Gold Easy Professional

GoldEasy MT5 - Asesor Experto Profesional DCA & Hedging para XAUUSD

Visión general

GoldEasy MT5 es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading en oro (XAUUSD). Este Asesor Experto combina señales de entrada inteligentes con un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) y estrategias de cobertura opcionales para gestionar el riesgo y maximizar el potencial de beneficios en el volátil mercado del oro.

Características principales

Sistema de Entrada Inteligente

  • Bandas de Bollinger de Fibonacci (FBB) con extensión a 1,618 para una detección precisa de sobrecompra/sobreventa
  • Confirmación RSI para filtrar señales falsas
  • Algoritmo de recuento de picos para identificar zonas de inversión fuertes
  • El sistema de confirmación triple garantiza que sólo se produzcan entradas de alta probabilidad

Gestión avanzada del DCA

  • Sistema de grupos de tres niveles con huecos personalizables (200, 500, 1500 puntos por defecto)
  • Creación gradual de posiciones con recuentos de órdenes configurables por grupo
  • El mecanismo de enfriamiento evita el exceso de operaciones
  • Sigue la dirección de la tendencia inicial para un promedio más seguro

Sistema de cobertura flexible

  • Cobertura contra tendencia opcional para protección contra caídas
  • El requisito de brecha mínima evita la cobertura prematura
  • Multiplicador de lotes para un dimensionamiento estratégico de la cobertura
  • Control de enfriamiento independiente

Gestión integral del riesgo

  • Objetivo de beneficio total en USD para todas las posiciones
  • Objetivos de beneficios por posición individual
  • Máxima protección contra pérdidas
  • El sistema Trailing Stop se activa después del nivel de beneficios especificado
  • Todos los parámetros de riesgo se definen en USD para mayor claridad

Control de sesión

  • Opere durante las sesiones de América, Asia o Europa
  • Horas de sesión personalizables
  • Ajuste de la zona horaria por el usuario
  • Evite los periodos de negociación desfavorables

Gestión profesional del dinero

  • Requisito de saldo mínimo en cuenta
  • Tamaño de lote inicial configurable
  • Tamaño de lote DCA y de cobertura independientes
  • Adecuado para cuentas a partir de 1000

Componentes de análisis técnico

Bandas de Bollinger de Fibonacci El EA utiliza un cálculo único de FBB que extiende las Bandas de Bollinger estándar por la proporción áurea (1,618), creando zonas extremas que indican fuertes oportunidades de reversión.

Filtro R SI El RSI de 14 periodos garantiza que las entradas sólo se produzcan cuando el impulso confirme la condición de sobrecompra (>70) o sobreventa (<30).

Detección de picos Analiza las últimas 55 barras para contar los máximos y mínimos significativos, requiriendo al menos 2 picos antes de la entrada para confirmar una zona de inversión potencial.

Lógica de la estrategia

  1. Esperar a que el precio alcance las zonas extremas del FBB
  2. Confirmar con RSI sobrecompra/sobreventa
  3. Verificar con recuento de picos (mínimo 2 picos)
  4. Abrir posición BASE con tamaño de lote inicial
  5. Si el precio continúa en contra de la posición, se activan órdenes DCA basadas en grupos de huecos
  6. La cobertura opcional proporciona protección adicional durante las caídas prolongadas.
  7. Cierre todas las posiciones cuando se alcance el objetivo de beneficio total
  8. El trailing stop bloquea los beneficios cuando las posiciones se mueven favorablemente

Parámetros de entrada

Parámetros principales

  • Número Mágico: Identificador único para órdenes EA
  • Tamaño Lote Inicial: Tamaño de la posición inicial
  • Saldo mínimo de la cuenta: Umbral de seguridad

Grupos de entrada

  • Grupo 1: brecha de 200 puntos, 3 órdenes como máximo
  • Grupo 2: 500 puntos de diferencia, 5 órdenes como máximo
  • Grupo 3: 1500 puntos de diferencia, 7 órdenes como máximo

Ajustes DCA

  • Activar/desactivar DCA
  • Tamaño del lote DCA (por defecto 0.01)
  • Máximo de órdenes DCA (10 máx.)
  • Periodo de enfriamiento (60 segundos)

Ajustes de cobertura

  • Activar/desactivar cobertura
  • Máximo de órdenes de cobertura (3 máx.)
  • Brecha mínima antes de la cobertura (1000 puntos)
  • Multiplicador del lote de cobertura
  • Periodo de enfriamiento (120 segundos)

Beneficio y riesgo

  • Objetivo de beneficio total: 100 USD
  • TP de posición única: $50 USD
  • Pérdida máxima: 500 USD
  • Inicio de arrastre: 30 USD
  • Paso de arrastre: 10 USD

