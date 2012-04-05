TrendBite MT5

 TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias

Desarrollador: 8aLt4

Versión: 1.5

Plataforma: MetaTrader 5


 Descripción general

TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.


 Características principales

 Detección de tendencias

Análisis automático de tendencias: detecta al instante las tendencias alcistas y bajistas del mercado.

Basado en las bandas de Bollinger: sistema de cálculo basado en un modelo matemático fiable.

Claridad visual: muestra claramente la situación de la tendencia con barras de histograma verdes (alcista) y amarillas (bajista).

 Señales de compra y venta

Flechas verdes (↑): indican oportunidades de compra.

Flechas rojas (↓): indican oportunidades de venta.

Visualización clara: las líneas de tendencia le permiten seguir fácilmente la dirección de la posición.

Visualización del histograma: permite evaluar visualmente la fuerza de la tendencia.

 Sistema de alertas

Alerta sonora: notificación automática cuando se genera una nueva señal.

Soporte por correo electrónico: función para recibir señales críticas por correo electrónico.

Información detallada: nivel de precios y recomendación de operación en cada alerta.

 Interfaz fácil de usar

Cierre automático de la cuadrícula: la cuadrícula se cierra automáticamente para ver el gráfico con mayor claridad.

ZigZag personalizable: libertad para abrir y cerrar las líneas de tendencia.



 Parámetros

SignalPeriod (Predeterminado: 15)

Periodo de cálculo de la señal.

Valor más alto = Señales menos frecuentes pero más fiables.

Valor más bajo = Señales más frecuentes pero más sensibles.

ArrowPeriod (Predeterminado: 2)

Nivel de sensibilidad de las flechas.

Afecta al ancho de las bandas de Bollinger.

ShowZigZag (Predeterminado: false)

Muestra/oculta las líneas de tendencia.

true = Las líneas de tendencia blancas son visibles.

false = Solo se ven las flechas y los histogramas.

AlertON (Predeterminado: true)

Activa/desactiva las alertas sonoras.

Recibirá una notificación cuando llegue una nueva señal.

Email (Predeterminado: false)

Activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico.

Se deben configurar los ajustes de correo electrónico en MetaTrader.



 ¿Cómo se utiliza?

1. Estrategia de compra

 Cuando aparece la flecha verde → Oportunidad de compra.

 Si el histograma verde aumenta → La tendencia alcista se fortalece.

 Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está activado) apunta hacia arriba → La tendencia continúa

2. Estrategia de venta

 Cuando aparece la flecha roja → Oportunidad de venta

 Si el histograma rojo aumenta → La tendencia bajista se está fortaleciendo

 Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está abierto) apunta hacia abajo → La tendencia continúa

3. Gestión de riesgos

Utilice siempre stop-loss.

Confirme las señales con otros indicadores.

Tenga cuidado en períodos de volatilidad extrema.

Mantenga su relación riesgo/recompensa en 1:2 o superior.

 Consejos de uso

 Mejores intervalos de tiempo: optimizado para gráficos H1, H4 y diarios.

 Mercados compatibles: se puede utilizar en los mercados de divisas, criptomonedas, acciones y materias primas.

 Cuenta demo: pruébalo en una cuenta demo antes de pasar al trading en vivo.

 Backtest: comprueba su rendimiento en datos históricos.


 Notas importantes

Este indicador no garantiza una precisión del 100 %.

No todas las señales generan beneficios, las pérdidas deben considerarse normales.

La gestión del riesgo debe ser siempre una prioridad.

Se deben tener en cuenta las noticias del mercado y los datos económicos.

Úselo combinándolo con su propia estrategia de trading.





 Ventajas

 Fácil instalación y uso.

 Aspecto limpio y profesional.

 Generación de señales en tiempo real.

 Ajustes de parámetros flexibles.

 Bajo consumo de recursos del sistema.

 Compatible con todos los brókers de MetaTrader 5.




