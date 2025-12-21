XAU Flux MT4

XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or



XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours.





Caractéristiques principales :



XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opportunités sur le marché. L'EA analyse en permanence les conditions du marché afin d'identifier les points d'entrée appropriés et ouvre automatiquement des positions.





Gestion des risques et protection du capital :



L'EA protège chaque position ouverte grâce à un mécanisme de trailing stop dynamique. Cela permet de garantir les profits tout en minimisant les pertes en cas de mouvements défavorables. Grâce au contrôle des spreads et aux filtres de volatilité, les transactions ne sont exécutées que dans des conditions de marché appropriées.





Potentiel de croissance du compte :



XAU FLUX est idéal pour faire croître votre compte de manière régulière, en commençant par de petits lots. Il vise des rendements durables à long terme en accumulant de petits gains quotidiens. Il n'utilise pas de systèmes martingale ou grid agressifs, donnant la priorité à la sécurité du compte.





Facilité d'utilisation :



Nécessitant un minimum de réglages de paramètres, XAU FLUX convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés. Il se met en marche automatiquement après l'installation et ne nécessite pas de surveillance constante.





Panneau de contrôle visuel :



Le tableau de bord interactif fourni avec l'EA affiche toutes les informations importantes sur un seul écran. Vous pouvez suivre instantanément les données critiques telles que le solde, la marge, les profits/pertes ouverts, le profit total et le nombre d'ordres actifs.





Exigences techniques :











Plateforme : MetaTrader 4





Symbole : XAUUSD (or)





Période : M1





Solde minimum : 100 USD (pour 0,01 lot)





VPS recommandé : pour un fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7













Avertissements :

XAU FLUX ne garantit pas les performances passées. Le trading sur le Forex et l'or comporte un risque élevé. N'utilisez que des capitaux que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est recommandé de tester le système sur un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel.

Assistance :



Une assistance technique et une aide à la configuration sont fournies après l'achat. Vous pouvez nous contacter pour toute question.







