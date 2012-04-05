TrendBite MT5
- Indicadores
- Burak Baltaci
- Versión: 1.50
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias
Desarrollador: 8aLt4
Plataforma: MetaTrader 5
Descripción general
TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.
Características principales
Detección de tendencias
Análisis automático de tendencias: detecta al instante las tendencias alcistas y bajistas del mercado.
Basado en las bandas de Bollinger: sistema de cálculo basado en un modelo matemático fiable.
Claridad visual: muestra claramente la situación de la tendencia con barras de histograma verdes (alcista) y amarillas (bajista).
Señales de compra y venta
Flechas verdes (↑): indican oportunidades de compra.
Flechas rojas (↓): indican oportunidades de venta.
Visualización clara: las líneas de tendencia le permiten seguir fácilmente la dirección de la posición.
Visualización del histograma: permite evaluar visualmente la fuerza de la tendencia.
Sistema de alertas
Alerta sonora: notificación automática cuando se genera una nueva señal.
Soporte por correo electrónico: función para recibir señales críticas por correo electrónico.
Información detallada: nivel de precios y recomendación de operación en cada alerta.
Interfaz fácil de usar
Cierre automático de la cuadrícula: la cuadrícula se cierra automáticamente para ver el gráfico con mayor claridad.
ZigZag personalizable: libertad para abrir y cerrar las líneas de tendencia.
Parámetros
SignalPeriod (Predeterminado: 15)
Periodo de cálculo de la señal.
Valor más alto = Señales menos frecuentes pero más fiables.
Valor más bajo = Señales más frecuentes pero más sensibles.
ArrowPeriod (Predeterminado: 2)
Nivel de sensibilidad de las flechas.
Afecta al ancho de las bandas de Bollinger.
ShowZigZag (Predeterminado: false)
Muestra/oculta las líneas de tendencia.
true = Las líneas de tendencia blancas son visibles.
false = Solo se ven las flechas y los histogramas.
AlertON (Predeterminado: true)
Activa/desactiva las alertas sonoras.
Recibirá una notificación cuando llegue una nueva señal.
Email (Predeterminado: false)
Activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico.
Se deben configurar los ajustes de correo electrónico en MetaTrader.
¿Cómo se utiliza?
1. Estrategia de compra
Cuando aparece la flecha verde → Oportunidad de compra.
Si el histograma verde aumenta → La tendencia alcista se fortalece.
Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está activado) apunta hacia arriba → La tendencia continúa
2. Estrategia de venta
Cuando aparece la flecha roja → Oportunidad de venta
Si el histograma rojo aumenta → La tendencia bajista se está fortaleciendo
Si la línea de tendencia blanca (si ZigZag está abierto) apunta hacia abajo → La tendencia continúa
3. Gestión de riesgos
Utilice siempre stop-loss.
Confirme las señales con otros indicadores.
Tenga cuidado en períodos de volatilidad extrema.
Mantenga su relación riesgo/recompensa en 1:2 o superior.
Consejos de uso
Mejores intervalos de tiempo: optimizado para gráficos H1, H4 y diarios.
Mercados compatibles: se puede utilizar en los mercados de divisas, criptomonedas, acciones y materias primas.
Cuenta demo: pruébalo en una cuenta demo antes de pasar al trading en vivo.
Backtest: comprueba su rendimiento en datos históricos.
Notas importantes
Este indicador no garantiza una precisión del 100 %.
No todas las señales generan beneficios, las pérdidas deben considerarse normales.
La gestión del riesgo debe ser siempre una prioridad.
Se deben tener en cuenta las noticias del mercado y los datos económicos.
Úselo combinándolo con su propia estrategia de trading.
Ventajas
Fácil instalación y uso.
Aspecto limpio y profesional.
Generación de señales en tiempo real.
Ajustes de parámetros flexibles.
Bajo consumo de recursos del sistema.
Compatible con todos los brókers de MetaTrader 5.