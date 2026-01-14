Gold Easy Professional

Visión general

GoldEasy MT5 - Asesor Experto Profesional DCA & Hedging para XAUUSD

GoldEasy MT5 es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading en oro (XAUUSD). Este Asesor Experto combina señales de entrada inteligentes con un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) y estrategias de cobertura opcionales para gestionar el riesgo y maximizar el potencial de beneficios en el volátil mercado del oro.

Características principales

Sistema de Entrada Inteligente

Bandas de Bollinger de Fibonacci (FBB) con extensión a 1,618 para una detección precisa de sobrecompra/sobreventa

Confirmación RSI para filtrar señales falsas

Algoritmo de recuento de picos para identificar zonas de inversión fuertes

El sistema de confirmación triple garantiza que sólo se produzcan entradas de alta probabilidad

Gestión avanzada del DCA

Sistema de grupos de tres niveles con huecos personalizables (200, 500, 1500 puntos por defecto)

Creación gradual de posiciones con recuentos de órdenes configurables por grupo

El mecanismo de enfriamiento evita el exceso de operaciones

Sigue la dirección de la tendencia inicial para un promedio más seguro

Sistema de cobertura flexible

Cobertura contra tendencia opcional para protección contra caídas

El requisito de brecha mínima evita la cobertura prematura

Multiplicador de lotes para un dimensionamiento estratégico de la cobertura

Control de enfriamiento independiente

Gestión integral del riesgo

Objetivo de beneficio total en USD para todas las posiciones

Objetivos de beneficios por posición individual

Máxima protección contra pérdidas

El sistema Trailing Stop se activa después del nivel de beneficios especificado

Todos los parámetros de riesgo se definen en USD para mayor claridad

Control de sesión

Opere durante las sesiones de América, Asia o Europa

Horas de sesión personalizables

Ajuste de la zona horaria por el usuario

Evite los periodos de negociación desfavorables

Gestión profesional del dinero

Requisito de saldo mínimo en cuenta

Tamaño de lote inicial configurable

Tamaño de lote DCA y de cobertura independientes

Adecuado para cuentas a partir de 1000

Componentes de análisis técnico

Bandas de Bollinger de Fibonacci El EA utiliza un cálculo único de FBB que extiende las Bandas de Bollinger estándar por la proporción áurea (1,618), creando zonas extremas que indican fuertes oportunidades de reversión.

Filtro R SI El RSI de 14 periodos garantiza que las entradas sólo se produzcan cuando el impulso confirme la condición de sobrecompra (>70) o sobreventa (<30).

Detección de picos Analiza las últimas 55 barras para contar los máximos y mínimos significativos, requiriendo al menos 2 picos antes de la entrada para confirmar una zona de inversión potencial.

Lógica de la estrategia

Esperar a que el precio alcance las zonas extremas del FBB Confirmar con RSI sobrecompra/sobreventa Verificar con recuento de picos (mínimo 2 picos) Abrir posición BASE con tamaño de lote inicial Si el precio continúa en contra de la posición, se activan órdenes DCA basadas en grupos de huecos La cobertura opcional proporciona protección adicional durante las caídas prolongadas. Cierre todas las posiciones cuando se alcance el objetivo de beneficio total El trailing stop bloquea los beneficios cuando las posiciones se mueven favorablemente

Parámetros de entrada

Parámetros principales

Número Mágico: Identificador único para órdenes EA

Tamaño Lote Inicial: Tamaño de la posición inicial

Saldo mínimo de la cuenta: Umbral de seguridad

Grupos de entrada

Grupo 1: brecha de 200 puntos, 3 órdenes como máximo

Grupo 2: 500 puntos de diferencia, 5 órdenes como máximo

Grupo 3: 1500 puntos de diferencia, 7 órdenes como máximo

Ajustes DCA

Activar/desactivar DCA

Tamaño del lote DCA (por defecto 0.01)

Máximo de órdenes DCA (10 máx.)

Periodo de enfriamiento (60 segundos)

Ajustes de cobertura

Activar/desactivar cobertura

Máximo de órdenes de cobertura (3 máx.)

Brecha mínima antes de la cobertura (1000 puntos)

Multiplicador del lote de cobertura

Periodo de enfriamiento (120 segundos)

Beneficio y riesgo

Objetivo de beneficio total: 100 USD

TP de posición única: $50 USD

Pérdida máxima: 500 USD

Inicio de arrastre: 30 USD

Paso de arrastre: 10 USD

Control de sesión

Activar/desactivar cada sesión

Personalizar las horas de sesión

Ajuste del desfase horario

Indicadores

Periodo BB: 34

Desviación BB: 2.0

Periodo RSI: 14

Recuento de picos: 55 barras

Ventajas

Negociación totalmente automatizada sin intervención manual

Múltiples niveles de protección frente al riesgo

Objetivos claros de beneficios y pérdidas basados en USD

Negociación flexible de sesiones para diferentes condiciones de mercado

Funciona tanto en mercados de tendencia como de oscilación

El enfoque sistemático DCA reduce el precio medio de entrada

Cobertura opcional para mayor seguridad

Gestión y seguimiento profesionales de las órdenes

Configuración recomendada

Conservador (Riesgo mínimo)

Lote inicial: 0,01

Lote DCA: 0.01

Habilitar Cobertura: Sí

Pérdida máxima de corte: $300

Moderado (Equilibrado)

Lote inicial: 0.02

Lote DCA: 0.01

Habilitar seto: Opcional

Pérdida máxima: $500

Agresivo (Mayor rentabilidad)

Lote inicial: 0.03

Lote DCA: 0.02

Habilitar Cobertura: No

Pérdida máxima de corte: $800

Notas importantes

Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)

Requiere un saldo mínimo de cuenta de $1000

VPS recomendado para operación 24/7

Mejores resultados en M15 o H1 marco de tiempo

Monitorear durante eventos de alto impacto

Ajuste la configuración de la sesión a la zona horaria de su broker

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 5

Cuenta mínima $1000

Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

Diferencial: Preferible broker con spread bajo

Símbolo: XAUUSD

Soporte y actualizaciones

Este EA se mantiene y actualiza activamente. Las futuras mejoras pueden incluir indicadores adicionales, algoritmos avanzados de seguimiento y soporte multisímbolo.