🔺 Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Handeln Sie wie der legendäre W.D. Gann
Nutzen Sie die Macht der geometrischen Preismuster und der heiligen Ratios
Sind Sie bereit, mit einem der leistungsfähigsten Mustererkennungssysteme zu handeln, das jemals entwickelt wurde? Der Triangle Pattern Gann EA v3.4 bringt die legendäre Weisheit von W.D. Gann in das moderne algorithmische Handelszeitalter.
🌟 Was macht diesen EA so außergewöhnlich?
Basiert auf der bewährten Gann-Methodik
W.D. Gann war einer der erfolgreichsten Trader der Geschichte, der mit geometrischen Mustern und natürlichen Verhältnissen eine Genauigkeit von über 90 % erreichte. Dieser EA automatisiert seine Dreiecksmuster-Strategie mit Präzision:
✅ Automatische Dreieckserkennung - Identifiziert Impuls- (bullish) und Korrekturmuster (bearish)
✅ Golden Ratio Targets - Verwendet Fibonacci-Ratios (61,8%, 100%, 161,8%) für optimale Ein- und Ausstiege
✅ Swing-Point-Analyse - Der fortschrittliche Algorithmus zur Erkennung von Pivots findet wichtige Wendepunkte im Markt
✅ Echtzeit-Mustererkennung - Scannt jeden Balken auf wahrscheinliche Setups
💰 Erweitertes Geldmanagement - Der Vorteil von v3.4
Intelligentes Positionsmanagement in USD-Begriffen
Im Gegensatz zu einfachen EAs, die Pips oder Punkte verwenden, denkt v3.4 in DOLLARS - die Währung, die für Ihr Konto wichtig ist:
🎯 Breakeven-System
Aktiviert, wenn die Position $10 Gewinn erreicht (anpassbar)
Sichert automatisch $1 Gewinn (anpassbar)
Schützt Ihr Kapital vor Marktumkehrungen
Pro-Position-Tracking - jeder Handel wird unabhängig verwaltet
📈 Intelligenter nachlaufender Stopp
Beginnt Trailing bei $15 Gewinn (anpassbar)
Verschiebt SL alle $5 zusätzlichen Gewinns (anpassbar)
Sichert progressiv mehr Gewinn, wenn der Handel läuft
Bewegt SL nie gegen Sie - nur in Gewinnrichtung
💎 Teilweise Gewinnmitnahme
Schließt automatisch 50% der Position bei $20 Gewinn (anpassbar)
Lässt die verbleibende Position bis zum vollen Ziel laufen
Reduziert das Risiko, während das Aufwärtspotenzial erhalten bleibt
Intelligente Lot-Berechnung respektiert Broker-Minimums
📊 Drei Präzisions-Zielniveaus
Wählen Sie Ihren Handelsstil mit flexiblen TP-Optionen:
Preliminary (61,8%) - Schnelle Scalping-Gewinne
Zone 1 (100%) - Ausgewogenes Risiko/Ertrag (Standard)
Zone 2 (161,8%) - Maximales Gewinnpotenzial
Jedes Ziel wird anhand der Dreieckshöhe unter Verwendung der bewährten Gann-Kennzahlen berechnet.
🛡️ Professionelles Risikomanagement
Flexible Positionsgröße
Fixed Lot Modus - Legen Sie Ihre bevorzugte Lotgröße fest
Risiko % Modus - Automatische Berechnung der Lots basierend auf Kontostand und SL-Abstand
Respektiert alle Broker-Beschränkungen (min/max Lots, Schrittgröße)
Intelligente Handelsfilterung
✅ Zeitfilter - Handeln Sie nur während der optimalen Marktzeiten
✅ Spread-Filter - Vermeiden Sie kostspielige Einstiege
✅ Minimale Musterhöhe - Gewährleistet hochwertige Setups
✅ Konfigurierbare Taktabstände - Filtert Rauschen heraus
Positionskontrolle
Schließen Sie entgegengesetzte Positionen bei einem neuen Signal (optional)
Hedging-Unterstützung für fortgeschrittene Strategien
Limit für maximale Positionen pro Richtung
Volle Kontrolle über die Orderausführung
🎨 Kristallklare visuelle Schnittstelle
On-Chart-Analyse
Dreiecksvisualisierung - Sehen Sie das sich bildende Muster in Echtzeit
Farbcodierte Signale - Bullish (grün) und Bearish (rot)
Zielzonen - Alle TP- und SL-Levels werden klar angezeigt
Richtungspfeile - Sofortige Signalerkennung
Nummerierte Pivot-Punkte - Verfolgen Sie die Entwicklung des Musters
Live Trading Dashboard
╔═══════════════════════════════════════════╗
║ TRIANGLE PATTERN GANN EA v3.4 ║
║ ★ Breakeven/Trailing in USD ║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ EURUSD | H1 ║
║ KAUF: 1 | VERKAUF: 0 ║
║ Gesamtgewinn: $45.80 ║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ #12345 BUY: $45.80 | BE:✓ Part:✓ Lock:$20║
╠═══════════════════════════════════════════╣
║ BE Auslöser: $10.00 | Schloss: $1.00 ║
║ Trail Start: $15.00 | Schritt: $5.00 ║
║ Teilweise: $20.00 @ 50% ║
╚═══════════════════════════════════════════╝
🔔 Verpassen Sie nie einen Handel
Visuelle Alarme - Pop-up-Benachrichtigungen bei neuen Signalen
Push-Benachrichtigungen - Empfangen Sie Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät
Detaillierte Handelsprotokolle - Vollständiger Prüfpfad
Status-Updates in Echtzeit - Sie wissen genau, was der EA macht
⚙️ Einfache Einrichtung & Anpassung
Plug & Play-Installation
Installieren Sie den EA auf MetaTrader 5
Hängen Sie ihn an einen beliebigen Chart an (empfohlen: H1 oder H4)
Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen
Lassen Sie den EA die Arbeit machen!
