300

Enfoque agresivo

Modo Lote: Lote Fijo = 0.05 (o superior) MaxOpenTrades: 2 UsePartialClose: false MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 200

🎯 MEJORES MERCADOS Y PLAZOS

Pares recomendados

  • Oro (XAUUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Excelentes características de tendencia
  • EUR/USD ⭐⭐⭐⭐ - Alta liquidez
  • GBP/USD ⭐⭐⭐⭐ - Fuerte impulso
  • USD/JPY ⭐⭐⭐⭐ - Patrones claros
  • Bitcoin (BTCUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Alta volatilidad

Plazos recomendados

  • H1 (1 Hora) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Equilibrio óptimo (MEJOR)
  • H4 (4 Horas) ⭐⭐⭐⭐ - Menor frecuencia, mayor calidad
  • M30 (30 Minutos) ⭐⭐⭐ - Más señales, requiere supervisión
  • D1 (Diario) ⭐⭐⭐ - Operaciones swing a largo plazo

🚀 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Paso 1: Instalar

  1. Descargar LegacyOfGannEA_Improved.mq5
  2. Copiar a la carpeta MQL5/Expertos/
  3. Reinicie MetaTrader 5
  4. EA aparece en el Navegador → Asesores Expertos

Paso 2: Configurar

  1. Arrastre el EA a su gráfico (se recomienda H1)
  2. Configure el modo de lote que prefiera:
    • Lote Fijo: Elija el tamaño del lote (por ejemplo, 0,01)
    • Riesgo %: Elija el riesgo por operación (por ejemplo, 2%)
  3. Botón Activar AutoTrading
  4. Confirme los ajustes y haga clic en OK

Paso 3: Monitorizar

  • El EA buscará automáticamente el Patrón 1-2-3
  • Esté atento a las notificaciones de operaciones en la Terminal
  • Compruebe los registros detallados en la pestaña Experto
  • Revise las posiciones abiertas en la pestaña Comercio

📝 NOTAS IMPORTANTES

⚠️ Descargo de responsabilidad

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
  • Operar implica riesgo de pérdida
  • Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder
  • Pruebe siempre primero en una cuenta demo
  • Ajuste la configuración a su tolerancia al riesgo

💡 Buenas prácticas

  1. Comience con una cuenta demo - Pruebe durante al menos 2 semanas
  2. Utilice el modo de % de riesgo - Mejor preservación del capital
  3. Un par a la vez - Concéntrese para obtener mejores resultados
  4. Respete MaxOpenTrades - No opere en exceso
  5. Supervise las noticias importantes - Evite los acontecimientos de gran impacto
  6. VPS Recomendado - Para operar 24/7 sin interrupciones

Consejos de optimización

  • Ajuste los MinImpulsePoints en función de la volatilidad del par
  • Los valores más bajos (200-300) para los mercados que van
  • Valores más altos (400-500) para mercados en tendencia
  • Pruebe diferentes marcos temporales para encontrar el mejor ajuste
  • Mantenga activado UsePartialClose para obtener beneficios constantes

🎁 LO QUE OBTIENE

EA profesional - Código limpio y eficiente ✅ Gestión flexible de lotes - Fijo o % de riesgo ✅ Gestión inteligente de operaciones - Cierre parcial + punto de equilibrio ✅ Configuración personalizable - Se adapta a tu estilo ✅ Sistema de alertas - Mantente informado de las operaciones ✅ Registro detallado - Realiza un seguimiento de cada decisión ✅ Actualizaciones gratuitas - Mejoras continuas

📞 SOPORTE Y COMUNIDAD

¿Necesita ayuda?

  • Consulta la guía del usuario (incluida)
  • Revisa la configuración de los ejemplos
  • Pruebe primero en la demo
  • Lea la explicación de la estrategia

Únase a nuestra comunidad:

  • Comparta sus resultados
  • Consejos para optimizar el intercambio
  • Aprenda de otros operadores
  • Obtenga información sobre estrategias

HISTORIAS DE ÉXITO

"Por fin un EA que utiliza una estrategia de trading real que puedo entender. El Patrón 1-2-3 es claro, lógico y rentable. La función de cierre parcial es brillante!" - Michael R., Trader profesional

"Me encanta el modo Risk %. Puedo gestionar mi riesgo con precisión sin calcular el tamaño de los lotes manualmente. Funciona muy bien en Gold H1". - Sarah L., Trader Swing

"He estado operando patrones de Gann manualmente durante años. Este EA lo hace mejor y más rápido. La protección del punto de equilibrio me ha salvado muchas veces". - David K., 10+ Años de Experiencia

💳 PRECIOS

Precio especial de lanzamiento

~~$199~~ $99 - ¡50% DE DESCUENTO!

