🧠 Descripción: PinBar Hunter MT4 EA

PinBar Hunter MT4 EA es un asesor experto para MetaTrader 4 basado en la estrategia clásica de Price Action: entradas de trading basadas en patrones de Pin Bars.

El EA identifica potenciales velas de inversión (Pin Bars) y ejecuta operaciones de acuerdo con los filtros definidos y los parámetros de gestión de riesgos.

Es impulsado por el indicadorpersonalizado PinBar Hunter MT4, que muestra visualmente las señales en el gráfico.

Los compradores del EA pueden solicitar este indicador de forma gratuita - sólo tiene que enviarme un mensaje privado después de la compra.

⚙️ Características principales:

Detecta Pin Bars en cualquier símbolo y marco de tiempo

Filtro de tendencia de Media Móvil opcional

Configuración flexible de Stop Loss y Take Profit

Filtro de tiempo para entradas

Control direccional: Sólo compra, sólo venta o ambas

🔧 Parámetros de entrada:

📌 Trading:

Dirección - dirección del comercio: Comprar y Vender Sólo comprar Sólo vender

AllowMultiple - permitir múltiples operaciones simultáneas (true/false).

LotSize - tamaño de lote fijo

MagicNumber - ID único para identificar la orden

Slippage - deslizamiento máximo del precio (en puntos)

Stop Loss:

SL_Mode - método de Stop Loss: 1:1 - por debajo/por encima de la mecha de la barra pin 1:2 - doble del tamaño de la mecha MANUAL - SL manual

SL_Pips - Valor de SL en puntos (se utiliza si se selecciona SL_MANUAL)

📌 Take Profit:

TP_Mode - método de Take Profit: 1:1 - igual que la distancia SL 1:2 - el doble de la distancia SL MANUAL - TP manual

TP_Pips - valor de TP en puntos (se utiliza si se selecciona TP_MANUAL).

📌 Filtros:

UseMAFilter - activar el filtro de media móvil

MAPeriod - período de MA (si está habilitado).

UseTimeFilter - habilitar el filtro de tiempo de negociación.

StartHour / EndHour - horas de negociación permitidas (hora del servidor del broker)

Importante:

Este EA no utiliza martingala, rejillas o promedios.

Es muy recomendable backtest sus parámetros antes de ir en vivo utilizando el MetaTrader 4 Strategy Tester.

🛠 Soporte y Comentarios

Me esfuerzo por responder con prontitud a todas las preguntas de los usuarios.

Si tiene algún problema con la instalación, configuración o pruebas, no dude en enviarme un mensaje directamente en MQL5.

También eres bienvenido a compartir ideas para mejorar PinBar Hunter MT4 EA - reviso todas las sugerencias y puedo incluir las mejores en futuras actualizaciones.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no es asesoramiento financiero.

Operar en los mercados financieros implica riesgos. El usuario asume toda la responsabilidad por el uso de este producto.

t.me/algotradinglab_club

