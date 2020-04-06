Smart EA 8aLt4
- Asesores Expertos
- Burak Baltaci
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Hola a todos.
¡¡¡Antes de presentar Smart EA 8aLt4, me gustaría hacer un breve e importante recordatorio!!!
Este EA funciona recibiendo señales directamente de mi indicador llamado "All in One Screen" al 100%.
Acceda a mi indicador "All in One Screen", que comparto 100% gratis, aquí. >>> All in One Screen <<<
8aLt4 Sistema de Trading Inteligente
Indicador todo en uno + integración de EA inteligente
🎯 Modos de Estrategia
Modo Descripción Nivel de riesgo
Conservador Todas las señales deben ser compatibles Bajo
Equilibrado El 70% de las señales principales son suficientes Medio
Agresivo MTF o la fuerza de la señal es suficiente Alto
Scalper Operaciones rápidas, umbral bajo Muy alto
Swing Tendencias fuertes, a largo plazo Bajo
Cálculo del lote
Lote fijo: Lote fijo establecido manualmente (por ejemplo, 0,01).
Porcentaje de riesgo: % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 1%)
Basado en ATR: Dinámico basado en la volatilidad ATR
🎯 Fuentes de señales
Seleccione las señales que desea activar:
✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signal Strength (Buy% y Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Estocástico (Sobreventa/sobrecompra) ✅ Bandas de Bollinger ✅ Canal de Donchian ✅ Bloques de órdenes ✅ Gaps de valor razonable ✅ Niveles de Fibonacci ✅ ATR Volatilidad.
🛑 Opciones Stop Loss
Modo Descripción
Pip fijo La distancia de pip que usted especifique
Multiplicador ATR ATR × Multiplicador (por ejemplo, 2×ATR)
Bloque de órdenes El nivel de bloque de órdenes más cercano
Fibonacci El nivel Fibonacci más cercano
Donchian Nivel de banda Donchian
Porcentaje Porcentaje del precio
🎯 Opciones de Take Profit
Modo Descripción
Pip fijo Distancia del pip que usted establezca
Multiplicador ATR ATR × Multiplicador (por ejemplo, 3×ATR)
Riesgo/Recompensa Distancia SL × Relación R:R
Fibonacci Nivel Fibonacci más cercano
Donchian Nivel de banda de Donchian
Porcentaje Porcentaje del precio
TP parcial Toma de beneficios paso a paso en 3 etapas
🔄 Trailing Stop
Ninguno No utilizar trailing stop
Pip fijo Distancia fija entre pips
ATR-Based: Dinámico basado en ATR
Punto de equilibrio: Tire para alcanzar el punto de equilibrio en el beneficio especificado
🎮 Ejemplos de uso
Ejemplo 1: Estrategia Conservadora
Estrategia: Conservadora Fuerza de la señal: ✅ Mín 70% Multi Timeframe: ✅ Mín 5/6 TF Ichimoku: ✅ Estocástico: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatilidad: ✅ 0,5%-2,0% Modo SL: Multiplicador ATR (2×) Modo TP: Riesgo/Recompensa (1:2) Trailing: Break Even (20 pips) Max Position: 1 día Operaciones máximas: 5
Resultado: El modo más seguro, todas las señales deben ser consistentes
Ejemplo 2: Estrategia Agresiva
Estrategia: Agresiva Fuerza de la Señal: ✅ Min 60% Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Otros Indicadores: ❌ Modo SL: ATR Multiplier (1.5×) TP Mode: Multiplicador ATR (2×) Trailing: Pip Fijo (15) Posición Max: 3 Diario Max Trade: 20
Resultado: Operaciones rápidas, más oportunidades
Ejemplo 3: Estrategia Scalper
Estrategia: Scalper Fuerza de la señal: ✅ Min 55% ATR Volatilidad: ✅ Min 0.3% SL Mode: Pip Fijo (20) TP Modo: Pip Fijo (30) Trailing: Ninguno Posición Max: 1 Operación máxima diaria: 50 Filtro horario: 08:00-20:00
Resultado: Corto plazo, entrada-salida rápida
📈 Consejos de rendimiento
Recomendaciones
Backtest: Pruébalo en el Probador de Estrategias
Cuenta Demo: Pruébala en una cuenta demo antes de operar en vivo
Lotes pequeños: Comience con lotes pequeños al principio
Gestión del riesgo: Utilice siempre el límite de pérdida máxima diaria
Seguimiento de la volatilidad: El filtro ATR es importante; no opere con volatilidad muy baja/alta
⚠️ Aspectos a tener en cuenta
Tiempos de Noticias: Detener el EA durante noticias económicas importantes
Diferenciales: Tenga cuidado con los símbolos con spreads altos
Deslizamiento: El deslizamiento puede ocurrir en mercados rápidos
Recomendación VPS: Utilice un VPS para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana
📞 Soporte y Actualizaciones
🌐 Página web: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller
📧 Contacto: Enviar un mensaje a través del perfil MQL5
🔄 Actualizaciones: Automáticas desde el MQL5 Market
⚖️ Aviso legal
ADVERTENCIA: Este EA realiza trading automatizado. El trading en Forex/CFD implica un alto riesgo y puede perder todo su capital. Antes de utilizar el EA:
✅ Pruébelo en una cuenta demo
✅ Comprenda las normas de gestión de riesgos
✅ Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder
El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas derivadas del uso del EA.
🎓 Notas
Este sistema es una solución integral desarrollada para traders profesionales. Para obtener resultados exitosos:
Pruebe cada modo de estrategia por separado
Encuentre entradas que se adapten a su estilo de trading
No confíe en los resultados de las pruebas retrospectivas; realice pruebas prospectivas
Cumpla estrictamente las normas de gestión de riesgos
8aLt4 - Soluciones profesionales de trading 🚀
═══════════════════════════════════════════════════
Copyright 2025 - Powered By 8aLt4https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller
═══════════════════════════════════════════════════