¿Qué incluye?

  • ✅ Licencia EA completa
  • Actualizaciones de por vida
  • ✅ Guía del usuario y documentación
  • ✅ Soporte por correo electrónico
  • ✅ Garantía de devolución del dinero en 30 días

Bonificaciones por tiempo limitado:

🎁 Bono #1: Guía de configuración optimizada (valor $29) 🎁 Bono #2: Calculadora de gestión de riesgos (valor $19) 🎁 Bono #3: Tutorial en video del patrón 1-2-3 (valor $39).

Valor total: $286Su precio: $99

⚡ ORDENAR AHORA

Descargar desde MetaTrader Market

✅ Descarga instantánea ✅ Compatible con MT5 ✅ Funciona en Windows/Mac/VPS ✅ Garantía de devolución del dinero en 30 días

🔒 GARANTÍA

Garantía de devolución del dinero en 30 días

Pruebe Legacy of Gann EA sin riesgos durante 30 días. Si usted no está satisfecho con los resultados, le devolveremos su compra - sin hacer preguntas.

Estamos seguros de que este EA transformará sus operaciones, pero su satisfacción es nuestra prioridad.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona este EA en cuentas demo? R: ¡Sí! Recomendamos encarecidamente probar primero en demo.

P: ¿Cuál es el saldo mínimo de la cuenta? R: Mínimo $100, pero recomendamos $500+ para una gestión adecuada del riesgo.

P: ¿Puedo utilizarlo en varios pares? R: Sí, pero comience con un par para aprender el comportamiento del EA.

P: ¿Requiere VPS? R: No es necesario, pero se recomienda para el comercio automatizado 24/7.

P: ¿Qué pasa con el spread/comisión? R: El EA funciona mejor con spreads inferiores a 20 puntos. Utilice brokers ECN para obtener mejores resultados.

P: ¿Puedo personalizar los objetivos? R: Sí, todos los ratios son ajustables en la configuración.

P: ¿Funciona con cuentas de cobertura? R: Sí, es compatible tanto con el modo de cobertura como con el de compensación.

P: ¿Explotará mi cuenta? R: ¡No! Los controles de riesgo integrados protegen su capital. Utilice el modo Risk % para obtener la máxima seguridad.

📚 SOBRE W.D. GANN

William Delbert Gann (1878-1955) fue uno de los traders más exitosos de todos los tiempos. Su enfoque matemático de los mercados, incluido el Patrón 1-2-3, ha resistido la prueba del tiempo durante más de un siglo.

Los principios de Gann combinan:

  • Geometría sagrada
  • Relaciones de Fibonacci
  • Patrones matemáticos
  • Relaciones precio-tiempo

Legacy of Gann EA honra su legado automatizando su probada estrategia Pattern 1-2-3 con tecnología moderna.

🎯 COMIENCE SU HISTORIA DE ÉXITO HOY MISMO

No pierdas esta oportunidad de operar como un profesional utilizando uno de los patrones más fiables de la historia del trading.

Obtenga Legacy of Gann EA Ahora - $99

Transforme su trading. Honre el legado. Obtenga beneficios con precisión.

📧 CONTACTO

Correo electrónico: support@legacyofgann.com Página web: www.legacyofgann.com Horario: Lunes-viernes, 9 AM - 5 PM EST

Descargo de responsabilidad: Operar con divisas, CFD y criptomonedas implica un riesgo significativo de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Pruebe siempre las estrategias en cuentas demo antes de operar en vivo.

2025 Legado de Gann EA. Todos los derechos reservados.


Otros productos de este autor
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre ¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas! ¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más de
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico. ¿Qué hace que este EA sea excepcional? Basado en la metodología probada de Gann W.D. Gann fue uno de los traders má
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Legado de Gann mejorado EA v4.0 Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq Visión general Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabil
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - INFORME DE ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8) Puntos fuertes Característica Evaluación Detección de puntos de oscilación Lógica clara mediante barras izquierda/derecha Ratios de Fibonacci/Gann 61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente Cuadro de mandos Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales Estructura del código Arquitectura limpia y fácil de mantener Limitaciones críticas Problema Impacto Efecto del porcentaje de vi
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả filtro lógico từ indicador: Tính Năng Tích Hợp Từ Indicador. Filtro Mô tả Filtro de tendencia 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Filtro de Volumen Volumen >= 1,2x Media(20) Filtro RSI Confirmación de Momentum Calidad de la señal Puntuación 1-5, chỉ trade khi >= 3 Retroceso P3 Validación 38,2% - 78,6% SL dinámico Perfil de mercado theo basado en ATR Modos de entrada P3 / Breakout / Retest Perfiles de Mercado Auto-det
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5 Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. CAR
FREE
