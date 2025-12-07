TrendBite MT4

3

 TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias

Desarrollador: 8aLt4

Versión: 1.5

Plataforma: MetaTrader 4


 Descripción general

TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.


 Características principales

 Detección de tendencias

Análisis automático de tendencias: detecta al instante las tendencias alcistas y bajistas del mercado.

Basado en las bandas de Bollinger: sistema de cálculo basado en un modelo matemático fiable.

Claridad visual: muestra claramente la situación de la tendencia con barras de histograma verdes (alcista) y amarillas (bajista).

 Señales de compra y venta

Flechas verdes (↑): indican oportunidades de compra.

Flechas rojas (↓): indican oportunidades de venta.

Visualización clara: las líneas de tendencia le permiten seguir fácilmente la dirección de la posición.

Visualización del histograma: permite evaluar visualmente la fuerza de la tendencia.

 Sistema de alertas

Alerta sonora: notificación automática cuando se genera una nueva señal.

Soporte por correo electrónico: función para recibir señales críticas por correo electrónico.

Información detallada: nivel de precios y recomendación de operación en cada alerta.

 Interfaz fácil de usar

Cierre automático de la cuadrícula: la cuadrícula se cierra automáticamente para ver el gráfico con mayor claridad.

ZigZag personalizable: libertad para abrir y cerrar las líneas de tendencia.



 Parámetros

SignalPeriod (Predeterminado: 15)

Periodo de cálculo de la señal.

Valor más alto = Señales menos frecuentes pero más fiables.

Valor más bajo = Señales más frecuentes pero más sensibles.

ArrowPeriod (Predeterminado: 2)

Nivel de sensibilidad de las flechas.

Afecta al ancho de las bandas de Bollinger.

ShowZigZag (Predeterminado: false)

Muestra/oculta las líneas de tendencia.

true = Las líneas de tendencia blancas son visibles.

false = Solo se ven las flechas y los histogramas.

AlertON (Predeterminado: true)

Activa/desactiva las alertas sonoras.

Recibirá una notificación cuando llegue una nueva señal.

Email (Predeterminado: false)

Activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico.

Se deben configurar los ajustes de correo electrónico en MetaTrader.



 ¿Cómo se utiliza?

1. Estrategia de compra

 Cuando aparece la flecha verde → Oportunidad de compra.

 Si el histograma verde aumenta → La tendencia alcista se fortalece.

 Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está activado) apunta hacia arriba → La tendencia continúa

2. Estrategia de venta

 Cuando aparece la flecha roja → Oportunidad de venta

 Si el histograma rojo aumenta → La tendencia bajista se está fortaleciendo

 Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está abierto) apunta hacia abajo → La tendencia continúa

3. Gestión de riesgos

Utilice siempre stop-loss.

Confirme las señales con otros indicadores.

Tenga cuidado en períodos de volatilidad extrema.

Mantenga su relación riesgo/recompensa en 1:2 o superior.

 Consejos de uso

 Mejores intervalos de tiempo: optimizado para gráficos H1, H4 y diarios.

 Mercados compatibles: se puede utilizar en los mercados de divisas, criptomonedas, acciones y materias primas.

 Cuenta demo: pruébalo en una cuenta demo antes de pasar al trading en vivo.

 Backtest: comprueba su rendimiento en datos históricos.


 Notas importantes

Este indicador no garantiza una precisión del 100 %.

No todas las señales generan beneficios, las pérdidas deben considerarse normales.

La gestión del riesgo debe ser siempre una prioridad.

Se deben tener en cuenta las noticias del mercado y los datos económicos.

Úselo combinándolo con su propia estrategia de trading.





 Ventajas

 Fácil instalación y uso.

 Aspecto limpio y profesional.

 Generación de señales en tiempo real.

 Ajustes de parámetros flexibles.

 Bajo consumo de recursos del sistema.

 Compatible con todos los brókers de MetaTrader 4.




Comentarios 2
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

WARNING: DO NOT buy anything from this seller. It is a complete scam. I rented the 'Swing Trade Concept' and the product is absolutely useless. The support is the worst I have ever experienced on MQL5. To make matters worse, he deleted the original product and republished it specifically to wipe out my negative review. Save your money and stay away. You have been warned.

Burak Baltaci
2206
Respuesta del desarrollador Burak Baltaci 2025.12.26 15:52
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

