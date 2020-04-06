🏆 Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann

⚡ LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL

Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

📊 Reconocimiento avanzado de patrones

Detección automática de patrones 1-2-3 mediante el indicador ZigZag

mediante el indicador ZigZag Identifica movimientos de impulso y fases de corrección

Filtra señales falsas con requisitos mínimos de impulso

Validación de patrones en tiempo real y confirmación de ruptura

💰 Gestión flexible del tamaño del lote

Elija su enfoque de riesgo preferido:

Modo de Lote Fijo - Opere con tamaños de posición consistentes.

de - Opere con tamaños de posición consistentes. Modo de porcentaje de riesgo - Cálculo automático del lote basado en el saldo de la cuenta

- Cálculo automático del lote basado en el saldo de la cuenta Validación y normalización inteligente de lotes

Se adapta a cualquier tamaño de cuenta

🎯 Gestión inteligente de operaciones

Objetivo preliminar (61,8%) - Toma de beneficios parcial en el nivel de Fibonacci

- Toma de beneficios parcial en el nivel de Fibonacci Objetivo de la zona 1 (161,8%) - Objetivo de beneficios ampliado

de - Objetivo de beneficios ampliado Punto de equilibrio automático - Bloqueo de beneficios cuando se alcanza el objetivo preliminar

- Bloqueo de beneficios cuando se alcanza el objetivo preliminar Cierre parcial - Asegura el 50% de los beneficios mientras deja correr a los ganadores

- Asegura el 50% de los beneficios mientras deja correr a los ganadores Stop Loss Dinámico - Basado en la estructura del patrón

🛡️ Protección contra riesgos

Ratio de Stop Loss personalizable

Límite máximo de operaciones

Protección del punto de equilibrio

Control del tamaño de la posición

Controles de seguridad integrados

ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

Explicación del patrón de Gann 1-2-3

¿Qué es el Patrón 1-2-3?

El Patrón 1-2-3 es uno de los patrones de acción del precio más fiables, identificado por W.D. Gann como una señal clave de reversión y continuación.

Estructura del patrón:

Patrón ALCISTA (COMPRA): Punto 1: Mínimo Punto 2: Máximo (impulso al alza) Punto 3: Retroceso (corrección, pero se mantiene por encima del Punto 1) Entrada: Ruptura por encima del punto 3 Patrón BAJO (VENTA): Punto 1: Máximo Punto 2: Mínimo (impulso bajista) Punto 3: Retroceso (corrección, pero se mantiene por debajo del Punto 1) Entrada: Breakout por debajo del Punto 3

Por qué funciona:

✅ Captura el impulso después de correcciones saludables.

Confirma la continuación de la tendencia

✅ Proporciona niveles claros de entrada, stop loss y objetivo

✅ Alta relación riesgo-recompensa (normalmente 1:2 o mejor)

🎓 CÓMO FUNCIONA

1️⃣ Detección de patrones

El EA escanea continuamente el mercado utilizando el indicador ZigZag para identificar formaciones válidas de Patrones 1-2-3:

Valida el tamaño mínimo del impulso (por defecto: 300 puntos)

Comprueba la integridad de la estructura del patrón

Asegura ratios de corrección adecuados

2️⃣ Señal de entrada

Las operaciones se abren cuando:

Se confirma el patrón 1-2-3

El precio rompe el punto 3

La distancia de ruptura supera el 30% del rango de impulso

No se alcanza el límite máximo de operaciones

3️⃣ Objetivos de beneficios

Basados en los ratios matemáticos de Gann:

Objetivo Preliminar : 61,8% del rango de impulso (proporción áurea de Fibonacci)

: 61,8% del rango de impulso (proporción áurea de Fibonacci) Objetivo dela Zona 1: 161,8% del rango de impulso (extensión mayor de Fibonacci)

4️⃣ Gestión de operaciones

En el Objetivo Preliminar: Cerrar el 50% de la posición + mover el SL al punto de equilibrio

La posición restante se ejecuta hasta el Objetivo de la Zona 1

Protección automática del punto de equilibrio tras el colchón de beneficios

⚙️ OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Configuración ZigZag

Profundidad (12) - Sensibilidad del patrón

Desviación (5) - Filtrado de ruido

Paso atrás (3) - Validación del patrón

Ajustes del patrón

MinImpulsePoints (300) - Tamaño mínimo de movimiento para patrones válidos

MaxBarsLookback (500) - Profundidad de exploración histórica

Ajustes del tamaño del lote 💎

Elija su modo:

Modo Lote Fijo : Opere con 0.01, 0.1, o cualquier tamaño fijo.

