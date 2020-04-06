XAU Flux MT4

XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro



O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços.





Principais características:



O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continuamente as condições do mercado para identificar pontos de entrada adequados e abre negociações automaticamente.





Gestão de risco e proteção de capital:



O EA protege todas as posições abertas com um mecanismo dinâmico de trailing stop. Isso garante que os lucros sejam assegurados, minimizando as perdas durante movimentos adversos. Graças ao controlo de spread e aos filtros de volatilidade, as negociações são executadas apenas em condições de mercado adequadas.





Potencial de crescimento da conta:



O XAU FLUX é ideal para fazer crescer a sua conta de forma constante, começando com lotes de tamanho pequeno. O seu objetivo é obter retornos sustentáveis a longo prazo, acumulando pequenos ganhos diários. Não utiliza sistemas martingale ou grid agressivos, dando prioridade à segurança da conta.





Facilidade de uso:



Exigindo configurações mínimas de parâmetros, o XAU FLUX é adequado tanto para traders iniciantes quanto experientes. Ele começa a funcionar automaticamente após a instalação e não requer monitoramento constante.





Painel de controle visual:



O painel interativo que acompanha o EA exibe todas as informações importantes em uma única tela. Pode acompanhar instantaneamente dados críticos, como saldo, margem, lucro/prejuízo aberto, lucro total e número de ordens ativas.





Requisitos técnicos:











Plataforma: MetaTrader 4





Símbolo: XAUUSD (ouro)





Prazo: M1





Saldo mínimo: 100 USD (para 0,01 lote)





VPS recomendado: Para operação ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana













Avisos:

O XAU FLUX não garante o desempenho passado. O comércio de Forex e ouro envolve alto risco. Use apenas capital que você pode perder. Recomenda-se testar em uma conta demo antes de usar em uma conta real.

Suporte:



Suporte técnico e assistência na configuração são fornecidos após a compra. Você pode entrar em contato conosco para qualquer dúvida.







