OrderBlock Zones MT4

Descripción general

OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia.





Características principales

Detección automática de OrderBlock

Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 períodos (personalizable)

Zonas alcistas y bajistas: las flechas verdes indican OrderBlocks alcistas, las flechas rojas indican OrderBlocks bajistas

Compatibilidad con patrones envolventes: genera señales más potentes al reconocer las formaciones de velas envolventes.

Herramientas visuales

Líneas de nivel automáticas: líneas de límite superior e inferior para cada bloque de órdenes.

Zonas de colores: las zonas alcistas (verdes) y bajistas (rojas) se distinguen claramente.

Resaltado envolvente: resalta las formaciones envolventes con rectángulos azules/naranjas.

Interfaz limpia: la cuadrícula se cierra automáticamente y los gráficos se desplazan hacia la izquierda para una visualización optimizada.

Parámetros personalizables

Período fractal: ajusta la sensibilidad (por defecto: 36).

Longitud de la línea: determine hasta dónde se extenderán los niveles de OrderBlock.

Opciones de color: los colores alcista/bajista se pueden personalizar.

Estilos de línea: se puede ajustar el grosor y el estilo (línea discontinua, línea continua, etc.).

Sistema de alertas (opcional)

Alertas sonoras

Notificaciones emergentes

Notificaciones push (móvil)

Alertas por correo electrónico

Gestión inteligente de zonas

Limpieza automática: los OrderBlock rotos o no válidos se eliminan automáticamente

Detección táctil: cuando el precio toca una zona, la línea se engrosa y se emite una alerta

Actualización dinámica: las zonas se actualizan en tiempo real según el movimiento del mercado

¿Para quién es adecuado?

Operadores intradía: niveles de soporte/resistencia fuertes intradía

Operadores swing: puntos de entrada y salida a medio/largo plazo

Operadores que siguen el dinero inteligente: aquellos que desean seguir las operaciones institucionales.

Operadores de acción del precio: aquellos a los que les gusta leer gráficos limpios.





Escenarios de uso

Escenario 1 - Compra en retroceso: cuando el precio vuelve a un Bull OrderBlock, esta zona ofrece una oportunidad de compra potencial.





Escenario 2 - Confirmación de ruptura: Cuando se rompe un OrderBlock importante, puede ser una señal de cambio de tendencia.





Escenario 3 - Gestión de riesgos: Colocar los niveles de stop-loss fuera del OrderBlock proporciona posiciones más seguras.







