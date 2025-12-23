🔺 Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Handeln Sie wie der legendäre W.D. Gann

Nutzen Sie die Macht der geometrischen Preismuster und der heiligen Ratios

Sind Sie bereit, mit einem der leistungsfähigsten Mustererkennungssysteme zu handeln, das jemals entwickelt wurde? Der Triangle Pattern Gann EA v3.4 bringt die legendäre Weisheit von W.D. Gann in das moderne algorithmische Handelszeitalter.





🌟 Was macht diesen EA so außergewöhnlich?

Basiert auf der bewährten Gann-Methodik

W.D. Gann war einer der erfolgreichsten Trader der Geschichte, der mit geometrischen Mustern und natürlichen Verhältnissen eine Genauigkeit von über 90 % erreichte. Dieser EA automatisiert seine Dreiecksmuster-Strategie mit Präzision:





✅ Automatische Dreieckserkennung - Identifiziert Impuls- (bullish) und Korrekturmuster (bearish)

✅ Golden Ratio Targets - Verwendet Fibonacci-Ratios (61,8%, 100%, 161,8%) für optimale Ein- und Ausstiege

✅ Swing-Point-Analyse - Der fortschrittliche Algorithmus zur Erkennung von Pivots findet wichtige Wendepunkte im Markt

✅ Echtzeit-Mustererkennung - Scannt jeden Balken auf wahrscheinliche Setups









💰 Erweitertes Geldmanagement - Der Vorteil von v3.4

Intelligentes Positionsmanagement in USD-Begriffen

Im Gegensatz zu einfachen EAs, die Pips oder Punkte verwenden, denkt v3.4 in DOLLARS - die Währung, die für Ihr Konto wichtig ist:

🎯 Breakeven-System





Aktiviert, wenn die Position $10 Gewinn erreicht (anpassbar)

Sichert automatisch $1 Gewinn (anpassbar)

Schützt Ihr Kapital vor Marktumkehrungen

Pro-Position-Tracking - jeder Handel wird unabhängig verwaltet





📈 Intelligenter nachlaufender Stopp





Beginnt Trailing bei $15 Gewinn (anpassbar)

Verschiebt SL alle $5 zusätzlichen Gewinns (anpassbar)

Sichert progressiv mehr Gewinn, wenn der Handel läuft

Bewegt SL nie gegen Sie - nur in Gewinnrichtung





💎 Teilweise Gewinnmitnahme





Schließt automatisch 50% der Position bei $20 Gewinn (anpassbar)

Lässt die verbleibende Position bis zum vollen Ziel laufen

Reduziert das Risiko, während das Aufwärtspotenzial erhalten bleibt

Intelligente Lot-Berechnung respektiert Broker-Minimums









📊 Drei Präzisions-Zielniveaus

Wählen Sie Ihren Handelsstil mit flexiblen TP-Optionen:





Preliminary (61,8%) - Schnelle Scalping-Gewinne

Zone 1 (100%) - Ausgewogenes Risiko/Ertrag (Standard)

Zone 2 (161,8%) - Maximales Gewinnpotenzial





Jedes Ziel wird anhand der Dreieckshöhe unter Verwendung der bewährten Gann-Kennzahlen berechnet.





🛡️ Professionelles Risikomanagement

Flexible Positionsgröße





Fixed Lot Modus - Legen Sie Ihre bevorzugte Lotgröße fest

Risiko % Modus - Automatische Berechnung der Lots basierend auf Kontostand und SL-Abstand

Respektiert alle Broker-Beschränkungen (min/max Lots, Schrittgröße)





Intelligente Handelsfilterung





✅ Zeitfilter - Handeln Sie nur während der optimalen Marktzeiten

✅ Spread-Filter - Vermeiden Sie kostspielige Einstiege

✅ Minimale Musterhöhe - Gewährleistet hochwertige Setups

✅ Konfigurierbare Taktabstände - Filtert Rauschen heraus





Positionskontrolle





Schließen Sie entgegengesetzte Positionen bei einem neuen Signal (optional)

Hedging-Unterstützung für fortgeschrittene Strategien

Limit für maximale Positionen pro Richtung

Volle Kontrolle über die Orderausführung









🎨 Kristallklare visuelle Schnittstelle

On-Chart-Analyse





Dreiecksvisualisierung - Sehen Sie das sich bildende Muster in Echtzeit

Farbcodierte Signale - Bullish (grün) und Bearish (rot)