: Opere con 0.01, 0.1, o cualquier tamaño fijo. Modo de % de riesgo: Riesgo del 1%, 2% o cualquier porcentaje por operación

Objetivos de Gann

PrelimGoalRatio (0,618) - Nivel de Fibonacci del 61,8

Zone1MaxRatio (1,618) - Extensión de Fibonacci del 161,8

StopLossRatio (0,5) - 50% del rango de impulso

Gestión de operaciones

UsePartialClose - Tomar 50% de ganancia en Meta Preliminar

MoveToBreakeven - Proteger los beneficios automáticamente

BreakevenPoints (10) - Buffer de seguridad por encima de la entrada

MaxOpenTrades (1) - Límite de posiciones simultáneas

💎 ¿POR QUÉ ELEGIR LEGACY OF GANN EA?

✅ Estrategia probada

Basado en el Patrón 1-2-3 de W.D. Gann, utilizado con éxito por traders profesionales durante más de 100 años.

✅ Precisión matemática

Utiliza los ratios de Fibonacci y los principios matemáticos de Gann para el cálculo de objetivos.

✅ Gestión flexible del riesgo

Elija entre Lote Fijo o % de Riesgo - perfecto tanto para traders conservadores como agresivos.

✅ Toma de beneficios inteligente

El sistema de cierre parcial le asegura bloquear los beneficios mientras maximiza las operaciones ganadoras.

✅ Protección del punto de equilibrio

Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio, eliminando el riesgo de convertir ganadoras en perdedoras.

✅ Lógica comercial clara

Sin algoritmos de caja negra: operaciones transparentes basadas en patrones que puede comprender y verificar.

✅ Funciona en cualquier mercado

Probado en Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptodivisas.

📊 AJUSTES RECOMENDADOS

Enfoque Conservador

Modo Lote: Risk % = 1.0% MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 400

Enfoque Equilibrado (Recomendado)

Modo Lote: MaxOpenTrades: 1 UsePartialClose: true MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 300

Enfoque agresivo

Modo Lote: Lote Fijo = 0.05 (o superior) MaxOpenTrades: 2 UsePartialClose: false MoveToBreakeven: true MinImpulsePoints: 200

🎯 MEJORES MERCADOS Y PLAZOS

Pares recomendados

Oro (XAUUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Excelentes características de tendencia

⭐⭐⭐⭐⭐ - Excelentes características de tendencia EUR/USD ⭐⭐⭐⭐ - Alta liquidez

⭐⭐⭐⭐ - Alta liquidez GBP/USD ⭐⭐⭐⭐ - Fuerte impulso

⭐⭐⭐⭐ - Fuerte impulso USD/JPY ⭐⭐⭐⭐ - Patrones claros

⭐⭐⭐⭐ - Patrones claros Bitcoin (BTCUSD) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Alta volatilidad

Plazos recomendados

H1 (1 Hora) ⭐⭐⭐⭐⭐ - Equilibrio óptimo (MEJOR)

⭐⭐⭐⭐⭐ - Equilibrio óptimo (MEJOR) H4 (4 Horas) ⭐⭐⭐⭐ - Menor frecuencia, mayor calidad

⭐⭐⭐⭐ - Menor frecuencia, mayor calidad M30 (30 Minutos) ⭐⭐⭐ - Más señales, requiere supervisión

⭐⭐⭐ - Más señales, requiere supervisión D1 (Diario) ⭐⭐⭐ - Operaciones swing a largo plazo

🚀 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Paso 1: Instalar

Descargar LegacyOfGannEA_Improved.mq5 Copiar a la carpeta MQL5/Expertos/ Reinicie MetaTrader 5 EA aparece en el Navegador → Asesores Expertos

