Hola a todos. ¡¡¡Antes de presentar Smart EA 8aLt4, me gustaría hacer un breve e importante recordatorio!!!

Este EA funciona recibiendo señales directamente de mi indicador llamado "All in One Screen" al 100%.



8aLt4 Sistema de Trading Inteligente





Indicador todo en uno + integración de EA inteligente

🎯 Modos de Estrategia

Modo Descripción Nivel de riesgo

Conservador Todas las señales deben ser compatibles Bajo

Equilibrado El 70% de las señales principales son suficientes Medio

Agresivo MTF o la fuerza de la señal es suficiente Alto

Scalper Operaciones rápidas, umbral bajo Muy alto

Swing Tendencias fuertes, a largo plazo Bajo





Cálculo del lote

Lote fijo: Lote fijo establecido manualmente (por ejemplo, 0,01).

Porcentaje de riesgo: % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 1%)

Basado en ATR: Dinámico basado en la volatilidad ATR

🎯 Fuentes de señales

Seleccione las señales que desea activar:





✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signal Strength (Buy% y Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Estocástico (Sobreventa/sobrecompra) ✅ Bandas de Bollinger ✅ Canal de Donchian ✅ Bloques de órdenes ✅ Gaps de valor razonable ✅ Niveles de Fibonacci ✅ ATR Volatilidad.





🛑 Opciones Stop Loss

Modo Descripción

Pip fijo La distancia de pip que usted especifique

Multiplicador ATR ATR × Multiplicador (por ejemplo, 2×ATR)

Bloque de órdenes El nivel de bloque de órdenes más cercano

Fibonacci El nivel Fibonacci más cercano

Donchian Nivel de banda Donchian

Porcentaje Porcentaje del precio





🎯 Opciones de Take Profit

Modo Descripción

Pip fijo Distancia del pip que usted establezca

Multiplicador ATR ATR × Multiplicador (por ejemplo, 3×ATR)

Riesgo/Recompensa Distancia SL × Relación R:R

Fibonacci Nivel Fibonacci más cercano

Donchian Nivel de banda de Donchian

Porcentaje Porcentaje del precio

TP parcial Toma de beneficios paso a paso en 3 etapas





🔄 Trailing Stop

Ninguno No utilizar trailing stop

Pip fijo Distancia fija entre pips

ATR-Based: Dinámico basado en ATR

Punto de equilibrio: Tire para alcanzar el punto de equilibrio en el beneficio especificado





🎮 Ejemplos de uso

Ejemplo 1: Estrategia Conservadora

Estrategia: Conservadora Fuerza de la señal: ✅ Mín 70% Multi Timeframe: ✅ Mín 5/6 TF Ichimoku: ✅ Estocástico: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatilidad: ✅ 0,5%-2,0% Modo SL: Multiplicador ATR (2×) Modo TP: Riesgo/Recompensa (1:2) Trailing: Break Even (20 pips) Max Position: 1 día Operaciones máximas: 5





Resultado: El modo más seguro, todas las señales deben ser consistentes





Ejemplo 2: Estrategia Agresiva

Estrategia: Agresiva Fuerza de la Señal: ✅ Min 60% Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Otros Indicadores: ❌ Modo SL: ATR Multiplier (1.5×) TP Mode: Multiplicador ATR (2×) Trailing: Pip Fijo (15) Posición Max: 3 Diario Max Trade: 20





Resultado: Operaciones rápidas, más oportunidades





Ejemplo 3: Estrategia Scalper

Estrategia: Scalper Fuerza de la señal: ✅ Min 55% ATR Volatilidad: ✅ Min 0.3% SL Mode: Pip Fijo (20) TP Modo: Pip Fijo (30) Trailing: Ninguno Posición Max: 1 Operación máxima diaria: 50 Filtro horario: 08:00-20:00





Resultado: Corto plazo, entrada-salida rápida









📈 Consejos de rendimiento

Recomendaciones

Backtest: Pruébalo en el Probador de Estrategias

Cuenta Demo: Pruébala en una cuenta demo antes de operar en vivo

Lotes pequeños: Comience con lotes pequeños al principio

Gestión del riesgo: Utilice siempre el límite de pérdida máxima diaria

Seguimiento de la volatilidad: El filtro ATR es importante; no opere con volatilidad muy baja/alta

⚠️ Aspectos a tener en cuenta

Tiempos de Noticias: Detener el EA durante noticias económicas importantes

Diferenciales: Tenga cuidado con los símbolos con spreads altos

Deslizamiento: El deslizamiento puede ocurrir en mercados rápidos

Recomendación VPS: Utilice un VPS para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana

📞 Soporte y Actualizaciones

🌐 Página web: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller

📧 Contacto: Enviar un mensaje a través del perfil MQL5

🔄 Actualizaciones: Automáticas desde el MQL5 Market

⚖️ Aviso legal

ADVERTENCIA: Este EA realiza trading automatizado. El trading en Forex/CFD implica un alto riesgo y puede perder todo su capital. Antes de utilizar el EA:





✅ Pruébelo en una cuenta demo

✅ Comprenda las normas de gestión de riesgos

✅ Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas derivadas del uso del EA.













🎓 Notas

Este sistema es una solución integral desarrollada para traders profesionales. Para obtener resultados exitosos:





Pruebe cada modo de estrategia por separado

Encuentre entradas que se adapten a su estilo de trading

No confíe en los resultados de las pruebas retrospectivas; realice pruebas prospectivas

Cumpla estrictamente las normas de gestión de riesgos

8aLt4 - Soluciones profesionales de trading 🚀