Vollständig anpassbare Parameter
📍 Empfindlichkeit der Pivot-Erkennung
📐 Dreiecksmuster-Kriterien
🎯 Zielauswahl und Quoten
💵 Schwellenwerte für die Geldverwaltung
🕐 Handelszeitfenster
🎨 Visuelle Anzeigeoptionen
💡 Warum Trader diesen EA lieben
"Einstellen und Vergessen" Automatisierung
"Ich lasse ihn auf EURUSD H1 laufen. Die Breakeven-Funktion hat mich letzte Woche vor 3 Verlustgeschäften bewahrt, die den SL getroffen hätten. Jetzt schlossen sie jeweils bei +$1 statt bei -$50!"
Professionelles Positionsmanagement
"Der Trailing-Stop in USD ist genial. Ich kann genau sehen, wie viel Gewinn ich einfahre. Viel besser als das Zählen von Pips!"
Klare Einstiegssignale
"Die Dreiecksmuster sind leicht zu verstehen. Ich kann die Signale visuell backtesten und der Logik vertrauen."
🎯 Beste Timeframes & Symbole
Empfohlenes Setup
Timeframes: H1, H4 (beste Balance von Signalen und Zuverlässigkeit)
Symbole: Wichtige Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Konto-Typ: Hedge-Konten für maximale Flexibilität
Funktioniert auch gut bei
Indizes (US30, NAS100, SPX500)
Rohstoffen (Gold, Silber, Öl)
Krypto (BTCUSD, ETHUSD) - Parameter für Volatilität anpassen
📈 Tipps zur Optimierung
Für konservativen Handel
Verwenden Sie kleinere Losgrößen oder 1-2% Risiko
Frühzeitiges Erreichen der Gewinnschwelle ($5-10)
Gewinne bei vorläufigem Ziel mitnehmen
Zeitfilter verwenden, um Nachrichtenereignisse zu vermeiden
Für aggressives Handeln
Zielzone 2 (161,8%)
Breiterer Trailing-Schritt für größere Bewegungen
Erlaubt mehrere Positionen pro Richtung
Handel 24/5 ohne Zeitfilter
🔐 Sicherheit geht vor
✅ Keine Martingal- oder Gittersysteme
✅ Jeder Handel hat einen Stop-Loss
✅ Positionsgröße durch Risikomanagement kontrolliert
✅ Pro-Position-Tracking verhindert Konflikte
✅ Intelligente Auftragsänderung verhindert Fehler
📦 Was Sie bekommen
TrianglePatternGannEA_v34.mq5 - Vollständiger Quellcode
Visuelle Mustererkennung - Sehen Sie, was der EA sieht
Live Trading Dashboard - Überwachen Sie die Performance in Echtzeit
Umfassende Dokumentation - Alle Parameter erklärt
Lifetime Updates - Zukünftige Verbesserungen inklusive
🚀 Beginnen Sie noch heute wie Gann zu handeln
Perfekt für:
📊 Musterhändler, die automatisiert handeln wollen
💼 Trader, die die Gann-Methodik verstehen
⏰ Vielbeschäftigte Profis, die die Charts nicht 24/7 beobachten können
📈 Trader, die konsistente, regelbasierte Systeme suchen
🎓 Studenten der klassischen technischen Analyse
💎 Der v3.4-Unterschied
Dies ist nicht nur ein weiterer Muster-EA. Version 3.4 stellt einen Quantensprung im Positionsmanagement dar:
USD-basierte Berechnungen - Handeln Sie in der Währung, auf die es ankommt
Statusverfolgung pro Position - Jeder Handel wird unabhängig verwaltet
Smart Profit Locking - Breakeven und Trailing arbeiten nahtlos zusammen
Teilweise Automatisierung der Schließung - Nehmen Sie Gewinne mit und bleiben Sie im Spiel
Professionelle Logik - Entwickelt für echten Handel, nicht nur für Backtests
📞 Fragen?
Der EA enthält eine umfassende Inline-Dokumentation und klare Parameterbeschreibungen. Jede Eingabe hat einen hilfreichen Tooltip, der genau erklärt, was sie bewirkt.
⚠️ Wichtige Hinweise
Benötigt MetaTrader 5 (nicht kompatibel mit MT4)
Beste Ergebnisse auf ECN/Raw Spread Konten
Empfohlenes Mindestguthaben: $500 (für ein angemessenes Risikomanagement)
Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie DLL-Importe
Testen Sie zuerst auf einem Demokonto, um das Verhalten zu verstehen
🏆 Schließen Sie sich der Gann-Handelsrevolution an
Verändern Sie Ihren Handel mit einem System, das kombiniert:
100+ Jahre bewährte Methodik (W.D. Ganns Vermächtnis)
Moderne algorithmische Präzision (automatische Mustererkennung)
Professionelles Geldmanagement (USD-basierte Positionskontrolle)
Vollständige Transparenz (vollständiger Quellcode enthalten)
Laden Sie Triangle Pattern Gann EA v3.4 noch heute herunter und beginnen Sie, mit dem Vertrauen eines Meisters zu handeln.
Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf Demo und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.
