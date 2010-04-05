OrderBlock Zones MT5

Descripción general

OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia.


Características principales

 Detección automática de OrderBlock

Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 períodos (personalizable)

Zonas alcistas y bajistas: las flechas verdes indican OrderBlocks alcistas, las flechas rojas indican OrderBlocks bajistas

Compatibilidad con patrones envolventes: genera señales más potentes al reconocer las formaciones de velas envolventes.

 Herramientas visuales

Líneas de nivel automáticas: líneas de límite superior e inferior para cada bloque de órdenes.

Zonas de colores: las zonas alcistas (verdes) y bajistas (rojas) se distinguen claramente.

Resaltado envolvente: resalta las formaciones envolventes con rectángulos azules/naranjas.

Interfaz limpia: la cuadrícula se cierra automáticamente y los gráficos se desplazan hacia la izquierda para una visualización optimizada.

 Parámetros personalizables

Período fractal: ajusta la sensibilidad (por defecto: 36).

Longitud de la línea: determine hasta dónde se extenderán los niveles de OrderBlock.

Opciones de color: los colores alcista/bajista se pueden personalizar.

Estilos de línea: se puede ajustar el grosor y el estilo (línea discontinua, línea continua, etc.).

 Sistema de alertas (opcional)

Alertas sonoras

Notificaciones emergentes

Notificaciones push (móvil)

Alertas por correo electrónico

 Gestión inteligente de zonas

Limpieza automática: los OrderBlock rotos o no válidos se eliminan automáticamente

Detección táctil: cuando el precio toca una zona, la línea se engrosa y se emite una alerta

Actualización dinámica: las zonas se actualizan en tiempo real según el movimiento del mercado

¿Para quién es adecuado?

 Operadores intradía: niveles de soporte/resistencia fuertes intradía

 Operadores swing: puntos de entrada y salida a medio/largo plazo

 Operadores que siguen el dinero inteligente: aquellos que desean seguir las operaciones institucionales.

 Operadores de acción del precio: aquellos a los que les gusta leer gráficos limpios.


Escenarios de uso

Escenario 1 - Compra en retroceso: cuando el precio vuelve a un Bull OrderBlock, esta zona ofrece una oportunidad de compra potencial.


Escenario 2 - Confirmación de ruptura: Cuando se rompe un OrderBlock importante, puede ser una señal de cambio de tendencia.


Escenario 3 - Gestión de riesgos: Colocar los niveles de stop-loss fuera del OrderBlock proporciona posiciones más seguras.




Otros productos de este autor
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Hola a todos, Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes. En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ; Niveles de Fibonacci. Niveles FVG y OrderBlock. Indicador Ichimoku. Envolventes, bandas de Bollinger. Canales de Donchian. Zonas de retest. Zonas de soporte y resistencia. Estocástico y, por último, indicado
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
