XAU Flux MT4

XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가



XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다.





주요 기능:



XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다.





리스크 관리 및 자본 보호:



EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다.





계좌 성장 잠재력:



XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드 시스템을 사용하지 않으며 계좌 안전성을 최우선으로 합니다.





사용 편의성:



최소한의 매개변수 설정만 필요로 하는 XAU FLUX는 초보자와 경험 많은 트레이더 모두에게 적합합니다. 설치 후 자동으로 작동하며 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.





시각적 제어판:



EA에 포함된 인터랙티브 대시보드는 모든 중요 정보를 단일 화면에 표시합니다. 잔고, 마진, 미결제 손익, 총 수익, 활성 주문 수 등 핵심 데이터를 즉시 추적할 수 있습니다.





기술적 요구사항:











플랫폼: 메타트레이더 4





심볼: XAUUSD (금)





시간대: M1





최소 잔고: 100 USD (0.01 랏 기준)





VPS 권장: 24시간 중단 없는 운영을 위해













경고:

XAU FLUX는 과거 성과를 보장하지 않습니다. 외환 및 금 거래는 높은 위험을 수반합니다. 손실을 감당할 수 있는 자본만 사용하십시오. 실거래 계좌 사용 전 데모 계좌에서 테스트하는 것이 좋습니다.

지원:



구매 후 기술 지원 및 설정 지원이 제공됩니다. 문의 사항이 있을 경우 연락 주시기 바랍니다.







