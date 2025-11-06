Hola a todos,





Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes.













En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ;

Niveles de Fibonacci.

Niveles FVG y OrderBlock.

Indicador Ichimoku.

Envolventes, bandas de Bollinger.

Canales de Donchian.

Zonas de retest.

Zonas de soporte y resistencia.

Estocástico y, por último, indicadores ATR.

















1. ¿Qué hay en la pantalla del panel de control? ;

















Datos de precios en tiempo real tomados de las últimas 100 velas para obtener los valores de Fibonacci, HH y LL.





Niveles de Fibonacci obtenidos mediante el análisis de las últimas 100 velas.





Valores OrderBlock y FVG (también se muestran al usuario como rectángulos horizontales en el gráfico).





































2. ¿Qué hay en la pantalla del panel de control? ;

























Datos del indicador ATR.

Datos del indicador estocástico.

Datos del indicador Ichimoku.

Datos del indicador DonChain.

Datos del indicador Bollinger Band.

Datos del indicador Envelopes.

3. ¿Qué hay en la pantalla del panel de indicadores? ;

























Todos los valores y datos que ve en las pantallas 1 y 2 del panel de indicadores se analizan en segundo plano utilizando la función de intervalo de tiempo múltiple. ¿Qué le indican estos datos en todos los intervalos de tiempo? Buy & Sell muestra estos datos en forma de porcentaje e indica una tendencia al usuario.





















Recuerde que se trata solo de un indicador. No constituye un consejo de inversión.













































































