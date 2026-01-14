Gold Easy Professional
- Asesores Expertos
- Nguyen Van Kien
- Versión: 3.12
Visión general
GoldEasy MT5 es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading en oro (XAUUSD). Este Asesor Experto combina señales de entrada inteligentes con un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) y estrategias de cobertura opcionales para gestionar el riesgo y maximizar el potencial de beneficios en el volátil mercado del oro.
Características principales
Sistema de Entrada Inteligente
- Bandas de Bollinger de Fibonacci (FBB) con extensión a 1,618 para una detección precisa de sobrecompra/sobreventa
- Confirmación RSI para filtrar señales falsas
- Algoritmo de recuento de picos para identificar zonas de inversión fuertes
- El sistema de confirmación triple garantiza que sólo se produzcan entradas de alta probabilidad
Gestión avanzada del DCA
- Sistema de grupos de tres niveles con huecos personalizables (200, 500, 1500 puntos por defecto)
- Creación gradual de posiciones con recuentos de órdenes configurables por grupo
- El mecanismo de enfriamiento evita el exceso de operaciones
- Sigue la dirección de la tendencia inicial para un promedio más seguro
Sistema de cobertura flexible
- Cobertura contra tendencia opcional para protección contra caídas
- El requisito de brecha mínima evita la cobertura prematura
- Multiplicador de lotes para un dimensionamiento estratégico de la cobertura
- Control de enfriamiento independiente
Gestión integral del riesgo
- Objetivo de beneficio total en USD para todas las posiciones
- Objetivos de beneficios por posición individual
- Máxima protección contra pérdidas
- El sistema Trailing Stop se activa después del nivel de beneficios especificado
- Todos los parámetros de riesgo se definen en USD para mayor claridad
Control de sesión
- Opere durante las sesiones de América, Asia o Europa
- Horas de sesión personalizables
- Ajuste de la zona horaria por el usuario
- Evite los periodos de negociación desfavorables
Gestión profesional del dinero
- Requisito de saldo mínimo en cuenta
- Tamaño de lote inicial configurable
- Tamaño de lote DCA y de cobertura independientes
- Adecuado para cuentas a partir de 1000
Componentes de análisis técnico
Bandas de Bollinger de Fibonacci El EA utiliza un cálculo único de FBB que extiende las Bandas de Bollinger estándar por la proporción áurea (1,618), creando zonas extremas que indican fuertes oportunidades de reversión.
Filtro R SI El RSI de 14 periodos garantiza que las entradas sólo se produzcan cuando el impulso confirme la condición de sobrecompra (>70) o sobreventa (<30).
Detección de picos Analiza las últimas 55 barras para contar los máximos y mínimos significativos, requiriendo al menos 2 picos antes de la entrada para confirmar una zona de inversión potencial.
Lógica de la estrategia
- Esperar a que el precio alcance las zonas extremas del FBB
- Confirmar con RSI sobrecompra/sobreventa
- Verificar con recuento de picos (mínimo 2 picos)
- Abrir posición BASE con tamaño de lote inicial
- Si el precio continúa en contra de la posición, se activan órdenes DCA basadas en grupos de huecos
- La cobertura opcional proporciona protección adicional durante las caídas prolongadas.
- Cierre todas las posiciones cuando se alcance el objetivo de beneficio total
- El trailing stop bloquea los beneficios cuando las posiciones se mueven favorablemente
Parámetros de entrada
Parámetros principales
- Número Mágico: Identificador único para órdenes EA
- Tamaño Lote Inicial: Tamaño de la posición inicial
- Saldo mínimo de la cuenta: Umbral de seguridad
Grupos de entrada
- Grupo 1: brecha de 200 puntos, 3 órdenes como máximo
- Grupo 2: 500 puntos de diferencia, 5 órdenes como máximo
- Grupo 3: 1500 puntos de diferencia, 7 órdenes como máximo
Ajustes DCA
- Activar/desactivar DCA
- Tamaño del lote DCA (por defecto 0.01)
- Máximo de órdenes DCA (10 máx.)
- Periodo de enfriamiento (60 segundos)
Ajustes de cobertura
- Activar/desactivar cobertura
- Máximo de órdenes de cobertura (3 máx.)
- Brecha mínima antes de la cobertura (1000 puntos)
- Multiplicador del lote de cobertura
- Periodo de enfriamiento (120 segundos)
Beneficio y riesgo
- Objetivo de beneficio total: 100 USD
- TP de posición única: $50 USD
- Pérdida máxima: 500 USD
- Inicio de arrastre: 30 USD
- Paso de arrastre: 10 USD
Control de sesión
- Activar/desactivar cada sesión
- Personalizar las horas de sesión
- Ajuste del desfase horario
Indicadores
- Periodo BB: 34
- Desviación BB: 2.0
- Periodo RSI: 14
- Recuento de picos: 55 barras
Ventajas
- Negociación totalmente automatizada sin intervención manual
- Múltiples niveles de protección frente al riesgo
- Objetivos claros de beneficios y pérdidas basados en USD
- Negociación flexible de sesiones para diferentes condiciones de mercado
- Funciona tanto en mercados de tendencia como de oscilación
- El enfoque sistemático DCA reduce el precio medio de entrada
- Cobertura opcional para mayor seguridad
- Gestión y seguimiento profesionales de las órdenes
Configuración recomendada
Conservador (Riesgo mínimo)
- Lote inicial: 0,01
- Lote DCA: 0.01
- Habilitar Cobertura: Sí
- Pérdida máxima de corte: $300
Moderado (Equilibrado)
- Lote inicial: 0.02
- Lote DCA: 0.01
- Habilitar seto: Opcional
- Pérdida máxima: $500
Agresivo (Mayor rentabilidad)
- Lote inicial: 0.03
- Lote DCA: 0.02
- Habilitar Cobertura: No
- Pérdida máxima de corte: $800
Notas importantes
- Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)
- Requiere un saldo mínimo de cuenta de $1000
- VPS recomendado para operación 24/7
- Mejores resultados en M15 o H1 marco de tiempo
- Monitorear durante eventos de alto impacto
- Ajuste la configuración de la sesión a la zona horaria de su broker
Requisitos del sistema
- Plataforma MetaTrader 5
- Cuenta mínima $1000
- Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
- Diferencial: Preferible broker con spread bajo
- Símbolo: XAUUSD
Soporte y actualizaciones
Este EA se mantiene y actualiza activamente. Las futuras mejoras pueden incluir indicadores adicionales, algoritmos avanzados de seguimiento y soporte multisímbolo.