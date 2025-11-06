All in One Screen

5

Hola a todos,


Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes.




En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ;

Niveles de Fibonacci.

Niveles FVG y OrderBlock.

Indicador Ichimoku.

Envolventes, bandas de Bollinger.

Canales de Donchian.

Zonas de retest.

Zonas de soporte y resistencia.

Estocástico y, por último, indicadores ATR.





1. ¿Qué hay en la pantalla del panel de control? ;





Datos de precios en tiempo real tomados de las últimas 100 velas para obtener los valores de Fibonacci, HH y LL.


Niveles de Fibonacci obtenidos mediante el análisis de las últimas 100 velas.


Valores OrderBlock y FVG (también se muestran al usuario como rectángulos horizontales en el gráfico).










2. ¿Qué hay en la pantalla del panel de control? ;







Datos del indicador ATR.

Datos del indicador estocástico.

Datos del indicador Ichimoku.

Datos del indicador DonChain.

Datos del indicador Bollinger Band.

Datos del indicador Envelopes.

3. ¿Qué hay en la pantalla del panel de indicadores? ;







Todos los valores y datos que ve en las pantallas 1 y 2 del panel de indicadores se analizan en segundo plano utilizando la función de intervalo de tiempo múltiple. ¿Qué le indican estos datos en todos los intervalos de tiempo? Buy & Sell muestra estos datos en forma de porcentaje e indica una tendencia al usuario.






Recuerde que se trata solo de un indicador. No constituye un consejo de inversión.





















Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com


Comentarios 4
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Productos recomendados
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicadores
Risk5Percent es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para ayudarle a gestionar con precisión su exposición al riesgo. Al introducir el porcentaje de riesgo deseado y el número de lotes utilizados, calcula y muestra el nivel de precios correspondiente en el gráfico que representa su pérdida máxima prevista (por ejemplo, 5%), considerando automáticamente el tamaño del contrato y del tick para el instrumento seleccionado. Características principales: Ajustes personalizados para
FREE
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Introducción El Indicador SMC de Bloques de Órdenes de Soporte y Zonas de Resistencia es una potente herramienta de trading diseñada para detectar bloques de órdenes de forma efectiva . Este indicador muestra bloques de órdenes de soporte y resistencia , calculados en base a niveles de zigzag . Tenemos tres niveles de zigzag , cada uno calculado en base al anterior. En la versión Básica , sólo tiene acceso a los bloques de Nivel 1 y Nivel 2 . Los bloques de órdenes representan niveles de precios
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente: - Swing High (SH) - Swing Bajo (SL) - Ruptura de Estructura (BOS) - Cambio de Carácter (CHoCH) Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan. Las señales BOS indican la continuación de la tendencia. Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicadores
Este indicador es muy útil para los operadores de día o de corto plazo. (Versión MT5) No hay necesidad de calcular el número de pips manualmente, simplemente mire el gráfico y verá la línea objetivo del Take Profit Virtual / Stop Loss Virtual y evalúe si el punto de entrada es factible para alcanzar el objetivo previsto o no. Introduzca los pips de Take Profit / Stop Loss previstos para su operación. El indicador mostrará las líneas virtuales Take Profit / Stop Loss para que pueda ver fácilmen
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (1)
Indicadores
Indicador TK - Rainbow Descripción: El indicador TK - Rainbow es una herramienta robusta para el análisis técnico, diseñada para proporcionar una visión clara de las tendencias del mercado a través de un enfoque de múltiples líneas. Con 30 líneas calculadas en diferentes períodos, ofrece un análisis extenso de los movimientos de precios. El indicador utiliza un esquema de dos colores para resaltar las tendencias alcistas y bajistas, lo que facilita la interpretación de las condiciones del mercad
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
5 (1)
Indicadores
El indicador de tendencia de regresión lineal analiza las tendencias de los precios trazando un canal de regresión lineal basado en parámetros definidos por el usuario, como la fuente (por ejemplo, los precios de cierre), la longitud del canal y el multiplicador de desviación. Cómo funciona: - El indicador calcula una línea de regresión lineal sobre la longitud especificada, formando un canal con límites superior e inferior compensados por el valor de desviación. - Detecta las rupturas de prec
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Indicadores
¿Cansado de ajustar la configuración de los indicadores perdiendo un tiempo precioso? ¿Cansado de la incertidumbre sobre su eficacia? ¿Temeroso de la incertidumbre en cuanto a su rentabilidad? Entonces el indicador ACI (indicador calibrable automáticamente) está diseñado exactamente para usted. Poniéndolo en marcha, podrá resolver fácilmente estos tres problemas con sólo realizar la acción más sencilla: pulsar un único botón Calibrar. Para conseguir la máxima eficacia, debes realizar otra acción
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Indicadores
Entrada de tendencias premium pro TZ Trade Logics, le presenta la versión mejorada de la entrada de tendencias Premium Esta versión le ofrece un estado comercial mucho más relajado con funciones avanzadas para filtrado de tendencias y tiempos de entrada de señales premium. Para nosotros, ¡no es la creación del producto lo que importa! pero mantenimiento y educación continuos para los usuarios. a través de nuestros medios dedicados para comunicarse con nosotros, disfrutará de una guía detalla
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicadores
¿Está cansado de trazar retrocesos o extensiones de Fibonacci manualmente? Este indicador muestra automáticamente los retrocesos o extensiones de Fibo, calculados a partir de dos puntos de precio diferentes, sin intervención humana ni anclaje manual de objetos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar No necesita anclaje manual Perfecto para estudios de confluencia de precios El indicador evalúa si se necesitan retrocesos o
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indicadores
Descripción. La base para la formación del gráfico Renko es el rango de precios. Si el precio sobrepasa sus límites, el gráfico muestra un recuadro por encima o por debajo del anterior. Como resultado, vemos el movimiento del precio sin "ruido" adicional e importantes niveles de soporte y resistencia. Características. Para su uso junto con el Asesor Experto, se implementa un búfer adicional: un contador de cajas. Para mayor comodidad y para aumentar la velocidad de las pruebas, el usuario puede
FREE
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Indicador de puntos de giro - Su brújula técnica en el mercado Desbloquee poderosos niveles de estructura de mercado con nuestro Indicador de Puntos Pivote - ¡una herramienta clásica mejorada para el trading moderno! Diseñado para MetaTrader5, este indicador calcula y muestra automáticamente niveles de pivote diarios, semanales o mensuales junto con zonas clave de soporte y resistencia. Si usted es un scalper, day trader o swing trader, los niveles de pivote le ayudan a identificar con precisión
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Mejore su análisis técnico con el indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa herramienta transforma los datos de precios estándar en velas más suaves y orientadas a la tendencia, facilitando la identificación de tendencias del mercado y posibles puntos de inversión. Características principales: Identificación clara de tendencias: Distinga visualmente entre tendencias alcistas y bajistas con diferentes colores de velas. Reducción del ruido: Filtre las fluctuaciones de pre
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO Puede establecer el ciclo para o
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger avanzadas: 1. El riel de Bollinger cambiará de color con la dirección "
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
El indicador "Soporte Resistencia Dinámico" es una potente herramienta de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5, diseñada para identificar y trazar automáticamente zonas dinámicas de Soporte y Resistencia en los gráficos de precios. Este indicador ayuda a los operadores a reconocer fácilmente los niveles de precios importantes, los posibles puntos de reversión o las zonas de ruptura, lo que permite tomar decisiones de negociación más informadas. 2. Características principales Identifi
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Indicador de tendencia de múltiples marcos temporales basado en el indicador ADX / ADXWilder con niveles de Fibonacci El indicador muestra áreas de tendencia utilizando datos del indicador ADX o ADXWilder de múltiples marcos temporales. El modo de impulso del indicador le permite captar el inicio de una tendencia, y varias "Pantallas" con diferentes marcos temporales le permiten filtrar el ruido del mercado. Se añaden niveles de Fibonacci al gráfico de precios, que tienen una configuración fle
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introducción El indicador Zona de Rebote es una herramienta técnica de vanguardia que no repinta y que se ha creado para identificar zonas clave en el gráfico de precios en las que es probable que el sentimiento del mercado provoque una reversión significativa del precio. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de datos históricos de precios, este indicador señala zonas potenciales de rebote. Combinado con otras señales de entrada, este indicador puede ayudar a los operadores de divisas a r
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO Fibo: de KTrade 1. Calcular y ana
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indicadores
El indicador Magic SMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más larg
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Indicadores
Smart Entry Levels - Indicador basado en fractales y ATR Smart Entry Levels identifica zonas clave de soporte y resistencia utilizando la detección fractal clásica y la medición de volatilidad basada en ATR. El indicador está diseñado para la claridad, la estabilidad y el cumplimiento de las reglas del mercado MQL5. Características Zona superior - Área de resistencia basada en los máximos fractales recientes Zona inferior - Área de soporte basada en mínimos fractales recientes Dimensionamiento b
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indicadores
Busca fuertes movimientos de precios y dibuja niveles al finalizarlos. Usted mismo determina la fuerza del movimiento especificando en los ajustes el número de puntos y el número de velas del mismo color seguidas en una dirección. Hay 2 tipos de construcción en la configuración: extrenum - alto / bajo close - precio de cierre También puede ajustar el número de niveles mostrados y el número de velas para los cálculos. Por defecto, los ajustes indican 5 niveles para 360 velas. Es decir, se ca
FREE
Market Shift and FVG MT5
Cruz Molina William Alberto
Indicadores
Desplazamiento de la Estructura del Mercado con Indicador FVG para MT5 Este indicador MT5 de la suite apexfintech.net identifica los cambios en la estructura del mercado y las brechas de valor justo (FVG) para proporcionar a los operadores oportunidades potenciales de trading. Alerta a los usuarios sobre estos eventos a través de notificaciones móviles, lo que les permite reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Principales características: Detección de cambios en la estr
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Otros productos de este autor
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Filtro:
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Burak Baltaci
2244
Respuesta del desarrollador Burak Baltaci 2025.12.16 11:20
Bol kazançlar dilerim 👋
Xuan Duc Nguyen
155
Xuan Duc Nguyen 2025.11.18 21:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Burak Baltaci
2244
Respuesta del desarrollador Burak Baltaci 2025.11.13 17:29
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
traderspeed
423
traderspeed 2025.11.07 20:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Burak Baltaci
2244
Respuesta del desarrollador Burak Baltaci 2025.11.13 17:30
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
Respuesta al comentario