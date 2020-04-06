XAU FLUX - プロフェッショナル金スキャルピング専門アドバイザー



XAU FLUXは、金市場における迅速かつ規律ある取引のために設計されたプロフェッショナルな取引ロボットです。日々の小さな価格変動から安定した利益を得ようとするトレーダー向けに開発されています。





主な特徴:



XAU FLUXは、M1およびM5時間足で動作する高度なスキャルピングシステムを採用し、市場における微細な機会を評価します。EAは市場状況を継続的に分析し、適切なエントリーポイントを特定して自動的に取引を開始します。





リスク管理と資本保護:



EAはダイナミックなトレーリングストップ機構で全てのオープンポジションを保護します。これにより、不利な相場変動時の損失を最小限に抑えつつ利益を確保します。スプレッド制御とボラティリティフィルターにより、適切な市場条件下でのみ取引が実行されます。





口座成長の可能性:



XAU FLUXは少額ロットから始め、口座を着実に成長させるのに最適です。日々の小さな利益を積み重ねることで持続可能な長期リターンを目指します。口座の安全性を優先し、攻撃的なマーチンゲールやグリッドシステムは使用しません。





使いやすさ:



最小限のパラメータ設定で済むため、XAU FLUXは初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。インストール後すぐに自動で動作を開始し、常時監視は不要です。





ビジュアルコントロールパネル:



EAに付属するインタラクティブダッシュボードは、重要な情報をすべて単一画面に表示します。残高、証拠金、未決済損益、総利益、アクティブ注文数などの重要データを瞬時に追跡可能です。





技術要件:











プラットフォーム: MetaTrader 4





シンボル: XAUUSD (金)





時間足: M1





最低残高: 100 USD (0.01ロットの場合)





VPS推奨: 24時間365日の連続稼働のため













警告:

XAU FLUXは過去のパフォーマンスを保証するものではありません。外国為替および金取引には高いリスクが伴います。損失を許容できる資金のみを使用してください。実口座での使用前にデモ口座でのテストを推奨します。

サポート:



購入後、技術サポートおよび設定支援を提供します。ご質問は当社までお問い合わせください。