Control de sesión

  • Activar/desactivar cada sesión
  • Personalizar las horas de sesión
  • Ajuste del desfase horario

Indicadores

  • Periodo BB: 34
  • Desviación BB: 2.0
  • Periodo RSI: 14
  • Recuento de picos: 55 barras

Ventajas

  • Negociación totalmente automatizada sin intervención manual
  • Múltiples niveles de protección frente al riesgo
  • Objetivos claros de beneficios y pérdidas basados en USD
  • Negociación flexible de sesiones para diferentes condiciones de mercado
  • Funciona tanto en mercados de tendencia como de oscilación
  • El enfoque sistemático DCA reduce el precio medio de entrada
  • Cobertura opcional para mayor seguridad
  • Gestión y seguimiento profesionales de las órdenes

Configuración recomendada

Conservador (Riesgo mínimo)

  • Lote inicial: 0,01
  • Lote DCA: 0.01
  • Habilitar Cobertura: Sí
  • Pérdida máxima de corte: $300

Moderado (Equilibrado)

  • Lote inicial: 0.02
  • Lote DCA: 0.01
  • Habilitar seto: Opcional
  • Pérdida máxima: $500

Agresivo (Mayor rentabilidad)

  • Lote inicial: 0.03
  • Lote DCA: 0.02
  • Habilitar Cobertura: No
  • Pérdida máxima de corte: $800

Notas importantes

  • Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)
  • Requiere un saldo mínimo de cuenta de $1000
  • VPS recomendado para operación 24/7
  • Mejores resultados en M15 o H1 marco de tiempo
  • Monitorear durante eventos de alto impacto
  • Ajuste la configuración de la sesión a la zona horaria de su broker

Requisitos del sistema

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Cuenta mínima $1000
  • Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
  • Diferencial: Preferible broker con spread bajo
  • Símbolo: XAUUSD

Soporte y actualizaciones

Este EA se mantiene y actualiza activamente. Las futuras mejoras pueden incluir indicadores adicionales, algoritmos avanzados de seguimiento y soporte multisímbolo.