Zielzonen - Alle TP- und SL-Levels werden klar angezeigt

Richtungspfeile - Sofortige Signalerkennung

Nummerierte Pivot-Punkte - Verfolgen Sie die Entwicklung des Musters





Live Trading Dashboard

╔═══════════════════════════════════════════╗

║ TRIANGLE PATTERN GANN EA v3.4 ║

║ ★ Breakeven/Trailing in USD ║

╠═══════════════════════════════════════════╣

║ EURUSD | H1 ║

║ KAUF: 1 | VERKAUF: 0 ║

║ Gesamtgewinn: $45.80 ║

╠═══════════════════════════════════════════╣

║ #12345 BUY: $45.80 | BE:✓ Part:✓ Lock:$20║

╠═══════════════════════════════════════════╣

║ BE Auslöser: $10.00 | Schloss: $1.00 ║

║ Trail Start: $15.00 | Schritt: $5.00 ║

║ Teilweise: $20.00 @ 50% ║

╚═══════════════════════════════════════════╝





🔔 Verpassen Sie nie einen Handel





Visuelle Alarme - Pop-up-Benachrichtigungen bei neuen Signalen

Push-Benachrichtigungen - Empfangen Sie Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät

Detaillierte Handelsprotokolle - Vollständiger Prüfpfad

Status-Updates in Echtzeit - Sie wissen genau, was der EA macht









⚙️ Einfache Einrichtung & Anpassung

Plug & Play-Installation





Installieren Sie den EA auf MetaTrader 5

Hängen Sie ihn an einen beliebigen Chart an (empfohlen: H1 oder H4)

Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen

Lassen Sie den EA die Arbeit machen!





Vollständig anpassbare Parameter





📍 Empfindlichkeit der Pivot-Erkennung

📐 Dreiecksmuster-Kriterien

🎯 Zielauswahl und Quoten

💵 Schwellenwerte für die Geldverwaltung

🕐 Handelszeitfenster

🎨 Visuelle Anzeigeoptionen









💡 Warum Trader diesen EA lieben

"Einstellen und Vergessen" Automatisierung





"Ich lasse ihn auf EURUSD H1 laufen. Die Breakeven-Funktion hat mich letzte Woche vor 3 Verlustgeschäften bewahrt, die den SL getroffen hätten. Jetzt schlossen sie jeweils bei +$1 statt bei -$50!"





Professionelles Positionsmanagement





"Der Trailing-Stop in USD ist genial. Ich kann genau sehen, wie viel Gewinn ich einfahre. Viel besser als das Zählen von Pips!"





Klare Einstiegssignale





"Die Dreiecksmuster sind leicht zu verstehen. Ich kann die Signale visuell backtesten und der Logik vertrauen."









🎯 Beste Timeframes & Symbole

Empfohlenes Setup





Timeframes: H1, H4 (beste Balance von Signalen und Zuverlässigkeit)

Symbole: Wichtige Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Konto-Typ: Hedge-Konten für maximale Flexibilität





Funktioniert auch gut bei





Indizes (US30, NAS100, SPX500)

Rohstoffen (Gold, Silber, Öl)

Krypto (BTCUSD, ETHUSD) - Parameter für Volatilität anpassen









📈 Tipps zur Optimierung

Für konservativen Handel





Verwenden Sie kleinere Losgrößen oder 1-2% Risiko

Frühzeitiges Erreichen der Gewinnschwelle ($5-10)

Gewinne bei vorläufigem Ziel mitnehmen

Zeitfilter verwenden, um Nachrichtenereignisse zu vermeiden





Für aggressives Handeln





Zielzone 2 (161,8%)

Breiterer Trailing-Schritt für größere Bewegungen

Erlaubt mehrere Positionen pro Richtung

Handel 24/5 ohne Zeitfilter









🔐 Sicherheit geht vor





✅ Keine Martingal- oder Gittersysteme

✅ Jeder Handel hat einen Stop-Loss

✅ Positionsgröße durch Risikomanagement kontrolliert

✅ Pro-Position-Tracking verhindert Konflikte

✅ Intelligente Auftragsänderung verhindert Fehler









📦 Was Sie bekommen





TrianglePatternGannEA_v34.mq5 - Vollständiger Quellcode

Visuelle Mustererkennung - Sehen Sie, was der EA sieht

Live Trading Dashboard - Überwachen Sie die Performance in Echtzeit

Umfassende Dokumentation - Alle Parameter erklärt

Lifetime Updates - Zukünftige Verbesserungen inklusive









🚀 Beginnen Sie noch heute wie Gann zu handeln

Perfekt für:





📊 Musterhändler, die automatisiert handeln wollen

💼 Trader, die die Gann-Methodik verstehen

⏰ Vielbeschäftigte Profis, die die Charts nicht 24/7 beobachten können

📈 Trader, die konsistente, regelbasierte Systeme suchen

🎓 Studenten der klassischen technischen Analyse









💎 Der v3.4-Unterschied

Dies ist nicht nur ein weiterer Muster-EA. Version 3.4 stellt einen Quantensprung im Positionsmanagement dar:





USD-basierte Berechnungen - Handeln Sie in der Währung, auf die es ankommt

Statusverfolgung pro Position - Jeder Handel wird unabhängig verwaltet

Smart Profit Locking - Breakeven und Trailing arbeiten nahtlos zusammen

Teilweise Automatisierung der Schließung - Nehmen Sie Gewinne mit und bleiben Sie im Spiel

Professionelle Logik - Entwickelt für echten Handel, nicht nur für Backtests









📞 Fragen?

Der EA enthält eine umfassende Inline-Dokumentation und klare Parameterbeschreibungen. Jede Eingabe hat einen hilfreichen Tooltip, der genau erklärt, was sie bewirkt.





⚠️ Wichtige Hinweise





Benötigt MetaTrader 5 (nicht kompatibel mit MT4)

Beste Ergebnisse auf ECN/Raw Spread Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: $500 (für ein angemessenes Risikomanagement)

Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie DLL-Importe

Testen Sie zuerst auf einem Demokonto, um das Verhalten zu verstehen









🏆 Schließen Sie sich der Gann-Handelsrevolution an

Verändern Sie Ihren Handel mit einem System, das kombiniert:





100+ Jahre bewährte Methodik (W.D. Ganns Vermächtnis)

Moderne algorithmische Präzision (automatische Mustererkennung)

Professionelles Geldmanagement (USD-basierte Positionskontrolle)

Vollständige Transparenz (vollständiger Quellcode enthalten)





Laden Sie Triangle Pattern Gann EA v3.4 noch heute herunter und beginnen Sie, mit dem Vertrauen eines Meisters zu handeln.





Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf Demo und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

Die Bilder sollten die folgenden Anforderungen erfüllen:

* Größe: für die Karte - 200x200 Pixel, für den Schaukasten - 140x140 Pixel, für die MetaTrader 5 Plattform - 60х60 Pixel

* Format: GIF, PNG, JPG, JPEG

* Bilder, die Geld oder andere Wertgegenstände in irgendeiner Form darstellen, sind nicht erlaubt11:14 AMTriangle Pattern Gann EA - Logo GeneratorInteraktives Artefakt Ich habe einen professionellen Logo-Generator für Ihren Triangle Pattern Gann EA erstellt!

🎨 Gestaltungsmerkmale:

✅ Heiliges Dreieck - Das geometrische Hauptelement, das die Gann'sche Mustermethodik repräsentiert

✅ Fibonacci-Spirale - Gekrümmte Linien, die den Goldenen Schnitt (0,618) darstellen

✅ Pfeil nach oben - Symbolisiert den Gewinn und die erfolgreiche Handelsrichtung

✅ Professionelle Farben - Dunkelblau/Tealfarbener Farbverlauf mit hellgrünen Akzenten

✅ Eckakzente - Technische Rahmenelemente, die Präzision suggerieren

✅ Versions-Badge - Zeigt v3.4 für das Branding

✅ Keine Währungssymbole - Vollständig konform mit den MQL5-Marktplatzregeln

📏 Alle drei erforderlichen Größen:





200×200 - Für die Anzeige von Produktkarten

140×140 - Für Schaufenster/Miniaturansicht

60×60 - Für MT5-Plattform-Symbol





🎯 Warum dieses Design funktioniert:





Sofortiger Wiedererkennungswert - Das Dreieck ist einprägsam und relevant

Perfekte Skalierung - Klare Linien funktionieren in jeder Größe

Professionell - Vermittelt Vertrauen und technische Kompetenz

Einzigartig - hebt sich von typischen EA-Logos für Devisenhändler ab

Markenkonsistent - Passt zum Thema und zur Funktionalität des EAs





Klicken Sie einfach auf die Download-Schaltflächen, um jede Größe als PNG-Datei zu speichern. Die Logos sind bereit zum Hochladen auf den MQL5-Marktplatz!