Paso 2: Configurar

Arrastre el EA a su gráfico (se recomienda H1) Configure el modo de lote que prefiera: Lote Fijo: Elija el tamaño del lote (por ejemplo, 0,01)

Riesgo %: Elija el riesgo por operación (por ejemplo, 2%) Botón Activar AutoTrading Confirme los ajustes y haga clic en OK

Paso 3: Monitorizar

El EA buscará automáticamente el Patrón 1-2-3

Esté atento a las notificaciones de operaciones en la Terminal

Compruebe los registros detallados en la pestaña Experto

Revise las posiciones abiertas en la pestaña Comercio

📝 NOTAS IMPORTANTES

⚠️ Descargo de responsabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Operar implica riesgo de pérdida

Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder

Pruebe siempre primero en una cuenta demo

Ajuste la configuración a su tolerancia al riesgo

💡 Buenas prácticas

Comience con una cuenta demo - Pruebe durante al menos 2 semanas Utilice el modo de % de riesgo - Mejor preservación del capital Un par a la vez - Concéntrese para obtener mejores resultados Respete MaxOpenTrades - No opere en exceso Supervise las noticias importantes - Evite los acontecimientos de gran impacto VPS Recomendado - Para operar 24/7 sin interrupciones

Consejos de optimización

Ajuste los MinImpulsePoints en función de la volatilidad del par

Los valores más bajos (200-300) para los mercados que van

Valores más altos (400-500) para mercados en tendencia

Pruebe diferentes marcos temporales para encontrar el mejor ajuste

Mantenga activado UsePartialClose para obtener beneficios constantes

🎁 LO QUE OBTIENE

✅ EA profesional - Código limpio y eficiente ✅ Gestión flexible de lotes - Fijo o % de riesgo ✅ Gestión inteligente de operaciones - Cierre parcial + punto de equilibrio ✅ Configuración personalizable - Se adapta a tu estilo ✅ Sistema de alertas - Mantente informado de las operaciones ✅ Registro detallado - Realiza un seguimiento de cada decisión ✅ Actualizaciones gratuitas - Mejoras continuas

📞 SOPORTE Y COMUNIDAD

¿Necesita ayuda?

Consulta la guía del usuario (incluida)

Revisa la configuración de los ejemplos

Pruebe primero en la demo

Lea la explicación de la estrategia

Únase a nuestra comunidad:

Comparta sus resultados

Consejos para optimizar el intercambio

Aprenda de otros operadores

Obtenga información sobre estrategias

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona este EA en cuentas demo? R: ¡Sí! Recomendamos encarecidamente probar primero en demo.

P: ¿Cuál es el saldo mínimo de la cuenta? R: Mínimo $100, pero recomendamos $500+ para una gestión adecuada del riesgo.

P: ¿Puedo utilizarlo en varios pares? R: Sí, pero comience con un par para aprender el comportamiento del EA.

P: ¿Requiere VPS? R: No es necesario, pero se recomienda para el comercio automatizado 24/7.

P: ¿Qué pasa con el spread/comisión? R: El EA funciona mejor con spreads inferiores a 20 puntos. Utilice brokers ECN para obtener mejores resultados.

P: ¿Puedo personalizar los objetivos? R: Sí, todos los ratios son ajustables en la configuración.

P: ¿Funciona con cuentas de cobertura? R: Sí, es compatible tanto con el modo de cobertura como con el de compensación.

P: ¿Explotará mi cuenta? R: ¡No! Los controles de riesgo integrados protegen su capital. Utilice el modo Risk % para obtener la máxima seguridad.

📚 SOBRE W.D. GANN

William Delbert Gann (1878-1955) fue uno de los traders más exitosos de todos los tiempos. Su enfoque matemático de los mercados, incluido el Patrón 1-2-3, ha resistido la prueba del tiempo durante más de un siglo.

Los principios de Gann combinan:

Geometría sagrada

Relaciones de Fibonacci

Patrones matemáticos

Relaciones precio-tiempo

Legacy of Gann EA honra su legado automatizando su probada estrategia Pattern 1-2-3 con tecnología moderna.

Descargo de responsabilidad: Operar con divisas, CFD y criptomonedas implica un riesgo significativo de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Pruebe siempre las estrategias en cuentas demo antes de operar en vivo.

