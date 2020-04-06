Dread Scalper MT5

Advertencia sobre riesgos

AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia.




Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su apetito de riesgo.


Riesgos del trading con cuadrículas:


Puede acumular grandes pérdidas en tendencias fuertes.

Requiere un margen suficiente para mantener las posiciones.

La estrategia martingala aumenta el tamaño de las posiciones.

No es adecuado para cuentas con capital limitado.

Debe ser consciente de todos los riesgos asociados al trading de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.


El rendimiento pasado NO es indicativo de resultados futuros.




DREAD SCALPER: EA profesional para el trading con cuadrículas

Descripción general

DREAD SCALPER es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 & MetaTrader 5, que utiliza estrategias avanzadas de trading con cuadrículas combinadas con una gestión inteligente de lotes para capturar los movimientos del mercado en ambas direcciones.




Características principales


Panel de control profesional

Supervisión en tiempo real: visualización del saldo de la cuenta en vivo, el capital y el margen libre.

Seguimiento de posiciones: supervisión separada de posiciones de COMPRA/VENTA con indicadores de ganancias/pérdidas

Interfaz limpia: panel con tema oscuro y totalmente opaco que no obstaculiza el análisis de gráficos

Actualizaciones dinámicas: indicadores de ganancias codificados por colores (verde para ganancias, rojo para pérdidas)

Estrategia de trading

Sistema de cuadrícula bidireccional: abre posiciones en direcciones de COMPRA y VENTA

Puntos de entrada inteligentes: distancia configurable entre los niveles de la cuadrícula

Tamaño de lote adaptable: aumento progresivo del lote mediante fórmulas matemáticas.

Opción de seguimiento de tendencias: puede seguir las tendencias del mercado cuando está habilitada.

Gestión de riesgos

Límites de posición: protección máxima de operaciones de COMPRA/VENTA (por defecto: 10 cada una).

Protección Stop Loss: límites máximos de pérdidas configurables.

Objetivos Take Profit: toma de ganancias automatizada en niveles específicos.

Trailing Stop: tres modos: basado en velas, fractales o pips fijos.

Controles avanzados

Filtro de tiempo: operar solo durante las horas especificadas

Número mágico: identificador único para el seguimiento de las órdenes EA

Control de deslizamiento: protección contra la volatilidad del mercado

Ajuste del paso de la cuadrícula: ajuste fino de la densidad de la cuadrícula en función de las condiciones del mercado

Cómo funciona

Mecanismo de negociación en cuadrícula

DREAD SCALPER crea una cuadrícula de órdenes pendientes en torno al precio actual:


Movimiento del precio:


↑ VENDER ← VENDER ← VENDER ← Precio actual → COMPRAR → COMPRAR → COMPRAR ↓


Cuando el precio se mueve:


Las órdenes se activan automáticamente.

Se crean nuevos niveles de cuadrícula.

Las ganancias se acumulan a partir de múltiples posiciones.

Las pérdidas se gestionan mediante un promedio inteligente.

Fórmula de cálculo de lotes

Nuevo lote = Lote inicial × (K_Lote)^Nivel + (Nivel × Lote adicional)

Ejemplo con valores predeterminados (Lote=0,1, K_Lote=1,5): Nivel 1: 0,10 lotes Nivel 2: 0,15 lotes Nivel 3: 0,23 lotes Nivel 4: 0,34 lotes Nivel 5: 0,51 lotes


Guía de configuración

Parámetros esenciales

Control de operaciones

Comprar: habilitar/deshabilitar órdenes de COMPRA (predeterminado: TRUE)

Vender: habilitar/deshabilitar órdenes de VENTA (predeterminado: TRUE)

Primera orden: permitir la colocación de la primera orden (predeterminado: TRUE)

Tendencia abierta: seguir la dirección de la tendencia (predeterminado: FALSE)

Configuración de la cuadrícula

Primer paso: distancia para la primera orden en pips (predeterminado: 10)

Paso: distancia entre los niveles de la cuadrícula en pips (por defecto: 30).

Distancia mínima: separación mínima entre órdenes (por defecto: 30).

Paso de cuadrícula: número de órdenes por nivel de cuadrícula (por defecto: 5).

Gestión de lotes

Lote: tamaño inicial del lote (por defecto: 0,1).

K_Lote: multiplicador de lotes por nivel (por defecto: 1,5).

PlusLot: incremento adicional del lote (por defecto: 0,0)

DigitsLot: precisión decimal para los lotes (por defecto: 2)

Parámetros de riesgo

MaxLoss: pérdida máxima permitida (por defecto: 100 000)

MaxLossCloseAll: umbral de pérdida para cerrar todo (por defecto: 10,0)

StopProfit: objetivo de ganancia (por defecto: 50,0).

StopLoss: nivel de stop loss (por defecto: 100 000).

Límites de seguridad

MaxBuyTrades: máximo de posiciones de COMPRA (por defecto: 10).

MaxSellTrades: máximo de posiciones de VENTA (por defecto: 10).

EnableLimits: activar límites de posición (predeterminado: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop: modo: 0 = desactivado, 1 = vela, 2 = fractales, >2 = pips (predeterminado: 1)

TrailingActivation: umbral de ganancia para activar (predeterminado: 30)

TrailingPoints: distancia de seguimiento en pips (predeterminado: 30)

EveryTakeProfit: TP de orden individual (por defecto: 10)

Filtro de tiempo

UseTimeFilter: habilitar horas de negociación (por defecto: FALSE)

StartHour: hora de inicio de la negociación (por defecto: 8)

EndHour: hora de finalización de la negociación (por defecto: 23)

Sistema

Magic: identificador único de EA (por defecto: 8084)