Productos recomendados
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
ADX RSI Orion - Asesor Experto Inteligente de Alineación de Tendencias ADX RSI Orion es un Asesor Experto diseñado con precisión que combina dos de los indicadores más respetados en el comercio técnico - el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) - en un sistema de comercio inteligente y adaptable. Diseñado para operadores que buscan claridad y automatización, este EA identifica entradas de alta probabilidad sólo cuando el impulso y la fuerza de la
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
¡De alta tecnología! Asesor Profesional para Máxima Ganancia con Mínimo Riesgo! Su clave para la estabilidad en el mercado: Nuestro asesor comercial combina el poder del comercio algorítmico y el análisis profundo del mercado. El sistema funciona exclusivamente a partir de niveles de soporte y resistencia globales, que se forman sobre la base de datos a largo plazo, lo que garantiza la máxima precisión de las entradas. Estos no son solo niveles: son “zonas de potencia” donde la probabilidad de
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
News Advisor MT5
Zakaria Rachid
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión gratuita para MT5. La cantidad de noticias a manejar está limitada a 5 noticias en USDPY (0.01 Lote). A continuación encontrará las otras versiones de este experto (Las versiones Pro no tienen limitaciones) : Asesor de Noticias MT5 Pro. Asesor de Noticias MT4 Pro. Asesor de Noticias MT4 Free. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayor
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Marksman MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA: Entrada de Precisión. Ejecución Limpia. Marksman es un Asesor Experto (EA) automatizado basado en una estrategia de un solo golpe, diseñado para operar con precisión en el mercado con un solo golpe, utilizando Take Profit y Stop Loss en cada posición. Inspirado en las habilidades de un verdadero tirador, este EA utiliza una combinación de OsMA, Oscilador Estocásti
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (53)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.2 (5)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2 (4)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (6)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Asesores Expertos
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Opere como el legendario W.D. Gann Aproveche el poder de los patrones geométricos de precios y los ratios sagrados Estás listo para operar con uno de los sistemas de reconocimiento de patrones más poderosos jamás desarrollados? El Triangle Pattern Gann EA v3.4 trae la legendaria sabiduría de W.D. Gann a la era moderna del trading algorítmico. ¿Qué hace que este EA sea excepcional? Basado en la metodología probada de Gann W.D. Gann fue uno de los traders má
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
Pattern Zone AutoTrading Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
PatternZoneAutoTrading DCA Pro - Análisis Completo y Guía de Marketing Análisis EA Profesional Descripción general de las funciones principales PatternZoneAutoTrading DCA Pro v3.00 es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina el reconocimiento avanzado de patrones de velas con el análisis dinámico de zonas de soporte/resistencia y una estrategia inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Este EA representa una completa solución de trading automatizado diseñada tanto para traders
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - INFORME DE ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA VERSIÓN ACTUAL (v3.8) Puntos fuertes Característica Evaluación Detección de puntos de oscilación Lógica clara mediante barras izquierda/derecha Ratios de Fibonacci/Gann 61,8%, 100%, 161,8% aplicados correctamente Cuadro de mandos Actualizaciones en tiempo real con indicadores visuales Estructura del código Arquitectura limpia y fácil de mantener Limitaciones críticas Problema Impacto Efecto del porcentaje de vi
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Indicador de Patrón de Gann Avanzado: Transforma tu trading para siempre ¡Descubre el sistema de trading secreto con una tasa de éxito del 70-95% que los traders profesionales no quieren que conozcas! ¿Cansado de los indicadores que repintan, dan señales falsas o te dejan confundido sobre cuándo entrar y salir? El Patrón de Gann Avanzado ha llegado para cambiarlo todo. Basado en la legendaria teoría del Patrón 123 de W.D. Gann, el mismo sistema que le ayudó a alcanzar una precisión de más de
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Legado de Gann mejorado EA v4.0 Sistema de trading potenciado por IA con integración de Groq Visión general Legacy of Gann Enhanced EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que combina los principios clásicos de trading de Gann con inteligencia artificial de vanguardia. Este revolucionario sistema de trading utiliza la probada metodología Pattern 123 mejorada con el análisis Groq AI y el filtrado de noticias económicas para identificar configuraciones de trading de alta probabil
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
Quantum Price Advanced EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Análisis Profesional: QuantumPriceAdvancedEA - Una evaluación crítica Resumen Ejecutivo El QuantumPriceAdvancedEA representa un intento de integrar conceptos de computación cuántica en la automatización del comercio de divisas. Aunque la implementación demuestra competencia técnica en programación MQL5, este análisis revela discrepancias significativas entre las características de computación cuántica comercializadas y la implementación algorítmica real. Esta revisión proporciona una evaluación
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 - Asesor Experto Profesional en Oro Revolucionario sistema de trading basado en IA para MT5 Transforme sus operaciones en XAUUSD (Oro) con el Asesor Experto multi-AI más avanzado disponible. El legado de Gann Multi-AI Pro v6.7 combina el reconocimiento clásico de patrones de Gann con inteligencia artificial de vanguardia de múltiples proveedores, creando una potente solución de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. CAR
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Triángulo Patrón Gann EA Pro v5.2.5 - Análisis de Expertos Resumen Profesional Después de un minucioso análisis del código fuente, Triangle Pattern Gann EA Pro v5.2.5 es evaluado como un Asesor Experto construido profesionalmente con una sólida arquitectura de código y una lógica de negociación científicamente fundamentada. Puntos fuertes destacados 1. Sistema inteligente de detección de patrones Utiliza el algoritmo Swing Point para identificar los puntos pivote (P1, P2, P3). Calcula los rati
TrianglePatternGannEA Pro Standalone
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Guía completa de análisis y optimización Visión General TrianglePatternGannEA Pro v7.0 es un avanzado Asesor Experto todo-en-uno que combina la detección de patrones de Triángulo de Gann con un sistema inteligente de filtrado anti-extremo. Este EA funciona de forma completamente autónoma sin necesidad de indicadores externos, lo que lo hace eficiente y fiable para el trading automatizado. Características principales Análisis 1. Sistema de Detección de
AI Smart Trader Smart Entry
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
Análisis Profesional: AI Smart Trader v6.0 EA - Un Análisis Técnico Exhaustivo Resumen ejecutivo Después de una extensa evaluación del Asesor Experto AI Smart Trader v6.0, puedo decir con confianza que representa un enfoque sofisticado para el comercio automatizado de divisas que aborda uno de los retos más críticos a los que se enfrentan los operadores: la recuperación de situaciones de drawdown. Después de haber analizado cientos de sistemas de trading a lo largo de mi carrera, este EA destaca
Smart Recovery EA Ultimate
Nguyen Van Kien
Utilidades
SmartRecoveryEA Ultimate: Revolucionando las Operaciones de Oro en Forex con Recuperación Inteligente y Dominio del Riesgo Introducción: Mejore sus operaciones con oro en el volátil mercado Forex En el vertiginoso mundo de las operaciones de Forex, especialmente en el mercado del oro (XAUUSD), donde la volatilidad reina y las oscilaciones de precios pueden hacer o deshacer fortunas en cuestión de minutos, tener un Asesor Experto (EA) robusto no es sólo una ventaja, es una necesidad. Introduzca S
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario